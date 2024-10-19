За что 13 лет назад убили Муаммара Каддафи?⁠⁠

Тринадцать лет назад, 20 октября 2011 года, бывший лидер Ливии Муаммар Каддафи был убит повстанцами при поддержке войск НАТО. После его смерти страна фактически распалась на несколько территорий, контролируемых разными группировками.

В двух словах описать Каддафи невозможно. Ливийского лидера называли то эксцентриком, то индивидуалистом, но всей полноты личности Каддафи они не описывают.

За несколько десятилетий своего правления в глазах мирового сообщества он был, то революционным героем, то международным изгоем, то важным стратегическим партнером, а затем снова изгоем.

Человек, который управлял Ливией 42 года, свергнул монархию и установил в стране новый политический режим — Джамахирию, которая отличалась и от монархии, и от республики. Собственную политическую философию, подробно описанную в своей "Зеленой книге", которую сам он считал более важной и влиятельной чем любые труды Платона или Маркса. Муаммар Каддафи жесткой рукой начал строить новое государство, поднимая грамотность, уровень жизни населения. Попутно он раскрывал империалистические заговоры, запретил оппозицию и создание политических партий, забастовки и иные проявления недовольства, взял под контроль СМИ.

Сегодня мы поговорим о Каддафи, и о богатейшей нефтедобывающей стране на севере Африки. И кто же виноват в том что случилось с Ливией, Диктатор или Западные интересы в этом регионе.

ИСТОРИЯ,

КАДДАФИ ВПЕРВЫЕ НА ПОЛИТИЧЕСКОЙ АРЕНЕ

24 декабря 1951 года Ливия объявила о своей независимости, став первым арабским государством, получившим независимость по решению ООН. Королем становится эмир Киренаики, затем также Триполитании Идрис. Первоначально королевство было федерацией трёх провинций — Киренаика, Триполитания и Феццан, и только в апреле 1963 года становится унитарным государством. Затем в Ливии находят нефть доля нефтедобычи в экономике составила почти 62 %. К 1969 году Ливия вышла на пятое место в мире по добыче нефти Однако наряду с этими изменениями, ширился слой людей, оторванных от родоплеменной среды, проникнутых идеями арабского национализма и панарабизма, недовольных королевским режимом и его ориентацией на западные страны. Прибежищем этих настроений стала армия, где возникла ориентированная на Насеровский Египет организация «Свободные офицеры — социалисты-юнионисты». 1 сентября 1969 года группа «свободных офицеров» под предводительством 28-летнего полковника Муаммара Каддафи и при активной поддержке египетских спецслужб провела государственный переворот и свергла монархию. Новый режим, возглавляемый Советом революционного командования (СРК), провозгласил Ливийскую Арабскую Республику. Девизом Совета был «свобода, социализм и единство». Председателем СРК становится Муаммар Каддафи. В 1970 году Ливию покинули как британские так и американские военные базы, а все нефтяные месторождения были национализированы государством. В мае 1973 года Каддафи впервые публично выступил с идеями «третьей мировой теории», изложенной позднее в его знаменитой «Зелёной книге» и имя ей- Слово «джамахирия» придумал сам Каддафи. С арабского языка его можно перевести как «власть масс». В 1977 году ливийский лидер объявил, что государства в привычном виде больше нет, и теперь каждый гражданин участвует в свободном самоуправлении народа. С виду полу анархическая концепция стала ширмой для режима ничем не ограниченной власти Каддафи.

Джамахирия сочетала черты просоветской диктатуры и классической восточной монархии. Господствовала лево революционная риторика, велись прогрессивные реформы. Режим Каддафи победил неграмотность, развивал медицину, уравнял в правах мужчин и женщин. При этом власти джамахирии использовали в своей идеологии ислам и опирались на родоплеменные ливийские традиции.

Именно в это время началось неравенство в распределении финансов между регионами. Будучи уроженцем Триполитании, лидер джамахирии заботился о западных провинциях больше, чем о южных и восточных. Это только усиливало застарелую неприязнь между историческими областями и отдельными племенами внутри них.

Жителей Киренаики раздражало, что большую часть ливийской нефти добывали у них, но доходы забирал себе ненавистный Триполи. Несмотря на внешние порядок и процветание, Ливия в годы джамахирии оставалась расколотым и потенциально нестабильным обществом. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

При этом одной Ливии Каддафи стало мало. Он стал поддерживать леворадикальные и национально-освободительные движения по всей планете и настолько увлекся, что перестал чувствовать разницу между стремлением народов к свободе и терроризмом.

