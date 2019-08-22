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Фронтовые прозвища советских танков

Т-18 (МС-1) 
(рус) «носорог», «тяни-толкай» (из-за характерного внешнего вида)

Т-26 
(нем) «Виккерс» (из-за сходства с британским танком)

БТ 
(рус) «бэтэ́шка» или «бе́тушка»

БТ-7 
(нем, фин) «Микки Маус» , «ушастый» (из-за двух открытых люков в башне, которые в случае покидания экипажа танка, напоминали уши диснеевского персонажа) 
— (рус) «летающий танк» (за легендарный прыжок капитана Кульчицкого на 42 метра в 1936 году)

Т-28 
(фин) «почтовый поезд» (один из захваченных танков перевозил почту)

Т-35 
— (рус) сухопутный броненосец

Т-60
— (нем) «неистребимая саранча» (из-за размера и большого количества), «женский танк» (в экипаж танков входили женщины) 
— (рус) «БМ-2» (братская могила на двоих)

СУ-76 
— (рус) «сучка» (при попадании снаряда из-за переднего расположения бензобаков часто погибал мехвод), «голозадый фердинанд» (за отсутствие бронирования кормовой части корпуса) 
«жу-жу» (из-за автомобильного двигателя была намного тише на ходу чем танки), «сухарик», «БМ-4» (братская могила на четверых), «Прощай, Родина» (за отсутствие бронирования)

КВ-1 
— (нем) «призрак» (за неуязвимость для большинства немецких пушек на начальном этапе войны, снаряды будто проходили сквозь него) 
— (фин) «Клими» (видимо здесь как-то замешан Клим Ворошилов))

Т-34 
— (фин) «sotka» (птица нырок,)

 

Т-50 
— (фин) «pikku-sotka» (малая сотка)

Т-34-85 
— (нем) «Микки Маус» (см.БТ-7. Бытует мнение что в Корее американцы тоже использовали это прозвище), «балерина» (за маневренность и скорость)

СУ-152
— (рус) «зверобой» (самоходка это снайперское ружье, а стальные тигры и пантеры ее жертва) 
ИСУ-152 — (нем) «консервный нож» (повскрывали достаточно «Тигров» и «Пантер»)

КВ-2 
— (нем) «монстр Сталина» (за размеры танка и калибр орудия)

https://telegra.ph/Frontovye-prozvishcha-sovetskih-tankov-08-20

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