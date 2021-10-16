«Взятие Зимнего дворца» Мейерхольдом и единомышленниками

В 1920‑е годы в России активно развиваются идеи футуризма. Оптимистическая вера в будущее и идеалистические устремления стали востребованы в бурный революционный период. Кроме того, в 1920‑х годах, когда советская власть только устанавливалась, ей приходилось бороться за победу, постараться сохранить страну и единство народа. Верхи были обеспокоены более важными для них на тот момент вопросами — социальными, политическими и экономическими, поэтому не препятствовали развитию художественной мысли. А деятелям культуры открылись широкие возможности для самовыражения, собственного духовного поиска и интерпретации реальности в различных формах искусства, в том числе перформативных.

Новатором в театральной сфере был Всеволод Мейерхольд. Он стремился преодолеть «фатальное разделение между сценой и зрительным залом, между теми, кто творит и действует, и теми, кому остаётся смотреть и аплодировать». Именно теоретическая основа мейерхольдовского театра и новый подход к взаимодействию со зрителями стала фундаментом постановок, осуществляемых его единомышленниками.

Рассказываем о самой масштабной постановке такого рода — «Взятии Зимнего дворца» с частичной реконструкцией событий и реальными участниками штурма.

В 1920‑е годы художники придумывали акции, соответствующие эпохе и революционному времени. Так начинались первые первомайские торжества, украшались улицы, а в масштабные исторические реконструкции вовлекалось большое количество людей.

Например, ещё в первую годовщину Октябрьской революции футуристы под руководством известного художника-кубиста Натана Альтмана на улицах и на площади у Зимнего дворца организовали массовую демонстрацию. Здания были покрыты футуристическими картинами, на улицах стояли авангардные конструкции.

Но самой масштабной акцией такого рода стало торжество по случаю третьей годовщины революции, состоявшееся в 1920 году. Постановка «Взятие Зимнего дворца» включала в себя частичную реконструкцию событий, происходивших непосредственно до переворота и, собственно, сам штурм дворца, где находилось Временное правительство.

Николай Евреинов

Постановкой руководил Николай Евреинов, известный драматург и преобразователь театрального искусства, а также три крупных театральных режиссёра: Николай Петров, Александр Кугель, Константин Державин и Юрий Анненков. Последний участвовал в создании декораций и художественном оформлении.

В этом масштабном историческом перформансе поучаствовал целый армейский батальон и около восьми тысяч граждан. Это была беспрецедентная по своему размаху художественно-политическая акция.

Постановка «Взятие Зимнего дворца». 1920 год. Источник: pastvu.com/p/285622 Фрагмент инсценировки Николая Евреинова «Взятие Зимнего дворца». Справа фото до ретуши, слева — после. На кадре справа есть вышка для режиссёров рядом с Александровской колонной и толпа зевак. 1920 год

Для постановки организаторы использовали территорию вокруг Зимнего, а ведущие к Дворцовой площади улицы были заполнены подразделениями красноармейцев, броневиками и грузовиками. По обе стороны от входа на площадь были установлены две большие платформы. На одной, «красной», располагавшейся слева, стояли красноармейцы и пролетариат, а на «белой», находящейся справа, восседало «Временное правительство».

Самым ценным было то, что не все участники этого масштабного перформанса были актёрами. Многие из тех, кто находился на «красной» платформе действительно участвовали в штурме Зимнего в 1917 году, по крайней мере те, кого Евреинову удалось найти. Кроме того была задействована военная техника и артиллерийские орудия.

Сцена из постановки 1920 года. Режиссёры А. Кугель, Н. Петров, Н. Евреинов

Во время представления звучали пушечные выстрелы, «Марсельеза», сотни голосов кричали «Ленин! Ленин!», затем играл «Интернационал», а в конце постановки дворец, до этого стоявший в темноте (инсценировка началась в десять часов вечера), осветился огнями, салютами, после чего начался воинский праздничный парад.

Интертитры в киносъёмке постановки

Такие постановки к годовщинам революции стали движущей силой, которая помогала задействовать в зарождающемся искусстве перформанса практически все имеющиеся методы театрального, циркового искусства и, конечно, кино. С каждым годом в живописи, архитектуре, театре появлялись очередные новшества, регулярно образовывались новые художественные группы и объединения. Деятели искусства постоянно перемещались из одного в другое, что позволяло им привносить свежие идеи и новое видение.

Видеозапись постановки 1920 года

Ксения Суворова

https://vatnikstan.ru/culture/vzyatie-mejerhold/