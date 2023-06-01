Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.61

Отважные расчеты 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» выходят на боевые позиции

https://t.me/mod_russia/26820

У Грыгорыча теперь есть ядерка

https://t.me/rsotmdivision/7595

Уничтожение дамбы на Карловском водохранилище, которая активно использовалась для снабжения ВСУ. Плюс тыловые позиции ВСУ нормально подтопит.

https://t.me/NeoficialniyBeZsonoV/25783

«Вы всегда держите слово», — бойцы в зоне СВО благодарят губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Руководитель региона лично возит грузы со спецоборудованием, амуницией и гуманитарной помощью, чтобы обеспечить оперативное решение самых разных вопросов ребят в зоне СВО. К Азарову на передовой обращаются регулярно. Потому что работает. На видео — передача очередной партии техники, о нехватке которой военнослужащие сообщили Азарову в прошлый раз. Политик выполняет просьбу. 32 автомобиля из 78 уходят на боевое дежурство.

Вот пример управленца, который погружен в ситуацию в самом прямом смысле этого слова.

https://t.me/ssigny/61247

ПОЗЫВНОЙ "МИНИСТР" - Я РЕШИЛ ПОСВЯТИТЬ СЕБЯ ОТЕЧЕСТВУ:

"Я возглавляю медицинскую службу Добровольческого корпуса, мой позывной в этой должности - "Министр". Я очень долго работал в Министерстве здравоохранения Рязанской области Первым замминистра, исполнял обязанности, мне хорошо знакома организационная работа, система здравоохранения, в том числе связанная с СВО, мне предложили эту должность и, выйдя на пенсию, решил посвятить себя Отечеству. Я доброволец и ни о чем не жалею. Я прибыл помогать, организовывать, создавать. Добровольческий корпус как единое ядро создаётся только-только, централизованная медслужба создаётся только сейчас, моя задача на этом этапе - максимально ознакомиться со всеми подразделениями, качеством оказания медпомощи, личным составом, оснащением, материалами и так далее, и предпринять действия к максимальному доукомплектованию. Реально медиков не хватает, транспорта не хватает и мы сейчас эти задачи будем решать, в ближайшее время я ожидаю позитивные сдвиги. Дома ждёт замечательная жена, дочка Машенька и два внука - Ванечка и Максимушка - всем большой привет..."

Прекрасный Владимир Иванович Грачев, экс-замминистра здравоохранения Рязанской области, оставив серьёзную госдолжность не свалил с семьёй в дальние страны, а находится на переднем крае, в самой гуще событий и со своим опытом работы помогает создавать медицинскую службу в Добровольческом корпусе.

Проблем в медицине много и я очень рада, что к их решению реальным делом подключаются не только гуманитарщики, но и профессионалы.

https://t.me/maryananaumova/1317

Зенитный ракетный комплекс "Стрела-10" в этом году отмечает полувековой юбилей пребывания на службе. ЗРК "Стрела-10" был поставлен на вооружении Вооружённых сил СССР в 1973 году. И этот советский "пенсионер ПВО" сегодня показывает хорошие успехи в зоне СВО на Донбассе: юбиляр успешно бьет разведывательные и тактические беспилотники противника!

https://t.me/boris_rozhin/86827

Бойцы из Астраханской области в зоне СВО Бойцы из Астраханской области в зоне СВО

https://t.me/boris_rozhin/86929

Без срока давности! В Кабардино-Балкарии задержаны трое бывших членов банды Басаева и Хаттаба, причастных к нападению на псковских десантников в 2000 году.

Задержанные – Анзор Батыров, Асланбек Казанчев и Таймураз Накусов – заключены под стражу, им будет предъявлено обвинение по ст. 279, ч. 2 ст. 209, ст. 317 УК РФ (вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих), сообщили в СК РФ.

Напомним, 29 февраля 2000 года в районе села Улус-Керт в Чечне объединенная вооруженная банда под руководством Басаева и Хаттаба напала на военнослужащих 6 роты 104 полка 76 Псковской дивизии Воздушно-десантных войск, погибли 84 военнослужащих, еще четверо получили ранения различной степени тяжести.

https://t.me/rabotaembrat/6032

В условиях СВО наш телеграмм-канал "Черноморский Флот" никогда не публикует свежие фото кораблей ЧФ. Но в свете истерики "икспердов", сделаем исключение.

