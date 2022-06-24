Гитлер хотел «разорвать» СССР, Запад решил развалить Россию. Просто совпадение?

Игорь ЯКУНИН

Почему планы Третьего рейха и НАТО в отношении нашей страны и славянских народов так похожи

Премьер Британии Борис Джонсон: Зря Черчилль - помогал Москве победить Гитлера. Мы сделаем наоборот! Фото: Liam McBurney/Pool/Getty Images

22 июня 1941 года Гитлер напал на Советский Союз. В феврале 2022-го Россия на несколько дней опередила нападение на Донбасс и Крым, начав спецоперацию на Украине. Почему «великой западной цивилизации» тошно от самого факта существования России и 80 лет назад, и сегодня?

Об этом «КП» говорила с историком Константином ЗАЛЕССКИМ и политологом, профессором МГИМО Алексеем ПОДБЕРЕЗКИНЫМ.

ПЛАН «ОСТ»

- В чем был план Гитлера на Востоке?

Залесский: Генеральный план «Ост» - по колонизации Восточной Европы, в том числе земель СССР и отдельно Украины, Белоруссии, России, был рассчитан на 30 лет и готовился Гиммлером. Он обсуждался не только Гитлером и верхушкой рейха, но и немецкими профессорами, учеными.

- Так главным идеологом плана был Гиммлер?

Залесский: Гиммлер был имперским уполномоченным по делам немецкого народа. Он отвечал за всю переселенческую политику. Она подразумевала, что на завоеванных Германией территориях должно было остаться минимум славян - под контролем 4,5 млн немцев.

- А другие народы?

Залесский: 5 миллионов евреев на восточнославянских землях нацисты оставлять, разумеется, не собирались - их планировали уничтожать как «вредных элементов и паразитов». А вот 14 млн славян оставить или 20 млн - это они обсуждали. Сколько нужно русских, украинских, белорусских рабов для добывающей промышленности, для угольных шахт, для крестьянских хозяйств.

Константин Залесский.

ПРИБАЛТЫ БЫЛИ БЫ ПРИКАЗЧИКАМИ ДЛЯ СЛАВЯН

- Как предлагалось этими землями управлять?

Залесский: Планировался переезд на земли Украины, Белорусии и России «излишков населения» из Центральной Германии - у кого там земли было мало. В Берлине также полагали, что на Востоке захотят остаться солдаты, которые оккупировали эти земли. Гиммлер предлагал, чтобы кавалеры рыцарских крестов получали поместья не менее 100 гектаров.

- Где наделяли поместьями?

Залесский: На лучших землях России, Украины и Белоруссии - где создавались немецкие гражданские администрации. Впрочем, на территории РСФСР их толком создать не успели. Плюс территория Прибалтики. А эстонцев, латышей и литовцев планировалось переселить на территорию России. Их планировали сделать надсмотрщиками над русским и украинцами. Они должны были стать приказчиками.

- А в самой Прибалтике?

Залесский: Часть прибалтов, имеющих процент немецкой крови, должны были онемечить - эстонцев в первую очередь. Притом с онемечиванием были проблемы. Как определять наличие немецкой крови? Нацисты считали, что немного германской крови есть даже у славян. А вот у эстонцев - самый высокий процент, у латышей пониже, литовцев же считали слишком перемешавшимися со славянами.

- Область колонизации предполагали большую?

Залесский: - Более 360 тысяч квадратных километров. От Херсонско-Крымской области до Ленинграда. Такой широкой полосой - от Балтики до Причерноморья. А в идеале - до Урала. Цифры по территориям и населению разнились.

- Почему?

Залесский: Предлагали Гиммлер и Эрхард Ветцель, участник составления генплана «Ост». Представители финансово-промышленных кругов Германии требовали оставить побольше населения - чтобы больше было рабочих рук. Гиммлер настаивал на том, чтобы побольше уничтожить и выселить. Чтобы довести славян до состояния бессловесной необразованной массы. Но при этом предоставить им какое-то минимальное самоуправление.

НЕМЦЫ ВСЕ ЗАЙМУТ

- Гиммлер приезжал на «восточные территории»?

Залесский: Гиммлер во время войны пытался сделать экспериментальное немецкое хозяйство на Украине - с немецкими крестьянами. В Таврию и Крым он специально ездил. Крым, как он рассчитывал, будет особой территорией под управлением СС - «землей готов». Якобы они оттуда и пришли в Европу. Гиммлер посетил там одно немецкое поселение, где для него устроили народный праздник. Ему все понравилось.

