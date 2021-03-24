Чарские пески – самая северная пустыня в мире

Сложно представить, что посреди тайги может раскинуться пустыня с самыми настоящими барханами, оазисами и песчаными бурями. Урочище Чарские пески доказывает, что и такое соседство возможно. Расположившаяся в Забайкальском крае, эта пустыня удивляет не только своим местоположением, но и размерами. Барханное поле занимает всего 10,5 километров в длину и 3-4 километра в ширину, при этом постоянно движется в направлении господствующих ветров.

Несмотря на всю уникальность этого места, туристов в Чарских песках пока немного. В близлежащих поселках слабо развита инфраструктура, добираться сюда долго, к тому же зимой температура воздуха может опускаться до −50°C. Но именно это и делает Чарские пески заповедной территорией, где удивительно абсолютно всё.

1. Учёные долго искали ответ на вопрос, откуда появилась пустыня посреди тайги. Пришли к следующему выводу. Около 45 тысяч лет назад с близлежащего Кодарского хребта сполз ледник, который полностью перегородил Чарскую долину. На протяжении столетий образовавшаяся котловина наполнялась водой и гравийно-песчаной смесью, сходящей с гор вместе с водными потоками. 2. Когда ледниковый период окончился, вода растеклась по долине, а перетертые в песок донные отложения обнажились. Под действием ветров начали формироваться барханы. Так в Чарской долине, в окружении лесов и болот, образовалась пустыня. 3. Как это ни парадоксально, но Чарские пески доступнее всего зимой. В это время проще всего перебраться через реки, отсекающие пустыню от ближайших населенных пунктов. Лед настолько толстый, что способен с легкостью выдержать вес автомобиля. 4. Летом по пути до Чарских песков приходится преодолевать речные преграды либо вброд через реку Средний Сакукан, либо сплавом через реку Чару. 5. Чарские пески включены в список «Семи чудес Забайкалья». 6. На одном из барханов Чарских песков сохранилась стоянка человека, которая датируется эпохой неолита. 7. В нескольких километрах от песчаного массива сохранились следы стоянки человека не первобытного, а современного. Здесь находятся бараки одного из поселений секретного Борского исправительно-трудового лагеря, который действовал в 1949-1951 годах. Заключенные добывали уран. 8. Вместо караванов верблюдов в Чарской пустыни периодически можно встретить стада северных оленей. 9. Некоторые барханы достигают длины в 170 метров и высоты в 80 метров. 10. Под действием ветров пустыня медленно мигрирует в сторону близлежащего села Чара. С другой стороны, тайга наступает на пески, отвоевывая всё новые территории. 11. Одно из любимых мест отдыха туристов в Чарских песках – оазис около озера Алёнушка. Вода в нем остается холодной даже в самый разгар лета. 12. 13. Чарские пески остаются покрытыми снегом до середины апреля. Во время таяния снег оставляет на желтом песке причудливые орнаменты. 14. В мае, когда барханы полностью освобождаются от снежного плена, пустыня начинает цвести – сквозь толщу песка пробивается сон-трава. 15. На севере и востоке пустыни, на границе с лесом, наблюдается уникальное явление: вода выходит наружу из песчаной поверхности. Дело в том, что под слоем вечной мерзлоты в долине находится большое месторождение подземных вод. В районе Чарских песков вода прорывается на поверхность в виде родников, преодолевая ледниковый панцирь. 16. В местах выхода на поверхность подземных источников вода не замерзает даже в лютые морозы. Благодаря этому на границе пустыни и тайги образуются парящие наледи, которые покрывают всё вокруг наростами из инея. 17. Чтобы попасть в Чарские пески, необходимо добраться на самолете из Читы до аэропорта «Чара» в одноименном поселке. Другой вариант – на поезде по БАМу до станции Новая Чара. 18. Из ближайших населенных пунктов до урочища около 9 километров, которые можно преодолеть пешком или на машине. 19. Для посещения урочища необходимо получить разрешение в администрации национального парка «Кодар» и зарегистрироваться в МЧС. «Чарские пески» с 1980 года считаются памятником природы и охраняются государством. 20. Официально на территории памятника природы запрещается разжигание костров, установку палаток, засорение территории и сбор растений. Местные контролирующие органы закрывают на это глаза. 21. Урочище «Чарские пески» относится к национальному парку «Кодар», на территории которого располагаются хребты Удокан, Каларский, Кодар. Кодарский хребет отвесно подпирает Чарскую долину, взмывая вверх сразу на высоту 2000-3000 метров без предгорий. На эвенкийском языке «кодар» означает «стена». 22. В пустыне есть место крушения вертолета Ми-8. Обломки постепенно заносит песком. На поверхности остаются лопасти и несколько элементов фюзеляжа. 23. Попасть в Чарские пески можно в составе тура – однодневного или с ночевкой в палатках. 24. Туристов из поселка Чара до озера Алёнушка периодически привозят вездеходы. Поэтому абсолютно безлюдной эту пустыню назвать сложно. 25. 26. Новая Чара. 27. 28. Река Верхний Сакукан. 29. 30. https://gelio.livejournal.com/258217.html