Сохраненное и восстановленное, ч.12

Церковь Архангела Михаила в деревне Станиславне Церковь Архангела Михаила в деревне Станиславль, Московской области, является одним из значимых религиозных и исторических объектов региона. Церковь была построена в конце XVII века и служила духовным центром для местных жителей. Ее строительство было профинансировано местными меценатами и прихожанами, что отражает важность и значимость религиозных сооружений для местного сообщества.
Как выглядел храм первоначально — выяснить не удалось. Многолетние архивные изыскания пока не принесли результатов, рисунка или чертежа не найдено. Существует лишь чертеж конца 19 века, где храм представлен уже после нескольких перестроений. А перестраивать храм пришлось через сто с небольшим лет.Церковь выполнена в традиционном русском стиле, характерном для православной архитектуры того времени. Основные элементы архитектурного стиля включают: Здание украшено белокаменной резьбой и имеет характерные для русских церквей луковичные купола с крестами. Купола покрыты железом, что придает им устойчивость к погодным условиям. Стены церкви выложены из кирпича и побелены, что создает впечатление простоты и величия одновременно. Отдельно стоящая колокольня также выполнена в русском стиле и украшена декоративными элементами.После революции 1917 года и установления советской власти церковь, как и многие другие религиозные сооружения, столкнулась с периодом преследований и закрытий. В советский период здание церкви использовалось не по прямому назначению; в нем могли размещаться склады, мастерские или другие хозяйственные объекты.Храм Храм Архангела Михаила в Станиславле 1970 г.
Полностью уничтожены алтарь, барабан и глава, колокольня, трапезная, все служебные помещения и прицерковное кладбище. Здание церкви использовалось под кузницу и склады, затем много лет находилось в запустении и поругании: здесь происходили пьянки и бесчинства. Также рядом с храмом сваливали мусор и нечистоты. А из церковного кирпича и белокаменных плит строили колхозные сараи. Однако благодаря усилиям местных жителей и священнослужителей церковь не была полностью разрушена и сохранилась до наших дней.Сегодня церковь Архангела Михаила в деревне Станиславль восстановлена и снова служит духовным центром для местных жителей и прихожан.Здание было отреставрировано, и его архитектурные элементы были тщательно восстановлены, чтобы сохранить историческую и культурную ценность.
Церковь Космы и Дамиана в Калуге Церковь Космы и Дамиана в Калуге имеет долгую и богатую историю, которая начинается с XVIII века. Деревянная церковь на этом месте существовала с 1754 года, однако после пожара в том же году она была перестроена в камне. Современное здание церкви было окончательно построено в 1794 году, став одним из ключевых религиозных сооружений города.Церковь выполнена в стиле позднего барокко, что выделяет её среди других храмов Калуги. В её архитектуре можно наблюдать сочетание классических и барочных мотивов, характерных для зодчества эпохи Растрелли. Основной объём здания построен четырьмя связанными между собой полукружиями, а купольный свод увенчан пятью главами на световых барабанах. Боковые входы украшены высокими порталами с тонкими колоннами, поддерживающими фронтончики. Наличники окон и другие декоративные элементы отличаются массивностью и выразительностью.Колокольня, выполненная в строгих формах раннего классицизма, постепенно суживается кверху и изначально стояла отдельно от храма, но в XIX веке была соединена с ним папертью. Композиция завершения пятиглавия напоминает постройки ученика Растрелли, что подчеркивает высокое качество архитектурного исполнения.В 1926 году иеромонах Антоний (Кобелев) и священник Николай Вылежинский, служившие в храме, были арестованы за антисоветскую агитацию и отправлены в ссылку. В 1937 году храм был закрыт и некоторое время использовался как место содержания заключённых. В послевоенные годы здание использовалось как гараж и хозяйственный склад.Несмотря на то, что в 1960 году церковь была объявлена памятником архитектуры и градостроительства республиканского значения, здание продолжали использовать как складское помещение.Здание церкви было возвращено Калужской епархии 17 июля 1992 года. Восстановление храма началось под руководством протоиерея Николая Суходолова, а затем Георгия Гафарова. И, как видно на фото, выполняется поэтапно. Внутри еще предстоят работы по росписи.
Самые старые часы Крыма
Они установлены в 1841 году на башне у флигеля Воронцовского дворца в Алупке. Часы изготовила лондонская фирма «Джон Мур и сыновья».
Часы имеют два циферблата —они показывают время,с двух сторон Часовой башни - и с парадной площади дворца, и с внутреннего дворика.Часы остановились после удара Ялтинского землетрясения в 1927 году. Заново механизм был запущен в 1997 году и с тех пор исправно отчитывает время.
Тольятти и советское оформление.
