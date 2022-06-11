И снова - что у нас нового

Российские регионы в мае развивали медицинские технологии и открывали заводы
Современный медицинский инновационный хаб на базе Национального медицинского исследовательского центра им. Алмазова появится в Санкт-Петербурге. Специалисты в различных областях медицины получат возможность повысить медицинскую и экономическую эффективность системы здравоохранения.
В Ханты-Мансийском АО возведут новый научно-технологический центр биомедицинских технологий, который займется развитием технологической основы новой медицины. Его строительство завершится в 2025 году, общий объем инвестиций в проект составит 4,8 миллиарда рублей.
На заводе «Мироторга» в Пристенском районе Курской области запустили новую линию по производству кормов для ценных пород рыб. Новое производство сосредоточится на создании кормовой базы для наиболее ценных видов рыбы, включая форель.
Новый завод по выпуску железнодорожных колес открылся в Свердловской области. Уже начался прием на работу новых сотрудников. Штат работников составит около 400 человек, включая слесарей, операторов постов управления, машинистов кранов, сварщиков, токарей, газовщиков и бригадиров.
На Онежском судостроительно-судоремонтном заводе в Карелии идет строительство новой цифровой судоверфи. Она станет крупнейшим центром сборки судов класса река-море. После введения в эксплуатацию, на верфи будут работать не менее 500 человек.
В Магаданской области на базе центра восстановления компонентов техники «Реман» будет запущено производство двигателей. Предприятие при этом продолжит заниматься восстановлением отработавших свой ресурс компонентов техники японской фирмы Komatsu.
Новый животноводческий комплекс на 3,5 тысяч голов КРС появится в Междуреченском районе Вологодской области. Ферма разместится на территории около 4 тысяч га. Общая мощность молочного комплекса достигнет 50 тонн молока в сутки. Завершить строительство намечено в 2025 году.
В Подмосковье построят 17 новых овощехранилищ общей вместимостью более 150 тысяч тонн, что на 30% увеличит объем хранилищ в регионе. В хранилищах будут содержаться овощи борщевого набора (морковь, картофель, свекла и капуста).
Восьмой в России перевернутый дом откроется в городском сквере имени Александра Михайлова в Тобольске. Сооружение представляет собой двухэтажное здание, на первом этаже которого будет кофейня-библиотека, а на втором предметы интерьера, расположенные в двух плоскостях и вверх ногами. Аналогичные объекты уже есть в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Анапе, Абрау-Дюрсо, Омске и Новосибирске.
В Чувашии лучшие вышивальщицы со всей страны создают карту России, используя свои национальные традиции, узоры и материалы. Данный проект через вышивку и культурные традиции разных регионов воплотит многонациональное единство России. Готовую карту планируется в День России 12 июня продемонстрировать в Чебоксарах, а затем она отправится в города по всей стране.
https://riafan.ru/23447812-ros...
И это кризис? Колоссальные средства идут в строительство инфраструктуры в РоссииТолько в начале года госбюджет пополнился суммой свыше 1 трлн рублей на эти цели. Такое рекордное финансирование направлено на ускорение работ в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Только за 2022 год планируется отремонтировать более 6,7 тысячи км федеральных трасс.
И это кризис? Колоссальные средства идут в строительство инфраструктуры в России
Несколько перспективных технологий, о которых вы пока ещё ничего не слышалиНановолокно – это невероятно тонкий материал, его толщина составляет меньше 100 нанометров. А поскольку отдельные зёрна соли слишком большие, чтобы пройти через его отверстия, он может служить сверхэффективным опреснителем.
К сожалению, его цена слишком высока, чтобы развернуть его массовое производство прямо сейчас.
Компьютерный чип, способный убивать рак, может жить в кровотоке человека
Этот чип носит название «микрофлюидного», и он покрыт длинными нитями ДНК. ДНК абсорбирует вредоносные раковые клетки, и если они нужны для исследования, то их позднее можно извлечь из чипа.
Графеновые суперконденсаторы могут позволить создать электрическую машину будущего
Представьте себе электромобиль, который может проехать несколько сотен километров, а затем полностью зарядиться за одну минуту.
