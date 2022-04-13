Ой какая прелесть…

Сижу это я, роюсь в источниках информации и внезапно натыкаюсь вот на это:

В последнее время немецкоязычные СМИ сходят с ума относительно будущих закупок нефти и природного газа. Поскольку Германия включена Россией в список «недружественных стран», то как и все государства Евросоюза она может приобретать российские энергоносители только за рубли, а не за евро или доллары США, — сообщает Halturnerradioshow.

Германия уже заявила, что контракт предусматривает оплату в евро или долларах, а поэтому она не будет платить в рублях.

Казалось бы, всё понятно. Однако Германия заключила контракт на поставку газа с компанией «ГАЗПРОМ Германия» (GAZPROM Germania GmbH), находящейся в Берлине, а не с «Газпромом» из России!

Знают ли германские власти о том, что это две абсолютно разные организации?

Компания «ГАЗПРОМ Германия» зарегистрирована в Берлине и является штаб-квартирой диверсифицированного конгломерата «ГАЗПРОМ Германия групп», включающего 40 предприятий, работающих в более чем 20 странах Европы, Азии и Северной Америки.

«ГАЗПРОМ Германия» до самого последнего времени являлась 100 % дочерней компанией российского «Газпрома».

В пятницу «Газпром» вышел из числа участников немецкой компании «ГАЗПРОМ Германия» и из всех её активов. «Газпром» больше ничего не связывает с его бывшей берлинской «дочкой».

Равно, как и «ГАЗПРОМ Германия» утратил какое-либо отношение к российскому газу, а значит покупать он его будет на общих основаниях.

Да ну, да не может быть, что еще за вбросы??? Это слишком хорошо, чтобы быть правдой.

Закрыл новость, а потом на всякий случай решил все-таки заглянуть на официальный сайт нашего народного достояния — и тут же попадаю на такую новость:

31 марта Группа «Газпром» прекратила свое участие в немецкой компании GAZPROM Germania GmbH и всех принадлежащих ей активах, в числе которых — Gazprom Marketing & Trading Ltd.

Соответствующее сообщение о существенном факте опубликовано сегодня.

Да ладно???

Позвольте кое-что объяснить. Соль ситуации, так сказать.

Согласно Энергохартии и Третьему энергопакету Евросоюза, все до единого поставщики энергоресурсов обязаны были входить в правовую систему ЕС. Пусть не сами, но через дочерние компании обязательно — и Gazprom Germania GmbH как раз и была такой «дочкой».

Приезжать на переговоры о поставках российского газа наши бывшие партнеры предпочитали в штаб-квартиру Газпрома, а уже после, на стадии оформления и подписания контрактов, в дело включались европейские дочерние компании — и ВСЕ контракты с покупателями из Евросоюза подписывались Gazprom Germania GmbH и другими дочерними структурами российского монополиста.

Иного и быть не могло, в противном случае контракты выпадали из правового поля Евросоюза — а европейцы считали это недопустимым.

Поэтому Газпром и мог использовать только арбитражные суды Европы, хоть в Стокгольме, хоть в Лондоне (пока британцы входили в ЕС). Теперь же, после официального выхода Газпрома из дочерних компаний, ситуация развернулась в прямо противоположную сторону — и это очень любопытный момент.

Помните, как в Стокгольме арбитраж вдруг решил дело в пользу Украины с формулировкой «из-за тяжелого экономического состояния страны»? То, что решение было абсолютно неправовым, вам расскажет даже студент юридического института — тем не менее, оно было принято к исполнению.

Теперь Gazprom Germania GmbH, Gazprom Marketing & Trading Ltd, Wingas и еще ряд компаний в Британии, Германии, Швейцарии и Чехии стали «свободными игроками», работающими на газовом рынке ЕС на общих основаниях. То есть без дешевого российского газа.

При этом с правовой точки зрения у Газпрома все козыри в руках — как только было объявлено о намерении национализировать эти компании, у Газпрома появились законные основания избавиться от высокорисковых и практически неликвидных активов.

Перевожу на русский: немцы, чехи, словаки и прочие итальянцы могут и дальше требовать исполнения контрактов по поставкам от тех компаний, с которыми у них подписаны договоры — с прошлой пятницы Газпром не имеет к ним никакого отношения.

Теперь, чтобы заключить договор напрямую с Газпромом, европейцам понадобится приехать в Россию — и контракты будут заключаться по внутреннему российскому законодательству. Исключительно по внутреннему. А если кто не согласен — добро пожаловать на рынок, наверняка найдете подходящую замену российскому газу.

Безусловно, Еврокомиссия с этим никогда не согласится — и теперь нам остается дождаться, как быстро это «никогда» закончится. И да, три подземных хранилища газа (ПХГ) Газпрома в Германии тоже управлялись дочерними структурами — они были всего лишь операторами, но не владельцами.

На сегодня крупнейшее в стране газовое хранилище в Редене (Нижняя Саксония) заполнено всего на 0,5%. Кому сейчас будут принадлежать ПХГ Газпрома, пока до конца не понятно — возможно, немцы решат их национализировать и перепродать на аукционе. В любом случае, согласно европейскому законодательству, Газпром должен будет получить компенсацию за национализированное имущество.

Тут же возникает и еще один вопрос — а за чей счет будут наполнены ПХГ к началу отопительного сезона? И да, Rosneft Deutschland тоже осталась сиротинушкой — похоже, готовится перевод бывших партнеров не только на газорубль, но и на нефтерубль.

Учитывая нынешний дефицит дизельного топлива в Европе, перспектива нефтерубля становится куда отчетливее, чем того хотелось бы Европе.

Похоже, Россия действует в Европе все агрессивнее и напористее — с чем мы всех нас, собственно, и поздравляем.

Мурашки на спине выстроились в хор Сретенского мужского монастыря и грянули гимн Российской Федерации а-капелла.

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