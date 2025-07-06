Питер на холсте, картоне, бумаге...

Аничков мост и Невский проспект в сторону Адмиралтейства на гравюре ок.середины XVIII в. (Слева Аничков дворец, впоследствии перестроенный).Аничков мост конца XVIII - нач. XIX вв. - с четырьмя башнями.Аничков мост после окончательной перестройки в XIX в. На заднем плане Аничков дворец. Акварель В. С.
Садовникова, XIX в.Аничков мост на акварели И.Шарлеманя.Неизвестный художник. Середина XIX в. Увеселительные строения на Исаакиевской площади в Петербурге. Сепия, акварель, тушь, карандаш. (Государственный научно-исследовательский институт архитектуры).Василий Садовников. Вид Благовещенского моста с набережной Васильевского острова.Церковь Благовещения Конногвардейского полка. XIX век, литография по рисунку И. Шарлеманя.Шарлемань А. И. «Бег троек на Неве в Петербурге». 1859. Литография А. Петерсена, рисунок на камне А. Авлатамова и Врезе. Неизвестный художник. Середина XIX в. «Зимние бега на Неве в Петербурге». Холст, масло.Кольман Карл Иванович. «Театральная площадь» (ок . 1820).Садовников В.С. Вид северо-западного ризалита Зимнего дворца в ночное время сер. XIX в.Невский проспект у Аничкова дворца в конце 1830-х гг. Литография Беземана.Вид Невского проспекта у Гостиного двора. Литография К.Беггрова по рисунку Е.Исакова. 1823 г.Угол Невского проспекта и набережной Мойки. Литография К. Беггрова с рисунка В. Форлопа. 1820-е гг.Патерсен Бенжамен «Невский проспект» (раннее утро). Эрмитаж.Колоннада Казанского собора, перед ним памятники Кутузову и Барклаю де Толли. [Часть Невского проспекта]. В.С. Садовников. Акварель 1837 года.Вид Большого (Каменного) театра после перестройки по проекту Тома де Томона. С гравюры неизв. художника (1810)Вид площади и Большого театра в Петербурге. Середина XIX в. Литография. Изд. Дациаро. (СПб Государственный музей театрального и музыкального искусства).«Вечер на святочной неделе. Гатчина». Художник Жданов Владимир Юрьевич
Петербург на картинах Владимира ЗаруцкогоВыполненные в акварельной технике и в тонких, деликатных цветовых соотношениях, работы отражают динамичный Петербург, который художник запечатлевает с натуры. В Петербурге Владимира хочется остаться. В ряде работ город имеет не совсем современный облик. На некоторых из них изображён Ленинград периода 50–60-х годов прошлого века, с романтикой того времени.Добрый Петербург в иллюстрациях Светланы СоловьевойСветлана родилась в Ленинграде в 1969-м году. Здесь же она окончила Санкт-Петербургскую государственную художественно-промышленную академию им. А.Л. Штиглица.Многие свои работы она посвятила родному городу.Яркие краски Петербурга на картинах Кирилла КарнауховаКарнаухов Кирилл Владимирович (1987 г.) - петербургский художник и дизайнер, основной темой в творчестве которого являются коты и Санкт-Петербург.Окончил академический художественный лицей им. Иогансона, а затем факультет графического дизайна Академии им. Штиглица.
Прекрасный Петербург на картинах художника Наиля ГалимоваРаботы выполнены мастихином, поэтому выглядят такими живыми и объёмными.Прекрасный Петербург на картинах художника Наиля Галимова
Свежие комментарии