Человеку места нет

Нейросети не в помощь, а вместо человека: с Грефом во главе идем по тропам Китая

Наш главный банкстер, по совместительству, резидент США и большой приятель основателя ВЭФ Клауса Шваба Герман Греф на конгрессе госуправления выдал очередное "откровение":

"Я вот в банкинге, честно говоря, если посмотреть, как вы сказали, на пять лет вперед, не вижу функционала, который не сможет быть.

.. Слово "автоматизирован" мы вытравливаем из себя... Автономизирован.В Сбербанке процесс работы с физическими лицами полностью автоматизирован, 99,9% решений принимаются искусственным интеллектом. В работе с компаниями (кроме двух продуктов) эта доля в среднем составляет 75%.Cost of risk, то есть потери в 2,5 раза меньше, чем в ручных процессах с людьми. Это колоссальные деньги в нашем случае. Мы перестали терять колоссальные деньги и минимизировали издержки. Мы идем к тому, что в общем из всех процессов люди будут исключены", - подчеркнул Греф.

Чего и следовало ожидать. Прошлогодние нашумевшие сокращения около 20% сотрудников Сбера - далеко не предел. В принципе, достаточно одного президента Сбера и команды айтишников, которые настроят банковские машинные алгоритмы по его запросам. Роль юриста, чтобы защищать банк, в случае чего, тоже возьмет на себя ИИ. Руководству останется лишь изучать рейтинги, экономическую статистику и вносить коррективы. Банковские продукты для людей тоже пусть ИИ выдумывает - почему бы и нет.

Самое страшное, на что никто из серьезных лиц во власти вроде как не обращает внимание, что эти слова Греф изрек на конгрессе по ГОСУПРАВЛЕНИЮ. А одна из главных целей Правительства РФ, поручений президента РФ и т.

д. - внедрение ИИ во все сферы. Абсолютно во все - об этом недавно прямо говорили вице-премьеры и первое лицо страны, и замглавы АП Орешкин ( вот тут ) - то есть в управление государством, в образование, в медицину и т.д.Чтобы ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ ВСЕХ ЭТИХ ПРОЦЕССОВ ЛЮДЕЙ Греф совершенно честно и ясно озвучил главную задачу цифросекты: управление всеми процессами в социуме, управление государством - все должно быть отдано на откуп машинному алгоритму. На фоне массовой замены "лишних людей" ( сам же Греф ранее говорил на крупном форуме ), что "из 7 миллиардов человек 6 должно быть отсеяно") машинами, все процессы человеческой жизнедеятельности также будут отданы на откуп машинам.А люди? Сдохнуть должны или как? Вот это по-настоящему страшно. Потому такая система управления и контроля не может строиться ради благополучия, процветания, комфорта и безопасности человека, как втирают нам трансгуманисты. Человека в ее центре нет и близко. В центре находится - машинный алгоритм. Автономное ((с) - Греф) общество. Автономное государство. Где человек максимально отстранен от всех процессов управления, в т.ч. - собственной жизнью. Кроме "посвященных" в тайны ИИ "цифровых евангелистов", разумеется. Которые будут собираться где-нибудь на условном острове Эпштейна, приносить жертвы электронному Молоху и эффективно решать главный для себя вопрос - как избавиться от большинства людей.

Поэтому не перестаем бить тревогу и повторять: под маской прогресса на смену гуманизму уже пришла цифровая дегуманизация. И этот утилитарный материалистический подход "технократов" ведет только к одному - к исчезновению человечества. Иван Ваганов, РИА "Катюша"

Космополит-мультикультуралист Собянин С.С. и Ко уже который год с пафосом празднуют т.н. китайский новый год. И затягивают москвичей и гостей столицы в это болото.

«Китайский Новый год встречают в Москве уже в третий раз. Церемония открытия фестиваля состоялась на Манежной площади.

В столице начался фестиваль «Китайский Новый год в Москве». Он будет проходить до 1 марта в десятках мест, среди которых Манежная и Болотная площади, кинопарк «Москино», Московский зоопарк и парк искусств «Музеон». Программа включает сотни мероприятий — от кулинарных и творческих занятий до театрализованных постановок и концертов», - сообщают СМИ.

Это во время Масленицы? Оригинально!

«Лидеры наших стран неоднократно подчеркивали, что сегодня отношения между Россией и Китаем находятся на самом высоком уровне за всю их историю. И это правда. Но каждый год мы покоряем новые, еще более высокие вершины. Наступающий год пройдет под знаком лошади, которая символизирует энергию, движение, стремительность, силу, бег. Нет никаких сомнений, что в этом году российско-китайские отношения будут развиваться еще быстрее, динамичнее и продуктивнее», — заявила со сцены на Манежке официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Вот уж ни дать ни взять – традиционный для россиян праздник. Который в Пекине уже вовсю отмечают с танцами робособак и роботами-гуманоидами (сами смотрите), одетыми в национальные костюмы. Мы не случайно регулярно пишем, что российская элита в цифроконцлагерной части чуть менее, чем полностью, копирует Китай. Теперь тема цифровизации и замещения человека начинает все глубже проникать в китайскую традиционную культуру.

Может, мы чего не понимаем, но разве это реально интересно – наблюдать за движениями запрограммированных железяк, имитирующими человеческий танец? Может, роботам конечно и интересно на такое «посмотреть», но на наш взгляд наряжать робособак в традиционные костюмы людей – чистой воды дегуманизация и сатанизм (если смотреть уже с православных позиций). В духовном и психологическом плане это – самая настоящая подготовка к замене людей роботами во всех сферах жизни.

Позволим себе не присоединяться к астрологическим прогнозам от Марии Захаровой и прочим гороскопным традициям китайцев. Кстати, если кто хочет узнать реальный православный взгляд на этот «праздник» - рекомендуем посмотреть видео покойного иерея Даниила Сысоева. Если коротко – это не просто какой-то безобидный маскарад, а язычество и идолопоклонство разным мифическим животным. Для души православного христианина – совсем не пользительное занятие.

Кстати, с 23 февраля у нас - Великий Пост. А китайцы с робособаками пусть веселятся до весны.

А то понавнедряли нам всяких хеллоуинов, "святых" валентинов, китайских знаков года, плловных фестивалей, кучу каких-то дутых дат "единства", где представлены кто угодно, кроме представителей русского народа, а в последнее время на празднике Снегурочки еще и дед Мороз танцет лезгинку.

