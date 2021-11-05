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Гольфстрим умер. Возможные последствия

Гольфстрим умер. Возможные последствия

Совсем. Вдоль Норвегии течет холодная вода из Ледовитого океана. Жаль, вы не видите на статичной картинке направления течений.  Однако вы вполне сможете увидеть на сайте https://www.windy.com/ движение течений, отображенное анимацией.

Гольфстрим умер. Возможные последствия

Чем это чревато — вполне понятно. Три дня ожидал и периодически поглядывал — а не изменится ли картинка? Может, это только случайное, преходящее? Нет, все-таки это надолго. Что-то подсказывает — надолго, если не навсегда.

Последствия? 

Тут пока многое вилами по воде писано. Англии в основном угрожает некоторое похолодание и значительное увеличение осадков. Англия станет слабее подогреваться с моря, над ней начнут сталкиваться холодные и теплые воздушные массы.

Похолодает в Германии, Бельгии, Голландии (Нидерландах), в Скандинавии. Тут, скорее всего, ихнее сельское хозяйство и и жратва местного происхождения — гуд-бай!

На Шпицбергене, скорее всего, слегка «потеплеет» — но это пока очень предположительно.

Центр политической и экономической "тяжеловесности" по климатическим причинам может плавно переместиться из Германии в Австрию.

Югу Франции пока, как можно предположить, ничего особо "холодного" не угрожает. Правда, дожди могут начать буквально смывать страну в море.

Российские "порты-незамерзайки", их города и поселки-спутники — их жизнь может окончится печально- надолго. Прорубленное Петром "Окно в Европу" — ну очень может похолодать. Самочувствие Северного (Военного) флота - кстати, а есть ли он? - это пусть у вояк-мореманов голова болит. Как будут чувствовать себя трубопроводы в условиях изменения климата — не могу пока предположить. Скорее всего, для них ничего не изменится климатически и технологически, но экономически - возрастет их значимость, востребованность и конкурентно-конъюнктурная возня-суета вокруг них. 

Вполне могут увеличится осадки в средней полосе России. Юг России, Крым, Приазовье и Причерноморье - станут зонами повышенной климатической неопределенности и турбулентности (что особенно печально для меня как жителя Ростова-на-Дону).

Прибалтам может очень не повезти - особенно курортикам, рыбакам и фермерам.

А вот Испанию и Португалию могут ожидать более "жаркие" времена. Сухие либо влажные - покажет только время.

Но все это очень неточно и весьма предположительно. Точно только одно — будут ощутимые, значительные изменения условий для сельского хозяйства.

* * * 

Все это - независимо от уровня климатобесия и экобесия — то есть в дополнение к нему. 

https://cont.ws/@winkor/2115079

природа
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