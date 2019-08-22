Фронтовые прозвища советских танков

Мы из Советского Союза

Т-18 (МС-1)

(рус) «носорог», «тяни-толкай» (из-за характерного внешнего вида)

Т-26

(нем) «Виккерс» (из-за сходства с британским танком)

БТ

(рус) «бэтэ́шка» или «бе́тушка»

БТ-7

(нем, фин) «Микки Маус» , «ушастый» (из-за двух открытых люков в башне, которые в случае покидания экипажа танка, напоминали уши диснеевского персонажа)

— (рус) «летающий танк» (за легендарный прыжок капитана Кульчицкого на 42 метра в 1936 году)

Т-28

(фин) «почтовый поезд» (один из захваченных танков перевозил почту)

Т-35

— (рус) сухопутный броненосец

Т-60

— (нем) «неистребимая саранча» (из-за размера и большого количества), «женский танк» (в экипаж танков входили женщины)

— (рус) «БМ-2» (братская могила на двоих)

СУ-76

— (рус) «сучка» (при попадании снаряда из-за переднего расположения бензобаков часто погибал мехвод), «голозадый фердинанд» (за отсутствие бронирования кормовой части корпуса)

«жу-жу» (из-за автомобильного двигателя была намного тише на ходу чем танки), «сухарик», «БМ-4» (братская могила на четверых), «Прощай, Родина» (за отсутствие бронирования)

КВ-1

— (нем) «призрак» (за неуязвимость для большинства немецких пушек на начальном этапе войны, снаряды будто проходили сквозь него)

— (фин) «Клими» (видимо здесь как-то замешан Клим Ворошилов))

Т-34

— (фин) «sotka» (птица нырок,)

Т-50

— (фин) «pikku-sotka» (малая сотка)

Т-34-85

— (нем) «Микки Маус» (см.БТ-7. Бытует мнение что в Корее американцы тоже использовали это прозвище), «балерина» (за маневренность и скорость)

СУ-152

— (рус) «зверобой» (самоходка это снайперское ружье, а стальные тигры и пантеры ее жертва)

ИСУ-152 — (нем) «консервный нож» (повскрывали достаточно «Тигров» и «Пантер»)

КВ-2

— (нем) «монстр Сталина» (за размеры танка и калибр орудия)

https://telegra.ph/Frontovye-prozvishcha-sovetskih-tankov-08-20