Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.70

В Киеве завершен демонтаж герба СССР с монумента «Родина-мать». https://t.me/ssigny/66483 Трофейный голландский БТР YPR-765 (американская версия М-113).

https://t.me/boris_rozhin/93358

Моменты СВО. Моменты СВО.

https://t.me/boris_rozhin/93367



Трофейный российский ТОС-1А на вооружении украинского механизированного батальона «Волки Да Винчи» в районе Кременной.

https://t.me/c/1524001401/12332

Гвардии майор Дмитрий Владимирович Семенов (Коршун), заместитель (НШ) командира отряда 16-й ОБрСпН Вооруженных сил России. В 2011 окончил НВВКУ, после чего был распределён в 19-ю мотострелковую бригаду на должность командира группы СпН, спустя несколько месяцев переведен на аналогичную должность в 136-ю омсбр. где последовательно прошел ступени от командира группы до врио комбата. После чего был переведен в 16-ю ОБрСпН где занимал должности командира группы, командира роты.

Участник СВО с первых дней. Регулярно выходил на задачи с подразделениями отряда, где руководил на месте, но точно также грамотно руководил действиями своих разведчиков находясь в штабе отряда.

Майор Семенов погиб 28 мая 2022 года во время выполнения боевой задачи на Харьковском направлении. Разведчики отряда вместе с майором Семеновым вступили в бой с противником на подступах к опорному пункту. Получив тяжелое ранение, Дмитрий не имея возможности отойти подпустил к себе противника, после чего подорвал себя и их гранатой.

Похоронен 10 июля в городе Чебоксары.

Указом от 15 июля 2022 гвардии майору Семенову присвоено звание Героя России. Также был награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней (2016 и 2020 год).

https://t.me/ok_spn/25866

Год назад, 4 августа 2022 года в ходе выполнения боевой задачи погибли офицеры спецназа Вооруженных сил России - подполковник Борис Владимирович Михеев и майор Павел Васильевич Штепа. Оба офицера являлись выпускниками НВВКУ. За время службы неоднократно выполняли боевые задачи в других странах, в том числе в Сирии.

4 августа группа спецназа вышла на боевую задачу на одном из направлений СВО. В ходе завязавшегося контакта противник начал массированный обстрел из минометов, сначала тяжелое ранение получил Павел. Подполковник Михеев же получив также тяжелое ранение до конца продолжал руководить своей группой. Подполковник Михеев и майор Штепа скончались в результате полученных тяжелых ранений. Павел Штепа не дожил 4 дня своего дня рождения.

Посмертно подполковнику Борису Михееву присвоено звание Героя России, также был награжден двумя орденами Мужества, медалью «За отвагу».

Майор Павел Штепа посмертно был награжден орденом Мужества, он стал для него вторым, также за время службы в спецназе был награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней с мечами, медалью Суворова.

Вечная память!

https://t.me/ok_spn/25936

В том же бою от полученных тяжелых ранений погиб майор Николай Викторович Асеев. В составе своего подразделения принимал участие в множестве боевых операций. Майор Асеев также являлся выпускником НВВКУ.

За время службы был награжден двумя орденами Мужества, медалями «За отвагу», Суворова, Жукова. Посмертно майор Николай Асеев награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами.

Вечная память, Аргун!

https://t.me/ok_spn/25938

Сегодня, 30 июля, годовщина гибели отца. Ориентировочно в эти дни, в 14 году, его расстреляли и сожгли на этом месте. Он не был военным, не участвовал в ополчении. Был водителем автобуса. «освободителей» и «борцов с российской агрессией» это не остановило… Это ещё один ответ на вопрос: за что и против кого я воюю.

Индус.

https://t.me/LBSIndusa/1117

Мобилизованый разведчик в зоне СВО.

Он пишет: "Админу большой привет и спасибо за подсказки!"

На что Админ ответил: "Парни вы уже сами можете мне подсказывать"

https://t.me/rsotmdivision/9597

Американский генерал зажмурился. В авиакатастрофе? Или все таки на вукраине?

Я в кино видел такое: они могут имитировать аварию

Ну а как иначе «отмыть» и «легализовать» потери советников на украине.Тут как совпало: был удар по зданию СБУ в Днепропетровске где зажмурились иностранные спецы

https://t.me/zloy_zhurnalist/6361

Z - в зоне проведения Специальной Военной Операции Z - в зоне проведения Специальной Военной Операции

https://t.me/boris_rozhin/93474

Алексей Чупин. Родился в 1968-м. Ветеран Афганистана, тогда же получил первую боевую награду. Ветеран московского ОМОН, участник Первой и Второй Чеченской. Участник КТО на Северном Кавказе. Боевые командировки в КБР, Ингушетию, Дагестан.

С началом мобилизации, он, уже отставник, пошёл добровольцем в военкомат.

