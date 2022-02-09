Дмитрий Левин, мастер русского пейзажа





Дмитрий Левин признанный мастер русского пейзажа, зарекомендовавший себя как талантливый представитель русской реалистической школы. Важнейший источник его искусства – привязанность к природе, которую он нежно и страстно любит и, частью которой себя ощущает. Легкие по восприятию картины наполнены глубоким смысловым содержанием. Каждая его работа пронизана чувством убедительной достоверности.

Родился в 1955 году в г. Моршанске. Окончил Пензенское художественное училище им. К.А. Савицкого ( отделение живописи ) в 1976 году.

Член Творческого союза художников России, Международного художественного фонда, Федерации Профессиональных художников.

Академик Международной академии творчества.

Награжден медалями «За вклад в искусство» и «Национальное достояние», золотым знаком Международной академии творчества. Входит в Европейский каталог признанных художников, издаваемый во Франции, отмечен многими дипломами, грамотами и благодарственными письмами различных общественных организаций в России и за рубежом. Участник множества российских и международных выставок (в Люксембурге, Франции, Германии, США, Китае, Австрии, Словакии, Дании, Италии, Голландии и др.), в том числе более пятидесяти персональных. ..























































































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