Графеновые суперконденсаторы могут сделать такую картину абсолютной реальностью. Они могут запасать столько же энергии, сколько и батареи, но заряжаются при этом намного быстрее. Графен имеет высокую плотность энергии, а поскольку его цена уже не является заоблачной, суперконденсаторы на его основе уже совсем скоро могут появиться в наших телефонах, ноутбуках, и практически в любых устройствах, работающих на батарейках.
Вы можете хранить информацию в своей ДНК
Учёные сумели закодировать в ДНК аудиоклип с записью знаменитой речи Мартина Лютера Кинга «У меня есть мечта», а также фотографию, копию статьи Уотсона и Крика о «двойной спирали» 1953 года, и 154 сонета Шекспира. Позже они сумели извлечь их обратно с точностью 99,99 процентов.
По мере того, как мы добавляем всё больше и больше информации в наше главное хранилище – Интернет, мы всё ближе подходим к тому моменту, когда нам придётся полностью переосмыслить наши методы хранения данных.
Вещество под названием Д-метионин может предотвращать потерю слуха из-за постоянного шума
Разумеется, это превентивная, а не восстановительная мера, но фармакологи по сути идентифицировали вещество, которое может стать спасением для городских строительных рабочих – пилюли, которые могут защитить их уши от акустической пытки отбойных молотков.
Интерфейс «мозг-мозг» позволит напрямую контролировать и взаимодействовать с другими живыми существами
Учёные Гарварда создали нейро-чувствительную гарнитуру, которая способна контролировать тело другого существа, и уже успешно испытали её на животных.
Ходит много слухов, что однажды такая технология может позволить даже общаться с ними.
Мемристоры радикально изменят мир электрической инженерии
Ничто не сможет изменить будущее компьютерного оборудования так, как повсеместная адаптация мемристоров – нового четвёртого типа электрических компонент, название которых происходит от слов «память» и «резистор».
Уже долгое время в распоряжении инженеров находятся всего лишь три базовых компонента для создания электрических схем – индукторы, конденсаторы и резисторы. Добавление четвёртого компонента означает, что схемы теперь могут стать экспоненциально более сложными.
И, например, компания Hewlett-Packard уже активно работает в этом направлении. Как объясняет эксперт из Лаборатории HP Р. Стенли Уильямс, «Мемристоры сохраняют своё состояние дольше. Они проще. Их легче изготовить – а это означает, что они дешевле – и их можно переключать намного быстрее и с меньшими затратами энергии».
Солнечная краска может превратить любой объект в источник энергии
Исследователи из Нотр-Дама создали краску, которая превращает любую поверхность в солнечную панель. Она ещё не до конца закончена, поэтому мы не увидим её вокруг нас в самом ближайшем времени, но она стоит того, чтобы её ждать.
Фемто фотография позволит вам фотографировать объекты, которые находятся за углом от вас
Представьте себе камеру с функцией «слоу-мо», настолько быструю, что она записывает каждый кадр в течение всего лишь двух триллионных долей секунды. Испытания показали, что эта технология съёмки настолько эффективна, что может записывать даже движения фотонов.
А также вы можете использовать её, чтобы сфотографировать что-то, находящееся за углом от вас. Такие дела.
https://matveychev-oleg.livejo...
В Калининграде собрали новый речной трамвай на 90% из российских компонентовНовый речной трамвайчик «Соталия», собранный на Ушаковских верфях, отправится в Астрахань. На нем установлен автомобильный двигатель отечественного производства, специально адаптированный для водного транспорта.
На 90% «Соталия» сделан из российских компонентов.Как отмечается в сообщении предприятия, судно головное, то есть аналогов в нашей стране нет. Но специалисты говорят, что это современная реинкарнация речного скоростного теплохода «Заря».
Трамвайчик получил название «Соталия», как гвинейский дельфин. Млекопитающий любит подплывать близко к берегу, такую задачу из-за легкого алюминиевого корпуса может выполнить капитан судна.
Новый речной трамвайчик построили на верфях в Ушаково по заказу Объединенной судостроительной корпорации. Программа направлена на формирование системы регулярных пассажирских перевозок по всем акваториям России.
В ближайшее время на Ушаковских верфях планируют построить более вместительный речной трамвайчик для Пскова.
Импортозамещение - микропроцессоры
Свежие комментарии