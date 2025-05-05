Как сложилась судьба самого первого артиллериста - Героя СССР

На фронтах Великой Отечественной сложилась такая горькая поговорка: на передовой командир батальона остаётся живым месяц, командир роты - неделю, командир взвода - 3 дня, а рядовой - одно наступление...

Но если имена маршалов и адмиралов Победы хорошо известны, то персональные данные многих рядовых тружеников войны, например, тех же ополченцев, установить уже вряд ли возможно.

Как невозможно установить судьбы всех пропавших без вести. Отсюда и надпись на Могиле Неизвестного Солдата у кремлёвской стены - «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен».

Но некоторые подвиги рядового состава все-таки остались в аналах истории. И вот одна из них.

Дваже в штрафбате он получал награды.

Герой повествования на фоне 45-мм противотанковой пушки обр. 1937 г.

Многие из героев ВОВ достойны того, чтобы о них снимали фильмы и писали книги, а биография Якова Кольчака одна из самых необычных. Он стал первым героем-артиллеристом в годы войны, совершив выдающийся подвиг. Но о том, что является Героем СССР узнал лишь спустя 5 лет. А еще Кольчак много месяцев сражался в штрафной роте, был награжден орденом и медалью, но в обычную строевую часть его не перевели. При этом никакого преступления пушкарь не совершал и в штрафную роту попал несправедливо. В августе 1941 г. родственники получили на него похоронку и лишь в самом конце войны они узнали, что Яков жив.

Герой Советского Союза

Яков Харитонович Кольчак был уроженцем Херсонской губернии (1918 г.р.). Обычная биография выходца из крестьянской семьи - образование пять классов, затем работа в селе. В Красную армию он был призван в начале 1940 года, а в боевых действиях участвовал с первого дня Великой Отечественной войны в составе 169-й стрелковой дивизии 680-го стрелкового полка 18-й армии Южного фронта.

Полк до начала июля успешно отражал наступление румынских войск, удерживая позиции вблизи границы. Лишь подход немецких и венгерских дивизий изменил ситуацию в пользу противника. Началось отступление. 13 июля перед батареей ст. лейтенанта Лабуса была поставлена задача не пропустить механизированную колонну фашистов, что вышла из села Миньковцы. Орудие Якова установили у развилки дорог и основательно замаскировали, оно должно было первым встреть врага.



Лёгкий танк 38M Toldi.

Впереди колонны шли венгерские танки "Толди-I", а когда до них оставалось 150 метров, Кольчак открыл огонь. Метким выстрелом он подбил головную машину, снаряд угодил под башню. Вскоре пылал второй танк, однако остальные успели рассредоточиться и открыть огонь. Стреляли венгры удивительно точно: командир орудия Михаил Тарасенко погиб, остальные бойцы расчета получили тяжелые ранения, а в строю оставался лишь один Яков Кольчак. Он сам подносил снаряды, заряжал, целился и стрелял. И так раз за разом. Через 40 минут боя горело еще два "Толди". Боец чудом выжил, но колонну удалось остановить и она повернула назад.

Участником этого боя был фронтовой корреспондент газеты 18-й армии «Знамя Родины» Сергей Борзенко (впоследствии он и сам станет Героем Советского Союза). После войны Борзенко опишет подвиг Якова Кольчака в книге «Жизнь на войне». Но вначале события у Филяновки были скупым военным языком записаны в представлении артиллериста к награде. В архивах сохранилась резолюция командарма-18 генерал-лейтенанта Андрея Смирнова: «Достоин присвоения звания Героя Советского Союза. Дрался до тех пор, пока его орудие не было раздавлено танком». В своем очерке Борзенко об этом бое он написал, что Яков уничтожил 8 венгерских танков. Скорее всего так и было, но комполка Сергиенко в Наградном листе указал, что на счету пушкаря всего 4 боевые машины. При этом он отметил, что их уничтожение:

"Имело решающее значение в отражении танковой атаки противника". Наградной лист на Якова Кольчака, сайт "Память народа".

