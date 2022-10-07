Магадан — столица Колымы

Магадан расположен на Дальнем Востоке. Это один из самых удалённых городов России — до Москвы от него около 6 тысяч км по прямой, а день начинается на 8 часов раньше. Некоторые города США расположены ближе Москвы к Магадану, хотя находятся на другом полушарии.

Названия Магадан и Колыма у многих ассоциируются с заключёнными, ГУЛАГа. И здесь нет ошибки — в регионе действительно было множество лагерей, заключённые работали на рудниках, строили город и дороги. Сегодня Магадан — столица золотодобывающего региона. В 2021 году в России добыли 333 тонны золота — из них 52 тонны приходится на рудники и шахты Магаданской области.

В 1990-х жители начали покидать Магадан — из 154 тысяч сейчас осталось только 90. Но город нельзя считать исчезающим — сейчас здесь строят новый микрорайон, следят за памятниками и открывают новые общественные пространства.

1. Посёлок в этом месте решили строить в 1929 году, когда обнаружили неподалёку месторождения золота. Но местного населения здесь почти не было, поэтому строителей нанять было негде. Проблему решили за счёт репрессированных — организовали исправительно-трудовой лагерь. На 10 тысяч заключённых, которые работали в Магадане в 1932 году, приходилось около 3000 наёмных строителей.

Так вокруг Магадана появились лагеря ГУЛАГа, десятки тысяч заключённых добывали золото, рубили леса, строили дороги. Здесь же проводились расстрелы НКВД, поэтому зловещая слава Колымы и Магадана — не выдумка.

К моменту амнистии после смерти Сталина в 1953 году в местных лагерях содержалось более 145 тысяч человек. Из них на рудниках работало более 116 тысяч заключённых. 2. Мемориал «Маска Скорби» посвящён памяти жертв политических репрессий. По задумке скульптора Эрнста Неизвестного, нужно было установить три памятника «Треугольника страданий». Мемориал в Магадане стал первым — его открыли в 1996 году. В 2017 году появился монумент, в Екатеринбурге. Третий был запланирован в Воркуте, но его так и не построили.

На месте памятника в сталинское время был перевалочный пункт — здесь распределяли заключённых по лагерям на Колыме. 3. Сейчас Магадан — столица области. Население около 90 тысяч человек — это 66% всех жителей региона. 4. Маяк настоящий — он долгие годы указывал капитанам путь в порт. Сейчас на мысе у входа в бухту построили новый маяк, а этот остался одним из символов города. 5. Парк вокруг маяка открыли в 2019 году. Бухта Нагаева и до этого была одним из самых живописных мест города, а с появлением парка стала ещё и местом отдыха. 6. Парк получился довольно большой. Считается, что это лучшее общественное место для отдыха в городе. 7. Возле маяка стоит памятник В. Высоцкому с надписью на постаменте «Я расскажу тебе про Магадан…». 8. Недалеко от настоящего маяка стоит ещё один — скульптурная композиция. 9. 10. 11. Одна из точек парка — смотровая площадка «Пирс». Раньше на этом месте был старый деревянный пирс 1939 года. 12. Климат в Магадане суровый — холодные туманы, долгие зимы. Сильной жары здесь не бывает, летом температура редко поднимается выше 15-17 °C. Но заморозков в июле не бывает. 13. Свято-Троицкий Кафедральный Собор в Магадане — второй по величине на Дальнем Востоке. Это не совсем церковь в привычном понимании — собор называют храмом-памятником жертвам политических репрессий. 14. На месте храма раньше было двухэтажное здание «Дальстроя» — треста, который распоряжался трудом заключённых. Позднее в нём был горком КПСС, редакция газеты «Магаданский Комсомолец» и другие организации. В 1970-е здание снесли и начали строить 14-ти этажный Дом Советов. Возвели металлический каркас, но после перестройки объект забросили. Конструкцию частично разобрали в 2002 году и начали на её основе строить новый собор. 15. Свято-Троицкий Кафедральный Собор.

Прообразом Свято-Троицкого собора послужила древнерусская архитектура Владимира и Новгорода. Главная лестница, ведущая к собору, похожа на Испанскую лестницу в Риме. Троицкий собор один из самых высоких в России: высота центрального купола с крестом — 71,2 м. 16. Правительство Магаданской области. Здание построено в 1942 году — тогда в нём было Управление НКВД Дальстроя. Для строительства использовали кирпич, которые делали на местном заводе, в 6 км от города. 17. Проспект Ленина. Комсомольская площадь и телевышка. В двухэтажном здании напротив — Студия Телевидения ГТРК Магадан. В 1956 году в Магадане построили любительский телецентр, а в 1957 году рабочие Магаданского строительно монтажного управления за одну ночь установили вышку на будущей Комсомольской площади. Конструкция высотой 54 метра немного напоминает Эйфелеву башню в Париже. 18. Дом с часами в Магадане — один из первых многоквартирных домов в городе. В квартирах было центральное отопление, работала вытяжная вентиляция, были ванные комнаты. Почти элитные условия для Дальнего Востока 1939 года.

