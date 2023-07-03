Антифашистские карикатуры лета 1941 года на страницах советских журналов

Вторжение немецких войск на территорию Союза 22 июня 1941 года положило начало особенному периоду в истории советской карикатуры. Антифашистская пропаганда заполонила прессу: издания пестрели иллюстрациями с уничижительными изображениями лидеров «фашистских стервятников».

Работы Бориса Ефимова, Николая Радлова, Михаила Черемных, Павла Соколова-Скали, творческого объединения «Кукрыниксы» и проекта «Окна ТАСС» формировали в голове советского человека образ врага и объясняли военную действительность. Благодаря повторяющимся из карикатуры в карикатуру чертам читатель сразу мог угадать, кому посвящена иллюстрация. Художники часто изображали Муссолини испуганным толстяком, Гитлера — в образе хищного чудовища, Геббельса всегда можно было узнать по характерной форме подбородка. Яркие образы воздействовали на восприятие читателя ещё до прочтения передовицы или статьи.

Помимо карикатур отечественных художников, в журналах часто печатали сатирические рисунки американских и английских иллюстраторов. В августе 1941 года в московском Музее нового западного искусства проходила выставка антифашистской карикатуры, где было представлено 150 работ американских и немецких художников.

VATNIKSTAN составил подборку антифашистских карикатур, опубликованных в советской прессе в первое военное лето. Иллюстрации взяты из журналов «Огонёк», «Смена» и «Работница».

Журнал «Огонёк», 6 июля 1941 года Рисунок Бориса Ефимова. Журнал «Смена», июль 1941 года Рисунок Бориса Ефимова. Журнал «Огонёк», июнь 1941 года Рисунок Бориса Ефимова. Журнал «Огонёк», июнь 1941 года Рисунок Бориса Ефимова. Журнал «Огонёк», июнь 1941 года Рисунок Бориса Ефимова. Журнал «Огонёк», 1941 год Рисунок Бориса Ефимова. Журнал «Огонёк», июнь 1941 года Рисунок Бориса Ефимова. Журнал «Огонёк», июнь 1941 года Журнал «Работница», август 1941 года Рисунок художников Попова и Гольдштейна (Окно ТАСС). Журнал «Работница», август 1941 года Рисунки с выставки антифашистской карикатуры в Музее нового западного искусства. Журнал «Огонёк», август 1941 года Рисунок из американского журнала «Каррент хистори». Журнал «Огонёк», август 1941 года Рисунок Ю. Ганфа. Журнал «Огонёк», август 1941 года Рисунки М. Гетманского. Журнал «Огонёк», август 1941 года Рисунок Бориса Ефимова. Журнал «Огонёк», август 1941 года Рисунок Бориса Ефимова. Август 1941 года Рисунок Бориса Ефимова. Журнал «Огонёк», август 1941 года Рисунок Бориса Ефимова. Журнал «Огонёк», август 1941 года Рисунок Бориса Ефимова. Журнал «Огонёк», 10 августа 1941 года Рисунок Бориса Ефимова. Журнал «Огонёк», август 1941 года Рисунок Бориса Ефимова. Журнал «Огонёк», 27 июля 1941 года Рисунок Бориса Ефимова. Журнал «Огонёк», 13 июля 1941 года Рисунок Ю. Гаиф. Журнал «Огонёк», 20 июля 1941 года

Валерия Животовская

https://vatnikstan.ru/archive/antifashistskie-karikatury-1941/