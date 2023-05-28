Три исчезнувших парка Санкт-Петербурга

Предлагаю вам представить себя петербуржцами начала ХХ века и прогуляться по трём исчезнувшим городским паркам: Павловскому вокзалу, «Аквариуму» и Луна-парку.Театр-сад «Аквариум» Фото: citywalls.ru
Вокзал в Павловске. Литография Карла Шульца по рисунку Иоганна Якоба Мейера. Конец 1840-х — начало 1850-х годов
Что сейчас: о вокзале напоминает фонарь в Павловском парке.
Где найти: павильон «Большая звезда» №50 — «Павловский музыкальный вокзал».
Слово «вокзал» пришло к нам из Англии и означало увеселительные заведения с музыкой и танцами. В Петербурге такие места появляются в конце XVIII века — то есть раньше, чем открыли железнодорожное движение. И откуда тогда связь со станционными зданиями?
Дело в том, что поначалу люди боялись ездить на поездах. Чтобы привлечь пассажиров, в 1838 году в Павловском парке построили вокзал, который был одновременно и гостиницей, и площадкой для развлечений. Причём очень высокого класса: десять сезонов оркестром руководил Иоганн Штраус-сын, в разное время в заведении выступали Анна Павлова и Матильда Кшесинская, Фёдор Шаляпин и Генрих Венявский.
Павильон Павловского вокзала был разрушен во время Великой Отечественной войны. От всего ансамбля в Павловском парке остались только фонарь и название. Знакомый нам Павловский вокзал построили на новом месте.Мемориальный камень на месте Павловского музыкального вокзала. 2013 год
Театр-сад «Аквариум»
Что сейчас: павильоны киностудии «Ленфильм».
Где найти: Каменноостровский проспект, д. 10—12.Увеселительный сад, построенный в 1886 году, задумывался как что-то наподобие современного океанариума, но публика сюда приходила не ради прудов с карпами и карасями. Кому нужны рыбы, когда показывают «живые открытки» — обнажённых девушек, раскрашенных под бронзу или мрамор?
А ещё в 1907 году тут прошёл, возможно, первый в России конкурс красоты. Призы победителям (среди прекрасных дам был и один кавалер) присуждали гости «Аквариума».
Рождением и расцветом «Аквариум» обязан филантропу и меценату, купцу Георгию Александровичу Александрову (184 -1910). Бывший крепостной из тверского поместья Волконских, Егор Александров прибыл в столицу искать счастья и, начав мальчиком в ресторане братьев Лейнер на Невском, вскоре стал мастером-кухмистером. Затем – совладельцем «Ливадии», «Аркадии» и других увеселительных заведений, пока не открыл ровно сто десять лет назад собственное дело – «Аквариум».В конце ХIХ века дома 10-16 по Каменноостровскому проспекту принадлежали его матери, купчихе Матрене Антоновне Александровой (к 1908 году за ней остается лишь дом 14). В 1904 году Георгий Александров открыл Петербургский Центральный рынок (дом 12, во дворе), а в 1907 году прикупил дом по Большой Ружейной 5 и Кронверкской 5а. На рынке Александрова можно было приобрести все. В лавках по Кронверкской (сейчас здесь цех комбинированных съемок «Ленфильма») торговали обувью, корзинами, фруктами, галантереей, табаком, суровскими товарами, посудой, молоком, курами, дичью, мясом, чаем и сахаром. На Ружейной находился трактир Расторгуевых, на Каменноостровском — парикмахерская Ришара и торговля светильниками. Сейчас в здании Петербургского Центрального рынка располагается павильон №5.Владельцу сада, меценату Георгию Александрову, вообще было не занимать фантазии. С его лёгкой руки возводились ледяные городки, которые могли бы посоперничать с сооружениями времён Анны Иоанновны. В январе 1890 года парк украшала копия Эйфелевой башни высотой 35 метров!
Возможно, предопределение всё же есть, потому что с 1923 года по наши дни территорию сада занимают павильоны «Ленфильма».
Луна-парк
Сто лет назад петербуржцы построили свой Луна-парк с Маяковским и сомалийцами. На месте современного Концертного зала Мариинки стоял прообраз современных кластеров — здесь были и рестораны, и развлечения, и театральные сцены. Критики ругали заведение за плохую еду и медленное обслуживание, а простые обыватели радостно катались на чёртовом колесе и тыкали пальцами в обитателей «деревни Сомали» (да, здесь выставляли чернокожих, как в зоопарке). Тут ставили первые провокационные спектакли футуристов и оперетты Кальмана. В нашем новом тексте — о самом крутом парке развлечений дореволюционного Петербурга.Сейчас сдесь так.А театр выглядел так.
По адресу улица Декабристов, 35-39, где сейчас стоит Концертный зал Мариинки, всегда было весело. Раньше улица называлась Офицерской, а само это место называлось «Демидов сад», ещё ранее – «Нарышкин».Увеселять публику — дело совсем не простое, постоянно надо придумывать что-то новое. Первый в стране Луна-парк, открытый в 1912 году в Петербурге, был оборудован по последнему слову техники. Луна-парк начался в мае 1912 года. Предприниматель Ялышев, этнический татарин (по документам его звали Хабибула, а сам он представлялся Иваном Константиновичем) открыл на территории бывшего «Демидова сада» новое заведение.
Самое главное – тут были аттракционы, построенные англичанами по образцу Лондонского парка развлечений. Назывались они многообещающе: «Чертово колесо», «Мельница любви», «Пьяная лестница», «Юмористическая кухня», «Американские горки», «Горная железная дорога» и много других."Горная железная дорога"
Вишенкой на торте стал этнографический музей под открытым небом — реконструкция деревни Сомали, где «работали» настоящие сомалийцы.Интерьер ресторана
Тут было и своё «крейзи-меню». Плата лакею за прыжок через стол — 25 рублей, бой посуды — 60 рублей. Особым шиком считалось разбить трюмо за 300 рублей.
Сотрудники и владельцы ресторана
Петербуржцы охотно посещали империю развлечений. Более взыскательную публику привлекал драматический театр, в котором после революции был режиссёром Всеволод Мейерхольд. В годы Гражданской войны его закрыли.Луна-парк Фото: citywalls.ruЛуна-парк Фото: citywalls.ruЛуна-парк Фото: citywalls.ruЛуна-парк Фото: citywalls.ruЛуна-парк стал местом первых громких сборищ футуристов. Именно здесь в декабре 1913 года прогремела премьера трагедии «Владимир Маяковский» по пьесе Владимира Маяковского с Владимиром Маяковским в главной роли. Премьеру приняли в штыки: футуристов тогда, само собой, не понимали и недолюбливали.
По воспоминаниям, после первого акта зрители кинулись к рампе и принялись возмущенно ругать Маяковского. Но тем не менее, футуристы надолго закрепились на этой сцене.
Здесь же в 1917 году прошла не менее громкая премьера оперетты Кальмана «Сильва».
В том же году и закончилась слава Луна-парка. После революции сад реквизировали под расположение Коломенского совета рабочих и солдатских депутатов. Затем здесь недолгое время просуществовал «Рабочий театр» Мейерхольда – спектакли посещали слабо, и в годы Гражданской войны его закрыли. А в 1933 году здание театра пришло в негодность, и его попросту разобрали.
Судьба сомалийцев неизвестна.
https://kudago.com/all/news/ischeznuvshie-parki-peterburga/
https://arzamas.academy/mag/912-pavlovsk
https://www.lenfilm.ru/studio/history/acvarium/
https://luna-info.ru/discourse/lunapark/
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