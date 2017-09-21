Оппозиция РФ действует против России и Украины

Четыре года я слышу из России: "Мы поддерживаем вас, украинцы!", "Путин ответит за преступления над вами!", "Не бойтесь, мы не позволим ввести войска!" - слушаю я все это, слушает наш народ - и все мы понимаем, благодаря кому 9 мая 2018 будет в наших городах - как 22 июня 1941, потому что с каждым годом нас прижимает к стенке украинский конвой. Теперь я понимаю, кто влиял на власти России, призывал не освобождать Славянск и Мариуполь, кто предал здесь всех русских, кто своими митингами в Москве и Петербурге кричал нашим врагам "держитесь".

Кто орал нам в сети что никакой помощи нам не светит, когда мы ее ни разу не просили. Я ошиблась, не своих сыновей им было жаль, а нас они изначально не воспринимали своими, кого нужно защищать, потому что мы - внутренние враги для штата США "Украина", потому оппозиция не позволит обидеть тех, кто под сине-желтым флагом, и скорее выступит против нас, кто с Георгиевской ленточкой. Дай им только придти к власти. Россияне, кто-то выступил в Омске против их толпы? Потому что не было возгласа: "За Путина!". За вами власть, вам могут отдать такую команду.

Но когда другая, преступная власть берет в свои руки армию, создать противовес можно только находясь на неподвластной ей территории. У нас это Донбасс. Там есть силы, по-существу, это люди из Украины, кто был готов дать бой, поэтому не надо всяким оппозиционным скотам из России насмехаться над нами. Мы много прошли по площадям наших городов, когда эта тварь не подняла бы и глаза на конвоира. Сегодня мы слушаем каждое слово Владимира Путина и поддерживаем его, понимая, что этот человек делает все, чтобы переиграть Запад.

90% Украины - это нормальные, давно понимающие ситуацию люди, 60.000 боевиков и их родня в сравнении с нами - ничто, это враг, чьи преступления постоянно в новостях. По-настоящему вы ничего не видите, а по-настоящему может быть так, что за все обиды и подлости, что вы, оппозиция РФ, нам причинили, из этих 90% Украины могут придти люди в мае 2018 на выборы Президента России, и сделать так, чтобы ни одна ваша оппозиционная мразь не пролезла во власть.

То, что в Москве от "Яблоко" прошли на выборах, Путин сказал что рад "молодым и энергичным", а россияне ответили: "Поздравляю всех ленивых и безответственных москвичей", Путин прекрасно видит, кого вы поддержали и кроме как "рад" ему ответить было нечего. Он очень рад, что одна тварь из этой троицы вышагивала на "маршах мира" и орала лозунги против Президента, а вторая тварь устраивала голые истерики против проекта замены домов.

Путин уже сказал, что пойдет на выборы только после приглашения народа, ему нужна поддержка и контроль народа над всеми выборами, не позволяйте оппозиции пролезать куда-либо, ходите голосовать, ради своей безопасности. Нужно помнить, что оппозиция не только планирует разоружить страну, но и поднять вопрос о завершении "проекта 9 мая", только у них уже будет армия, а вы будете бежать к нам, на Украину, потому что Запад очень не любит несогласных. Только Донбасса уже не будет.

Мы же все запоминаем, то, что мы молчим здесь, сидим, это ничего не значит. Мы - часть Российской Империи. Многие меня спрашивают "Виктория, какой лично Вам резон выступать против оппозиции России, являясь жительницей Киева?" - я отвечу - Самое прямое. Почему-то даже нормальные россияне так не возмущаются движением оппозиционного блока по своим городам, как мы из Украины. У нас с Владимиром Владимировичем еще много незавершенных дел, начиная от 2018.

Виктория Киевская