В то время Ливия помогала деньгами и оружием примерно 30 экстремистским организациям, в том числе печально известным: Ирландской республиканской армии (ИРА), баскской ЭТА, итальянской «Красные бригады», Японской красной армии, западногерманской «Фракции Красной армии» - группе Баадера-Майнхофа, палестинской группировке Абу Нидаля и др. Впоследствии на одной из дискотек Западного Берлина, куда часто захаживали американские военные, прогремел взрыв, погибло трое военнослужащих. Западные спецслужбы быстро обнаружили «руку Каддафи». И даже провели точечную бомбардировку военных целей в Триполи и Бенгази. ПО официальным данным погибло 40 мирных ливийцев и приемная дочь Каддафи, Ханна. В декабре 1988 года над шотландским местечком Локерби взорвался пассажирский Боинг-747 - погибли 270 человек. В сентябре 1989 года на землю рухнул летевший из Браззавиля в Париж DC-10 - погибли 179 человек.

Ливия признала свою ответственность за это событие . И как считается были организованы ливийскими спецслужбами по приказу Каддафи, как месть за бомбардировку.

Но после событий марта — апреля 1986 года Ливия резко сократила поддержку международного терроризма.

ЕГО СТРАНА

Эту картинку видел почти каждый, по телевидению данные утверждения крутили круглосуточно. Фраза «Вот за эти „грехи“ убили Каддафи» в русскоязычных средствах массовой информации стало чуть ли не мемом. Справедливости ради надо отметить, что когда в 1951 году Ливия получила независимость, примерно 10% населения страдало слепотой из-за тотальной антисанитарии и почти полного отсутствия врачей и медицинских учреждений. Три четверти ливийцев до 1969 года были неграмотны. Каддафи сразу же начал строительство больниц, библиотек, школ и университетов.

Уже к 1977 году уровень грамотности повысился в стране до 50%, а к 2009 году - почти до 90%. Возводились промышленные предприятия, строились дороги и прокладывались линии электропередачи, была создана «Великая искусственная река», благодаря которой удалось оросить огромные территории и решить проблему питьевой воды. В 2010 году душевой ВВП государства составлял больше 31 тысячи долларов США. А в мировых рейтингах развития человеческого потенциала, грамотности и продолжительности жизни Ливия вплотную подобралась к развитым западным странам.

Не скупиться на социальные траты Каддафи помогали две ливийские особенности: нефтяные богатства и малонаселённость. По доказанным запасам сырья (29,5 миллиарда баррелей) страна занимает первое место в Африке и пятое в ОПЕК. При этом у немаленькой (1,8 миллиона квадратных километра) Ливии совсем небольшое население. В 1969 году, на момент прихода Каддафи к власти, на одного ливийца приходилось по квадратному километру территории.

Темпы добычи нефти росли. К 2010 году в Ливии извлекали до 1,6 миллиона баррелей нефти в день. Вести социально ориентированную политику в таких условиях было просто. Семья Каддафи контролировала почти весь поток поступавших в страну нефтедолларов, делясь частью дохода с народом. Но эффект от социальных программ постепенно падал, так как население Ливии быстро росло. К 2011 году оно увеличилось с 1,8 до 6,6 миллиона человек.

ОСОБНЯКИ, ВИЛЛЫ И ГОРЫ ЗОЛОТА

Точное количество принадлежавших Каддафи особняков и вилл, разбросанных по всему миру, неизвестно. Слухами овеяно и состояние лидера Джамахирии. По данным ливийских СМИ, оно превышало 200 миллиардов долларов. Из десятков принадлежащих ему домов больше всего диктатор любил особняк в небольшом закрытом городке Регатта, уютно расположившемся на средиземноморском пляже, к западу от Триполи. Именно туда и пришли в первую очередь бунтовщики после начала «арабской весны» в стране.

Виллу Каддафи, дизайн которой разрабатывали знаменитые итальянские специалисты, украшали диваны Burberry, ковры Pierre Cardin, белые рояли, фрески, мозаики, картины знаменитых художников и прочие дорогостоящие предметы искусства. На территории особняка находился личный зоопарк ливийского диктатора.

«Ливийцы не могли не только купаться на пляжах Регатты, но и даже подходить к воротам этого городка. Все знали, что стоит лишь к ним приблизиться, можно сразу получить пулю в лоб», — вспоминает один из бунтовщиков.

Особую слабость полковник питал к золоту. Из этого драгоценного металла был сделан диван в форме русалки, автомат АК-47, часы, тележка для игры в гольф, все столовые приборы и даже мухобойка, обнаруженная в его доме. Личный самолет Каддафи Airbus А340 с полноразмерной ванной-джакузи на борту, купленный за 120 миллионов долларов, был отделан серебром.

Одежда, пластические операции ,Бьенсе и Нелли Фуртадо на день рождение. Девственницы-Телохранительцы, на все это тратились баснословные деньги . Доходило до того что полковник брал с собой шатры. Вместе с ними приезжали живые верблюды — чтобы ливийский лидер мог каждое свое утро начинать со стакана свежего верблюжьего молока. Впоследствии поездки за рубеж с верблюдами превратились в традицию. К 2011 режим Каддафи зашёл в идеологический тупик. Фактический глава джамахирии по-прежнему позиционировал себя как «лидера революции», хоть и находился у власти почти полвека. Всё это время Ливия жила как государство-рантье в условиях несменяемой власти и коррумпированной правящей элиты. Среди ливийцев возник запрос на перемены, но Каддафи отрицал саму возможность пересмотра своего курса.

