Роскошь Питера, 4

Мариинский дворец. В 18 веке на месте Мариинского дворца располагался дворец графа И. Чернышева.

Построенный в XIX веке дворец предназначался в качестве свадебного подарка для дочери императора Николая I — княжны Марии Николаевны. Интерьеры Мариинского дворца отделаны с использованием дорогих материалов, драгоценных пород дерева и мрамора.

, середина XIX века, Синяя гостиная Мариинского дворца

В начале 1880-х наследники Марии Николаевны продали дворец в государственную казну за 3 млн. рублей. 14 июля 1884 года император

фото 2014 года.

своим указом объявил Мариинский дворец новой резиденцией Государственного совета, Государственной канцелярии, Комитета министров и Канцелярии по принятию прошений на Высочайшее имя. После революции его передавали из рук в руки, пока в 1945-м во дворце не разместился Ленсовет. В 1960—1970-х была проведена первая комплексная реставрация дворца, в ходе которой восстановили росписи Помпейской галереи, интерьеры Красного и Белого залов. В 1990-х была восстановлена и частично отреставрирована домовая церковь Николая Чудотворца, на месте которой в 1929-м был устроен кинотеатрфото 2014 года.

Эдуард ГауВдоль парадной лестницы разместили скульптуры античных героев, а на стене — лепной орнамент в виде переплетенных букв имени Мария.До 1917 года во дворце находилась церковь Святителя Николая Чудотворца.Александр IIIВ настоящее время в залах дворца размещается Законодательное собрание Санкт-Петербурга.

Последний дворец императора Построенный для Павла I Каменноостровский дворец так и не стал ему домом. Его сын Александр I напротив сделал его своей главной резиденцией, где впоследствии принял ряд наиболее судьбоносных для страны решений. Здесь же по легенде императору приснился Петр I в образе «Медного всадника».Каменноостровский дворец — памятник архитектуры федерального значения. Когда-то служил загородной резиденцией. А впоследствии оброс множеством тайн и легенд. Во дворце Александр I незадолго до своей смерти получал первые известия о готовящемся заговоре молодых офицеров (да, восстание декабристов не было абсолютно спонтанным, вопрос был только во времени и месте). Отсюда император отправился в свое последнее путешествие. Умер он в городе Таганроге, и вскоре по империи поползли слухи, что на самом деле в Санкт-Петербург привезли для захоронения тело не Александра, а какого-то подложного покойника. А сам царь под именем старца Федора Кузьмича стал отшельником и еще много лет замаливал грех участия в заговоре против отца.

В настоящее время здесь размещается «Академия талантов» Санкт-Петербурга.

Набережная реки Малой Невки, 1

Невероятные интерьеры особняка Кельха Здание расположено по адресу улица Чайковского, дом 28. Особняк был построен в 1896—1903 годах по заказу Александра Фердинандовича Кельха на средства его супруги Варвары Петровны. В конце 90-х особняк стал Домом юриста — его передали СПбГУ под юридический факультет. Вскоре дом закрыли на реставрацию, а с 2011 года передали в ведение Министерства Юстиций. В своё время на цокольном этаже особняка даже открыли ресторан, в том числе, ради возможности собрать нужную сумму для реставрации, которая до сих пор не закончена. Начиная с 2015 года на работы в здании потратили около 140 000 000 рублей. Особняк Кельха по-прежнему реставрируют, но некоторые помещения уже открыты для проведения различных мероприятий.

Попасть в особняк можно только с экскурсией

В интерьерах Большого Петергофского Дворца. Просто оцените труд Дворец практически полностью был разрушен в годы Великой Отечественной войны. Первые восстановленные залы были открыты лишь в 1964 году. Разводная ул., 2

Попались мне еще красивые фото особняка Кельха. Так как я о нем уже писала, просто выложу эти фото. Внутреннее убранство в особняке Кельха Роскошное помещение особняка – Белый зал. Он отделан белым и розовым мрамором, на стенах и потолке лепнина. Камин сделан на заказ с композицией «Пробуждение весны».