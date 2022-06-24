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Гитлер хотел «разорвать» СССР, Запад решил развалить Россию. Просто совпадение?

Игорь ЯКУНИН

Почему планы Третьего рейха и НАТО в отношении нашей страны и славянских народов так похожи

Гитлер хотел «разорвать» СССР, Запад решил развалить Россию. Просто совпадение?

Премьер Британии Борис Джонсон: Зря Черчилль - помогал Москве победить Гитлера. Мы сделаем наоборот! Фото: Liam McBurney/Pool/Getty Images

22 июня 1941 года Гитлер напал на Советский Союз. В феврале 2022-го Россия на несколько дней опередила нападение на Донбасс и Крым, начав спецоперацию на Украине. Почему «великой западной цивилизации» тошно от самого факта существования России и 80 лет назад, и сегодня?

Об этом «КП» говорила с историком Константином ЗАЛЕССКИМ и политологом, профессором МГИМО Алексеем ПОДБЕРЕЗКИНЫМ.

ПЛАН «ОСТ»

- В чем был план Гитлера на Востоке?

Залесский: Генеральный план «Ост» - по колонизации Восточной Европы, в том числе земель СССР и отдельно Украины, Белоруссии, России, был рассчитан на 30 лет и готовился Гиммлером. Он обсуждался не только Гитлером и верхушкой рейха, но и немецкими профессорами, учеными.

- Так главным идеологом плана был Гиммлер?

Залесский: Гиммлер был имперским уполномоченным по делам немецкого народа. Он отвечал за всю переселенческую политику. Она подразумевала, что на завоеванных Германией территориях должно было остаться минимум славян - под контролем 4,5 млн немцев.

- А другие народы?

Залесский: 5 миллионов евреев на восточнославянских землях нацисты оставлять, разумеется, не собирались - их планировали уничтожать как «вредных элементов и паразитов». А вот 14 млн славян оставить или 20 млн - это они обсуждали. Сколько нужно русских, украинских, белорусских рабов для добывающей промышленности, для угольных шахт, для крестьянских хозяйств.

Гитлер хотел «разорвать» СССР, Запад решил развалить Россию. Просто совпадение?Константин Залесский.

ПРИБАЛТЫ БЫЛИ БЫ ПРИКАЗЧИКАМИ ДЛЯ СЛАВЯН

- Как предлагалось этими землями управлять?

Залесский: Планировался переезд на земли Украины, Белорусии и России «излишков населения» из Центральной Германии - у кого там земли было мало. В Берлине также полагали, что на Востоке захотят остаться солдаты, которые оккупировали эти земли. Гиммлер предлагал, чтобы кавалеры рыцарских крестов получали поместья не менее 100 гектаров.

- Где наделяли поместьями?

Залесский: На лучших землях России, Украины и Белоруссии - где создавались немецкие гражданские администрации. Впрочем, на территории РСФСР их толком создать не успели. Плюс территория Прибалтики. А эстонцев, латышей и литовцев планировалось переселить на территорию России. Их планировали сделать надсмотрщиками над русским и украинцами. Они должны были стать приказчиками.

- А в самой Прибалтике?

Залесский: Часть прибалтов, имеющих процент немецкой крови, должны были онемечить - эстонцев в первую очередь. Притом с онемечиванием были проблемы. Как определять наличие немецкой крови? Нацисты считали, что немного германской крови есть даже у славян. А вот у эстонцев - самый высокий процент, у латышей пониже, литовцев же считали слишком перемешавшимися со славянами.

- Область колонизации предполагали большую?

Залесский: - Более 360 тысяч квадратных километров. От Херсонско-Крымской области до Ленинграда. Такой широкой полосой - от Балтики до Причерноморья. А в идеале - до Урала. Цифры по территориям и населению разнились.

- Почему?

Залесский: Предлагали Гиммлер и Эрхард Ветцель, участник составления генплана «Ост». Представители финансово-промышленных кругов Германии требовали оставить побольше населения - чтобы больше было рабочих рук. Гиммлер настаивал на том, чтобы побольше уничтожить и выселить. Чтобы довести славян до состояния бессловесной необразованной массы. Но при этом предоставить им какое-то минимальное самоуправление.

НЕМЦЫ ВСЕ ЗАЙМУТ

- Гиммлер приезжал на «восточные территории»?

Залесский: Гиммлер во время войны пытался сделать экспериментальное немецкое хозяйство на Украине - с немецкими крестьянами. В Таврию и Крым он специально ездил. Крым, как он рассчитывал, будет особой территорией под управлением СС - «землей готов». Якобы они оттуда и пришли в Европу. Гиммлер посетил там одно немецкое поселение, где для него устроили народный праздник. Ему все понравилось.