- А что с русскими и украинцами?

Залесский: Вольфганг Абель, доктор антропологических наук, предлагал полную ликвидацию русских. А Ветцель считал, что такой план едва ли возможен по политическим и экономическим соображениям.

- То есть?

Залесский: Причина простая: а кто будет пахать землю? Ведь 4 млн немцев не заменят 20 млн русских, украинцев и белорусов. Земли-то было гораздо больше, чем в Германии.

- А в перспективе?

Залесский: Идея была такая: в конце концов немцы все займут. Дальнейшее сокращение славян предполагалось плавное - с помощью алкоголя, отсутствия медицины, абортов, проституции и непосильного труда. Православная церковь должна была быть разбита на секты в рамках округов. Без централизации. Тернопольская, Черниговская и другие маленькие церкви. Которые друг с другом будут не в ладах. А у немцев должно было быть по 7 - 8 детей в семье. То есть процесс закладывался как бы естественный, с виду ненасильственный, но необратимый.

81 год назад немецкий солдат перешел границу СССР. Здесь ему за отличие в истреблении славян и евреев полагалось 100 гектаров земли.

Фото: Shutterstock

СТОЛКНУТЬ РУССКИХ И УКРАИНЦЕВ

- Какое государство создавалось на оккупированных территориях?

Залесский: По плану «Ост» никакого русского государства здесь не могло существовать. Никаких столиц в виде Москвы, Питера или Киева. Розенберг высказывал такую идею: чтобы свести на нет любые перспективы будущего для русского народа, надо привлечь к сотрудничеству украинский народ. И главный шанс для уничтожения славянства - столкнуть украинский и русский народы. Для этого он предполагал дать автономию украинским националистам. И их руками бороться с русскими.

- А что фюрер?

Залесский: Гитлер сказал, что этот вариант не подходит, потому что украинцев он не видит как союзников или государственников. Фюрер понимал, что тогда украинцам придется предоставлять видимость автономии.

СРЕДИННАЯ ЕВРОПА

- Не то же ли самое Запад сейчас собирается осуществить?

Залесский: В общем, да, но другими методами. И эта идея не только Гитлера. Она существовала и в Первую мировую войну. Тогда Германия ставила перед собой цель подчинения всей Срединной Европы и превращения той же самой Украины в придаток Германии. А Россия должна была стоять в стороне и не выступать. В гитлеровской Германии целью было полное поглощение украинских и российских территорий.

Сейчас у Запада стоит задача полного экономического поглощения Украины - под видом построения там подлинной демократии. Планы схожие - подчинение восточных славян и их постепенное истребление. Разными способами, в том числе руками друг друга.

ПО ЗАВЕТАМ БЖЕЗИНСКОГО

- Знаменитый идеолог развала СССР, экс-советник президента США по безопасности Бжезинский считал, что Россия без Украины - не империя...

Подберезкин: Бжезинский смотрел далеко, я с ним общался по этому поводу. Он был прав тогда, когда говорил, что Россия приобретает иное качество без Украины. И без нее Россия - просто самое крупное государство Евразии. Но с Украиной Россия - супердержава. Которую можно сопоставлять по могуществу даже не с Британией или Германией - она выходит за пределы сравнений.

- Американское аналитическое издание The Atlantic полагает, что конфликт на Украине надо использовать для расчленения России на ряд образований, так как она - лишь хаотический набор очень разных субъектов.

Подберезкин: Про хаотизацию России - это неправда. Уровень централизации в России не снижался от века к веку. И, кстати, мы и до выключения Украины были унитарным государством. Украина вошла в состав России в 1653-м, уже после того, как Россия состоялась как крупное государство, а Украина тогда вошла одной пятой от нынешней ее территории. Тогда украинцы постоянно торговались, желая себя продать подороже, метались от поляков к туркам и шведам - и в итоге оказались в России.

- В той же статье The Atlantic говорится: у США был шанс развалить Россию, но Буш и союзники лишь наблюдали...

Подберезкин: Я был свидетелем тех событий. В 1990-е годы институты российской госвласти были настолько ослаблены, что Россия как государство практически перестала существовать. Регионы стали настолько автономны, что раскол страны просматривался почти наглядно. И речь не только о Татарстане, Башкирии, но даже об Уральской республике.

- Чечне и Дагестане?