Восстановленная в прошлом году стела «Страны Советов созидателям» (также известная, как «Радость труда») в Тольятти. Уникальный образец культурного наследия нужно было спасать. Как только у этой идеи появились подвижники, достаточно быстро нашлось финансирование. Профессиональные реставраторы год работали над восстановлением панно.Работа архитектора Бориса Рубаненко и художника Юрия Королева была частью комплексного проекта монументально-декоративного оформления нового города при Волжском автозаводе. Стела расположена на пересечении главной городской эспланады с осью спортивной зоны, на которой стоит городской стадион.Из-за того, что в советское время благоустройство закончено не было, а затем участки вокруг стелы распродали разным застройщикам, оценить этот замысел сегодня можно только с высоты птичьего полета. Вот так она выглядела местами.
Монументальная живопись из 3,5 миллионов кусочков смальты просто поражает!
Тем не менее мозаичное панно впечатляет грандиозностью именно с уровня земли, и для прогулок вокруг стелы сделано современное благоустройство.
Директор центра креативных индустрий Тольяттинского государственного университета Алексей Зуев:
- Считаю, что усилия художников можно назвать героическими.
Смальту откуда-то привозили?
- Да. Администрация поставила перед нами задачу найти аутентичную смальту, то есть такую же (советскую), какая использовалась в конце 70-х при создании этого памятника. Поначалу мы так и делали. Закупили необходимый для реставрации материал (2,5 тонны) в Краснодаре у наследника одного из известных мозаичистов. Потом в Тольятти нашли человека, у которого сохранилось околоконны смальты 10-15 оттенков из фонда советских художников.
- Хватило?
- Нет. Дальше пришлось заказывать в Москве современную смальту, но сделанную по советским технологиям.
- А в чем разница?
- Советские технологии передают ту фактуру, которая нужна для стелы. Сейчас ведь в основном делают смальту для всяких бассейнов, она блестящая, глянцевая... Так вот, в столице нам пошли навстречу, пожертвовав прочими заказами. Мы им цвета присылали, и они по этой палитре готовили нужные оттенки.
- Я где-то читал, что стела состоит из 3 миллионов кусочков смальты. Это так?
- Думаю, что даже больше.
Если честно, то это очень радует! Это наше наследие и не важно имперское онон или советское. Оно НАШЕ!
Старинная аптека в Красноярске.Она была основана обществом врачей Енисейской губернии в 1896 году и изначально находилась в деревянном купеческом доме.В начале XX века аптека переехала в специально выстроенное кирпичное здание, которое занимает до сих пор.В советское время облик учреждения сильно изменился, но благодаря реставрации, проведенной в 1980-е, аптека вновь стала выглядеть так же, как и столетие назад. Фасад полностью очистили от штукатурки и масляной краски, по описаниям и старинным фотографиям реставраторам удалось восстановить интерьер.В подсобных помещениях сохранились подлинные шкафы - гигантские, под потолок: они послужили прообразом аптечной мебели.
Особняк Хлудова в парке Ривьера, Сочи Особняк Хлудова, расположенный в парке Ривьера, был построен в конце XIX века. Этот великолепный дом был возведен по заказу известного промышленника и мецената Василия Хлудова, который выбрал Сочи в качестве места для своего летнего отдыха. Хлудов был известен как один из самых влиятельных предпринимателей своего времени, и его имя ассоциировалось с успешными промышленными предприятиями и благотворительными проектами.Особняк был построен в русском стиле, сочетающем элементы классицизма и модерна. Здание отличается изысканными архитектурными деталями: массивные колонны, богатая лепнина, изящные балконы и большие окна, которые обеспечивают прекрасный вид на окружающий парк. Внутреннее убранство дома было выполнено с не меньшей роскошью, отражая высокий статус и утонченный вкус его владельца.Особняк Хлудова имеет значительное историческое значение для Сочи. Во времена советской власти особняк, как и многие другие частные резиденции, был национализирован. В нем размещались различные учреждения, включая санатории и дома отдыха для рабочих.Парк Ривьера, в котором расположен особняк, был также основан Василием Хлудовым в 1898 году. Парк стал одним из первых общественных парков Сочи и быстро приобрел популярность среди местных жителей и туристов.Сегодня особняк Хлудова является одной из главных достопримечательностей парка Ривьера и Сочи в целом. Здание тщательно восстановлено и поддерживается в хорошем состоянии.Особняк также используется для проведения различных культурных и общественных мероприятий, включая выставки, концерты и тематические экскурсии. Это делает его важным центром культурной жизни города и сохраняет его историческое наследие для будущих поколений.
