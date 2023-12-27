Где и как готовили лучший в мире спецназ

Сверхсекретная школа КГБ, о которой ничего не знали даже сотрудники спецслужб, готовила уникальнейших специалистов для выполнения особых поручений за рубежом. Её уничтожил Ельцин. Сегодня она нужна России, как никогда... Объект «Балашиха»

19 марта 2023 года исполнилось 54 года одной из самых засекреченных академий мира, где готовили разведчиков и специалистов высочайшего уровня по работе в тылу противника. Уникальная боевая структура была расформирована в новой России, а как она сейчас нужна при международном терроризме, который угрожает всему миру…

Если в голливудских боевиках главному герою должен противостоять неуловимый коварный противник, до последних кадров ломающий его через колено, о таком спеце с придыханием говорили: «Он офицер спецназа Кэй Джи Би…» Дальше с помощью режиссера, сценариста и всей съемочной группы голливудский спаситель отечества на последних секундах все же одерживал победу. Чего только не придумаешь, чтобы польстить себе!

И тут резонно возникает вопрос: где же готовили этих коварных, дьявольски ловких злодеев, рядом с которыми Джеймс Бонд – заурядный бабник и выпивоха? Большая часть всего, что относится к этому месту, по-прежнему секретно, но кое-что уже можно рассказать.

Вряд ли кто-то из жителей Подмосковья, услышав выражение «объект Балашиха», обращал на него внимание. Да и почта равнодушно глядела на безликое «в/ч 93526». Привыкшая к аббревиатурам публика, равнодушно прочитав сокращение КУОС, и вовсе шла мимо. Мало ли какая там Кафедра управления оптическими системами? Да и знай она истинную расшифровку – Курсы усовершенствования офицерского состава – какая разница? Курсы так курсы, офицеров, как и прочих специалистов, надо учить, навыки совершенствовать…

Никому из праздных наблюдателей было невдомек, что перед ними совершенно секретная кузница диверсионных кадров Госбезопасности – настоящая академия, выпускающая специалистов высочайшего уровня, равной которой не было во всем мире!

РОЖДЕННЫЕ ЭПОХОЙ

Появление ядерного оружия сильно изменило методы ведения военных действий, но главное осталось неизменным: окончательная победа одерживается лишь тогда, когда захваченную территорию контролирует пехота. Выжженная пустыня, где даже кактусы предпочитают расти вглубь, никому не нужна. И тут стратеги встали перед неприятным вопросом: в результате глобальной войны все, на что угрохана несусветная уйма миллиардов в разноцветных валютах, сгорит в считанные дни, если не часы. А дальше?

Тут вплотную встает вопрос – кто станет организовывать борьбу на местах? Кто сможет возглавить сопротивление, вести диверсионную войну, зачинать и развивать партизанское движение? Откуда взять тех уникальных, штучных специалистов, которым все это окажется по силам?! Генерал Павел Судоплатов

Недавняя память Великой Отечественной войны учила, что не просто группы бойцов и командиров, а дивизии, корпуса и армии, оставшись без руководства из центра, потеряв связь с соседями, превращались в небоеспособную вооруженную массу, и вместо того, чтобы разрушать тылы противника, разбредались и попадали в плен. С другой стороны, даже малые, но организованные диверсионные группы нарушали вражеские коммуникации и наносили противнику огромный ущерб, заставляя оттягивать части с фронта и значительно уменьшать военные перевозки. Там, где партизанами руководили умело – эффект был налицо.

Весь послевоенный период представлял собой нескончаемую череду локальных конфликтов: здесь не было линии фронта и тылов, противник мог появиться отовсюду. Война Франции в Алжире и Индокитае (Вьетнам), национально-освободительные войны в Африке, победа Фиделя Кастро на Кубе – все это демонстрировало высочайшую актуальность диверсионной деятельности и партизанской борьбы. И с каждым новым локальным конфликтом роль специалистов тайной войны лишь возрастала.

