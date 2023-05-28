Три исчезнувших парка Санкт-Петербурга

Вокзал в Павловске. Литография Карла Шульца по рисунку Иоганна Якоба Мейера. Конец 1840-х — начало 1850-х годов

Что сейчас: о вокзале напоминает фонарь в Павловском парке.

Где найти: павильон «Большая звезда» №50 — «Павловский музыкальный вокзал».

Слово «вокзал» пришло к нам из Англии и означало увеселительные заведения с музыкой и танцами. В Петербурге такие места появляются в конце XVIII века — то есть раньше, чем открыли железнодорожное движение. И откуда тогда связь со станционными зданиями?

Дело в том, что поначалу люди боялись ездить на поездах. Чтобы привлечь пассажиров, в 1838 году в Павловском парке построили вокзал, который был одновременно и гостиницей, и площадкой для развлечений. Причём очень высокого класса: десять сезонов оркестром руководил Иоганн Штраус-сын, в разное время в заведении выступали Анна Павлова и Матильда Кшесинская, Фёдор Шаляпин и Генрих Венявский.

Павловский музыкальный вокзал Фото: vpavlovsk.ru Павловский музыкальный вокзал Фото: vpavlovsk.ru Павловский музыкальный вокзал Фото: vpavlovsk.ru Интерьер музыкального зала на Павловском вокзале. Фотография из книги «Павловск. Альбом фототипных видов». 1896 год Музыкальная эстрада на Павловском вокзале. Фотография из книги «Павловск. Альбом фототипных видов». 1896 год Концерт на Павловском вокзале по случаю 25-летия Царскосельской железной дороги. Гуашь Адольфа Шарлеманя. 1862 год Музыкальный вокзал в Павловске. Вторая половина XIX века Карикатура на гастроли Иоганна Штрауса — сына в Павловске в 1856 году Публика на прогулке в парке перед концертом. Павловский вокзал. Вторая половина XIX века Открытка «Павловск. На музыке». 1900-е годы Интерьер музыкального зала на Павловском вокзале. Фотография из книги «Павловск. Альбом фототипных видов». 1896 годМузыкальная эстрада на Павловском вокзале. Фотография из книги «Павловск. Альбом фототипных видов». 1896 годКонцерт на Павловском вокзале по случаю 25-летия Царскосельской железной дороги. Гуашь Адольфа Шарлеманя. 1862 годМузыкальный вокзал в Павловске. Вторая половина XIX векаКарикатура на гастроли Иоганна Штрауса — сына в Павловске в 1856 годуПублика на прогулке в парке перед концертом. Павловский вокзал. Вторая половина XIX векаОткрытка «Павловск. На музыке». 1900-е годы

Павильон Павловского вокзала был разрушен во время Великой Отечественной войны. От всего ансамбля в Павловском парке остались только фонарь и название. Знакомый нам Павловский вокзал построили на новом месте. Мемориальный камень на месте Павловского музыкального вокзала. 2013 год

Театр-сад «Аквариум»

Что сейчас: павильоны киностудии «Ленфильм».

Где найти: Каменноостровский проспект, д. 10—12. Увеселительный сад, построенный в 1886 году, задумывался как что-то наподобие современного океанариума, но публика сюда приходила не ради прудов с карпами и карасями. Кому нужны рыбы, когда показывают «живые открытки» — обнажённых девушек, раскрашенных под бронзу или мрамор?

А ещё в 1907 году тут прошёл, возможно, первый в России конкурс красоты. Призы победителям (среди прекрасных дам был и один кавалер) присуждали гости «Аквариума».

Рождением и расцветом «Аквариум» обязан филантропу и меценату, купцу Георгию Александровичу Александрову (184 -1910). Бывший крепостной из тверского поместья Волконских, Егор Александров прибыл в столицу искать счастья и, начав мальчиком в ресторане братьев Лейнер на Невском, вскоре стал мастером-кухмистером. Затем – совладельцем «Ливадии», «Аркадии» и других увеселительных заведений, пока не открыл ровно сто десять лет назад собственное дело – «Аквариум». В конце ХIХ века дома 10-16 по Каменноостровскому проспекту принадлежали его матери, купчихе Матрене Антоновне Александровой (к 1908 году за ней остается лишь дом 14). В 1904 году Георгий Александров открыл Петербургский Центральный рынок (дом 12, во дворе), а в 1907 году прикупил дом по Большой Ружейной 5 и Кронверкской 5а. На рынке Александрова можно было приобрести все. В лавках по Кронверкской (сейчас здесь цех комбинированных съемок «Ленфильма») торговали обувью, корзинами, фруктами, галантереей, табаком, суровскими товарами, посудой, молоком, курами, дичью, мясом, чаем и сахаром. На Ружейной находился трактир Расторгуевых, на Каменноостровском — парикмахерская Ришара и торговля светильниками. Сейчас в здании Петербургского Центрального рынка располагается павильон №5. Владельцу сада, меценату Георгию Александрову, вообще было не занимать фантазии. С его лёгкой руки возводились ледяные городки, которые могли бы посоперничать с сооружениями времён Анны Иоанновны. В январе 1890 года парк украшала копия Эйфелевой башни высотой 35 метров!