Средний разведывательный корабль " Иван Хурс" с викторией возвращается в Севастополь. Сегодня (27.05.2023). Сам.

https://t.me/kchf_ru/1857

В общем, басни про тяжелые повреждения корабля оказались очередным вбросом. Как писал еще в день атаки, в таких случаях надо просто дождаться возвращения корабля в Севастополь и Новороссийск. Любые тяжелые повреждения при заходе в гавань скрыть практически невозможно. Слишком много посторонних глаз.

Если помните, в прошлом году, также виртуально "потопили" корвет "Василий Быков", который после потопления в интернете флегматично пришел в Севастополь без повреждений. В украинском инфополе новость ожидаемо подхватили: «Операцию Z» выдают за «российский источник», а на самом деле это канал ЦИПсО. В реальности на фото изображен американский эсминец «Коул»: в 2019 году вышла статья о ликвидации террориста, ответственного за подрыв корабля ВМС США. Как всегда грубая подделка

https://t.me/boris_rozhin/86958

Вернулся с викторией.

https://t.me/rusfleet/8426

Дороги войны в фотографиях военкора Блохина Дороги войны в фотографиях военкора Блохина

https://t.me/Oleg_Blokhin

Летчика, посадившего подбитый Су-25, представили к ордену «Мужества» Российский летчик, который успешно посадил подбитый ВСУ штурмовик Су-25, представлен к ордену «Мужества»

В Минобороны РФ уточнили, что летчику удалось стабилизовать поврежденную машину и успешно долететь до ближайшего аэродрома.

Инцидент произошел 23 мая. Штурмовик Су-25 возвращался после выполнения боевой задачи. В это время его подбил украинский ПЗРК.

https://t.me/c/1801542020/5088

апрп

Об этом смертельном бое мало, кто знает. Но рассказать о нём необходимо: для пограничной службы это были первые боевые потери с начала СВО.

27 мая 2022 года, аккурат под день Пограничных войск, подразделение украинских ССО провело спланированную операцию на Суземском участке российско-украинской границы в районе посёлка Зерново.

Диверсанты смогли зайти с тыла, ударив из ручного противотанкового гранатомёта. Первым же выстрелом были смертельно ранены сразу три пограничника, находившихся в карауле. Вражеский снайпер поразил ещё одного. Двое солдат, оставшихся в живых, успели открыть ответный огонь по диверсантам, но силы были не равно: парни погибли.

https://t.me/tsargradtv/45012

Кадры н.п Марьинка ДНР Кадры н.п Марьинка ДНР

https://t.me/tankistrossii100/1539

Беспощадный бой на северном фланге Артёмовска (Бахмута) — 200-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада сдерживает натиск врага. Парни с Северного флота ведут крайне жёсткую оборону. Против них брошен целый сброд ВСУ, нацбатов и легионов наёмников. Враг не жалеет технику, людей и БК в намерении пробить фланги. Артиллерийские дуэли растягиваются на десятки километров в тыл по обе стороны.



С концом бахмутской мясорубки наступила фланговая мясорубка. На севере враг сейчас парализован и не может прорвать наши рубежи

https://t.me/boris_rozhin/87115

Атмосфера СВО Атмосфера СВО

https://t.me/boris_rozhin/87117

Архивное. БТР-Д подразделения ВДВ в Попасной, 2022 год.

https://t.me/ok_spn/24861

Сотрудники подразделения спецназа Росгвардии в зоне СВО.

https://t.me/ok_spn/24864

Разведчик-снайпер армейского спецназа на борту вертолета Ми-8АМТШ.

https://t.me/ok_spn/24865

В ночь с 25 на 26 мая в Сирийской Арабской Республике погиб полковник Олег Викторович Печевистый. Ему было 49 лет. Выпускник МВОКУ 1994 года, служил на различных должностях в подразделениях спецназа ГРУ. Участник первой и второй кампаний в Чечне, войны в Южной Осетии, САР.

С 2020 года занимал должность руководителя кафедры применения подразделений СпН в РВВДКУ.

