Гольфстрим умер. Возможные последствия

Совсем. Вдоль Норвегии течет холодная вода из Ледовитого океана. Жаль, вы не видите на статичной картинке направления течений. Однако вы вполне сможете увидеть на сайте https://www.windy.com/ движение течений, отображенное анимацией.

Чем это чревато — вполне понятно. Три дня ожидал и периодически поглядывал — а не изменится ли картинка? Может, это только случайное, преходящее? Нет, все-таки это надолго. Что-то подсказывает — надолго, если не навсегда.

Последствия?

Тут пока многое вилами по воде писано. Англии в основном угрожает некоторое похолодание и значительное увеличение осадков. Англия станет слабее подогреваться с моря, над ней начнут сталкиваться холодные и теплые воздушные массы.

Похолодает в Германии, Бельгии, Голландии (Нидерландах), в Скандинавии. Тут, скорее всего, ихнее сельское хозяйство и и жратва местного происхождения — гуд-бай!

На Шпицбергене, скорее всего, слегка «потеплеет» — но это пока очень предположительно.

Центр политической и экономической "тяжеловесности" по климатическим причинам может плавно переместиться из Германии в Австрию.

Югу Франции пока, как можно предположить, ничего особо "холодного" не угрожает. Правда, дожди могут начать буквально смывать страну в море.

Российские "порты-незамерзайки", их города и поселки-спутники — их жизнь может окончится печально- надолго. Прорубленное Петром "Окно в Европу" — ну очень может похолодать. Самочувствие Северного (Военного) флота - кстати, а есть ли он? - это пусть у вояк-мореманов голова болит. Как будут чувствовать себя трубопроводы в условиях изменения климата — не могу пока предположить. Скорее всего, для них ничего не изменится климатически и технологически, но экономически - возрастет их значимость, востребованность и конкурентно-конъюнктурная возня-суета вокруг них.

Вполне могут увеличится осадки в средней полосе России. Юг России, Крым, Приазовье и Причерноморье - станут зонами повышенной климатической неопределенности и турбулентности (что особенно печально для меня как жителя Ростова-на-Дону).

Прибалтам может очень не повезти - особенно курортикам, рыбакам и фермерам.

А вот Испанию и Португалию могут ожидать более "жаркие" времена. Сухие либо влажные - покажет только время.

Но все это очень неточно и весьма предположительно. Точно только одно — будут ощутимые, значительные изменения условий для сельского хозяйства.

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Все это - независимо от уровня климатобесия и экобесия — то есть в дополнение к нему.

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