Как России удается уклоняться от санкций США за «Северный поток-2»



Для окончания строительства газопровода «Северный поток-2» применяются передовые европейские технологии. Как России удается уклоняться от санкций США, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle, ссылаясь на собственное расследование.



Ещё недавно «Академик Черский», переброшенный с Дальнего Востока на Балтику, не имел нужного оборудования. Но в конце марта 2021 года трубоукладчик приступил к укладке труб возле острова Рюген (Германия).



Каждая деталь трубопроводного оборудования имеет свою собственную историю

– указывается на сайте компании Nuova Patavium (Италия), которая недавно снабдила оборудованием трубоукладочное судно «Академик Черский».



Итальянцы оснастили судно новейшей системой прецизионной обработки труб. Эти данные вызывают интерес в свете американских санкций, грозящих любому, кто так или иначе вовлечен в достройку «Северного потока-2». Россиянам удалось обойти ограничения США и переоснастить судно, несмотря на то, что, если сумма контракта составляет более $1 млн (850 тыс. евро), предусмотрены штрафы.



В период август-сентябрь 2020 года в немецкий порт Мукран для «дочки» российского «Газпрома» (STIF) было доставлено различное трубоукладочное оборудование на сумму порядка 10 млн евро. Производителями оборудования являются компании из Нидерландов и Италии.



Например, 12 сентября из России в Германию были отправлены процессинговые системы с гидроприводами от Nuova Patavium на сумму $1,1 млн. Выяснилось, что указанное оборудование поступило в Россию из Италии двумя партиями с интервалом в несколько месяцев. Причем каждая партия была оценена в менее чем $200 тыс.



Nuova Patavium до сих пор не ответила на запрос DW по поводу разницы в цене. При этом, чем больше ужесточаются американские ограничения, тем запутанней становится цепочка поставок.



Покупателем оборудования является компания «Система СПБ» (Санкт-Петербург), в которой всего несколько сотрудников. Кроме Nuova Patavium, упомянутая российская фирма закупила оборудование для трубоукладчика также у компании Opus SRL (Италия). С оборудованием Opus SRL произошла аналогичная история. В Германию оно поступило по цене в $1,2 млн, а из Италии его экспортировали по цене в 10 раз меньше. Компания Opus SRL тоже не ответила на запрос DW.



В центре внимания также оказалась компания Vermaat Technics BV (Нидерланды), чей ультрасовременный автономный аппарат для сварки неповоротных стыков Veraweld Torch System D был доставлен в порт Мукран компанией STIF для судна «Академик Черский».

Нам неизвестно, что происходит на борту «Академика Черского». Мы не поставляли никакого оборудования для завершения прокладки «Северного потока-2»

– утверждает нидерландская компания, убеждая, что после июля 2020 года (ужесточения санкций США) прекратила сотрудничество с Россией.



Действительно, на бумаге Vermaat Technics BV не имела никаких дел с компанией STIF. Оборудование было поставлено не «дочке» российского «Газпрома», а фирме Vermaat Service, которая, как настаивает нидерландская фирма, не имеет к ней никакого отношения и является компанией из России.



DW удалось установить, что теперь поставками оборудования Vermaat Technics BV занимается другая нидерландская компания, BHS International BV. Удалось отыскать лишь почтовый ящик этой фирмы, расположенный где-то в сельской местности на юго-востоке страны, а также недействующий сайт. Интернет-домен зарегистрирован на российскую компанию и BHS International имеет общего партнера с фирмой Vermaat Service. В целом «Академик Черский» получил оборудование из Нидерландов почти на $5 млн.



Поставки обходными путями, использование подставных фирм и манипулирование ценами вызывают вопрос – неужели американцев так легко обмануть? При этом бывший работник Госдепа США Дэниел Фрид сомневается, что европейские компании будут наказаны. В США опасаются контрсанкций стран Евросоюза. С ним согласен Ник Цафос из Вашингтонского центра стратегических и международных исследований. Он считает, что администрация Джо Байдена будет закрывать глаза на эти «шалости».



«Академик Черский» должен закончить укладку труб в сентябре 2021 года. После проведенного переоборудования это судно может работать в два раза быстрее, чем ТУБ «Фортуна», которая сейчас укладывает трубы возле острова Борнхольм (Дания).

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