Сохраненное и восстановленное, ч.12

Церковь Архангела Михаила в деревне Станиславне Церковь Архангела Михаила в деревне Станиславль, Московской области, является одним из значимых религиозных и исторических объектов региона. Церковь была построена в конце XVII века и служила духовным центром для местных жителей. Ее строительство было профинансировано местными меценатами и прихожанами, что отражает важность и значимость религиозных сооружений для местного сообщества.

Как выглядел храм первоначально — выяснить не удалось. Многолетние архивные изыскания пока не принесли результатов, рисунка или чертежа не найдено. Существует лишь чертеж конца 19 века, где храм представлен уже после нескольких перестроений. А перестраивать храм пришлось через сто с небольшим лет. Церковь выполнена в традиционном русском стиле, характерном для православной архитектуры того времени. Основные элементы архитектурного стиля включают: Здание украшено белокаменной резьбой и имеет характерные для русских церквей луковичные купола с крестами. Купола покрыты железом, что придает им устойчивость к погодным условиям. Стены церкви выложены из кирпича и побелены, что создает впечатление простоты и величия одновременно. Отдельно стоящая колокольня также выполнена в русском стиле и украшена декоративными элементами. После революции 1917 года и установления советской власти церковь, как и многие другие религиозные сооружения, столкнулась с периодом преследований и закрытий. В советский период здание церкви использовалось не по прямому назначению; в нем могли размещаться склады, мастерские или другие хозяйственные объекты. Храм Храм Архангела Михаила в Станиславле 1970 г.

Полностью уничтожены алтарь, барабан и глава, колокольня, трапезная, все служебные помещения и прицерковное кладбище. Здание церкви использовалось под кузницу и склады, затем много лет находилось в запустении и поругании: здесь происходили пьянки и бесчинства. Также рядом с храмом сваливали мусор и нечистоты. А из церковного кирпича и белокаменных плит строили колхозные сараи. Однако благодаря усилиям местных жителей и священнослужителей церковь не была полностью разрушена и сохранилась до наших дней. Сегодня церковь Архангела Михаила в деревне Станиславль восстановлена и снова служит духовным центром для местных жителей и прихожан. Здание было отреставрировано, и его архитектурные элементы были тщательно восстановлены, чтобы сохранить историческую и культурную ценность.

Церковь Космы и Дамиана в Калуге Церковь Космы и Дамиана в Калуге имеет долгую и богатую историю, которая начинается с XVIII века. Деревянная церковь на этом месте существовала с 1754 года, однако после пожара в том же году она была перестроена в камне. Современное здание церкви было окончательно построено в 1794 году, став одним из ключевых религиозных сооружений города. Церковь выполнена в стиле позднего барокко, что выделяет её среди других храмов Калуги. В её архитектуре можно наблюдать сочетание классических и барочных мотивов, характерных для зодчества эпохи Растрелли. Основной объём здания построен четырьмя связанными между собой полукружиями, а купольный свод увенчан пятью главами на световых барабанах. Боковые входы украшены высокими порталами с тонкими колоннами, поддерживающими фронтончики. Наличники окон и другие декоративные элементы отличаются массивностью и выразительностью. Колокольня, выполненная в строгих формах раннего классицизма, постепенно суживается кверху и изначально стояла отдельно от храма, но в XIX веке была соединена с ним папертью. Композиция завершения пятиглавия напоминает постройки ученика Растрелли, что подчеркивает высокое качество архитектурного исполнения. В 1926 году иеромонах Антоний (Кобелев) и священник Николай Вылежинский, служившие в храме, были арестованы за антисоветскую агитацию и отправлены в ссылку. В 1937 году храм был закрыт и некоторое время использовался как место содержания заключённых. В послевоенные годы здание использовалось как гараж и хозяйственный склад. Несмотря на то, что в 1960 году церковь была объявлена памятником архитектуры и градостроительства республиканского значения, здание продолжали использовать как складское помещение. Здание церкви было возвращено Калужской епархии 17 июля 1992 года. Восстановление храма началось под руководством протоиерея Николая Суходолова, а затем Георгия Гафарова. И, как видно на фото, выполняется поэтапно. Внутри еще предстоят работы по росписи.

Самые старые часы Крыма

Они установлены в 1841 году на башне у флигеля Воронцовского дворца в Алупке. Часы изготовила лондонская фирма «Джон Мур и сыновья».

Часы имеют два циферблата —они показывают время,с двух сторон Часовой башни - и с парадной площади дворца, и с внутреннего дворика. Часы остановились после удара Ялтинского землетрясения в 1927 году. Заново механизм был запущен в 1997 году и с тех пор исправно отчитывает время.

Тольятти и советское оформление.

