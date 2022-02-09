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Дмитрий Левин, мастер русского пейзажа

Дмитрий Левин, мастер русского пейзажа


Дмитрий Левин, мастер русского пейзажа
Дмитрий Левин признанный мастер русского пейзажа, зарекомендовавший себя как талантливый представитель русской реалистической школы. Важнейший источник его искусства – привязанность к природе, которую он нежно и страстно любит и, частью которой себя ощущает. Легкие по восприятию картины наполнены глубоким смысловым содержанием. Каждая его работа пронизана чувством убедительной достоверности.
Родился в 1955 году в г. Моршанске. Окончил Пензенское художественное училище им. К.А. Савицкого ( отделение живописи ) в 1976 году.
Член Творческого союза художников России, Международного художественного фонда, Федерации Профессиональных художников.
Академик Международной академии творчества.
Награжден медалями «За вклад в искусство» и «Национальное достояние», золотым знаком Международной академии творчества. Входит в Европейский каталог признанных художников, издаваемый во Франции, отмечен многими дипломами, грамотами и благодарственными письмами различных общественных организаций в России и за рубежом. Участник множества российских и международных выставок (в Люксембурге, Франции, Германии, США, Китае, Австрии, Словакии, Дании, Италии, Голландии и др.), в том числе более пятидесяти персональных.

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Дмитрий Левин, мастер русского пейзажа
Дмитрий Левин, мастер русского пейзажа
Дмитрий Левин, мастер русского пейзажа
Дмитрий Левин, мастер русского пейзажа
Дмитрий Левин, мастер русского пейзажа
Дмитрий Левин, мастер русского пейзажа
Дмитрий Левин, мастер русского пейзажа
Дмитрий Левин, мастер русского пейзажа
Дмитрий Левин, мастер русского пейзажа
Дмитрий Левин, мастер русского пейзажа
Дмитрий Левин, мастер русского пейзажа
Дмитрий Левин, мастер русского пейзажа
Дмитрий Левин, мастер русского пейзажа
Дмитрий Левин, мастер русского пейзажа
Дмитрий Левин, мастер русского пейзажа
Дмитрий Левин, мастер русского пейзажа
Дмитрий Левин, мастер русского пейзажа
Дмитрий Левин, мастер русского пейзажа
Дмитрий Левин, мастер русского пейзажа
Дмитрий Левин, мастер русского пейзажа
Дмитрий Левин, мастер русского пейзажа
Дмитрий Левин, мастер русского пейзажа
Дмитрий Левин, мастер русского пейзажа
Дмитрий Левин, мастер русского пейзажа
Дмитрий Левин, мастер русского пейзажа
Дмитрий Левин, мастер русского пейзажа
Дмитрий Левин, мастер русского пейзажа
Дмитрий Левин, мастер русского пейзажа
Дмитрий Левин, мастер русского пейзажа
Дмитрий Левин, мастер русского пейзажа
Дмитрий Левин, мастер русского пейзажа
Дмитрий Левин, мастер русского пейзажа
Дмитрий Левин, мастер русского пейзажа
Дмитрий Левин, мастер русского пейзажа
Дмитрий Левин, мастер русского пейзажа
Дмитрий Левин, мастер русского пейзажа
Дмитрий Левин, мастер русского пейзажа
Дмитрий Левин, мастер русского пейзажа
Дмитрий Левин, мастер русского пейзажа
Дмитрий Левин, мастер русского пейзажа
Дмитрий Левин, мастер русского пейзажа
Дмитрий Левин, мастер русского пейзажа
Дмитрий Левин, мастер русского пейзажа
https://www.liveinternet.ru/users/5528998/post404051714/

фото сегодняСветлана Миленкоискусство
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