Подберезкин: Северный Кавказ первым стоял в очереди на отделение. Не случайно Шамиль Басаев в 1999-м предпринял поход из Чечни в Дагестан. На Северном Кавказе могло быть создано радикальное исламское государство, которое откровенно противостояло бы России и влияло на наше Поволжье. И тут The Atlantic не прав, Запад не просто все это наблюдал, его помощь чеченским сепаратистам была очень активной.

Государство стояло тогда на одной ножке. И потому первый же указ Путина, в котором и я поучаствовал, предполагал создание института полпредов. Они дополнительными поясами сцепили регионы: Поволжье, Дальний Восток, Юг.

- Тогда Запад отложил реализацию идеи дробления России?

Подберезкин: Не совсем. Запад считал, что процесс дезинтеграции России уже запущен, его не остановить, он закончится без западного участия. Все докатится по инерции - и страна развалится сама.

И когда Путин в 2007-м выступил в Мюнхене - это было воспринято не очень серьезно. Они не понимали, как государство, еще вчера бывшее на грани развала, сегодня претендует на роль в системе мировой безопасности.

Алексей Подберезкин

РАСКОЛОТЬ НА 7 ЧАСТЕЙ

- Сравнивать гитлеровский план «Ост» 1940-х и сегодняшний план Запада по развалу России возможно?

Подберезкин: Такое сравнение не будет большой натяжкой. Американцы любят геополитические сравнения. Для них Россия - слишком большое государство. Которое контролирует слишком большое количество сырьевых ресурсов, воды, земель, продовольствия и транспортных коридоров. Если бы Россия контролировала 5% рынка - с этим можно было бы смириться.

Но 20 - 30% - уже невыносимо для США. Это видно сегодня. Чтобы они ни делали, ни придумывали, какие бы механизмы и санкции - а товар он и есть товар. Он преодолевает препятствия в виде любых барьеров.

- Сколько должно от России остаться, чтобы Запад успокоился?

Подберезкин: США были бы счастливы, если бы Россия была разделена как минимум на 7 частей. Но вообще, чем больше дробление, тем лучше.

- Гитлер-то дальше Урала идти не планировал.

Подберезкин: Давно это было…

ТОЛЬКО ЦИТАТЫ

Адольф Гитлер:

«Славяне должны работать на нас, а если они нам больше не нужны, пусть умирают. Прививки и охрана здоровья для них излишни. Славянская плодовитость нежелательна... образование опасно».

Эрих Кох, гауляйтер Восточной Пруссии и рейхскомиссар Украины:

«Надо поддерживать низкий образовательный уровень украинцев. Применять соответствующую школьную политику. И сделать все, чтобы снизить высокий демографический рост на этих территориях. Фюрер предусмотрел для этого специальные меры».

Альфред Розенберг, рейхсминистр восточных оккупированных территорий:

«Задача обеспечения продовольствием германского народа стоит на первом месте для Германии на Востоке. Южные территории и Северный Кавказ должны будут создать запасы продовольствия для германского народа. Не видим причин для обязательств снабжать и русский народ продуктами с этой добавочной территории».

The Atlantic:

«У США и раньше был шанс развалить Российскую империю. Но Буш и его преемники просто наблюдали и надеялись на лучшее. У нас больше нет такой роскоши. Запад должен завершить проект, начатый в 1991 году. Мы должны стремиться к полной деколонизации России...

Пока московская империя не будет свергнута, мир не будет в безопасности. Кремль должен потерять ту империю, которую он все еще сохраняет. Проект деколонизации России должен быть завершен».

Збигнев Бжезинский, экс-советник президента США по нацбезопасности:

«Россия бросила вызов США. Она была побеждена. Не надо подпитывать иллюзии о великодержавности России. Россия будет раздробленной и под «опекой». Ее надо изолировать. Все европейские государства и США должны стать единым фронтом в их отношении к России».

Йенс Столтенберг, генсек НАТО:

«Россия - не партнер, а угроза нашей безопасности, миру и стабильности».

Борис Джонсон, премьер Британии:

«Давление на Россию необходимо на пределе возможностей».

Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши:

«Русский мир - это раковая опухоль. Она - смертельная угроза для Европы. Мы должны искоренить эту чудовищную новую идеологию. То, что ранее называлось русофобией, сегодня уже является мейнстримом».

Владимир Зеленский, 6-й президент Украины:

«Вы вот их (жителей Донбасса. - Ред.) людьми считаете? Есть представители людей, но не все представители людей - люди, есть особи».

https://www.kp.ru/daily/27408/4606169/