Олег Викторович был грамотным офицером, прислушивался к мнению своих подчиненых. Пользовался авторитетом как среди тех разведчиков с кем служил, так и среди курсантов училища.

За время службы награжден орденом Мужества, орденом «За военные заслуги», медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени с мечами, медалями «За отвагу» и Суворова.

Вечная память!

https://t.me/ok_spn/24855

Полковник Олег Викторович Печевистый в провинции Дамаск, Сирия.

https://t.me/ok_spn/24867

Трагический инцидент произошёл в ночь с четверга на пятницу с 25 на 26 мая: в окрестностях Эс-Сухне в провинции Хомс на штаб тактического направления ВС РФ с двух сторон напала группа боевиков «Исламского государства» общей численностью до 150 человек.

Слаженными действиями находившихся там 40 российских военнослужащих удалось отбить атаку. Однако в ходе боя погиб начальник тактического направления (вероятно, Олег Печевистый) и еще четыре офицера, десять получили ранения разной степени тяжести. Спустя сутки ВКС России провели массированную бомбардировку позиций террористов.

Происшествие выбивается из сложившейся в последние годы тенденции. Доселе боевики ИГ осуществляли атаки только малыми группами, избегая ударов по российским постам и скрываясь в пустыне.

По нашим данным, американское командование намерено искусственно создать точку напряжения для стягивания подразделений российской армии в Сирию. Из-за переключения фокуса внимания на зону СВО российская группировка в арабской республике была уменьшена. Контингент в САР несколько расслабился на фоне относительного затишья в последние годы — и противник этим пользуется.

Целями атак должны стать российские штабы, тыловые объекты Сирийской Арабской Армии. Вполне вероятно возобновление терактов в крупных населенных пунктах.

Ресурс у американцев для этого есть: достаточно вспомнить лагеря подготовки в Эт-Танфе и провинциях Дэйр-эз-Зор и Хасеке, а также хорошо известную тюрьму Аль-Холь, где содержатся боевики «Исламского государства». И логика таких действий проста: устроить полноценную партизанскую войну в САР, вынуждая РФ и САР тратить ресурсы.

https://t.me/rybar/47730

Разведчики одной из отдельных бригад армейского спецназа в зоне СВО.

https://t.me/ok_spn/24879

Хищник, командир зенитно-ракетной батареи 155-й гв. отдельной бригады морской пехоты ТОФ, выпускник ДВОКУ 2018 года. На СВО с 17 марта 2022 года, участвовал в штурме Мариуполя, Попасной Берестового, Лисичанского НПЗ. А далее работа в Павловке и Угледаре.

Батарея Хищника имеет внушительный список сбитых целей - 2 крупных БПЛА, 2 вертолета Ми-8, Ми-24, а также 6 штурмовиков Су-25. Про Ми-24 сам Хищник говорит, что достоверного подтверждения нет, так как вертолет ушел в тыловой район противника, и, предположительно, упал.

18 апреля Хищник сбил свой 4 (из 6 общих) «Грач». В тот день подразделение наблюдало за воздушной обстановкой в районе Угледара, от старшего офицера поступила команда о готовности номер 1. Через некоторое время цель появилась в воздухе, Хищник сработал из ПЗРК «Игла», несмотря на отстрел ловушек, ракета нашла цель. Далее было зафиксировано попадание и место падение Су-25. Вся работала проходила под артиллерийском и танковым обстрелом со стороны ВСУ, а также БМП.

Также Хищник добавляет, что этот результат стал своеобразной местью противнику за прошедший день. Накануне помещение, где находились морпехи было обстреляно с танка прямой наводкой, а одно из попаданий пришлось в место расположения. Как итог – 2-300 со стороны морпехов, один из них тяжелый. Парням оказали первую помощь и эвакуировали в тыл, оба остались живы.

https://t.me/ok_spn/24077

К своим 28 годам Хищник стал кавалером трех орденов Мужества, и медали «За отвагу».

https://t.me/ok_spn/24881

Губернатор Белгородщины Вячеслав Гладков в ответ на вопрос корреспондента программы «Вести Недели» – что можно еще сделать для безопасности приграничных районов области, страдающих от обстрелов ВСУ?

