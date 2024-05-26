Роскошь Питера, 4

Мариинский дворец.В 18 веке на месте Мариинского дворца располагался дворец графа И. Чернышева.
Построенный в XIX веке дворец предназначался в качестве свадебного подарка для дочери императора Николая I — княжны Марии Николаевны.Интерьеры Мариинского дворца отделаны с использованием дорогих материалов, драгоценных пород дерева и мрамора.
В начале 1880-х наследники Марии Николаевны продали дворец в государственную казну за 3 млн. рублей. 14 июля 1884 года император Александр III своим указом объявил Мариинский дворец новой резиденцией Государственного совета, Государственной канцелярии, Комитета министров и Канцелярии по принятию прошений на Высочайшее имя. После революции его передавали из рук в руки, пока в 1945-м во дворце не разместился Ленсовет. В 1960—1970-х была проведена первая комплексная реставрация дворца, в ходе которой восстановили росписи Помпейской галереи, интерьеры Красного и Белого залов. В 1990-х была восстановлена и частично отреставрирована домовая церковь Николая Чудотворца, на месте которой в 1929-м был устроен кинотеатрфото 2014 года.
В настоящее время в залах дворца размещается Законодательное собрание Санкт-Петербурга.
Последний дворец императораПостроенный для Павла I Каменноостровский дворец так и не стал ему домом. Его сын Александр I напротив сделал его своей главной резиденцией, где впоследствии принял ряд наиболее судьбоносных для страны решений. Здесь же по легенде императору приснился Петр I в образе «Медного всадника».Каменноостровский дворец — памятник архитектуры федерального значения. Когда-то служил загородной резиденцией. А впоследствии оброс множеством тайн и легенд.Во дворце Александр I незадолго до своей смерти получал первые известия о готовящемся заговоре молодых офицеров (да, восстание декабристов не было абсолютно спонтанным, вопрос был только во времени и месте).Отсюда император отправился в свое последнее путешествие. Умер он в городе Таганроге, и вскоре по империи поползли слухи, что на самом деле в Санкт-Петербург привезли для захоронения тело не Александра, а какого-то подложного покойника. А сам царь под именем старца Федора Кузьмича стал отшельником и еще много лет замаливал грех участия в заговоре против отца.
В настоящее время здесь размещается «Академия талантов» Санкт-Петербурга.
Набережная реки Малой Невки, 1
Невероятные интерьеры особняка КельхаЗдание расположено по адресу улица Чайковского, дом 28. Особняк был построен в 1896—1903 годах по заказу Александра Фердинандовича Кельха на средства его супруги Варвары Петровны.В конце 90-х особняк стал Домом юриста — его передали СПбГУ под юридический факультет. Вскоре дом закрыли на реставрацию, а с 2011 года передали в ведение Министерства Юстиций. В своё время на цокольном этаже особняка даже открыли ресторан, в том числе, ради возможности собрать нужную сумму для реставрации, которая до сих пор не закончена.Начиная с 2015 года на работы в здании потратили около 140 000 000 рублей. Особняк Кельха по-прежнему реставрируют, но некоторые помещения уже открыты для проведения различных мероприятий.
Попасть в особняк можно только с экскурсией
В интерьерах Большого Петергофского Дворца. Просто оцените трудДворец практически полностью был разрушен в годы Великой Отечественной войны. Первые восстановленные залы были открыты лишь в 1964 году.Разводная ул., 2
Попались мне еще красивые фото особняка Кельха. Так как я о нем уже писала, просто выложу эти фото.Внутреннее убранство в особняке КельхаРоскошное помещение особняка – Белый зал.Он отделан белым и розовым мрамором, на стенах и потолке лепнина. Камин сделан на заказ с композицией «Пробуждение весны».
Юсуповский дворец на Мойке1793 г. Архитектор: ВаллЕн-ДеламОтДом одного из самых богатых и блистательных семейств в России. Он считался эталоном аристократических интерьеров.Дворец печально известен благодаря событию, произошедшему в 1916 г.Здесь, в полуподвальных апартаментах на жилой половине князя Юсупова, был убит Григорий Распутин. А мы просто полюбуемся парадными залами.Дворец был известен всему высшему свету Санкт-Петербурга. В нем постоянно устраивались балы, проводились великосветские приемы, поражавшие всех роскошью и богатством. Я как-то ставила о нем подробный материал.Поскольку дворец непрерывно видоизменялся на протяжении почти двух веков, он прославился в качестве «энциклопедии» петербургского интерьера. Всего в здании 24 огромных помещения.В 1916 году в результате заговора, в котором участвовал князь Ф. Ф. Юсупов, в этом дворце был убит Григорий Распутин. В аподвальном помещении есть восковые фигуры, рассказывающие об этом событии.ВЮсуповском дворцовом театре играли знаменитые на весь Петербург спектакли. Роскошный дворец, где раньше жили знатные семьи, а сейчас находится музей и культурное пространство.наб.реки Мойки., 94
Интерьеры Строгановского дворца, Санкт-Петербург В начале 18 века на месте будущего дворца находилось городское пастбище и соляные амбары. В 1753 году придворный архитектор Ф. Б. Растрелли начал работу над дворцом в стиле модного тогда русского барокко.В дворце 50 апартаментов, включая большой зал с итальянскими мастерами и галерею с зеркалами и позолоченной скульптурой.
Дом учёных им. Горького — дворец, напоминающий флорентийское палаццоСтроительство Дворца было приурочено к важному событию в Императорской семье: 16 августа 1874 года состоялось бракосочетание Великого князя Владимира Александровича с Марией ПавловнойДом был центром светской жизни Петербурга: здесь организовывались светские рауты, музыкальные вечера и тожественные приемыЗа три столетия своего существования Дом ученых сменил много хозяев, а по числу посещений Дворца известными личностями конкурентов у этого архитектурного памятника нет во всем ПетербургеВ Малиновой гостиной лежит ковёр, раннее принадлежавший Гитлеру, который присвоил его себе во время войныЗдесь снимали телевизионные экранизации «Война и мир» и «Все могут короли», а также художественный фильм «Распутин»
Интерьеры особняка Половцова (Дом архитектора)Особняк Половцова запоминается контрастом неброского классического фасада и ослепительно пышных внутренних покоев.Особенно выделяется Бронзовый зал, который современники называли «чудом искусства». Дело тут не только в уникальном декоре из мрамора и позолоченной бронзы, но и в том, что помещение стало одним из первых в Петербурге, где появилось электричество.Большая Морская улица, 52
И на сегодня всё.
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