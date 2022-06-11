И снова - что у нас нового

Аналитики популярного московского издания «Капитал страны» подготовили актуальный обзор достижений российских регионов за неделю — с 13 по 20 мая 2022 года. Аналитики популярного московского издания «Капитал страны» подготовили актуальный обзор достижений российских регионов за неделю — с 13 по 20 мая 2022 года.

Современный медицинский инновационный хаб на базе Национального медицинского исследовательского центра им. Алмазова появится в Санкт-Петербурге. Специалисты в различных областях медицины получат возможность повысить медицинскую и экономическую эффективность системы здравоохранения.

В Ханты-Мансийском АО возведут новый научно-технологический центр биомедицинских технологий, который займется развитием технологической основы новой медицины. Его строительство завершится в 2025 году, общий объем инвестиций в проект составит 4,8 миллиарда рублей.

На заводе «Мироторга» в Пристенском районе Курской области запустили новую линию по производству кормов для ценных пород рыб. Новое производство сосредоточится на создании кормовой базы для наиболее ценных видов рыбы, включая форель.

Новый завод по выпуску железнодорожных колес открылся в Свердловской области. Уже начался прием на работу новых сотрудников. Штат работников составит около 400 человек, включая слесарей, операторов постов управления, машинистов кранов, сварщиков, токарей, газовщиков и бригадиров.

На Онежском судостроительно-судоремонтном заводе в Карелии идет строительство новой цифровой судоверфи. Она станет крупнейшим центром сборки судов класса река-море. После введения в эксплуатацию, на верфи будут работать не менее 500 человек.

В Магаданской области на базе центра восстановления компонентов техники «Реман» будет запущено производство двигателей. Предприятие при этом продолжит заниматься восстановлением отработавших свой ресурс компонентов техники японской фирмы Komatsu.

Новый животноводческий комплекс на 3,5 тысяч голов КРС появится в Междуреченском районе Вологодской области. Ферма разместится на территории около 4 тысяч га. Общая мощность молочного комплекса достигнет 50 тонн молока в сутки. Завершить строительство намечено в 2025 году.

В Подмосковье построят 17 новых овощехранилищ общей вместимостью более 150 тысяч тонн, что на 30% увеличит объем хранилищ в регионе. В хранилищах будут содержаться овощи борщевого набора (морковь, картофель, свекла и капуста).

Восьмой в России перевернутый дом откроется в городском сквере имени Александра Михайлова в Тобольске. Сооружение представляет собой двухэтажное здание, на первом этаже которого будет кофейня-библиотека, а на втором предметы интерьера, расположенные в двух плоскостях и вверх ногами. Аналогичные объекты уже есть в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Анапе, Абрау-Дюрсо, Омске и Новосибирске.

В Чувашии лучшие вышивальщицы со всей страны создают карту России, используя свои национальные традиции, узоры и материалы. Данный проект через вышивку и культурные традиции разных регионов воплотит многонациональное единство России. Готовую карту планируется в День России 12 июня продемонстрировать в Чебоксарах, а затем она отправится в города по всей стране.

https://riafan.ru/23447812-ros...

И это кризис? Колоссальные средства идут в строительство инфраструктуры в России Только в начале года госбюджет пополнился суммой свыше 1 трлн рублей на эти цели. Такое рекордное финансирование направлено на ускорение работ в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Только за 2022 год планируется отремонтировать более 6,7 тысячи км федеральных трасс.