СЕКРЕТНАЯ КУЗНИЦА ЛЮДЕЙ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Выводы были сделаны и решение принято: пятьдесят четыре годат тому назад, 19 марта 1969 года, при Высшей краснознаменной школе КГБ СССР были созданы Курсы усовершенствования офицерского состава (КУОС). Место для «курсов» было выбрано быстро – Школа особого назначения КГБ в Балашихе служила для подготовки «оперативных кадров 4-го (партизанского) управления НКВД» еще в годы Великой Отечественной. Здесь проходили специальную подготовку непревзойденные диверсанты генерала Судоплатова; эту школу закончил блестящий разведчик и истребитель немецких генералов (за время работы во вражеском тылу им лично уничтожено 11 генералов и чиновников оккупационной администрации генеральского уровня) обер-лейтенант Пауль Зиберт – Николай Кузнецов. Николай Кузнецов

Теперь нужно было возродить и приумножить былую славу. Особое внимание уделялось преподавателям, кураторам и руководству КУОС. Именно от них в будущем зависела булатная закалка молодых оперативников, каждому из которых предстояло стать непревзойденной индивидуальной боевой единицей. Универсально подготовленным, физически, психологически и интеллектуально, обладающим концентрированным запасом уникальных навыков и знаний командиром диверсионной группы, способным в кратчайшее время создать вокруг себя партизанский отряд. И не просто создать – обучить, сплотить и превратить в грозную силу, разрушающую вражеский тыл.

Здесь преподавали такие зубры разведывательной, партизанской и диверсионной войны, как Алексей Ботян (прототип главного героя книги Юлиана Семёнова и одноименного фильма «Майор Вихрь»), известный не только спасением от взрыва Кракова, но и блестящей диверсией в Овруче под Киевом, где взрывом было уничтожено около 80 немецких офицеров. При этом свою диверсионную группу Ботяну удалось вывести без потерь. Человек уникальных знаний и умений, даже в возрасте сильно за восемьдесят, Майор Вихрь в тире КУОС любил пострелять из парабеллума и обычно выбивал 39 из 40 очков! Не каждому молодому бойцу удавалось повторить его результат. А.Н. Ботян ‒ Майор Вихрь

Этому уникальному, прошедшему через кромешный ад войны человеку сейчас за 100 лет, но во многом он еще даст фору молодым! В 2007 году Ботян получил давно заслуженное звание Героя России. Строго говоря, его представили к званию Героя Советского Союза еще за диверсию в Овруче, но ни тогда, ни после спасения Кракова он так и не получил Звезду Героя.

Хотя тут ему далеко до преподавателя минно-взрывного дела в КУОС, Ильи Григорьевича Старинова. Того представляли к этому званию аж 19 раз! Но так до конца его жизни, а умер он на 101-м, и не наградили. Впрочем, теперь у «бога диверсий» есть другая звезда – его именем названа одна из звезд в созвездии Льва. Да и на Земле в последние годы он преподавал в настоящем созвездии величайших специалистов своего дела. Илья Григорьевич Старинов

ЗАБУДЬТЕ СЛОВО «НЕВОЗМОЖНО»!

Курсанты «объекта Балашиха» учились в обстановке строжайшей секретности. Даже настоящих фамилий и биографий друг друга они не знали до самого выпуска. Кроме специальной тактики, физической подготовки и оперативного искусства они получали фундаментальные знания и навыки в агентурной и контрразведывательной работе, в тайниковых операциях, в страноведении и иностранных языках. Выпускники КУОС могли перевоплощаться в кого угодно, постигали искусство выживания в самых невероятных условиях – от полярных льдов до безводной пустыни.

Они учились стрелять из всего, что способно стрелять, и изготавливать оружие из подручных средств. Обычный гвоздь в руках курсанта превращался в смертоносное оружие! Брошенный умелой рукой, он вонзался точно в горло манекена, не оставляя «вероятному противнику» шансов. Куосовцы учились работать со средствами связи и собирать их из того, что можно купить в ближайших магазинах. Они прыгали с парашютом, плавали в снаряжении и погружались под воду в легководолазном скафандре. Они занимались скалолазанием и учились водить любые транспортные средства.

В техническом обеспечении КУОС превосходил не только воинские части, но Высшую краснознаменную школу КГБ, впоследствии превращенную в Академию Министерства безопасности РФ. Здесь были и новейшие средства связи, и множительная техника (в 70-е годы прошлого века ксерокс был заморской диковинкой), и детектор лжи – полиграф и многое другое, о чем в Советском Союзе, порой, даже не слышали. В частности, здесь курсанты знакомились с электронными взрывателями. По ценам 70-х годов минувшего столетия каждый такой взрыватель стоил тысячу рублей! Вожделенный в ту пору автомобиль «Жигули» – 6 тыс. Шестьдесят курсантов школы за одно занятие использовали 60 взрывателей… Комментарии излишни.