- А что с русскими и украинцами?

Залесский: Вольфганг Абель, доктор антропологических наук, предлагал полную ликвидацию русских. А Ветцель считал, что такой план едва ли возможен по политическим и экономическим соображениям.

- То есть?

Залесский: Причина простая: а кто будет пахать землю? Ведь 4 млн немцев не заменят 20 млн русских, украинцев и белорусов. Земли-то было гораздо больше, чем в Германии.

- А в перспективе?

Залесский: Идея была такая: в конце концов немцы все займут. Дальнейшее сокращение славян предполагалось плавное - с помощью алкоголя, отсутствия медицины, абортов, проституции и непосильного труда. Православная церковь должна была быть разбита на секты в рамках округов. Без централизации. Тернопольская, Черниговская и другие маленькие церкви. Которые друг с другом будут не в ладах. А у немцев должно было быть по 7 - 8 детей в семье. То есть процесс закладывался как бы естественный, с виду ненасильственный, но необратимый.

Гитлер хотел «разорвать» СССР, Запад решил развалить Россию. Просто совпадение?81 год назад немецкий солдат перешел границу СССР. Здесь ему за отличие в истреблении славян и евреев полагалось 100 гектаров земли. 
Фото: Shutterstock

СТОЛКНУТЬ РУССКИХ И УКРАИНЦЕВ

- Какое государство создавалось на оккупированных территориях?

Залесский: По плану «Ост» никакого русского государства здесь не могло существовать. Никаких столиц в виде Москвы, Питера или Киева. Розенберг высказывал такую идею: чтобы свести на нет любые перспективы будущего для русского народа, надо привлечь к сотрудничеству украинский народ. И главный шанс для уничтожения славянства - столкнуть украинский и русский народы. Для этого он предполагал дать автономию украинским националистам. И их руками бороться с русскими.

- А что фюрер?

Залесский: Гитлер сказал, что этот вариант не подходит, потому что украинцев он не видит как союзников или государственников. Фюрер понимал, что тогда украинцам придется предоставлять видимость автономии.

СРЕДИННАЯ ЕВРОПА

- Не то же ли самое Запад сейчас собирается осуществить?

Залесский: В общем, да, но другими методами. И эта идея не только Гитлера. Она существовала и в Первую мировую войну. Тогда Германия ставила перед собой цель подчинения всей Срединной Европы и превращения той же самой Украины в придаток Германии. А Россия должна была стоять в стороне и не выступать. В гитлеровской Германии целью было полное поглощение украинских и российских территорий.

Сейчас у Запада стоит задача полного экономического поглощения Украины - под видом построения там подлинной демократии. Планы схожие - подчинение восточных славян и их постепенное истребление. Разными способами, в том числе руками друг друга.

ПО ЗАВЕТАМ БЖЕЗИНСКОГО

- Знаменитый идеолог развала СССР, экс-советник президента США по безопасности Бжезинский считал, что Россия без Украины - не империя...

Подберезкин: Бжезинский смотрел далеко, я с ним общался по этому поводу. Он был прав тогда, когда говорил, что Россия приобретает иное качество без Украины. И без нее Россия - просто самое крупное государство Евразии. Но с Украиной Россия - супердержава. Которую можно сопоставлять по могуществу даже не с Британией или Германией - она выходит за пределы сравнений.

- Американское аналитическое издание The Atlantic полагает, что конфликт на Украине надо использовать для расчленения России на ряд образований, так как она - лишь хаотический набор очень разных субъектов.

Подберезкин: Про хаотизацию России - это неправда. Уровень централизации в России не снижался от века к веку. И, кстати, мы и до выключения Украины были унитарным государством. Украина вошла в состав России в 1653-м, уже после того, как Россия состоялась как крупное государство, а Украина тогда вошла одной пятой от нынешней ее территории. Тогда украинцы постоянно торговались, желая себя продать подороже, метались от поляков к туркам и шведам - и в итоге оказались в России.

- В той же статье The Atlantic говорится: у США был шанс развалить Россию, но Буш и союзники лишь наблюдали...

Подберезкин: Я был свидетелем тех событий. В 1990-е годы институты российской госвласти были настолько ослаблены, что Россия как государство практически перестала существовать. Регионы стали настолько автономны, что раскол страны просматривался почти наглядно. И речь не только о Татарстане, Башкирии, но даже об Уральской республике.

- Чечне и Дагестане?

