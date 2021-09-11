Деревянные мостовые

Когда-то я, рассказывая Переславле-Завлеском, ставила фото Дома Берендеев. Обратите внимание на площадку перед домом. Если мы вспомним, как делали дороги в давние времена, вспоминаются либо утрамбованные земляные дороги, либо мостовые из булыжника или что-то подобное. Однако во времена Ивана Грозного, например, в Москве можно было встретить дощатые мостовые. Но они были не очень практичные. Качество поверхности было кривоватым, все это было неудобно и не красиво. Вариант, как на фото выше называется - торцевые мостовые. Это считают русским изобретением. В истории осталась фамилия инженера Гурьева, которому собственно торцевые мостовые и обязаны своим появлением.

Торцевые мостовые стали появляться еще в первой половине XIX века. До этого делались преимущественно булыжные мостовые. Однако они были крайне неудобны. Пассажиров в экипажах проезжающих по таким дорогам постоянно трясло. Но самое главное, каменные мостовые были ужасно шумными и скользкими. Именно поэтому Гурьев решил, что лучшим вариантом для больших городов станет переход от камня к дереву. История говорит о том, что первые торцовые мостовые стали делать в Санкт-Петербурге. Каменные булыжники не так распространены, они тяжелы в обработке и поверхность получается не очень ровной.

Справедливости ради следует сразу отметить, что деревянные дороги в России (и не только) делали и до 19 столетия. Правда, в большинстве случаев хоть сколь-нибудь представительным качеством и прямотой покрытия они не отличались, были крайне неудобными и не очень-то красивыми. Наша же речь пойдет про знаменитые торцевые мостовые. И вот в качестве эксперимента власти Петербурга распорядились заделать по новому образцу две улицы. В результате эксперимент признали удачным и такую технологию начали использовать и в Санкт-Петербурге, и повсеместно в России.

Такой вариант мощения мостовой переняли даже за границей. Вот, например, на фото можно видеть всплывшую торцовую мостовую в Париже. Были подобные примеры и в Англии.

В самой же России торцовые мостовые сохранялись аж до 30 годов XX века. Удивительно, но даже в 1924 году в Санкт-Петербурге деревянным был весь Невский проспект. Фотография 1897 года (К.К.Булла). Невский проспект замощенный торцами по линии движения экипажей.

Вот на этом фото видно, как выглядела разрушенная наводнением мостовая на проспекте 25-го Октября (Невский проспект), 23 сентября 1924 года.

Преимущества такой технологии были очевидны. Материала было достаточно. чаще всего использовались чурбачки из сосны. Такое дерево меньше всего раскалывалось. Деревянные торцы-чурбачки устанавливались в землю, а промежутки между ними заливались битумом и смесью вара с антраценовым маслом. По краям мостовая заделывалась глиной и смолой. В результате срок службы такой мостовой составлял 3-4 года.

Но и минусы конечно же были. Кроме того, дерево очень серьезно впитывало и накапливало неприятные запахи, например, запах конского навоза. Мостовые по ночам просто разбирали местные жители, которым нужно было добыть дерева для растопки печей. Булыжник в этом плане был мало кому нужен. Разбор деревянной мостовой в Ленинграде, фото 1929 года.

Появлению первых тротуаров мы обязаны Александру I, а первый асфальт появился в Петербурге в 1839, при Николае I, но широкое распространение получил только через сто лет...

На фото видно как долго держались такия мостовые в Петербурге. Судя по всему это уже 20-е годы прошлого века.

Эта форма и теперь не забыта, такая плитка, стилизованная под дерево, называется Петровской )))



https://pikabu.ru/story/derevyannyie_mostovyie_sanktpeterbur...

https://mirinteresen.net/2561-derevjannye-mostovye.html

https://masterok.livejournal.com/5770376.html

https://pantv.livejournal.com/657162.html