Хорошие новости

В Иркутске откроют модульный отель «Байкал-Аляска». Проект быстровозводимого отеля прошел конкурсный отбор и получил субсидию правительства Иркутской области. Концепция отеля создана по мотивам истории освоения Сибири, Дальнего Востока и Аляски русскими первопроходцами.

(https://ircity.ru/text/realty/2023/01/29/72013730/)

▪️В Республике Алтай активизируется работа с бездомными животными. Глава региона Олег Хорохордин поручил произвести отлов бродячих собак и поместить их в специальные приюты. Для удобства жителей республики создана специальная интерактивная карта с контактами ответственных.

(https://t.me/khorokhordin/683)

▪️Новосибирская область направила около одного миллиарда рублей на восстановление разрушенной боевыми действиями инфраструктуры подшефного Беловодского района ЛНР. Всего речь идет о ремонтно-восстановительных работах на 82 объектах района.

(https://tass.ru/obschestvo/16901277/)

В Томской области начнется строительство завода по производству косметики и биологически-активных добавок. Объем инвестиций в строительство составил 270 миллионов рублей. Продукцию завода планируется экспортировать в Индию, Монголию и ОАЭ.

(https://tomsk.mk.ru/social/2023/01/28/v-stroitelstvo-tomskog...)

Кузбасский горнолыжный курорт Шерегеш в текущем сезоне принял уже более миллиона туристов. Росту числа посещений способствует развитие горнолыжной инфраструктуры. Например, в этом году открыта первая трасса с вечерним освещением, на которой можно кататься до 22:00.

(https://ria.ru/20230130/sheregesh-1848370357.html)

Приамурью в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» выделили 128 миллионов рублей. Более 55 миллионов из них пойдёт на покупку спецтехники для устранения природных пожаров, сообщает правительство области. 73,2 миллиона рублей направили на проведение посадок лесных культур, агроуход, подготовку почвы и формирование запаса лесных семян для лесовосстановления. ― Благодаря нацпроекту оснащением амурских лесхозов и лесопожарных служб мы активно занимаемся пятый год, эффект от этой работы очевиден. С каждым годом специалисты быстрее обнаруживают и тушат возгорания, ущерб от пожаров сокращается, – прокомментировал губернатор региона Василий Орлов.

https://amur.info/2023/01/29/48915/

Промышленное производство в республике Тыва в прошедшем году выросло на треть. Рост наряду с наряду с горнодобывающей отраслью обеспечили строительные компании, производители железобетонных изделий и швейная фабрика.

https://expertsibdv.com/news/promyshlennoe-proizvodstvo-tyvy...

Приморские ученые создали недорогую, точную и быструю тест-систему для выявления смертельной генетической болезни Вильсона-Коновалова, которая влияет на выведение меди из организма.

https://www.dv.kp.ru/daily/27458/4713401/



Закончено строительство ледовой арены в Новосибирске. Она должна стать домашней для команды КХЛ «Сибирь». В данный момент на арене идет заливка льда.

https://allhockey.ru/news/show/468056-Ministr_stroitel_stva_...



Строительство метро в Красноярске выходит на новый уровень.

В город уже привезли тяжёлую спецтехнику: буровые установки для буронабивных свай, краны.

https://t.me/Krasnoyarsk_vajnoe/641

Томское предприятие «Ильменит» планирует к 2028 году заместить 50 процентов импорта титановых концентратов в РФ. Томское ильменит-цирконовое месторождение является крупнейшим в России по запасам кварцевых песков.

https://tass.ru/ekonomika/16902993

"Росатом" открыл третий центр аддитивных технологий. Новая площадка появилась на базе бюро имени Африкантова в Нижнем Новгороде. В сжатые сроки удалось поставить станки и обучить персонал. Современный центр оборудовали промышленными 3D-принтерами, в работе будут использовать российские материалы. На площадке будут внедрять 3D-печать в атомную отрасль.

Аддитивные технологии активно применяют в российской промышленности. Бюро имени Африкантова — главный конструктор и поставщик реакторов различного типа и назначения.

https://t.me/izvestia/120342

Специалисты Самарского университета совместно с другими российскими учеными разработали уникальную технологию связи следующего поколения.

При помощи этой технологии ученые планируют создать многоканальную линию связи, в которой на одной частоте распространяется сразу несколько сигналов с околосветовой скоростью.

https://t.me/ssigny/54533

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» начинает производство высокоскоростных трансиверов

Это первый высокоскоростной трансивер со скоростью 200-400 гигабит в секунду, который сделан российской компанией от начала и до конца (работы по дизайну, разработки платы, схемотехники).

По характеристикам трансивер соответствует зарубежным аналогам, но при этом будет стоить значительно дешевле.

© aoosk.ru

ПАО «Выборгский судостроительный завод» (входит в ОСК) и АО «Атлантрыбфлот», входящий в УК «ФОР», подписали приёмный акт о передаче головного траулера-процессора проекта KMT02.02 «Дмитрий Кожарский».

© technomoscow.ru

Российская производственная компания «Систэм Электрик» адаптирует для локализованного производства на площадке «Печатники» ОЭЗ «Технополис Москва» новые трехфазные системы бесперебойного питания. Они защищают критически важное оборудование от повреждения в результате отключения электроэнергии и скачков напряжения.

Строительство нового тракторного завода в Ростове-на-Дону начинает Ростсельмаш Реализация проекта позволит расширить серийное производство современных тракторов до 5 тыс. машин в год. Выпускать будут не только тракторы, но и другую строительную и коммунальную технику. Это первое предприятие такого масштаба, построенное в отрасли с советских времен.

В компании рассчитывают, что, помимо России, стран СНГ, Восточной Европы, Африки, Монголии, продукция тракторного завода будет востребована на рынках других стран Европы, Ближнего Востока и Азии.

https://t.me/c/1524001401/5992

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