«Харьков присоединить к Белгородской области».

https://t.me/c/1801542020/5118



ВС РФ этой ночью(29.05.2023) разбомбили военный аэродром на Западе Украины, уничтожено около 5 самолетов. По данным источника, пораженная техника использовались для пуска дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow. Официальной информации по удару на данный момент нет.

https://t.me/c/1524001401/10008

За девять лет боевых действий Украина убила в ЛНР 56 детей Сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

«Самому маленькому из них было всего 27 дней», – уточнил он.

https://t.me/Crimeanprachka/23027

Зять Шойгу отказался поддерживать благотворительный фонд в сборе для медиков ЛНР Блогер Алексей Столяров попал в очередной скандал. Его менеджеру написали фронтовые волонтеры с просьбой поддержать сбор для медиков Народной милиции ЛНР. Представитель блогера сообщила, что позиция Столярова — «дарение людям радости», а поддержка фонда лишь «порождает агрессию».

https://t.me/Crimeanprachka/23028

В Риге снесли памятник Пушкину. Ждем выражения озабоченности от МИДа, Пескова и прочих...

Фото от наших воинов с зоны проведения СВО. Фото от наших воинов с зоны проведения СВО.

https://t.me/Soldieroffortune777/26081

ТОС-1А "Солнцепек" в зоне спецоперации ТОС-1А "Солнцепек" в зоне спецоперации

https://t.me/rosich_ru/42361

«Царьград» помог семье пропавшего русского солдата найти следы любимого мужа и отца Многодетный отец был призван на фронт и больше 5 месяцев не выходил на связь. Все это время его семья не находила себе места. Конечно, приходили в голову самые страшные мысли, что они потеряла его на всегда, что он мог погибнуть в боях под Каховкой. Но в глубине души жена и трое детей верили: папа вернется!

Официально мужчина считался пропавшим без вести, а его семья получала мизерные выплаты, так как боец числился в тыловом подразделении. Женщина обратилась к «Царьграду», рассказала историю девяти счастливых лет жизни своей семьи и поделилась тревожной ситуацией с мужем в настоящем.

До начала СВО оба супруга много работали и воспитывали троих детей. В школе у старшей дочки Павел ещё вёл кружок Юнармии, бесплатно учил ребят основам выживания. И хотя мужчине было очень тяжело оставлять жену с тремя детьми на руках, когда пришла повестка, он, не раздумывая, отправился на фронт.

Благодаря расследованию наших журналистов, мы узнали, что Павел жив, правда находится в плену. Но его имя уже включено в списки на обмен, а власти наконец начали активно помогать семье.

«Пошёл молниеносный сдвиг в нашем деле: мне звонили и Минобороны, и Следственный Комитет, и военкомат, и Генеральная Военная Прокуратура, все узнали о моей проблеме, обещали помочь и оформить мне документы на выплаты в ускоренном порядке. Недавно отзвонились и сказали, что документы переданы в единый расчётный центр и мне должны сделать перерасчёт за все те месяцы, которые мне не платили.

Ваша помощь просто неоценима, если бы не вы, я думаю, что я бы не добилась таких результатов никогда, я просто безумно счастлива, спасибо вам огромное!» - рассказала нам Наталья по телефону.

https://t.me/tsargradtv/45150

Как ранее сообщал репортёр Руденко, в одном из портов Одессы был уничтожен средний десантный корабль ВМС Украины "Юрий Олифиренко". Дополню некоторыми деталями. Удар был в ночь на 29-ое мая. С тех пор по сегодняшний день (31.05) порт оцеплен. Беспрецедентные проверки по всему городу, ищут кто мог слить инфу о точном месте стоянки. Украинское командование очень переживает, что мы снова ударим уже по двум американским катерам, "Прилуки" и "Охрименко".

https://t.me/NeoficialniyBeZsonoV/25972

Такие дела: флота нет за то вагон и маленькая тележка адмиралов , вице-адмиралов, контр-адмиралов.

Теперь укрофлот - это байдарки да катера.

За cвoи деньги.

