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Деревянное зодчество России

Архитектурно-этнографический музей, д. Семёнково, Вологодская областьДеревянное зодчество РоссиинНа мой взгляд это и не музей вовсе, а некая идеализированная деревня конца XIX – начала XX века с целой улицей домов, часовней, церквушкой, ветряными мельницами и всевозможными службами.Деревянное зодчество РоссииПосле принятия решения местными властями об организации музея в 1979 г. по землям Вологодчины отправились экспедиции с целью подбора объектов и переноса их на специально отведенную территорию площадью в 12,7 га. Деревянное зодчество РоссииРабота кипела до 1995 г., затем финансирование на время прекратилось. По проекту в экспозицию должны были войти десятки самых разнообразных памятников деревянного зодчества, но спустя годы я вижу – набор построек остался прежним. То есть, тем грандиозным планам, которые были задуманы проектировщиками, пока не суждено осуществиться.Деревянное зодчество РоссииЗа редким исключением, большинство объектов – это выставочные пространства, где отражен быт и уклад крестьянина. В зависимости от дохода владельца изба могла быть приземистой и скромной, топившейся по-черному; или же просторными хоромами с расписным интерьером.Деревянное зодчество РоссииМы приехали в Семенково во вторник, но в этот день в музей был выходной, в среду мы возвращались из отпуска в Москву, поэтому перед отъездом примчались к самому открытию и провели здесь практически в одиночестве несколько незабываемых часов. Деревянное зодчество России
Здесь невероятно душевно! Настоятельно рекомендую к посещению!Деревянное зодчество России
Деревянное зодчество РоссииДеревянное зодчество РоссииДеревянное зодчество РоссииАвтор фото и текста: nataturka

Терем в Московской областиДеревянное зодчество РоссииПрекрасный терем второй половины 19 века принадлежал московскому промышленнику Ивану Проскурякову. После революции дача была национализирована. Здесь поправлял здоровье революционер И. Жуков. К нему в гости часто заезжал Ленин. Дача пережила годы Великой Отечественной войны и не пострадала.Деревянное зодчество РоссииК 2000 г. терем оказался заброшенным и в очень плохом состоянии. В 2010 г. территорию выкупили и практически отстроили здание заново.Деревянное зодчество РоссииФасады терема завораживают: постройка в псевдо-русском стиле с изящными башенками, наличниками и балясинами богато украшена воздушной резьбой.Деревянное зодчество РоссииСейчас дача находится на территории ЖК "Шаляпинская усадьба", а попасть к ней можно, сказав охране, что хотите посмотреть терем.Деревянное зодчество РоссииТерем в Погорелово.Деревянное зодчество РоссииПостроен терем в 1903 году Иваном Ивановичем Поляшовым - отходным крестьянином, жившим в селе Погорелово. Вообще, все крестьяне этого села являлись государственными и имели право либо уходить на заработки, либо заниматься ремеслом в родном селе. Но самые успешные отходники, к коим и относился Поляшов, могли даже уезжать в Петербург.
Одним из таких отходников и был Поляшов Иван Иванович. В Петербурге он занимался строительством загородных домов, т.е. был подрядчиком.
Разбогатев, Поляшов вернулся в родной край, где построил мельницу с маслобойкой, лесопильный завод, часовню и прослыл крупнейшим землевладельцем Чухломского уезда.
Женат был Иван Иванович дважды. После смерти первой супруги Поляшов женился на Марии Суворовой, которая была моложе его на двадцать лет.Деревянное зодчество РоссииДля новой семьи он и решил построить настоящий терем.
Проект дома Поляшов, который на своем веку построил много дач под Петербургом, сделал сам. Погореловский терем перекликается с лучшими образцами загородных дач в русском стиле, с богатыми интерьерами комнат, но в то же время дом практичен – всё было приспособлено для ведения хозяйства.
Сохранились воспоминания старожилов, в которых рассказывается, что Поляшов был человеком добрым, часто устраивал праздники для всей деревни. Он всегда старался помочь своим односельчанам, давал в долг без процентов.