Подберезкин: Северный Кавказ первым стоял в очереди на отделение. Не случайно Шамиль Басаев в 1999-м предпринял поход из Чечни в Дагестан. На Северном Кавказе могло быть создано радикальное исламское государство, которое откровенно противостояло бы России и влияло на наше Поволжье. И тут The Atlantic не прав, Запад не просто все это наблюдал, его помощь чеченским сепаратистам была очень активной.

Государство стояло тогда на одной ножке. И потому первый же указ Путина, в котором и я поучаствовал, предполагал создание института полпредов. Они дополнительными поясами сцепили регионы: Поволжье, Дальний Восток, Юг.

- Тогда Запад отложил реализацию идеи дробления России?

Подберезкин: Не совсем. Запад считал, что процесс дезинтеграции России уже запущен, его не остановить, он закончится без западного участия. Все докатится по инерции - и страна развалится сама.

И когда Путин в 2007-м выступил в Мюнхене - это было воспринято не очень серьезно. Они не понимали, как государство, еще вчера бывшее на грани развала, сегодня претендует на роль в системе мировой безопасности.

Гитлер хотел «разорвать» СССР, Запад решил развалить Россию. Просто совпадение?Алексей Подберезкин

РАСКОЛОТЬ НА 7 ЧАСТЕЙ

- Сравнивать гитлеровский план «Ост» 1940-х и сегодняшний план Запада по развалу России возможно?

Подберезкин: Такое сравнение не будет большой натяжкой. Американцы любят геополитические сравнения. Для них Россия - слишком большое государство. Которое контролирует слишком большое количество сырьевых ресурсов, воды, земель, продовольствия и транспортных коридоров. Если бы Россия контролировала 5% рынка - с этим можно было бы смириться.

Но 20 - 30% - уже невыносимо для США. Это видно сегодня. Чтобы они ни делали, ни придумывали, какие бы механизмы и санкции - а товар он и есть товар. Он преодолевает препятствия в виде любых барьеров.

- Сколько должно от России остаться, чтобы Запад успокоился?

Подберезкин: США были бы счастливы, если бы Россия была разделена как минимум на 7 частей. Но вообще, чем больше дробление, тем лучше.

- Гитлер-то дальше Урала идти не планировал.

Подберезкин: Давно это было…

ТОЛЬКО ЦИТАТЫ

Адольф Гитлер:

«Славяне должны работать на нас, а если они нам больше не нужны, пусть умирают. Прививки и охрана здоровья для них излишни. Славянская плодовитость нежелательна... образование опасно».

Эрих Кох, гауляйтер Восточной Пруссии и рейхскомиссар Украины:

«Надо поддерживать низкий образовательный уровень украинцев. Применять соответствующую школьную политику. И сделать все, чтобы снизить высокий демографический рост на этих территориях. Фюрер предусмотрел для этого специальные меры».

Альфред Розенберг, рейхсминистр восточных оккупированных территорий:

«Задача обеспечения продовольствием германского народа стоит на первом месте для Германии на Востоке. Южные территории и Северный Кавказ должны будут создать запасы продовольствия для германского народа. Не видим причин для обязательств снабжать и русский народ продуктами с этой добавочной территории».

The Atlantic:

«У США и раньше был шанс развалить Российскую империю. Но Буш и его преемники просто наблюдали и надеялись на лучшее. У нас больше нет такой роскоши. Запад должен завершить проект, начатый в 1991 году. Мы должны стремиться к полной деколонизации России...

Пока московская империя не будет свергнута, мир не будет в безопасности. Кремль должен потерять ту империю, которую он все еще сохраняет. Проект деколонизации России должен быть завершен».

Збигнев Бжезинский, экс-советник президента США по нацбезопасности:

«Россия бросила вызов США. Она была побеждена. Не надо подпитывать иллюзии о великодержавности России. Россия будет раздробленной и под «опекой». Ее надо изолировать. Все европейские государства и США должны стать единым фронтом в их отношении к России».

Йенс Столтенберг, генсек НАТО:

«Россия - не партнер, а угроза нашей безопасности, миру и стабильности».

Борис Джонсон, премьер Британии:

«Давление на Россию необходимо на пределе возможностей».

Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши:

«Русский мир - это раковая опухоль. Она - смертельная угроза для Европы. Мы должны искоренить эту чудовищную новую идеологию. То, что ранее называлось русофобией, сегодня уже является мейнстримом».

Владимир Зеленский, 6-й президент Украины:

«Вы вот их (жителей Донбасса. - Ред.) людьми считаете? Есть представители людей, но не все представители людей - люди, есть особи».

https://www.kp.ru/daily/27408/4606169/

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