НАЧАЛО КОНЦА

15 февраля 2011 года, на волне «Арабской весны», в главном городе Киренаики Бенгази начались стихийные акции протеста. Поводом для них стал арест адвоката Фатхи Тербиля, защищавшего интересы родственников репрессированных по политическим мотивам ливийцев.

Власти бросили на разгон беспорядков вооружённые подразделения, и среди них произошёл раскол. Так называемые «катибы», элитные части из наёмников, оставались верны джамахирии. А регулярные армейские подразделения одно за другим перешли на сторону протестующих. Акции протеста превратились в вооружённое восстание. Режим джамахирии пал во всей Киренаике, а мятежные анклавы появились и в считавшейся верной Каддафи Триполитании.

Я никогда не оставлю ливийскую землю, буду биться до последней капли крови и буду похоронен здесь со своими праотцами как мученик. Каддафи не простой президент, чтобы уходить, он — вождь революции и воин-бедуин, принёсший славу ливийцам. Мы, ливийцы, вели сопротивление против США и Великобритании в прошлом и не сдадимся сейчас.

(с) Муаммар Каддафи

26 февраля 2011 года восставшие провозгласили в Бенгази альтернативное правительство Переходный национальный совет. Его возглавил перебежавший от Каддафи министр юстиции Мустафа Абд-аль-Джалиль. За следующие несколько недель ПНС единственной законной властью в Ливии признали ключевые внешние партнёры: Франция, Италия, Катар и Кувейт. Катарские представители первыми помогли вооружённой оппозиции восстановить на удерживаемой территории добычу и экспорт нефти.

С конца марта повстанцев поддерживала военная авиация стран НАТО. Мятежники отстояли взятые под контроль территории. В мае 2011 года противники Каддафи после ожесточённой трёхмесячной битвы удержали свой анклав в Триполитании — город Мисурату. Затем они сами перешли в наступление.

С июля каддафисты терпели одно поражение за другим, отступая на восток. 28 августа 2011 года повстанцы взяли столицу страны Триполи. В октябре они захватили два последних оплота лоялистов — восточно ливийские города Бени-Валид и Сирт. К этому времени ПНС получил широкое дипломатическое признание: не только от США, стран Евросоюза и Лиги арабских государств, но и от России, Индии и Китая. 20 октября 2011 года в родном для себя Сирте в плен боевикам ПНС попал Муаммар Каддафи, нашли его в дренажной трубе, вместе с сыном Мутазимом и ближайшим соратником Абу Бакром Юнис Джабером. Мятежники сначала поиздевались над свергнутым лидером и близкими ему людьми, снимая пытки на видео, а затем расстреляли всех троих.

ЛИВИЯ СЕГОДНЯ

С 2011 по 2014 год периодически происходили столкновения как между новой властью и сторонниками Каддафи, так и между участвовавшими в свержении ливийского лидера различными группировками. В мае 2014 году конфликт перерос в новую гражданскую войну. Власть сосредоточилась в руках нескольких политических и военных группировок.

С 2011 года в Ливии так и не установилось сильной централизованной власти. Страна фактически поделена между силами признанного ООН правительства Файеза Сарраджа и силами генерала ливийской армии Халифы Хафтара. "Это кстати они снизу" Признанное ООН Правительство национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа со штаб-квартирой в Триполи официально поддерживают Турция и неформально Катар. Хафтара, контролирующего восток Ливии и с прошлого года осаждающего столицу, поддерживают ОАЭ и Египет. Так же как следует из доклада наблюдателей ООН, на стороне Хафтара могут воевать сотни наемников из так называемой "ЧВК Вагнера".

Еще одной проблемой стали радикальные исламисты появившиеся в регионе, с которыми приходится бороться обеим сторонам конфликта.

Сегодня Ливия разделена между режимом Хафтара в Бенгази и Правительством национального согласия в Триполи.

Когда Хафтар двинул армию на столицу, вмешательство иностранных держав в междоусобицу стало лишь вопросом времени — Ливия обладает самыми большими в Африке запасами нефти и газа, а Средиземное море представляет удобный путь для их перевозки в Европу.

В апреле 2020 года Хафтар объявил себя законным правителем Ливии, однако месяц спустя его армия сняла осаду столицы и перешла в отступление. Но военное противостояние продолжается, несмотря на переговоры о перемирии.

Как ни странно, сегодня Муаммара Каддафи не хватает и его друзьям, и его врагам. Дело в том, что с его гибелью исчезло не просто сильное государство, но еще и мощная препона на пути «девятого вала» иммиграции из Африки в Европу, а сама Ливия разбилась на множество осколков и вновь, как в средние века, превратилась в «пиратский берег», который контролируют десятки враждующих вооруженных группировок.

https://pikabu.ru/story/za_chto_ubili_muammara_kaddafi_8025762

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День в истории. Казнь Каддафи 20 октября 2011 года

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