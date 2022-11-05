История имеет свойство повторяться дважды

У нас сейчас не только Украина пылает. У нас дымятся Армения, Нагорный Карабах и Азербайджан, Гагаузия, Приднестровье и Молдавия, Киргизия и Таджикистан… Пока такой список, но он не полный. На всех этих территориях могут возникнуть зоны напряжения, а затем и полноценные военные конфликты.

Спустя 100 с немногим лет мы вернулись в ту точку, где в прошлый раз во время Гражданской войны сумели перейти через жесточайшую свару. Перейти и замирить всех. Украина подала тогда на отделение, и немцы снабжали ее оружием. Полыхал Кавказ, в Закавказье пришли турки, от России отторгали земли губерниями, краями, областями. Цвели все мыслимые и немыслимые сепаратизмы, параллельно на воюющих территориях резали друг друга малые народы.

Когда сегодня перечитываешь русскую литературу той эпохи, поражаешься сходству контекста, идей, событий, географий, эмоций, типажей. Вы всё это читаете в новостях (пока, к счастью, только в качестве мрачных прогнозов), но вместо прогнозов можно перечитать «Тихий Дон», «Как закалялась сталь», «Хождение по мукам»: это написано не о прошлом, это о нас.

Черчилль: «Мы дали Деникину средства для вооружения и снаряжения почти четверти миллиона людей». Как ново! Как цинично, наконец.

А вот свежая реплика генерала США Джека Кина, бывшего начальника штаба армии: «Мы инвестировали в Украину крохи — всего $66 млрд. Это чуть более 1% бюджета. А получаем несоизмеримо большие преимущества. Вашингтон смог сделать главное — создать на границах России серьезного для Москвы соперника, который должен будет мешать российскому руководству проводить политику влияния в Восточной Европе, особенно в странах бывшего СССР… Это лишит их возможности при Путине реализовать амбиции, как забрать себе, например, некоторые из советских республик обратно… И, если бы это произошло, и Россия все-таки забрала какую-то бывшую республику СССР, то НАТО бы начал войну».

Сто лет назад было тоже самое: Колчаку американцы поставили 112 тыс. винтовок и военного имущества на $8 млн. Всего в интервенции приняли участие 14 стран. За помощь Белой армии интервенты требовали… зерно, но вообще вывозили из России все подряд.

Или еще один факт: 23 декабря 1917 года было заключено англо-французское соглашение о разделе сфер влияния в России. Великобритании — Кавказ и казачьи области, Франции — Украина, Бессарабия, Крым. Сибирь и Дальний Восток оставались Японии и США.

Все было так, как оно было. История не нуждается в наших оценках. Это мы нуждаемся в правильно сделанных выводах.

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