Театр-сад «Аквариум» Фото: citywalls.ru Театр-сад «Аквариум» Фото: citywalls.ru Дворецльда Театр-сад «Аквариум» Фото: citywalls.ruДворецльда Скончался Георгий Александров, владелец «Аквариума», потомственный почетный гражданин Санкт- Петербурга, староста церкви Св. Сергия Радонежского при Мариинском офицерских детей приюте, учредитель бесплатного дома для бедных вдов и сирот, председатель богадельни и школы Ф.М. Садовникова и С. Герасимова для пожилых обедневших купцов, мещан и ремесленников, 22 ноября 1910 года.

Возможно, предопределение всё же есть, потому что с 1923 года по наши дни территорию сада занимают павильоны «Ленфильма». А в 1896 году произошло судьбоносное событие — показ фильмов братьев Люмьер.Возможно, предопределение всё же есть, потому что с 1923 года по наши дни территорию сада занимают павильоны «Ленфильма».

Луна-парк



Сто лет назад петербуржцы построили свой Луна-парк с Маяковским и сомалийцами. На месте современного Концертного зала Мариинки стоял прообраз современных кластеров — здесь были и рестораны, и развлечения, и театральные сцены. Критики ругали заведение за плохую еду и медленное обслуживание, а простые обыватели радостно катались на чёртовом колесе и тыкали пальцами в обитателей «деревни Сомали» (да, здесь выставляли чернокожих, как в зоопарке). Тут ставили первые провокационные спектакли футуристов и оперетты Кальмана. В нашем новом тексте — о самом крутом парке развлечений дореволюционного Петербурга. Сейчас сдесь так. А театр выглядел так.

По адресу улица Декабристов, 35-39, где сейчас стоит Концертный зал Мариинки, всегда было весело. Раньше улица называлась Офицерской, а само это место называлось «Демидов сад», ещё ранее – «Нарышкин». Увеселять публику — дело совсем не простое, постоянно надо придумывать что-то новое. Первый в стране Луна-парк, открытый в 1912 году в Петербурге, был оборудован по последнему слову техники. Луна-парк начался в мае 1912 года. Предприниматель Ялышев, этнический татарин (по документам его звали Хабибула, а сам он представлялся Иваном Константиновичем) открыл на территории бывшего «Демидова сада» новое заведение.

Самое главное – тут были аттракционы, построенные англичанами по образцу Лондонского парка развлечений. Назывались они многообещающе: «Чертово колесо», «Мельница любви», «Пьяная лестница», «Юмористическая кухня», «Американские горки», «Горная железная дорога» и много других. "Горная железная дорога"

Вишенкой на торте стал этнографический музей под открытым небом — реконструкция деревни Сомали, где «работали» настоящие сомалийцы. Интерьер ресторана

Тут было и своё «крейзи-меню». Плата лакею за прыжок через стол — 25 рублей, бой посуды — 60 рублей. Особым шиком считалось разбить трюмо за 300 рублей.

Сотрудники и владельцы ресторана

Петербуржцы охотно посещали империю развлечений. Более взыскательную публику привлекал драматический театр, в котором после революции был режиссёром Всеволод Мейерхольд. В годы Гражданской войны его закрыли. Луна-парк Фото: citywalls.ru Луна-парк Фото: citywalls.ru Луна-парк Фото: citywalls.ru Луна-парк Фото: citywalls.ru Луна-парк стал местом первых громких сборищ футуристов. Именно здесь в декабре 1913 года прогремела премьера трагедии «Владимир Маяковский» по пьесе Владимира Маяковского с Владимиром Маяковским в главной роли. Премьеру приняли в штыки: футуристов тогда, само собой, не понимали и недолюбливали.

По воспоминаниям, после первого акта зрители кинулись к рампе и принялись возмущенно ругать Маяковского. Но тем не менее, футуристы надолго закрепились на этой сцене.

Здесь же в 1917 году прошла не менее громкая премьера оперетты Кальмана «Сильва».

В том же году и закончилась слава Луна-парка. После революции сад реквизировали под расположение Коломенского совета рабочих и солдатских депутатов. Затем здесь недолгое время просуществовал «Рабочий театр» Мейерхольда – спектакли посещали слабо, и в годы Гражданской войны его закрыли. А в 1933 году здание театра пришло в негодность, и его попросту разобрали.

Судьба сомалийцев неизвестна.

https://kudago.com/all/news/ischeznuvshie-parki-peterburga/

https://arzamas.academy/mag/912-pavlovsk

https://www.lenfilm.ru/studio/history/acvarium/

https://luna-info.ru/discourse/lunapark/