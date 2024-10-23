А не слишком ли дорого они нам обходятся?

Больше ₽60,7 млрд было потрачено из региональных бюджетов на оказание медицинской помощи мигрантам, не имеющим полисов ОМС.

С каждым годом траты налогоплательщиков на мигрантов только растут. Сводную таблицу приводит (https://t.me/matveevkomment/8615) депутат Госдумы Михаил Матвеев.

Лидер — Москва (более 42 млрд.

руб.), Санкт-Петербург (более 4 млрд.руб.), ХМАО (2,2 млрд.руб.), Курганская обл.(1,7 млрд.руб.) и Краснодарский край (более 1 млрд.руб), а также Новосибирская область, Ростовская и др.

Напомним, (https://t.me/mnogonazi/10150) что в прошлом году Госдума заблокировала законопроект того же Матвеева, который должен был обязывать мигрантов иметь полис обязательного медицинского страхования, въезжая в Россию.

Заблокировали под предлогом, что такая норма права уже есть, но как видим текущее законодательство не работает.

Видимо лоббистам важно, чтобы именно российский налогоплательщик заплатил за всё.

https://t.me/mnogonazi/19622

«Полиция смогла задержать мигранта-педофила только после того, как он изнасиловал и убил в России 5 маленьких девочек»

Об этом чудовищном случае рассказал депутат Госдумы Михаил Матвеев в ходе обсуждения необходимых нововведений в миграционной сфере.

Самой историей поделились на конференции «Безопасность и суверенитет России в условиях гибридной войны»

https://t.me/mnogonazi/19592

Парламентарий обозначил серьёзную важность усиления миграционного контроля и отметил, что введение геномной регистрации мигрантов позволило бы ловить подобных преступников уже после первого эпизода.

Данная мера обсуждается уже много лет, но дальше обсуждений дело не идёт.

https://t.me/mnogonazi/19619

«Весёлый водовоз» из Узбекистана насмерть раздавил пенсионерку в Петербурге. Трудолюбивый и готовый на любые переработки Зокир устроился в компанию «Весёлый водовоз». Вчера Зокир, грубо нарушая ПДД, сдавал назад по тротуару и совершил наезд на женщину, а после ещё несколько метров тащит погибшую под кузовом.

Зокира задержали, — полицией возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека.

Как вы думаете, если вы заказываете такси, вправе ли вы рассчитывать на то, что спокойно можете занять любое место в салоне автомобиля, кроме водительского? Если вы всерьез думаете, что это так, то вы глубоко заблуждаетесь. На днях в этом лично убедилась член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова. Чиновница рассказала о культурном обмене, который произошел с ней во время поездки в одном небезызвестном агрегаторе такси. Оказывается, место на переднем сидении справа от водителя предназначено только для представителей мусульманской религии, а вот "неверным" туда садиться запрещено. А того, кто будет настаивать, просто вышвырнут из машины. По крайней мере в том случае, если за рулем такси находится мигрант. Чиновница рассказала о культурном обмене, который произошел с ней во время поездки в одном небезызвестном агрегаторе такси. Оказывается, место на переднем сидении справа от водителя предназначено только для представителей мусульманской религии, а вот "неверным" туда садиться запрещено. А того, кто будет настаивать, просто вышвырнут из машины. По крайней мере в том случае, если за рулем такси находится мигрант. Не верите? Извольте ознакомиться с историей, которую рассказала Марина Ахмедова. "Только что ехала в "Яндекс Такси". Я села назад, а сотрудник редакции занял переднее место. Водитель сразу же заявил: "А почему не на заднее сиденье?". Все просто промолчали. Водитель тронулся и произнёс: "На переднем сиденье я разрешаю сидеть только своей жене". Опешив, я напомнила ему, что на переднем сиденье ездить не запрещено правилами. На что водитель заявил, что пассажир, сидящий справа, отвлекает его, и потребовал, чтобы мы вышли. Конечно, это был мигрант. Хотя он и кричал, что он гражданин России. В службе поддержки агрегатора ответили, что вернут нам деньги за поездку, и на этом, собственно говоря, и всё. А то, что у нас в стране в такси навязываются кишлачные законы: "Спереди я разрешаю сидеть только моей жене" - до этого агрегатору нет никакого дела. Оказывается, это нововведение - не сажать рядом с собой "неверных" - уже довольно распространённая практика среди таксистов-мигрантов, а практически только они и есть. Поэтому они по максимуму задвигают переднее сиденье вперед и кладут на него свои личные вещи. В нашем случае именно так и было. Пообщавшись с людьми, мне рассказали, что эта ситуация усугубилась после трагедии в "Крокусе" - таксисты окончательно обнаглели и стали всячески демонстрировать свое пренебрежение. Я не любитель разжигать рознь, но у меня просто в голове не укладывается - как так-то? Как в сердце моей Родины никто не хочет сидеть рядом с русским? Что ты тогда здесь делаешь? Езжай к себе домой, где одни "верные", а если тебе там не нравится, спрашивай со своих властей, почему в твоей стране такая плохая жизнь. И тем не менее ответственным за эту ситуацию я считаю именно Яндекс. Вместо того, чтобы пресекать такие ситуации на корню и выкидывать подобных "верных" таксистов из сервиса на пожизненно, оплёванным "неверным" пассажирам предлагают вернуть сто рублей. Вот наглядный пример того, как продают наше достоинство и заодно нашу страну. Я считаю, что эту ситуацию надо не только пресекать, но и ломать через колено. Мы будем делать соответствующие запросы" Что-то дополнять здесь только портить. Каждый из нас, кто хоть раз пользовался услугами такси, отлично понимает, о чем говорит член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова.