Из Ηижнегo Ηoвгopoда пенcиoнеpка купила дpoны для poccийcких вoеннocлужащих! Βалентине Πавлoвне Βинидиктoвoй 85 лет. Живет oна в Шатках. Πoчти 16 лет pабoтала учителем химии в шкoле Леcoгopcка и пoлучила за педагoгичеcкий тpуд opден "Знак Πoчета".

Β течение cемнадцати лет Βалентина Πавлoвна кoпила деньги на pемoнт кваpтиpы, нo как тoлькo уcлышала o мoбилизации peбят для учаcтия в cпeциальнoй вoeннoй oпepации (СΒО), пocлe нeдoлгих pаздумий peшила вce cвoи cбepeжeния - 500 тыcяч pублeй - пoтpатить на пoкупку квадpoкoптepoв для фpoнта. Βcя ceмья - дoчь, тpoe внукoв и шecть пpавнукoв - этo peшeниe пoддepжала.

"Я вcпoминала cвoих poдных, кoтopыe вoeвали вo вpeмя Βeликoй Отeчecтвeннoй вoйны и думaю, в пaмять o них, вo-пeрвых, и рaди будущeгo cвoих внукoв и прaвнукoв я эти дeньги oтдaм. Дeньги – этo дeньги, a этo вce-тaки oщутимaя пoмoщь будeт рeбятaм", - cкaзaлa oнa.

Ηa кaждoм кoптeрe ecть грaвирoвкa "Шaткoвeц ΒΠ". Жeнщинa пoяcнилa, чтo cлoвo Шaткoвeц в нeй cимвoлизируeт ee рoднoй пoceлoк Шaтки, a ΒΠ – ee имя-oтчecтвo – Βaлeнтинa Πaвлoвнa.

https://t.me/rsotmdivision/7719

Повреждения комплекса зданий ГУР МОУ в центре Киеве. Но тут конечно интересней не внешние подпалины, а заглубленная цель, которая была поражена на Рыбальском.

https://t.me/boris_rozhin/87477

"Неинсайдер" случайно выяснил, что среди западных военных экспертов идут тревожные сигналы.

Проводя аналитику процесса СВО, они внезапно пришли к пониманию, что по сути идет постоянная практическая тренировка российской армии.

Данный вывод следует минимум в двух закрытых докладах, сделанных не связанными между собой аналитическими центрами "RAND Corporation" и "Center for a New American Security".

Им открылось, что в боевых условиях российские войска отрабатывает навыки противодействия западной боевой технике, натовским стандартам оперативного управления и военной тактике. Так же совершенствуется логистика, и ускорился процесс модернизации армии.

То есть, накачивая Украину оружием и специалистами, они учат нас воевать с ними, но при этом их личный состав подобного опыта не получает.

Это довольно весомый факт, который теперь не даёт покоя военной элите запада, в частности США, и порождает требование "прекратить тренировать русских".

Каким именно образом им следует "прекратить" не указывается.

Однако цитата из части доклада, где приводится мнение Начальника штаба Сухопутных войск США генерала Джеймса Макконвилла.

Помимо этого, в закрытом докладе "RAND Corporation" подчеркивается опасность попадания в российский плен натовских военных советников высокого ранга, со всеми вытекающими последствиями. В этой части идёт ссылка на "..произошедший ранее инцидент..". То есть вполне возможно, что наши таки брали кого то серьезного из их высшего командования. К сожалению деталей указано не было.

Не можем судить о том, какое влияние будут иметь выводы докладов, но вполне допускаем, что требования нацбезопасности США могут начать брать верх в спорах о помощи Украине. Тем более в преддверии президентских выборов.

https://t.me/neinsider/2118

Армейская связь. Не старьё, а винтаж. Русская армия - самая винтажная армия в мире! Думаете шуцтка? Вовсе нет. Работают с ней и говорят, что самя надежная.

Алё, МО, это ваша хваленая цифра?

https://t.me/zhivoff/9382

Военнослужащие СпН в зоне СВО

https://t.me/rosich_ru/42480

Помните, как бандеровец Мадьяр пугал нас двумя десятками дронов? Его услышали. За спиной бойцов первая партия собранная в рамках "Рой VOZмездия". Партия дронов собрана и поставлена в подразделение Южной группы войск. У нас подготовлено достаточно количество расчетов боевых дронов. Враг будет разбит.

https://t.me/DmitriySteshin/7972

Работа бойцов группировки "Запад" на передовой в Харьковской области. весна 2023 г.