Башня в годы войны использовалась как пост противовоздушной обороны. Сейчас на ней установлены городские часы с символами Магадана. 19. На вершине шпиля возвышается символ города — олень. Такой же изображён на гербе и флаге Магадана. Чайка — живая, к постоянным украшениям здания не относится. 20. Проспект Ленина в Магадане начинается с телевышки, затем переходит в Колымское шоссе и трассу Р-504, которая соединяет Магадан с Якутском. Длина трассы Р-504 около 2 тысяч км, поэтому улицу Ленина в Магадане иногда в шутку называют самой длинной улицей в мире. 21. Здание музыкального и драматического театра имени М. А. Горького в Магадане построили в 1941 году — до этого спектакли проводили в деревянном клубе. Первые постановки проходили почти сразу после образования города — режиссёр Георгий Петрович Шнабель прибыл сюда в 1932 году вместе с руководителями строительства будущего города и рудников и первыми партиями заключённых. А в 1933 году был показан первый спектакль. С сотрудниками проблем не было — среди репрессированных было много профессиональных актёров. Магаданский театр с самого начала не отставал от столичных — на его сцене ставились те же пьесы, что и в Москве. 22. На парапете фасада Дома культуры Дальстроя в Магадане установлены четыре трёхметровые цементные статуи работы скульптора-заключённого Г. Д. Лаврова. Статуи изображают фигуры партизанки, забойщика, колхозницы и красноармейца. 23. Говорят, что горы делают любое место более живописным. В Магадане горный пейзаж видно из любой точки города. 24. Морской торговый порт Магадана работает круглогодично. С декабря по май грузовые судна сопровождают ледоколы — это называется ледовая проводка. История порта началась в 1933 году — тогда появился первый причал, к которому могло пришвартоваться одно судно. Причал был деревянный — сруб, который заполняют булыжником, чтобы он жестко стоял на дне. 25. Панорама Магадана. 26. Мэрия Магадана. 27. В 1980-х в Магадане был период расцвета — сюда приезжали на заработки со всей России. Численность населения достигла максимума в 1991 году — тогда в здесь проживало более 154 тысячи человек. Но затем ситуация изменилась, платить стали меньше — и жители начали уезжать. Сейчас в городе живёт около 90 тысяч человек. 28. Магаданский политехнический техникум. Первые студенты начали учиться в техникуме в 1948 году, тогда его называли горным, а занятия проводили по вечерам в классах средней школы. Затем техникуму выделили бывшее здание погранохраны. Новое трёхэтажное здание построили в 1953 году. 29. 30. Здание, в котором располагается администрация области, ФНС, Министерство природных ресурсов, Минздрав. Когда-то в этом доме работало Северо-Восточное геологическое управление Министерства геологии РСФСР. 31. «Новый центр». 32. Панно «Первооткрывателям и первостроителям Колымы и Чукотки». На панно изображения Семёна Дежнёва, Витуса Беринга и троих строителей-комсомольцев. Панно размером 13х16 метров сделано из поливной керамики, терракота и алюминия. Сейчас панно хотят отреставрировать. Специалисты считают, что изображения в хорошем состоянии, хотя со времени создания панно прошло уже более 55 лет. В рамках реставрации хотят очистить стену от потёков и установить освещение. 33. 34. Трасса Колыма — единственная сухопутная нить, которая связывает Магадан с «материком». По ней можно доехать до Якутска — 2000 км. Если захотите добраться до Москвы, нужно будет проехать через Улан-Удэ, Красноярск, Новосибирск, Омск, Екатеринбург, Пермь, Киров, Ярославль. Всего около 10 тысяч километром и недели пути без остановок. 35. 36. Магадан многие жители России воспринимают как что-то далёкое, суровое. И во многом они правы — у города была сложная судьба. Но город живёт, обновляется. Появляются новые парки, есть планы по реставрации зданий и памятников, развитию туризма. А улицу Ленина из-за хорошо сохранившейся сталинской застройки могут целиком признать памятником архитектуры. Смотрите также:

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