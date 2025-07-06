Питер на холсте, картоне, бумаге...

Аничков мост и Невский проспект в сторону Адмиралтейства на гравюре ок.середины XVIII в. (Слева Аничков дворец, впоследствии перестроенный). Аничков мост конца XVIII - нач. XIX вв. - с четырьмя башнями. Аничков мост после окончательной перестройки в XIX в. На заднем плане Аничков дворец. Акварель В. С.

Садовникова, XIX в. Аничков мост на акварели И.Шарлеманя. Неизвестный художник. Середина XIX в. Увеселительные строения на Исаакиевской площади в Петербурге. Сепия, акварель, тушь, карандаш. (Государственный научно-исследовательский институт архитектуры). Василий Садовников. Вид Благовещенского моста с набережной Васильевского острова. Церковь Благовещения Конногвардейского полка. XIX век, литография по рисунку И. Шарлеманя. Шарлемань А. И. «Бег троек на Неве в Петербурге». 1859. Литография А. Петерсена, рисунок на камне А. Авлатамова и Врезе. Неизвестный художник. Середина XIX в. «Зимние бега на Неве в Петербурге». Холст, масло. Кольман Карл Иванович. «Театральная площадь» (ок . 1820). Садовников В.С. Вид северо-западного ризалита Зимнего дворца в ночное время сер. XIX в. Невский проспект у Аничкова дворца в конце 1830-х гг. Литография Беземана. Вид Невского проспекта у Гостиного двора. Литография К.Беггрова по рисунку Е.Исакова. 1823 г. Угол Невского проспекта и набережной Мойки. Литография К. Беггрова с рисунка В. Форлопа. 1820-е гг. Патерсен Бенжамен «Невский проспект» (раннее утро). Эрмитаж. Колоннада Казанского собора, перед ним памятники Кутузову и Барклаю де Толли. [Часть Невского проспекта]. Вид Большого (Каменного) театра после перестройки по проекту Тома де Томона. С гравюры неизв. художника (1810) Вид площади и Большого театра в Петербурге. Середина XIX в. Литография. Изд. Дациаро. (СПб Государственный музей театрального и музыкального искусства). «Вечер на святочной неделе. Гатчина». Художник Жданов Владимир Юрьевич

Петербург на картинах Владимира Заруцкого Выполненные в акварельной технике и в тонких, деликатных цветовых соотношениях, работы отражают динамичный Петербург, который художник запечатлевает с натуры. В Петербурге Владимира хочется остаться. В ряде работ город имеет не совсем современный облик. На некоторых из них изображён Ленинград периода 50–60-х годов прошлого века, с романтикой того времени. Добрый Петербург в иллюстрациях Светланы Соловьевой Светлана родилась в Ленинграде в 1969-м году. Здесь же она окончила Санкт-Петербургскую государственную художественно-промышленную академию им. А.Л. Штиглица. Многие свои работы она посвятила родному городу. Яркие краски Петербурга на картинах Кирилла Карнаухова Карнаухов Кирилл Владимирович (1987 г.) - петербургский художник и дизайнер, основной темой в творчестве которого являются коты и Санкт-Петербург. Окончил академический художественный лицей им. Иогансона, а затем факультет графического дизайна Академии им. Штиглица.

Прекрасный Петербург на картинах художника Наиля Галимова Работы выполнены мастихином, поэтому выглядят такими живыми и объёмными. Прекрасный Петербург на картинах художника Наиля Галимова