Существует версия, что сделал он это не просто так: дело в том, что в 20 километрах от Погорелово есть еще один терем - Асташово, - который принадлежал Мартьяну Сазонову. Судьбы Сазонова и Поляшова были очень переплетены и схожи и вот, когда в 1895-1897 годах Мартьян строит свой терем, Иван просто не может остаться в стороне и спустя 6 лет возводит свой.Деревянное зодчество РоссииСпокойная жизнь Поляшова закончилась в 1917 году, когда большевики пришли к власти. Хотя после 1917 г. у Поляшовых и отобрали весь сельхозинвентарь и скотину, но они продолжали жить в доме. И только после коллективизации семье оставили лишь небольшую часть дома на первом этаже, Поляшова и его большую семью поселили в маленькой комнате под лестницей (два крайних окна на первом этаже справа - как раз эта комната), а остальные помещения заняли разные конторы. Поляшов умер в своём доме в 1936 году, а вот жене сразу после похорон мужа пришлось уехать из деревни, опасаясь за свою жихнь. Таким образом, дом остался без хозяев.Деревянное зодчество РоссииВ советские годы в тереме находились военкомат, школа-интернат, многоквартирный дом. На дверях комнат до сих пор сохранились цифры - то ли номера "квартир", то ли номера комнат для детей из интерната.
В начале 1970-х терем был выкуплен у сельсовета (который не знал, что с ним делать) художником, поэтом и переводчиком одновременно Анатолием Ивановичем Жигаловым, который живет в нем и по сей день. К слову, в 2021 году ему исполнилось 80 лет!
Анатолий Иванович в тереме ничего не меняет, а сохраняет все как есть, порой проводя небольшой ремонт: благодаря этому мы ещё можем наблюдать дореволюционную резьбу и роспись на стенах времён Поляшова, которая порой проглядывает из-под советской краски.Деревянное зодчество РоссииДеревянное зодчество РоссииДеревянное зодчество РоссииДеревянное зодчество РоссииДеревянное зодчество РоссииДеревянное зодчество РоссииДеревянное зодчество РоссииВосстановленный терем в АсташовоДеревянное зодчество РоссииДеревянное зодчество РоссииЯ как-то ставила тему о тереме в Асташово, но раз тут упоминается терем Поляшова, то мельком заглянет и в АсташовоДеревянное зодчество РоссииОсень в лесном тереме в Асташово Костромской области. Асташово — это та самая усадьба, которая фигурирует во всех подборках путешествий по России в 2020 году, находится черт знает где и из которой все возвращаются в восторженном восхищении. О ней пишут, что это музей или что это отель, но на самом деле усадьба Асташово — намного больше чем просто место для сна, прогулок и экскурсий. Уже сейчас терем меняет к лучшему удаленную часть Костромской области, до которой раньше добирались лишь краеведы.Деревянное зодчество РоссииПоразительный факт: терем настолько был никому не нужен, что по бумагам его даже не существовало, ему никто не присвоил статус памятника, да и вообще какой-либо статус. Именно поэтому стала возможна такая тщательная реставрация, в которую не смогло вмешаться государство.
Усадьба в современном виде сохранилась благодаря семье предпринимателей Андрея Павличенкова и Ольги Головичер. Именно они, приезжая на велосипедах и ходя в походы по Костромской области еще в конце нулевых, нашли терем в Асташово, а затем решили восстановить его.Деревянное зодчество РоссииДеревянное зодчество РоссииДеревянное зодчество РоссииДеревянное зодчество РоссииДеревянное зодчество РоссииДеревянное зодчество РоссииДеревянное зодчество РоссииДеревянное зодчество России

Здание, построенное для себя и своей семьи в 1904 году архитектором С. В. Хомичем - ещё один томский архитектурный памятник федерального значения.Деревянное зодчество РоссииАрхитектор с семьёй проживал в нём до 1914 года, параллельно сдавая часть помещений под частные квартиры. В дальнейшем здание частенько изменяло свой профиль: в 1924 году здесь располагался Эксплуатационный техникум Томской железной дороги, затем здание служило общежитием для студентов ТГУ, во второй половине 30-х годов здесь квартировали видные медицинские работники, долгое время здание занимали дом ребёнка №3, а потом Областная детская больница.Деревянное зодчество РоссииВ 90-х годах здание передали Лицензионной палате Томской области с условием проведения реставрационных работ. Нынче, рассказывая об этом доме, томичи частенько вспоминают одну из городских легенд: якобы архитектурные кружева томских деревянных домов и покрашенные в зелёный цвет крыши и ограды послужили одним из источников вдохновения для адаптации Александром Волковым сказок Лаймэна Фрэнка Баума в форме "Волшебника изумрудного города".Деревянное зодчество РоссииДеревянное зодчество РоссииДеревянное зодчество РоссииДеревянное зодчество РоссииДеревянное зодчество РоссииДеревянное зодчество РоссииДеревянное зодчество РоссииДеревянное зодчество РоссииДеревянное зодчество РоссииДеревянное зодчество РоссииДеревянное зодчество РоссииДеревянное зодчество РоссииДеревянное зодчество РоссииДеревянный терем в Володарске — настоящее произведение искусства.Деревянное зодчество РоссииВыстроенный в русском стиле, он поражает красотой и обилием резьбы. Принадлежал двухэтажный купеческий особняк купцу, хлебопромышленнику, финансисту, меценату Николаю Александровичу Бугрову. А в народе этот дом часто называют Бугровская дача.Деревянное зодчество РоссииВообще Володарск неразрывно связан с именем Бугрова. Районный центр расположен там, где некогда было семь деревень. На них-то и обратил внимание Николай Александрович. Одна из причин заключалась в отличной транспортной развязке. Рядом железная дорога и река Сейма, на тот момент судоходная. Бугров покупает мельницу, которая, кстати, работает и по сей день, потом строит ещё одну.Деревянное зодчество РоссииПроизводство растёт, работникам где-то надо жить. Промышленник возводит двухэтажное кирпичное общежитие, потом ещё одно здание, в котором располагаются общежитие, склады, столовая. Дальше появляются баня, торговый комплекс.Деревянное зодчество РоссииАнсамбль промышленно-купеческой застройки второй половины XIX века можно увидеть и сегодня прямо в центре Володарска.Деревянное зодчество РоссииА по соседству стоит Бугровская дача, собственно с производственной зоной она составляет единое функциональное и архитектурное пространство.
Дача была построена предположительно в 1892 году. К сожалению точных сведений о проектировании и строительстве дома обнаружено не было. Неизвестно также кто был автором проекта дома.Деревянное зодчество РоссииСпециалисты характеризуют архитектуру здания как «русский» стиль.Деревянное зодчество России«Использование исконно русского материала дерева, пропильная резьба, узорочье, сложное завершение кровли придают зданию национальный колорит», — рассказывается на сайте Володарского районного музейного центра.Деревянное зодчество РоссииИнтересно, что сам Николай Александрович Бугров жил очень просто, к роскоши, а тем более к финтифлюшкам не тяготел. Дача же — одна большая финтифлюшка. Долгое время считалось, что Бугров приобрёл дом на художественно-промышленной ярмарке в 1896 году в Нижнем Новгороде.Деревянное зодчество РоссииОднако эта версия рассыпается, если учесть, что выставка была довольно тщательно фотофиксирована (и там такого дома не было). К тому же в 1893 году в гостях у Бугрова именно в Володарах был граф, министр финансов Сергей Юльевич Витте. А это значит, что дача к тому времени уже был готова.Деревянное зодчество РоссииБугровская дача — настоящая жемчужина, что позволяет поставить этот памятник в один ряд с лучшими столичными постройками эпохи эклектики.Деревянное зодчество РоссииВ советский период в здании располагались райком партии, детский сад, госучреждения, дворец пионеров. В 1989 году Бугровскую дачу включили в Список объектов культурного наследия регионального значения.Деревянное зодчество РоссииСегодня в доме — музейный центр. В нём можно узнать и о прежних владельцах диковинного дома, и о жизни старообрядцев, которые составляли две трети жителей Володарска, и осмотреть сказочный терем не только снаружи, но и изнутри.Деревянное зодчество России