Восстановленная в прошлом году стела «Страны Советов созидателям» (также известная, как «Радость труда») в Тольятти. Уникальный образец культурного наследия нужно было спасать. Как только у этой идеи появились подвижники, достаточно быстро нашлось финансирование. Профессиональные реставраторы год работали над восстановлением панно. Работа архитектора Бориса Рубаненко и художника Юрия Королева была частью комплексного проекта монументально-декоративного оформления нового города при Волжском автозаводе. Стела расположена на пересечении главной городской эспланады с осью спортивной зоны, на которой стоит городской стадион. Из-за того, что в советское время благоустройство закончено не было, а затем участки вокруг стелы распродали разным застройщикам, оценить этот замысел сегодня можно только с высоты птичьего полета. Вот так она выглядела местами.

Монументальная живопись из 3,5 миллионов кусочков смальты просто поражает!

Тем не менее мозаичное панно впечатляет грандиозностью именно с уровня земли, и для прогулок вокруг стелы сделано современное благоустройство.

Директор центра креативных индустрий Тольяттинского государственного университета Алексей Зуев:

- Считаю, что усилия художников можно назвать героическими.

Смальту откуда-то привозили?

- Да. Администрация поставила перед нами задачу найти аутентичную смальту, то есть такую же (советскую), какая использовалась в конце 70-х при создании этого памятника. Поначалу мы так и делали. Закупили необходимый для реставрации материал (2,5 тонны) в Краснодаре у наследника одного из известных мозаичистов. Потом в Тольятти нашли человека, у которого сохранилось околоконны смальты 10-15 оттенков из фонда советских художников.

- Хватило?

- Нет. Дальше пришлось заказывать в Москве современную смальту, но сделанную по советским технологиям.

- А в чем разница?

- Советские технологии передают ту фактуру, которая нужна для стелы. Сейчас ведь в основном делают смальту для всяких бассейнов, она блестящая, глянцевая... Так вот, в столице нам пошли навстречу, пожертвовав прочими заказами. Мы им цвета присылали, и они по этой палитре готовили нужные оттенки.

- Я где-то читал, что стела состоит из 3 миллионов кусочков смальты. Это так?

- Думаю, что даже больше.

Если честно, то это очень радует! Это наше наследие и не важно имперское онон или советское. Оно НАШЕ!

Старинная аптека в Красноярске. Она была основана обществом врачей Енисейской губернии в 1896 году и изначально находилась в деревянном купеческом доме. В начале XX века аптека переехала в специально выстроенное кирпичное здание, которое занимает до сих пор. В советское время облик учреждения сильно изменился, но благодаря реставрации, проведенной в 1980-е, аптека вновь стала выглядеть так же, как и столетие назад. Фасад полностью очистили от штукатурки и масляной краски, по описаниям и старинным фотографиям реставраторам удалось восстановить интерьер. В подсобных помещениях сохранились подлинные шкафы - гигантские, под потолок: они послужили прообразом аптечной мебели.

Особняк Хлудова в парке Ривьера, Сочи Особняк Хлудова, расположенный в парке Ривьера, был построен в конце XIX века. Этот великолепный дом был возведен по заказу известного промышленника и мецената Василия Хлудова, который выбрал Сочи в качестве места для своего летнего отдыха. Хлудов был известен как один из самых влиятельных предпринимателей своего времени, и его имя ассоциировалось с успешными промышленными предприятиями и благотворительными проектами. Особняк был построен в русском стиле, сочетающем элементы классицизма и модерна. Здание отличается изысканными архитектурными деталями: массивные колонны, богатая лепнина, изящные балконы и большие окна, которые обеспечивают прекрасный вид на окружающий парк. Внутреннее убранство дома было выполнено с не меньшей роскошью, отражая высокий статус и утонченный вкус его владельца. Особняк Хлудова имеет значительное историческое значение для Сочи. Во времена советской власти особняк, как и многие другие частные резиденции, был национализирован. В нем размещались различные учреждения, включая санатории и дома отдыха для рабочих. Парк Ривьера, в котором расположен особняк, был также основан Василием Хлудовым в 1898 году. Парк стал одним из первых общественных парков Сочи и быстро приобрел популярность среди местных жителей и туристов. Сегодня особняк Хлудова является одной из главных достопримечательностей парка Ривьера и Сочи в целом. Здание тщательно восстановлено и поддерживается в хорошем состоянии. Особняк также используется для проведения различных культурных и общественных мероприятий, включая выставки, концерты и тематические экскурсии. Это делает его важным центром культурной жизни города и сохраняет его историческое наследие для будущих поколений.

