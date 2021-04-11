60 лет полёту Гагарина !!!

12 апреля 1961г

Почему для первого полета в космос выбрали именно Гагарина

Национальное достояние

Отечественную космонавтику мы не представляем без Сергея Королева, Белки и Стрелки и легендарной «гагаринской улыбки». Юрий Алексеевич быстро стал народным героем, одним из величайших людей своего времени, кумиры у него были даже за рубежом. Одним из самых ярких впечатлений итальянской актрисы Джины Лоллобриджиды после визита в СССР стала именно встреча с советским космонавтом.

Серьезный отбор

Действительно, на месте Гагарина сложно представить кого-то другого. А между тем, кандидатов на первый космический полет изначально было шестеро. Вот что писал обо всех советский летчик Николай Каманин:

«Все шестеро космонавтов - отличные парни. О Гагарине, Титове и Нелюбове сказать нечего - они не имеют отклонений от эталона космонавта. Николаев - самый спокойный из шестёрки. Быковский менее, чем другие, внутренне собран, способен на некоторую долю развязности и может сказать лишнее. Попович - пока загадка: создаёт впечатление волевого человека, но ведёт себя в раздорах с женой излишне мягко».

Уже в начале 1961 г. было понятно, кто лидирует в локальной «космической гонке», но кандидатам предстояло пройти еще ряд испытаний, связанных с теоретическими знаниями, действиями в условиях полета и т.

д. С одним из таких испытаний лучше справился Юрий Гагарин. Вторым был Герман Титов.

Герман Титов

Титова берегли?

Тренировочные скафандры, кстати, тоже изготовили только для них и Нелюбова. А еще тот же Николай Каманин писал о главных претендентах на звание первого человека в космосе:

Титов обладает более сильным характером. Единственное, что меня удерживает от решения в пользу Титова - это необходимость иметь более сильного космонавта на суточный полет. Второй полет на шестнадцать витков будет бесспорно труднее первого одновиткового полета. Но новый полет и имя первого космонавта человечество не забудет никогда, а второй и последующие забудутся так же легко, как забываются очередные рекорды. Итак, кто же - Гагарин или Титов?

Получается, Германа Титова берегли для более сложного и серьезного полета? Видимо, решение далось Каманину нелегко: Юрий Алексеевич нередко спорил с теми, кто готовил его к полету, порой слишком активно вносил собственные предложения. Но при всем при этом был очень мягким, спокойным и харизматичным человеком.

Юрий Гагарин с Николаем Каманиным

Рассчитали человека

Что скрывать, даже вопрос появления перед камерами сыграл в выборе далеко не последнюю роль. «Русские рассчитали космический корабль и его орбиту. Но как они смогли рассчитать человека? Как удалось добыть такого уникума, как Гагарин?», – удивлялись американские журналисты. Скажем же спасибо за улыбку Юрия Алексеевича и Сергею Королеву, которому принадлежит последнее слово в этом нелегком выборе!

Вся моя жизнь кажется мне сейчас одним прекрасным мгновением. Все, что прожито, что сделано прежде, было прожито и сделано ради этой минуты.

Вопрос к читателям:

К 2010 году в СССР планировали совершить экспедицию на Марс. Как вы считаете, чего не хватило современной космонавтике, чтобы воплотить в жизнь планы предшественников?

Почему для первого полета в космос выбрали именно Гагарина | История России | Яндекс Дзен (yandex.ru)

К сожалению, сегодня тема космонавтики не обходится без горьких "пилюлей", вот, например, одна из них:

60 лет полёту Гагарина. Терешкова строит храмы | Игорь Пыхалов



Всех поздравляем с Днём космонавтики!

Слава советской космонавтике и пожелание успехов и новых открытий и свершений космонавтике Российской! Слава советской космонавтике и пожелание успехов и новых открытий и свершений космонавтике Российской!



Праздничный эфир (прямая трансляция в ютубе) Олега Газманова, гость программы герой РФ лётчик-космонавт Антон Николаевич Шкаплеро́в. В связи с прямой трансляцией, смотреть, начиная с 4 мин. 30 сек