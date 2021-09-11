Деревянные мостовые

Когда-то я, рассказывая Переславле-Завлеском, ставила фото Дома Берендеев.Обратите внимание на площадку перед домом.Если мы вспомним, как делали дороги в давние времена, вспоминаются либо утрамбованные земляные дороги, либо мостовые из булыжника или что-то подобное. Однако во времена Ивана Грозного, например, в Москве можно было встретить дощатые мостовые. Но они были не очень практичные. Качество поверхности было кривоватым, все это было неудобно и не красиво.Вариант, как на фото выше называется - торцевые мостовые. Это считают русским изобретением. В истории осталась фамилия инженера Гурьева, которому собственно торцевые мостовые и обязаны своим появлением.
Торцевые мостовые стали появляться еще в первой половине XIX века. До этого делались преимущественно булыжные мостовые. Однако они были крайне неудобны. Пассажиров в экипажах проезжающих по таким дорогам постоянно трясло. Но самое главное, каменные мостовые были ужасно шумными и скользкими. Именно поэтому Гурьев решил, что лучшим вариантом для больших городов станет переход от камня к дереву.История говорит о том, что первые торцовые мостовые стали делать в Санкт-Петербурге. Каменные булыжники не так распространены, они тяжелы в обработке и поверхность получается не очень ровной.
Справедливости ради следует сразу отметить, что деревянные дороги в России (и не только) делали и до 19 столетия. Правда, в большинстве случаев хоть сколь-нибудь представительным качеством и прямотой покрытия они не отличались, были крайне неудобными и не очень-то красивыми. Наша же речь пойдет про знаменитые торцевые мостовые. И вот в качестве эксперимента власти Петербурга распорядились заделать по новому образцу две улицы. В результате эксперимент признали удачным и такую технологию начали использовать и в Санкт-Петербурге, и повсеместно в России.
Такой вариант мощения мостовой переняли даже за границей. Вот, например, на фото можно видеть всплывшую торцовую мостовую в Париже.Были подобные примеры и в Англии.
В самой же России торцовые мостовые сохранялись аж до 30 годов XX века. Удивительно, но даже в 1924 году в Санкт-Петербурге деревянным был весь Невский проспект.Фотография 1897 года (К.К.Булла). Невский проспект замощенный торцами по линии движения экипажей.
Вот на этом фото видно, как выглядела разрушенная наводнением мостовая на проспекте 25-го Октября (Невский проспект), 23 сентября 1924 года.
Преимущества такой технологии были очевидны. Материала было достаточно. чаще всего использовались чурбачки из сосны. Такое дерево меньше всего раскалывалось.Деревянные торцы-чурбачки устанавливались в землю, а промежутки между ними заливались битумом и смесью вара с антраценовым маслом. По краям мостовая заделывалась глиной и смолой. В результате срок службы такой мостовой составлял 3-4 года.
Но и минусы конечно же были. Кроме того, дерево очень серьезно впитывало и накапливало неприятные запахи, например, запах конского навоза. Мостовые по ночам просто разбирали местные жители, которым нужно было добыть дерева для растопки печей. Булыжник в этом плане был мало кому нужен.Разбор деревянной мостовой в Ленинграде, фото 1929 года.
Появлению первых тротуаров мы обязаны Александру I, а первый асфальт появился в Петербурге в 1839, при Николае I, но широкое распространение получил только через сто лет...
На фото видно как долго держались такия мостовые в Петербурге. Судя по всему это уже 20-е годы прошлого века.
Эта форма и теперь не забыта, такая плитка, стилизованная под дерево, называется Петровской )))
https://pikabu.ru/story/derevyannyie_mostovyie_sanktpeterbur...
https://mirinteresen.net/2561-derevjannye-mostovye.html
https://masterok.livejournal.com/5770376.html
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