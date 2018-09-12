Мария Арбатова о Тулееве - Хватит тявкать вслед промахнувшемуся Акелле

Мы ездили с мужем в Кемерово в 2010 году на некий молодежный форум, облазили по морозу город, пригород и Новокузнецк. Мороз там не страшный, сухой, в –15 спокойно ходишь без шапки. Семью отца моего первого мужа во время войны эвакуировали с Украины в Кузбасс, где он и попал в один класс с моей будущей свекровью. Так что о жизни региона наслышана по полной программе, пока весь застой в Москву ездили «за сапогами», сибирская родня останавливалась у нас регулярно, и я до сих пор со всеми в контакте.

Кроме нас на молодежный форум в Кемерово приехали Андрей Дементьев с женой, Валуев, Эдита Пьеха, Светлана Мастеркова и дизайнер одежды Стелла Ндомби. И всех поселили в губернаторской резиденции под кодовым названием "теремок", сочетающей хрустальные люстры, кашу с вареньем на завтрак и сырники с морсом из клюквы и облепихи на ужин. Короче, очень душевно.

Кемеровская область, как вы знаете, регион-донор, и сделал его такими именно Тулеев. Архитектурно Кемерово уныл и совков, но сводит с ума мемориал «Память шахтерам Кузбаса» Эрнста Неизвестного, особенно ночью. Великолепна филармония, есть собственный симфонический оркестр, работающий с китайским дирижером мирового уровня, видели его до этого на Фестивале оркестров мира. Местный дом Актера тоже на уровне.

Кемерово по населению меньше Новокузнецка, в нём нет таких шикарных старых кварталов и стратегических предприятий, как в Новокузнецке, но город удобнее расположен посреди области. Так что между Кемерово и Новокузнецком пожизненное соперничество.

При виде Тулеева зал не вставал, а вскаивал и аплодировал, это насторожило, спросила местных, ответили, поймете на награждении. На награждении получила ответ, когда не очень здоровый Тулеев два часа подряд награждал победителей молодежного форума. Нам объяснили, что форум фильтрует наиболее ценные кадры для региона, и толковых детей здесь пасут с пеленок. Даже в школе для отличников существует губернаторская степендия, она продолжается в вузах, каждого держат на карандаше и делают всё, чтобы он остался, а не свалил в Москву, то есть, социальный лифт.

Награждались успешные трактористы, фермеры, полицейские, многодетные семьи, огребавшие солидные суммы. Потом пошли выпускники и студенты. Тем, у кого красные дипломы вручили беспроцентные ссуды на квартиры, а особо дефицитным специалистам бесплатные квартиры. Сказали, что этот «фильм-утопия» в Кемерово ежегодный, и я пообщалась с плачущими в зале от счастья родителями, приехавшими из далёких сибирских деревень.

Тулеев приехал в этот день в «теремок» ужинать с нами, и на вопрос о награжденных ответил, у нас только появится талантливый парень или девушка, мы их целуем с восьми сторон и создаём все условия, да вы ещё посмотрите, где мы даём квартиры - на «Лесной поляне»! На что Мастеркова, родившаяся рядом в Ачинске, сказала, да если бы мне в молодости дали квартиру, я б сроду не стала дважды чемпионкой мира!

Формат губернаторских ужинов для меня не нов, и есть с чем сравнить. Тулеев человек очень тёплый и совершенно не показушный. Он рассказал о курортной зоне Горная Шория, что на стыке Алтая и Саян, где находится один из самых крутых мировых горнолыжных Таштагол, в котором за какую-то особую структуру закупают снег для олимпиад. Рассказал, что пантовые ванны в отелях Горной Шории восстанавливают силы, повышают потенцию бойче виагры, лечат суставы и анемию, омолаживают и далее со всеми остановками.

Эдита Станиславовна Пьеха в тему панацеи пожаловалась на больное колено, и Тулеев как в восточной сказке тут же послал за своим личным врачом "гениальным слепым китайцем". И через некоторое время приехал тот самый знаменитый Ван Вай-Чен - профессор, доктор медицинских наук, врач в 12-ом поколении, руководящий в Кемерово губернским оздоровительным центром. Приехал без церемоний в спортивном костюме.

Ещё мы обсудили с Тулеевым "кедропласт", отделочный материал, созданный кузбасским ученым из шелухи кедровых шишек и кедровой смолы. Изобретатель кедрополаста пришел к Тулееву и предложил отделать детский сад кедропластовой плиткой и замерить статистику детской заболеваемости. Все отнеслись к этому с иронией, пока статистика не показала снижение заболеваемости в половину. После этого начали отделывать кедропластом кабинеты, спальни, класть его под подушку от бессонницы и под мышку компьютера. У меня и сейчас лежит.

Назавтра нам с мужем надо было добраться до Новокузнецкого дома инвалидов, чтоб доставить одной местной писательнице компьютер. Я спросила Тулеева, как это проще сделать, и он распорядился, чтоб дали его машину с его водителем, иначе шансов нет, и потом мы поняли почему. Метель была такая, что когда в ней оказывались окна, было видно, сколько машин в кювете. Мы доехали, даже не помню, на какой модели, ну, что-то представительского класса. Думали, раз его машина, встретят хлебом-солью, но пришлось ещё час ругаться с охраной и вахтерами, чтоб нас пустили. Это к вопросу о «кортеже Тулеева». На обратном пути попросили, чтоб водитель показал нам город-спутник Лесная поляна, квартиры в которой давали студентам и выпускникам. И тут совсем открыли варежку… погуглите и вы откроете!

В своей политической карьере Тулеев писал такие кульбиты, какие не по плечу обычному губеру.

Он то баллотировался в президенты, то обещал отделение региона в самостоятельное Русско-Сибирское государство.

То отказывался принимать у Ельцина орден, то передвигался после операции в коляске, то пять раз вёл переговоры с террористами и умудрялся спасти их заложников.

Тулеев может нравиться, может не нравиться, но хватит тявкать вслед промахнувшемуся Акелле, который всю жизнь был в списке самых эффективных губернаторов.

На последних выборах за Тулеева проголосовало 97% населения!

Задайте им вопрос, почему?

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Эту статью опубликовал Сергей Манаков , 02.04.2018 в 05:43, но я считаю её должны прочитать многие, а если ещё друзьям показать, то будет неплохо.

Я желаю Аману Гумировичу здоровья и бодрости на многие лета, он это заслужил.