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Чарские пески – самая северная пустыня в мире

чарские пески, пустыня, забайкальеСложно представить, что посреди тайги может раскинуться пустыня с самыми настоящими барханами, оазисами и песчаными бурями. Урочище Чарские пески доказывает, что и такое соседство возможно. Расположившаяся в Забайкальском крае, эта пустыня удивляет не только своим местоположением, но и размерами. Барханное поле занимает всего 10,5 километров в длину и 3-4 километра в ширину, при этом постоянно движется в направлении господствующих ветров.

Несмотря на всю уникальность этого места, туристов в Чарских песках пока немного. В близлежащих поселках слабо развита инфраструктура, добираться сюда долго, к тому же зимой температура воздуха может опускаться до −50°C. Но именно это и делает Чарские пески заповедной территорией, где удивительно абсолютно всё.

1. Учёные долго искали ответ на вопрос, откуда появилась пустыня посреди тайги. Пришли к следующему выводу. Около 45 тысяч лет назад с близлежащего Кодарского хребта сполз ледник, который полностью перегородил Чарскую долину. На протяжении столетий образовавшаяся котловина наполнялась водой и гравийно-песчаной смесью, сходящей с гор вместе с водными потоками. чарские пески, пустыня, забайкалье2. Когда ледниковый период окончился, вода растеклась по долине, а перетертые в песок донные отложения обнажились.

Под действием ветров начали формироваться барханы. Так в Чарской долине, в окружении лесов и болот, образовалась пустыня.чарские пески, пустыня, забайкалье3. Как это ни парадоксально, но Чарские пески доступнее всего зимой. В это время проще всего перебраться через реки, отсекающие пустыню от ближайших населенных пунктов. Лед настолько толстый, что способен с легкостью выдержать вес автомобиля.чарские пески, пустыня, забайкалье4. Летом по пути до Чарских песков приходится преодолевать речные преграды либо вброд через реку Средний Сакукан, либо сплавом через реку Чару. чарские пески, пустыня, забайкалье5. Чарские пески включены в список «Семи чудес Забайкалья». чарские пески, пустыня, забайкалье6. На одном из барханов Чарских песков сохранилась стоянка человека, которая датируется эпохой неолита. чарские пески, пустыня, забайкалье7. В нескольких километрах от песчаного массива сохранились следы стоянки человека не первобытного, а современного. Здесь находятся бараки одного из поселений секретного Борского исправительно-трудового лагеря, который действовал в 1949-1951 годах. Заключенные добывали уран.чарские пески, пустыня, забайкалье8. Вместо караванов верблюдов в Чарской пустыни периодически можно встретить стада северных оленей. чарские пески, пустыня, забайкалье9. Некоторые барханы достигают длины в 170 метров и высоты в 80 метров.чарские пески, пустыня, забайкалье10. Под действием ветров пустыня медленно мигрирует в сторону близлежащего села Чара. С другой стороны, тайга наступает на пески, отвоевывая всё новые территории.чарские пески, пустыня, забайкалье11. Одно из любимых мест отдыха туристов в Чарских песках – оазис около озера Алёнушка. Вода в нем остается холодной даже в самый разгар лета.чарские пески, пустыня, забайкалье12. чарские пески, пустыня, забайкалье13. Чарские пески остаются покрытыми снегом до середины апреля. Во время таяния снег оставляет на желтом песке причудливые орнаменты.чарские пески, пустыня, забайкалье14. В мае, когда барханы полностью освобождаются от снежного плена, пустыня начинает цвести – сквозь толщу песка пробивается сон-трава.чарские пески, пустыня, забайкалье15. На севере и востоке пустыни, на границе с лесом, наблюдается уникальное явление: вода выходит наружу из песчаной поверхности. Дело в том, что под слоем вечной мерзлоты в долине находится большое месторождение подземных вод. В районе Чарских песков вода прорывается на поверхность в виде родников, преодолевая ледниковый панцирь.чарские пески, пустыня, забайкалье16. В местах выхода на поверхность подземных источников вода не замерзает даже в лютые морозы. Благодаря этому на границе пустыни и тайги образуются парящие наледи, которые покрывают всё вокруг наростами из инея.чарские пески, пустыня, забайкалье17. Чтобы попасть в Чарские пески, необходимо добраться на самолете из Читы до аэропорта «Чара» в одноименном поселке. Другой вариант – на поезде по БАМу до станции Новая Чара. чарские пески, пустыня, забайкалье18. Из ближайших населенных пунктов до урочища около 9 километров, которые можно преодолеть пешком или на машине.чарские пески, пустыня, забайкалье19. Для посещения урочища необходимо получить разрешение в администрации национального парка «Кодар» и зарегистрироваться в МЧС. «Чарские пески» с 1980 года считаются памятником природы и охраняются государством.чарские пески, пустыня, забайкалье20. Официально на территории памятника природы запрещается разжигание костров, установку палаток, засорение территории и сбор растений. Местные контролирующие органы закрывают на это глаза.чарские пески, пустыня, забайкалье21. Урочище «Чарские пески» относится к национальному парку «Кодар», на территории которого располагаются хребты Удокан, Каларский, Кодар. Кодарский хребет отвесно подпирает Чарскую долину, взмывая вверх сразу на высоту 2000-3000 метров без предгорий. На эвенкийском языке «кодар» означает «стена».чарские пески, пустыня, забайкалье22. В пустыне есть место крушения вертолета Ми-8. Обломки постепенно заносит песком. На поверхности остаются лопасти и несколько элементов фюзеляжа.чарские пески, пустыня, забайкалье23. Попасть в Чарские пески можно в составе тура – однодневного или с ночевкой в палатках.чарские пески, пустыня, забайкалье24. Туристов из поселка Чара до озера Алёнушка периодически привозят вездеходы. Поэтому абсолютно безлюдной эту пустыню назвать сложно. чарские пески, пустыня, забайкалье25. чарские пески, пустыня, забайкалье26. Новая Чара.Новая Чара, Забайкалье, БАМ27. чарские пески, пустыня, забайкалье28. Река Верхний Сакукан.чарские пески, пустыня, забайкалье29. чарские пески, пустыня, забайкалье30. чарские пески, пустыня, забайкальеhttps://gelio.livejournal.com/258217.html

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