Недавно, в составе группы из трёх человек в течении почти четырёх часов оказавшись блокированным на опорном пункте, отражал атаку превосходящих сил противника.

Группа вышла из окружения, сохранив личный состав и вооружение. Алексей Чупин ждёт транспортировки в госпиталь. Бодр, на ногах, но надо чуть подлечиться.

Передаёт привет всем боевым товарищам и бывшим сослуживцам.

Вот вам ещё один русский герой. Это о стальную волю таких людей ломается наступление ВСУ, ломаются любые планы НАТО.

https://t.me/MedvedevVesti/14939

Бойцы отряда «Шторм» из состава 40-й гв. отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

https://t.me/ok_spn/25889

Расчет комплекса РЭБ посадил украинский БПЛА "Фурия"

https://t.me/boris_rozhin/93581

Подготовка наших красивых птичек к командировке в 404 регион. https://t.me/MadWingers/5

Великобритания утилизировала 43 танка Challenger вместо передачи их ВСУ- пишет The Times

43 танка уничтожены с формулировкой «не подлежат ремонту», хотя их можно было отремонтировать.

Минобороны уничтожило десятки танков, которые могли быть отправлены для поддержки ВСУ. Утилизировано 43 танка Challenger 2. Их назвали не подлежащими ремонту», — пишет газета.

«Лучши в утиль, чем кадры горящих челленджеров в Запорожье»- подумали британцы...

https://t.me/zloy_zhurnalist/6382

Z - в зоне проведения Специальной Военной Операции Z - в зоне проведения Специальной Военной Операции

https://t.me/boris_rozhin/93617

Кого смогли, похоронили: ВСУ используют мёртвых солдат как оружие

По фронту разбросаны тысячи гниющих тел украинских солдат, которые после смерти стали не нужны своим. Не заслужили они быть похороненными с полагающимися почестями, решил киевский нацистский режим. Такое вот зверское отношение в людям, пусть уже и мертвым.

Только вот русские бойцы не понимают и не принимают подобное зверство. Не по-людски это.

"Здесь похоронен неизвестный солдат ВСУ. "Относись к врагу своему так, как хочешь, чтобы он относился к тебе". Да упокоится он с миром" - надпись у одного из захоронений под Киевом.

https://t.me/tsargradtv/52009

Военнослужащий группы тяжёлых снайперов 155-й гв. ОБрМП ТОФ с позывным «Тимоти» Военнослужащий группы тяжёлых снайперов 155-й гв. ОБрМП ТОФ с позывным «Тимоти»

https://t.me/rosich_ru/46291

Два трофейных украинских танка Т-72АВ и Т-64БВ,

27 июля 2023.

https://t.me/boris_rozhin/93704

Крылатая пехота в зоне проведения Специальной Военной Операции.

https://t.me/wagner_group_pmc/37299

Ка-52 ВКС России в зоне проведения спецоперации

https://t.me/boris_rozhin/93785

Поздравляю командира отдельного штурмового батальона «Сомали» Тимура Курилкина (позывной Байкот) с заслуженным званием Героя России. "Золотую звезду" сегодня ему лично вручил Президент Владимир Путин.

Брат, ты вписал свое имя в летопись истории российского государства! Ты - четвертый человек в истории Российской Федерации, кто имеет Звезду Героя и четыре Ордена Мужества!

Мы поздравляем тебя и гордимся твоими заслугами!

Денис Пушилин

https://t.me/pushilindenis/3668

Указом президента России звание Героя России присвоено гвардии младшему лейтенанту Данияру Викторовичу Джартанову, офицеру армейского спецназа Вооруженных сил. Кроме того, Данияр награжден двумя орденами Мужества, двумя медалями «За отвагу», медалью Суворова. Сибирь, и в частности город Бердск продолжают держать марку спецназа ГРУ.

Поздравляем, уверены что каждая из наград младшего лейтенанта Джартанова абсолютно заслужена и оправдана тяжелым трудом.

https://t.me/ok_spn/25918

«Всегда имейте цель, ради которой воюете, ради которой вернетесь домой. Когда есть, ради чего возвращаться домой — всегда выживешь. Любите свое Отечество и продолжайте выполнять свой долг, который дедами предписан» Командир казачьего батальона «Сибирь» Олег Ликонцев с позывным Кан получил звание Героя России. Он — первый из казаков-добровольцев, кому присвоили это звание, пишет портал «Российское казачество».

По словам Ликонцева, это не только его награда, но и всех сослуживцев, кто стоял с ним насмерть под Артемовском, отражая атаки ВСУ. Комбат получил ранение, но отказался от прохождения военно-врачебной комиссии — хотел скорее вернуться к своим.

Ликонцев отметил, что батальон «Сибирь» пополняется, приходит много добровольцев, в том числе из Москвы, Калининграда, с Дона.

