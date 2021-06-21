80 лет с начала Великой Отечественной войны. Хроника событий 22 июня 1941 года

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Рано утром части Красной армии были атакованы немецкими войсками на всем протяжении границы. Бомбардировкам подверглись Рига, Виндава, Либава, Шауляй, Каунас, Вильнюс, Гродно, Лида, Волковыск, Брест, Кобрин, Слоним, Барановичи, Бобруйск, Житомир, Киев, Севастополь и многие другие города.

В 3.06 начальник штаба Черноморского флота контр-адмирал Елисеев приказал открыть огонь по немецким самолетам, которые вторглись далеко в воздушное пространство СССР. Это был самый первый боевой приказ дать отпор напавшим на Советский Союз нацистам в Великой Отечественной войне.

В 3.40 нарком обороны Семен Тимошенко просит начальника Генерального штаба РККА Георгия Жукова доложить Сталину о начале боевых действий.

В 4.12 немецкие бомбардировщики появились над Севастополем.

В 4.15 началась оборона Брестской крепости.

В 5.00 мск рейхсминистр иностранных дел Иоахим фон Риббентроп вызвал в свой рабочий кабинет советских дипломатов.

В 5.30 министерство иностранных дел Германии направило народному комиссару иностранных дел СССР Ноту, в которой, в частности, заявило:

«...Большевистская Москва готова нанести удар в спину национал-социалистской Германии, ведущей борьбу за существование.

Правительство Германии не может безучастно относиться к серьезной угрозе на восточной границе. Поэтому фюрер отдал приказ германским вооруженным силам всеми силами и средствами отвести эту угрозу…»

В 9.30 председатель президиума Верховного совета СССР Михаил Калинин подписал ряд указов, в том числе о введении военного положения. С 23 июня была объявлена мобилизация военнообязанных 1905–1918 годов рождения.

В 12.15 народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Молотов выступил по радио с речью о начале войны, где впервые назвал ее отечественной. «Сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну», — сказал Молотов.

Он закончил свое выступление фразой, ставшей одним из главных лозунгов войны: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами».

В выпуске газеты «Известия» от 24 июня описывалась реакция простых людей после объявления по радио о нападении Германии.

«Я слышал, как человек, стоявший у репродуктора на Советской площади, сказал:

— У меня такое чувство, как буд­то Молотов обращался именно ко мне, говорил со мною! Я спрашиваю себя: чем ты сегодня же, сейчас же на­чнешь помогать Родине, армии, фронту?

Ему ответили:

— Такое чувство у всех!

Кто-то добавил:

— Эта война объявлена Гитлером мне, тебе, ему — каждому из нас! Где бы мы ни были, пусть далеко от фронта, все мы — бойцы! Так долж­но быть и так будет. И тогда Гитлер сломает себе шею. Понимаешь? Мы раз­давим его!»

После того как Москва про­слушала речь Молотова, к заводу стали стекаться группы рабочих. Их было много. Они заявили: «Мы здесь, мы готовы! Мы хотим приступить к ра­боте!». Им отвечали, что в этом нет надобности, выходной день остается выходным днем. Но те, что пришли, так и остались на заводе. Они не могли, просто не могли в такой день сидеть дома.

Мы навсегда запомним Москву в эти дни. Никаких признаков растерянности перед лицом грозных событий. Весь город — это сгу­сток энергии, разумно направленной, нарастающей с каждым днем.

Иван Зубков

http://iz.ru/news/618988