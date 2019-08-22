Фронтовые прозвища советских танков

Т-18 (МС-1)
(рус) «носорог», «тяни-толкай» (из-за характерного внешнего вида)
Т-26
(нем) «Виккерс» (из-за сходства с британским танком)
БТ
(рус) «бэтэ́шка» или «бе́тушка»
БТ-7
(нем, фин) «Микки Маус» , «ушастый» (из-за двух открытых люков в башне, которые в случае покидания экипажа танка, напоминали уши диснеевского персонажа)
— (рус) «летающий танк» (за легендарный прыжок капитана Кульчицкого на 42 метра в 1936 году)
Т-28
(фин) «почтовый поезд» (один из захваченных танков перевозил почту)
Т-35
— (рус) сухопутный броненосец
Т-60
— (нем) «неистребимая саранча» (из-за размера и большого количества), «женский танк» (в экипаж танков входили женщины)
— (рус) «БМ-2» (братская могила на двоих)
СУ-76
— (рус) «сучка» (при попадании снаряда из-за переднего расположения бензобаков часто погибал мехвод), «голозадый фердинанд» (за отсутствие бронирования кормовой части корпуса)
«жу-жу» (из-за автомобильного двигателя была намного тише на ходу чем танки), «сухарик», «БМ-4» (братская могила на четверых), «Прощай, Родина» (за отсутствие бронирования)
КВ-1
— (нем) «призрак» (за неуязвимость для большинства немецких пушек на начальном этапе войны, снаряды будто проходили сквозь него)
— (фин) «Клими» (видимо здесь как-то замешан Клим Ворошилов))
Т-34
— (фин) «sotka» (птица нырок,)
Т-50
— (фин) «pikku-sotka» (малая сотка)
Т-34-85
— (нем) «Микки Маус» (см.БТ-7. Бытует мнение что в Корее американцы тоже использовали это прозвище), «балерина» (за маневренность и скорость)
СУ-152
— (рус) «зверобой» (самоходка это снайперское ружье, а стальные тигры и пантеры ее жертва)
ИСУ-152 — (нем) «консервный нож» (повскрывали достаточно «Тигров» и «Пантер»)
КВ-2
— (нем) «монстр Сталина» (за размеры танка и калибр орудия)
https://telegra.ph/Frontovye-prozvishcha-sovetskih-tankov-08-20
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