На подготовке специалистов подобного уровня государство не экономило. Требование было одно: «выше нас только звезды». За пять (позже семь) месяцев, – а именно столько длилось превращение талантливого, хорошо подготовленного офицера в совершенного бойца и командира, – каждый, переступивший заветный порог объекта «Балашиха», должен был достичь пика своих возможностей и еще много узнать о безграничности человеческих резервов. В программе боевой подготовки учитывался и усваивался опыт как друзей и союзников (немалую роль сыграли специалисты с Кубы и Вьетнама), так и противника. Добытые оперативным путем данные по подготовке американских зеленых беретов, британских САС, германских ГСГ9 и французского Иностранного легиона тщательнейшим образом прорабатывались и давали возможность оставаться на корпус впереди неприятеля. На регулярных учениях курсанты делали многокилометровые маршброски, попутно решая все новые поставленные руководством тактические задачи. По всей трассе маршброска (не менее 15 км, невзирая на погоду) диверсантов поджидали ямы, ловушки, растяжки – все то, что могло встретиться в реальной боевой обстановке. Причем кроме плаванья все остальные передвижения групп специального назначения проходили в бронежилетах. В ту пору он был громоздок, неудобен и весил около 16 кг. Но зато, привыкнув бегать с таким грузом, налегке курсанты демонстрировали поразительные результаты.

Однако здесь была не спортивная дорожка – следом, наступая на пятки, бежали обученные «каратели», причем из своих же куосовцев, отлично знающих хитрости и увертки «диверсантов». В этих условиях нужно было уметь маскироваться, делать незаметные даже при тщательном осмотре схроны, тайники, уничтожать или захватывать объекты и ни в коем случае не попадаться в «лапы врага». Поскольку каждому было известно: отрабатывающие антидиверсионные действия спецы помимо стрельбы холостыми и бросания под ноги взрывпакетов команду «брать живьем» выполняют очень жестко и реалистично.

Зато полученные результаты поражали. Однажды на учениях по приказу первого заместителя председателя КГБ генерала Николая Захарова группу специального назначения искал целый батальон хорошо обученных пограничников. Они неспешно сжимали кольцо, обшаривая метр за метром небольшой участок леса, но, в конце концов, были вынуждены признать, что поиски не дали ни малейших результатов. Тогда генерал Захаров обратился к начальнику КУОС с вопросом: «Как же удалось разведчикам уйти из кольца?» Когда тот ответил, что диверсанты никуда не ушли и, более того, сейчас внимательно наблюдают за беседой, генерал не поверил. Он снял фуражку, и тут же в наушниках связиста послышался голос: «Генерал снял фуражку». Стоило Захарову сделать какое-либо движение, тот же голос комментировал: «Генерал поднял руку, генерал опустил руку…» Наконец проверяющий скомандовал куосовцам показаться и тут же обнаружил, что засада находится всего в нескольких метрах за его спиной!

Достигалось столь высокое мастерство нелегко. Нагрузки казались запредельными, но на самом деле они лишь раздвигали границы возможного. Так, скажем, практически каждый раз на марш-бросках отрабатывалась и переноска раненого. Мудрое командование решило не назначать на эту должность одного из бойцов, и в качестве «подранка» выступала семидесятикилограммовая борцовская кукла. Таскать ее по лесам, оврагам и болотам в снег, жару и слякоть было тяжелым испытанием. Но кроме отработки эвакуации раненного (своих не бросаем!) это занятие имело и воспитательную функцию. Готовясь к выполнению реальных боевых задач, будущие командиры групп спецназа КГБ накрепко запоминали, каково оно – таскать на себе раненых с поля боя. А потому значительно более вдумчиво относились к планированию операции.

Однако самой кукле порой доставалось изрядно. После доставки «раненого» в госпиталь его порой дубасили ногами так, что не всякому футбольному мячу попадает за матч. А однажды «диверсанты» решили облегчить себе задачу. Они зарыли куклу в лесу, сделали над «погибшим» трижды, по-спецназовски, «сухой залп» (без патронов), а вернувшись налегке, доложили, что «несчастный» скончался от ран и был похоронен в лесу с воинскими почестями.