Комполка представил Кольчака к званию Героя СССР, а комбата Лабуса к ордену Ленина. Его поддержал комдив, а вот комкору не понравилось, что у рядового награда выше, чем у командира батареи и посчитал, что бойцу ордена Красного Знамени хватит за глаза. К счастью, командующий 18-й армией Смирнов – знаменитый герой Гражданской войны встал на сторону справедливости. В 1941 г. это бывало редко, но 2 августа Якову Харитоновичу присвоили звание Героя СССР – первому артиллеристу в годы ВОВ. Он стал первым артиллеристом, удостоенным в годы Великой Отечественной войны высшей награды. Позднее в этом роде войск было немало Героев Советского Союза, но Кольчак стал первым. С начала войны прошел всего месяц с небольшим…

Пять месяцев в штрафной роте

Герой не успел узнать о своей высокой награде. 24 июня 1941 г. вражеский снаряд разорвался вблизи орудия, а наводчика тяжело ранило и засыпало землей. Товарищи в горячке боя сочли Кольчака погибшим. На его родину ушла похоронка, а когда он очнулся, то кругом уже были враги. Так Яков попал в плен и 3 года провел в фашистском лагере на территории Молдавии. Лишь 25 августа 1944 г. в ходе Ясско-Кишиневской операции бойца освободили из плена. После небольшой проверки 7 октября его определили в 92-ю дивизию, но потом по решению особого отдела отправили в 168-ю штрафную роту 57-й армии. Отметим, в части никто не знал, что Кольчак – Герой СССР, даже он сам.

В штрафной роте артиллерист воевал около 5 месяцев. Хоть по закону туда направляли на срок от одного до трех месяцев как уголовников, так и приказом по полку. Кольчак и тут совершал подвиг за подвигом, иначе он воевать не умел.

1 февраля Яков подвозил боеприпасы в роту. В тылу он увидел группу немецких разведчиков, которые попытались его взять в плен и застрелил всех троих. За это его представили к ордену Красной Звезды, но наградили скромной медалью "За боевые заслуги".



Штрафники в бою.

16 марта Яков по собственной инициативе в нужный момент доставил боеприпасы в роту: 6 ящиков с патронами и 5 с гранатами.

17 марта он вынес с поля боя 5 тяжелораненых красноармейцев с оружием и уничтожил в бою из винтовки 12 фашистов. Воина представили к ордену Отечественной войны 2-й степени. После этого его обязаны были вернуть в обычную часть, но и тут не перевели. А подвиги продолжались.

28 марта Кольчак первым ворвался во вражеские окопы, уничтожил 10 фрицев и 7 взял в плен. На следующий день перед атакой советской пехоты он ликвидировал 3 пулеметные точки.

1 апреля отделение, которым командовал герой, ворвалось в тыл к гитлеровцам, где гранатами и очередями из автоматов посеяло панику. При этом подразделение уничтожило два грузовика и орудие с расчетом.

В тот же день Яков получил тяжелое осколочное ранение. Лишь после этого его перевели в обычную часть, как искупившего вину кровью и представили к ордену Красного Знамени, но вручили Красную Звезду.

После войны



Красноармейцы в Берлине, май 1945 г.

Старшина Кольчак долго лечился в госпиталях, в ноябре 1945 г. его демобилизовали. Фронтовик вернулся домой в село Вороновка Николаевской области, где родные лишь в октябре 1944 г. с удивлением и радостью узнали, что он живой. Возникли и проблемы с военкомом. Видите ли тому не понравилось, что старшина очень долго воевал в штрафроте и при этом получил там 3 награды. Бюрократ увидел в этом аномалию и начал копать, делая запросы. Так в 1946 г. ветеран узнал, что уже 5 лет является Героем. Яков Кольчак

Золотую Звезду ему вручили 25 марта 1947 г. в Кремле. Народ избрал Якова Харитоновича председателем колхоза и не пожалели! Трудился ветеран войны на совесть, думал о людях.

В 1953-м окончил трехгодичные курсы и получил диплом агронома. Избирался депутатом Николаевского областного совета, помогая не только односельчанам, но и многим жителям родного Вознесенского района.

В 1953 г. Кольчак выучился на агронома, однако в 1955 г. его не стало, сказались фронтовые ранения. Ему было всего 37.

Удивительный человек.

Вот о ком надо снимать фильмы!

http://ymorno.ru/index.php?showtopic=96196&hl=%F8%F2%F0%...

https://rg.ru/2021/08/02/navodchik-kolchak-podbil-chetyre-vr...

https://zvezdaweekly.ru/news/20199301455-dvbJi.html

https://armystandard.ru/news/2022829942-RY5ho.html