https://dzen.ru/a/ZxILL8lUQErqFNMM

На этом фоне особенно показательно выглядит история в Санкт-Петербурге, где отклонили предложение о запрете мигрантам управлять общественным транспортом.

Напомним, что по словам главы комиссии по транспорту Петербурга Алексея Цивилёва, иностранные специалисты ценны своей готовностью к чудовищным переработкам. Просто послушайте уровень аргументации депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексея Цивилёва:

"В федеральном законе, который коллеги нам направили для рассмотрения, предлагается установить ограничения на привлечение мигрантов на работу в пассажирских перевозках. Мы с категоричным отказом от таких полномочий не согласились. Если сейчас мы их всех устраним, то половина транспорта не выйдет на линию. Мигранты занимают всего 20% от всего водительского состава, но они готовы к переработкам, потому что у них есть на это время, не у всех есть семьи. Т.е. они, бывает, перерабатывают и две смены, и нам их заменить некем. Здесь нужно или повышать зарплату, чтобы работать приходили жители Петербурга, т.е. платить нужно кратно выше, или работать с мигрантами..."

То есть чиновник открыто заявляет, что иностранные специалисты прежде всего ценны тем, что готовы к чудовищным переработкам, а местные не нужны, потому что им надо больше платить. Поразительный цинизм от человека, который состоит на госслужбе в городе, где весной этого года трудолюбивый мигрант из Таджикистана Рахмутшох Курбонов, который как раз и славился своей любовью к переработкам, утопил в автобусе 7 человек.

https://t.me/mnogonazi/19617

В Законодательном Собрании Санкт-Петербурга не поддержали запрет мигрантам управлять общественным транспортом.

Ну еще бы, в Баку-на-Неве и запреты для мигрантов. Подумаешь, Рахматшох Курбонов в мае убил людей на автобусе (https://t.me/SergeyKolyasnikov/59521), сбив ограждение и упав в реку. Курбонов тащит в Питер кучу соплеменников (https://t.me/SergeyKolyasnikov/59561), надо же им где-то работать.

Баку-на-Неве это не игра слов. Здесь сбившему двух полицейских уважаемому человеку из диаспоры суд назначает 15.000 рублей штрафа (https://t.me/SergeyKolyasnikov/53291). А за 150.000 рублей полицейских можно избить (https://t.me/SergeyKolyasnikov/53921), но тоже только если ты в диаспоре.

Тут диаспоры неудобных кандидатов с выборов на раз снимают (https://t.me/SergeyKolyasnikov/62157). А убийце из диаспоры по-тихому переквалифицируют дело (https://t.me/SergeyKolyasnikov/55861). Подумаешь, убил мальчишку студента, не сажать же уважаемого человека, с которым плов кюшают.

Запретить мигрантам управлять транспортом. В Питере?!

Скажете тоже.

В этом городе "дядя Турал решает Азербайджанская банда держит в страхе сразу несколько районов Санкт-Петербурга. Избивают людей (русских разумеется), крушат кафе и торговые центры. При этом ведут телеграм-каналы, куда все это выкладывают.

Более того, выкладывают даже видео, где открыто признаются в даче взяток полиции (видео №2, «Короче дядя Турал все решил, мы гаишникам 35.000 на лапу дали»).

Импотенция властей и полиции Санкт-Петербурга ошеломительна. Возможно, «дядя Турал» порешал и с ними, и лично с Бегловым. Как вариант, такая вольница национальных банд в Питере объясняется тем, что сам Беглов уроженец Баку (Азербайджан). Глава Азербайджанской диаспоры Питера миллиардер Вагиф Мамишев в интервью (https://spbdnevnik.ru/news/2018-12-29/mamishev-kollegi-beglo...) 2018 года открыто назвал Александра Беглова близким другом, которого он знает более 20 лет.

Нет слов короче. В банде до 100 рыл, не боятся ничего и никого, законами РФ открыто вытирают ж*пу.

https://t.me/SergeyKolyasnikov/53143.