Первый начальник КУОС полковник Григорий Иванович Бояринов внимательно выслушал хитрецов и согласно кивнул. Те уже было подумали, что уловка сошла им с рук – в КУОС всегда ценилась находчивость. И тут Григорий Иванович открыл планшет, достал чистый лист и зачитал «только что пришедший приказ командования»: за проявленное мужество погибшему присваивалось звание Героя Советского Союза, а тело погибшего предписывалось немедленно доставить в часть для торжественного захоронения. Пришлось «самым хитрым» сквозь ночь бежать обратно к могиле, доставать грязную, мокрую куклу и, чертыхаясь на всех известных языках, тащить ее «домой».

ОТЦЫ-КОМАНДИРЫ

Судьба полковника Бояринова стала для выпускников КУОС неизменным мерилом доблести и офицерской чести. Легендарный офицер, начавший Великую Отечественную войну простым красноармейцем, а закончивший начальником штаба отдельного пограничного батальона войск НКВД, он создал школу, не имеющую аналогов по уровню подготовки. В 1979 году, перед вводом советских войск в Афганистан, Григорий Иванович был послан для общей координации наших подразделений во время проведения операции «Шторм 333» – штурма дворца Амина.

Операция была практически нереальная: минимальными силами в кратчайшие сроки захватить сильно укрепленную, защищенную превосходящими силами президентской гвардии, резиденцию. Бояринов мог остаться в штабе, никто бы не сказал ему ни слова, однако почти всеми группами, участвовавшими в операции, командовали выпускники КУОС, и командир не мог отсиживаться за спинами бывших учеников. Во время ожесточенного боя во дворце он погиб. За личное мужество и умелое руководство подразделениями, участвовавшими в штурме объекта, Григорий Иванович посмертно был награжден Золотой Звездой Героя Советского Союза. Полковник Григорий Бояринов

Впоследствии КУОС имел иных, замечательных начальников. Капитан 1 ранга Эвальд Григорьевич Козлов, также ставший Героем Советского Союза в 1980 году, во время войны в Афганистане, позднее был назначен первым командиром легендарного спецподразделения Первого главного управления КГБ (внешняя разведка) «Вымпел». Собственно, благодаря его морской душе оно и получило свое название.

Прочно вошел в историю КУОС и следующий начальник курсов полковник Пётр Иванович Нищев – человек железной воли, острого слова и энциклопедических познаний в области техники. Ученик и соратник Старинова, он достойно продолжал его дело, обучая курсантов с предельной требовательностью и вниманием к каждому молодому офицеру.

Последним начальником Курсов усовершенствования офицерского состава стал полковник Сергей Александрович Голов. Участник штурма дворца Амина, он получил пулевое и несколько осколочных ранений, но продолжал вести бой и командовать своей группой. Один из первых «волкодавов» антитеррористического спецподразделения «Альфа», медик, чемпион Советского Союза по самбо, Голов был великолепным отцом-командиром для курсантов КУОС. И в то же время – человеком высочайшей гражданской ответственности. Последний начальник КУОС полковник Сергей Голов

В трагические дни октября 1993 года, рискуя всем, он отказался выполнять приказ Ельцина вести куосовцев на штурм Верховного Совета. Тронуть его не посмели, но мстительность первого Президента России ударила по КУОС. Совершив, по сути, акт предательства, Ельцин приказал упразднить страшившие его непокорные курсы. Перед лицом ликующего противника он собственной рукой напрочь разрушил уникальную боевую структуру, готовившую специалистов небывалого уровня.

Сегодня ее нет. Но необходимость в ней осталась и, более того, с началом широкой террористической войны стала еще более ощутимой. И отказываться от столь серьезного фактора в обеспечении безопасности нашей страны не просто неосмотрительно. Это преступно!

Фото предоставлены автором.

Автор – Сергей Янко

Секретные материалы. КУОС Школа спецназа нелегальной разведки

https://w ww.youtube.com/watch?v=SIOmxg2DqoM

http://новости-россии.ru-an.info/новости/где-и-как-готовили-лучший-в-мире-спецназ/