Дом купца Поздынина в Белозерске — объект культурного наследия регионального значения.Деревянное зодчество России
Коммунистическая улица — самая длинная в Белозерске и не случайно до революции называлась Дольной. Деревянный дом №58 в стиле модерн был построен в начале XX века. В архивах хранится фрагмент плана западного фасада дома 1909 года, разработанный по заказу лесопромышленника, купца 2-й гильдии Семена Ароновича Златковича.Деревянное зодчество РоссииФрагмент плана дома купца 2-й гильдии г.Белозерска С.А.Златковича. 1909 год (Гос.архив Вологодской обл.)
Возможно он являлся и первым владельцем дома. Купцы братья Поздынины вели обширную торговлю, владели в Белозерске каменными лавками, лодками-«белозерками», а также судами для перевозки грузов в Санкт-Петербург.Деревянное зодчество России
Памятник архитектуры отличает обилием затейливых украшений. Великолепно обыграна фасадная сторона сруба за счет разновеликих объёмов, выделенных криволинейными выпусками брёвен и вычурной обшивкой верхних частей здания.Деревянное зодчество России
После капитального ремонта в 1977 году в здании располагались сад-ясли. В настоящее время приватизирован.Деревянное зодчество РоссииДеревянное зодчество РоссииДеревянное зодчество РоссииДеревянное зодчество РоссииНу и последний на сегодня объект  - это
Дом художников в г.РыбинскДеревянное зодчество РоссииНа перекрестке улиц Пушкина и Плеханова в Рыбинске стоит совершенно необычный деревянный дом с башенками, угловым балконом и резными наличниками. Он был построен в начале прошлого века по заказу местного жителя С. Г. Гордеева в стиле московского барокко. К 1990 г. здание окончательно обветшало. Его уже готовили к сносу, но артель художников под руководством А. Жданова предложила проект реконструкции, который сначала посчитали авантюрой, но утвердили в качестве эксперимента.Деревянное зодчество РоссииВначале задокументировали каждую досточку на историческом фасаде. Все декоративные детали бережно сохраняли и реставрировали. После разборки дома на его месте возвели современную кирпичную постройку со всеми необходимыми коммуникациями. А потом восстановили старинный фасад, дополнив его недостающими элементами. Единственное, что выбивается из образа, — это белые пластиковые стеклопакеты.Деревянное зодчество РоссииКак и раньше, над угловой зоной здания возвышаются вытянутые вверх шатры, увенчанные крестообразными «бочками» с коваными украшениями. Сохранены резные наличники окон, обновлены балконные перила.Деревянное зодчество РоссииРеконструированный дом сразу стал городской достопримечательностью. Теперь он известен всем как Дом художников, потому что они и построили его заново. Отрадно, что дом не превратили в музей или художественную галерею — здесь живут несколько семей, двор укрыт в густой зелени, есть и небольшой выставочный зал, где экспонируются работы местных молодых талантов.Деревянное зодчество РоссииВот такая в этот раз у нас подборка. Надеюсь она Вам пришлась по душе!

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