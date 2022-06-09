Российские учёные скромно рассказали о свершившемся прорыве в разработке клиновоздушного ракетного двигателя

Отечественные специалисты разработали новую модель двигателя для сверхлегких ракет. Изобретение может вывести Россию в лидеры космической отрасли. Что же выдающегося совершили российские инженеры?

Российские ученые стали первыми в мире

Ученые развитых стран неоднократно начинали разработку ракетных двигателей в форме клина. Однако проекты ни разу не были доведены до конца и по тем или иным причинам «замораживались» руководством.

Российским ученым удалось первыми завершить конструирование новой модели двигателя. Уже проведены успешные стендовые испытания. Но почему-то СМИ холодно отнеслись к этой новости и слабо ее осветили. Возможно, из-за непонимания важности изобретения. Что ж, в таком случае мы возьмем на себя эту задачу.

Итогом 10 лет разработок стало заверение проекта

Новые двигатели одинаково эффективны и в атмосфере Земли, и в космосе

Особенность формы клиновоздушного ракетного двигателя в том, что она обеспечивает давления на срезе сопла, практически равное атмосферному. Чтобы реактивная струя сохраняла свое направление. Это позволит одноступенчатым сверхлегким ракетам одинаково успешно выполнять свои функции как в околоземном пространстве, так и в космосе.

Ровный поток газов, которые «выстреливают» при сгорании из сопла в форме клина, не будет загрязнять элементы двигателя.

Ракеты смогут нести до 250 кг груза на околоземную орбиту. По сравнению с используемыми сейчас двигателями (с соплом Лаваля в форме колокола), использование клинообразных агрегатов экономит от 25 до 30% топлива.

Новые двигатели в перспективе станут основой при создании аппаратов, которые можно запускать через каждые 24 часа. Сейчас подготовка к запуску ракеты идет несколько месяцев.

Чем сильнее реактивная струя расходится в стороны, тем ниже эффектность двигателя. Это происходит вследствие разности давлений внутри сопла и за бортом ракеты

Стоит также отметить, что для этих двигателей планируется использовать и новое водородное топливо. Как следствие, будут снижены расходы на космические исследования.

Разработка двигателя происходит в рамках проекта «Космос 2.0», который предполагает развертывание на орбите многоспутниковых группировок. Малые спутники предназначены для дистанционного зондирования планеты. Результаты исследований будут использованы для развития сельского хозяйства, геодезии и картографии, обороноспособности страны.

Запуск так и не состоялся

Американские ученые добровольно отдали первенство в космических разработках России

Американские специалисты также приступали к разработке подобных двигателей в 70-х, а затем и в 2000-х годах. Несмотря на то, что они прекрасно понимали эффективность нового решения, завершить его разработку им не удалось. Видимо, западные космические компании еще не готовы отказаться от долгосрочных космических запусков, которые обеспечивают им прибыль. В российских же научных институтах работа по исследованию клиновоздушных ракетных двигателей идет полным ходом.

«Двигатели создаются в рамках проекта по созданию малого разгонного блока или так называемого космического буксира. Пока в планах разработчиков — создать экспериментальные стендовые образцы основных систем — в 2023 году, опытный образец малого разгонного блока — в 2024 году, лётный коммерческий образец — в 2025 году», — сообщают в пресс-службе Национальной технологической инициативы.

Примерная схема российского клиновоздушного двигателя

Как вы считаете, почему российским инженерам благодаря гениальным техническим решениям удаётся совершать открытия? И почему это не получается у американских инженеров с их огромными бюджетами? Может, в этих бюджетах и вся проблема?

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