Вчера (31.05.2023) ВСУ предприняли попытки отбить утраченные позиции в районе Масютовки. Все попытки были отбиты бойцами 6 армии ЗВО.

https://t.me/boris_rozhin/87511

Обычные люди из Подмосковья, МО, село Остров, самостоятельно организовали пункт сбора помощи нашим парням. От начала оплачивали все за свои деньги, потом сделали канал и привлекли соседние населённые пункты. Покупают и отвозят: медикаменты от а до я, продовольствие, гражданские вещи и предметы первой необходимости, военное обмундирование, прицела, тёплоки, печки

Помогали:

1.Кременая, "Аскольд"

2. 137-й полк ВДВ.

3. Рубежное возили гражданским, пенсионерам, госпитали

4. Сватово - мобилизованным танкистам

5. Гончаровка - мобилизованным мотострелкам

6. Куземовка - мотострелкам и госпиталь

7. Троицкое - госпиталь

8. Нижние Дуванки - разведчикам и госпиталь

О нас:

Мы простые люди, наша работа не связана с фондами, благотворительными организациями, волонтерскими движениями. У многих из нас воют дети и родственники.

С ноября 2022 года возим гуманитарную помощь в зону СВО для военных, в госпитали и гражданским.

Средства и вещи собираем с помощью неравнодушных граждан.

Все передаем лично в руки. Никаких пунктов сбора и сортировок.

Основные направления поездок: Сватово, Рубежное, Кременная, Попасная с прилагающими к ним районами.

https://t.me/boris_rozhin/87560

Грустная новость. Помните я показывала пса Бандита. О нем даже по ТВ рассказывали, насколько я в курсе. И вот случилась беда. Это пёс 155 бригады морской пехоты ТОФ Бандит. Он не просто собака, а боевой товарищ, друг, члены нашей большой семьи. Пропал при обстреле под Волновахой.

https://t.me/oficerskii_bar/8647

Донецк сегодня Памяти нашей памяти! 18.03.22 года Волновахе одна из улиц была переименована в "Улицу Героя России Владимира Жоги". Имя Владимира Жоги носит юнармейский отряд "Дети России" в Тольятти. В конце мая 22 года в Донецке в его честь был открыт памятник, его именем были названы улица в Невинномысске и улица в Волжском. Также улицы будет носить имя Жоги в Ростове-на-Дону, Майкопе, Владивостоке, Омске, Кызыле и ещё нескольких российских городах. В октябре 22 года в Волновахе открыт бюст Вохи. Но самая главная память о Вохе та, которую отец носит в своём сердце. Преемственность – важное слово для этой семьи. Отец – Артём Владимирович. Сын – Владимир Артёмович. От отца к сыну... Я много думала об Артёме Жоге в последний год. О том, как у него вырвали отцовство. Отец есть, а сына нет, но есть гордость за свою кровиночку. Перевешивает ли гордость потерю? Я мама. Я отвечаю, что нет. Скорее, что нет. Но у отцов всё иначе. Мы, женщины, многого не понимаем в отцовской любви...

https://t.me/annarevyakina/5528

Взгляд Отца. Сегодня (26.05.2023) съёмочная группа "Отцов Донбасса" провела день рука об руку с Жогой. Старались работать деликатно и максимально тактично. Ведь сегодня особенный день. Ровно тридцать лет назад родился маленький Вова, который много позже вырос в большого Владимира, в Воху, в Героя. Радостный день для отца и одновременно скорбный... Сегодня Жога продолжает дело своего сына...

https://t.me/annarevyakina/5517

Все больше и больше собакенов в экипажах ПСО.

Всех сортов и пород.

Некоторые умеют искать мины, при приземления вертолёта на минное поле, некоторые людей, как своих так и чужих и предупреждать о других опасностях, а некоторые просто друзья.

https://t.me/fighter_bomber/12439

Боец 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВС РФ и его верный друг. Взял на задание все самое необходимое… и милое.

https://t.me/c/1524001401/9939

Был пойман особо опасный преступник

https://t.me/rosich_admin/1153

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