Дом купцов Сафьянщиковых в Псковской области Дом купцов Сафьянщиковых расположен в одном из исторических районов Псковской области. Семья Сафьянщиковых была известна в регионе как успешные предприниматели, занимавшиеся торговлей и производством. Этот особняк, построенный в XIX веке, служил не только их жилым домом, но и символом их статуса в обществе. Дом выполнен в стиле позднего классицизма, характерного для многих усадебных построек того времени. Здание имеет симметричный фасад с арочными окнами и классическими пилястрами, которые придают ему элегантный и строгий вид. Внешние стены украшены лепниной и декоративными карнизами, что подчеркивает изысканность и высокое качество архитектурного исполнения. Купцы Сафьянщтиковы были не только богатейшими людьми псковщины, но и обладали большим общественным влиянием. Сафьянщиковым принадлежало несколько небольших производств и кожевенный завод. Имущество включало склады, лавки и магазины, сельскохозяйственные земли в Ручьевской волости Псковского уезда, несколько земельных участков в городе с хозяйственными постройками и каменными доходными домами. Сафьянщиковы занимались не просто банальным накоплением капитала. Они прославились в городе как известные меценаты. Так на строительство Народного дома им. А. С. Пушкина Сафьянщиков пожертвовал 25 000 рублей. По тем временам баснословные деньги. Сейчас это драмтеатр имени Пушкина

После революции 1917 года и установления советской власти, дом, как и многие другие частные владения, был национализирован. В советский период здание использовалось для различных государственных нужд. В нем размещались административные учреждения, коммунальные квартиры, а также склады и офисы. Многие оригинальные элементы декора были утрачены или повреждены в ходе многочисленных перестроек и ремонтов. Сегодня дом купцов Сафьянщиковых является объектом культурного наследия и находится под охраной государства. Несмотря на годы запустения и разрушений, здание сохраняет свою историческую и архитектурную ценность. В настоящее время проводятся работы по его реставрации и восстановлению.

Купцы Сафьянщиковы оставили после себя целую плеяду прекрасных потомков (есть даже ядерный физик, но сейчас занимается разработками в области мощной радиотехники) и поистине уникальное архитектурное наследие. Нам бы его только сохранить.

Дом Белолипецких в Туле Богато украшенный полуколоннами, лепниной и балконом фасад, «купол» с круглыми окошками на крыше, аттики (декоративные стенки над карнизом), лепной парапет — дом был украшением улицы. Его владелец Михаил Григорьевич Белолипецкий — известный тульский пряничный фабрикант. В этом доме в 1872 году в возрасте 35 лет он основал пряничное производство «Тульский пряник», прославившее его и его семью на всю Россию и не только. На первом этаже кирпичного особняка было обустроено пряничное производство, мельница. Половину второго этажа занимала кондитерская (выпускала 100 пудов конфет в год). Там же — торговая лавка, где продавали пряники и кондитерские изделия от фирмы «Белолипецкий и сыновья». Во второй половине была квартира семьи пряничника.

В начале ХХ века в этом доме располагался Тульский отдел Российского императорского общества сельскохозяйственного производства. Оно было призвано (в числе других назначений) содействовать развитию сельскохозяйственных наук и самого сельского хозяйства в губернии. И тогда же в левом крыле здания какое-то время располагался лазарет для раненых воинов (возможно, первоначально открытый при По­кровском храме, первый церковный лазарет в Туле). Долгое время здание пустовало и разрушалось. И обветшало до такой степени, что готовилось под снос. (Фото середины 2000-х)

Позднее дом Белолипецких сдали под конторы. Долгое время там находилось швейное производство, мастерские по ремонту и пошиву обуви и пр. В 1990-е здесь планировали разместить Музей обороны Тулы, потом идею забросили. Много лет особняк ветшал и разрушался. Внутри постоянно что-то горело, обваливались потолки и стены. Дом пришёл в полную негодность и готовился к сносу.

К счастью в 2014 г. началось восстановление улицы Металлистов, «тульского Арбата». В числе первых федеральные деньги выделили как раз на особняк Белолипецких. Здание восстановили, в нём планируется открыть «Поленовское подворье» как филиал музея художника.

Памятник представляет собой комплекс, в который входят основное здание и две пристройки. Основное здание двухэтажное, датируется 1891 годом. Примыкающие к нему пристройки из красного кирпича представляют собой два вытянутых двухэтажных строения, которые образуют пространство внутреннего двора. Во внутренний двор можно попасть через сквозную арку основного здания и арку правой пристройки. Оштукатуренный фасад главного здания, выходящий на улицу Металлистов, эклектичен, богато украшен декоративными элементами. Трёхосная центральная часть представляет собой раскрепованный портик из четырёх коринфских трёхчетвертных колонн на высоту второго этажа с антаблементом. Колонны опираются на крупные фигурные кронштейны в виде волют, завершенных лепными «раковинами». Стены боковых частей портика прорезаны спаренными оконными проёмами с лучковыми перемычками, объединёнными фигурными столярными заполнениями с кронштейнами и прорезными бусами. Сами проёмы украшены наличниками с «ушами» и волютами, завершены карнизами с фигурным картушем с гирляндами. Центральный оконный проём с лучковой перемычкой декорирован наличниками с «ушами» и волютами, увенчан высоко поднятым сандриком с малым картушем и гирляндами.

На этом пока завершщу тему, чтоб не перегружать. Но мы не раз еще полюбуемся на восстановленные и сохраненные объекты. Пока я не хочу этот цикл закрывать.