Дом купцов Сафьянщиковых в Псковской областиДом купцов Сафьянщиковых расположен в одном из исторических районов Псковской области. Семья Сафьянщиковых была известна в регионе как успешные предприниматели, занимавшиеся торговлей и производством. Этот особняк, построенный в XIX веке, служил не только их жилым домом, но и символом их статуса в обществе.Дом выполнен в стиле позднего классицизма, характерного для многих усадебных построек того времени. Здание имеет симметричный фасад с арочными окнами и классическими пилястрами, которые придают ему элегантный и строгий вид. Внешние стены украшены лепниной и декоративными карнизами, что подчеркивает изысканность и высокое качество архитектурного исполнения. Купцы Сафьянщтиковы были не только богатейшими людьми псковщины, но и обладали большим общественным влиянием.Сафьянщиковым принадлежало несколько небольших производств и кожевенный завод. Имущество включало склады, лавки и магазины, сельскохозяйственные земли в Ручьевской волости Псковского уезда, несколько земельных участков в городе с хозяйственными постройками и каменными доходными домами. Сафьянщиковы занимались не просто банальным накоплением капитала. Они прославились в городе как известные меценаты. Так на строительство Народного дома им. А. С. Пушкина Сафьянщиков пожертвовал 25 000 рублей.По тем временам баснословные деньги.Сейчас это драмтеатр имени Пушкина
После революции 1917 года и установления советской власти, дом, как и многие другие частные владения, был национализирован. В советский период здание использовалось для различных государственных нужд. В нем размещались административные учреждения, коммунальные квартиры, а также склады и офисы. Многие оригинальные элементы декора были утрачены или повреждены в ходе многочисленных перестроек и ремонтов.Сегодня дом купцов Сафьянщиковых является объектом культурного наследия и находится под охраной государства. Несмотря на годы запустения и разрушений, здание сохраняет свою историческую и архитектурную ценность. В настоящее время проводятся работы по его реставрации и восстановлению.
Купцы Сафьянщиковы оставили после себя целую плеяду прекрасных потомков (есть даже ядерный физик, но сейчас занимается разработками в области мощной радиотехники) и поистине уникальное архитектурное наследие. Нам бы его только сохранить.
Дом Белолипецких в ТулеБогато украшенный полуколоннами, лепниной и балконом фасад, «купол» с круглыми окошками на крыше, аттики (декоративные стенки над карнизом), лепной парапет — дом был украшением улицы. Его владелец Михаил Григорьевич Белолипецкий — известный тульский пряничный фабрикант. В этом доме в 1872 году в возрасте 35 лет он основал пряничное производство «Тульский пряник», прославившее его и его семью на всю Россию и не только. На первом этаже кирпичного особняка было обустроено пряничное производство, мельница. Половину второго этажа занимала кондитерская (выпускала 100 пудов конфет в год). Там же — торговая лавка, где продавали пряники и кондитерские изделия от фирмы «Белолипецкий и сыновья». Во второй половине была квартира семьи пряничника.
В начале ХХ века в этом доме располагался Тульский отдел Российского императорского общества сельскохозяйственного производства. Оно было призвано (в числе других назначений) содействовать развитию сельскохозяйственных наук и самого сельского хозяйства в губернии. И тогда же в левом крыле здания какое-то время располагался лазарет для раненых воинов (возможно, первоначально открытый при Покровском храме, первый церковный лазарет в Туле).Долгое время здание пустовало и разрушалось. И обветшало до такой степени, что готовилось под снос. (Фото середины 2000-х)
Позднее дом Белолипецких сдали под конторы. Долгое время там находилось швейное производство, мастерские по ремонту и пошиву обуви и пр. В 1990-е здесь планировали разместить Музей обороны Тулы, потом идею забросили. Много лет особняк ветшал и разрушался. Внутри постоянно что-то горело, обваливались потолки и стены. Дом пришёл в полную негодность и готовился к сносу.
К счастью в 2014 г. началось восстановление улицы Металлистов, «тульского Арбата». В числе первых федеральные деньги выделили как раз на особняк Белолипецких. Здание восстановили, в нём планируется открыть «Поленовское подворье» как филиал музея художника.
Памятник представляет собой комплекс, в который входят основное здание и две пристройки. Основное здание двухэтажное, датируется 1891 годом. Примыкающие к нему пристройки из красного кирпича представляют собой два вытянутых двухэтажных строения, которые образуют пространство внутреннего двора. Во внутренний двор можно попасть через сквозную арку основного здания и арку правой пристройки.Оштукатуренный фасад главного здания, выходящий на улицу Металлистов, эклектичен, богато украшен декоративными элементами.Трёхосная центральная часть представляет собой раскрепованный портик из четырёх коринфских трёхчетвертных колонн на высоту второго этажа с антаблементом.Колонны опираются на крупные фигурные кронштейны в виде волют, завершенных лепными «раковинами».Стены боковых частей портика прорезаны спаренными оконными проёмами с лучковыми перемычками, объединёнными фигурными столярными заполнениями с кронштейнами и прорезными бусами. Сами проёмы украшены наличниками с «ушами» и волютами, завершены карнизами с фигурным картушем с гирляндами.Центральный оконный проём с лучковой перемычкой декорирован наличниками с «ушами» и волютами, увенчан высоко поднятым сандриком с малым картушем и гирляндами.
На этом пока завершщу тему, чтоб не перегружать. Но мы не раз еще полюбуемся на восстановленные и сохраненные объекты. Пока я не хочу этот цикл закрывать.
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