«Сейчас все бойцы проходят у нас подготовку. Те, которые прошли зону СВО, передают свои навыки новобранцам. На данный момент у нас нет ни одного человека, который бы не прошел подготовку», — подчеркнул комбат.

https://t.me/rabotaembrat/6518

В военном госпитале Вишневского, в отделении реанимации. В этой больнице очень много молодых парней, раненных, их привозят с мест военных действий. За жизнь одного такого молодого парня месяц назад врачи боролись очень долго, но чуда в этот раз не получилось. Он умер на операционном столе. В момент его смерти на всех стеклянных дверях, ведущих с первого до шестого этажа до комнаты реанимации отпечаталась Богоматерь. Стереть изображение невозможно, оно внутри стекла. Она везде разная, но везде сразу угадывается Богоматерь. Приезжали в больницу посмотреть на это старец Илий. Илий сказал - да, она приходила, забрала его, чтоб он не страдал... А по коридорам больницы ходят эти раненные мальчики под присмотром Богоматери...

https://t.me/otecsvyatoslav/2948

Разведчик-пулеметчик подразделения спецназа Вооруженных сил. Фото @granite_live

https://t.me/ok_spn/25921

Это съемки вражеского беспилотника на Херсонском направлении. Остров Джарилгач. Построение в зоне боевых действий.

Становись! Ровняйсь! Смирно!

Равнение на середину! Ещё один кадр выставлять не стал. Все поняли что было потом. Какой идиот до сих пор не врубился, что война идет?

https://t.me/rsotmdivision/9666

Фото от псковских десантников (76 гв дшд)

Все, что осталось от сельских националистов

https://t.me/wagner_group_pmc/37318

Производство Ланцетов вышло на уровень 5000 штук в месяц...

скоро даже по одиночкам будут применять...

https://t.me/wagner_group_pmc/37359

Наша арта работает по противнику где-то в зоне СВО.

https://t.me/boris_rozhin/93851

Боевая техника воздушно-десантных войск в зоне СВО https://t.me/boris_rozhin/93863

Z - в зоне проведения Специальной Военной Операции https://t.me/boris_rozhin/93943

Расчет 152-мм самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С" Центрального военного округа уничтожил немецкую САУ PzH 2000 и опорные пункты украинских войск на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

https://t.me/ssigny/66563

Твиттерские диалоги:

Американский миллиардер Стив Юрветсон удивлён преображением Дмитрия Медведева:

"Что случилось с тобой? Ты был последовательным человеком, когда я видел тебя последний раз".

От замглавы Совбеза незамедлительно последовал ответ:

"Это полностью вина вашего правительства".

Вот интересно, почему, когда у американских миллиардеров появляются такие вопросы, они не вспоминают о событиях 08.08.08 и принуждении Тбилиси к миру? Ну, вы помните, кто тогда был президентом России…

А Медведев, кстати, очень последовательно троллит Запад. Это, прямо скажем, завидная последовательность.

https://t.me/tsargradtv/52259

2 августа, на торжественном построение в честь дня воздушно-десантных войск, на плацу 106-й дивизии ВДВ присутствовал и комдив, Герой России генерал-майор Владимир Вячеславович Селиверстов.

Совсем не так давно ходили различные слухи о том, что «Малыш» снят со своей должности, и ждёт решения по своей судьбе. Но в то же время были новости, что Владимир Вячеславович находится в заслуженном отпуске. Как бы то не было, но хорошо что слухи оказались лишь слухами, потому что в столь трудное время просто непростительно раскидываться такими высокопрофессиональными кадрами как генерал-майор Селиверстов.

Кроме того, на наградных планках можно заметить и прибавление - орден «За военные заслуги». Таким образом можно сказать, что кроме звезды Героя России Владимир Селиверстов является кавалером четырех орденов, среди которых два ордена Мужества, и орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами.

https://t.me/ok_spn/25924

Крик Души

Пост для отвлечения от серости войны.

Позавчера, заехали в посёлок N зашли в один из дворов с просьбой набрать воды и куда то пристроить щенка которого нашли на дороге.

Ничем не отличителен обычный сельский двор как и у нас в деревнях, в котором в огороде работала бабушка а дедушка то то пилил и прибивал. Дали нам набрать воды, забрали щенка, хотя видно что живут не богато и нуждаются но все же бабушка пригласила зайти в дом на блины (оговорюсь сразу что село на удалении от нуля и лояльное к нам уже давно).

Зашли в дом.....

и вот представьте себе запах деревенской избы стариков в котором перемешаны запахи лекарств, трав, быта, бабушкиной стряпни.....

все деревенские понимают о чем я говорю так как сам с села. На столе стоят блины.....

бабушка растопила масло.....

увидел её натруженные работой руки......

вспомнил свое детство, бабушку......

я чувствую как у меня предательски поднимается комок в горле и что то запершило в глазах....

судорожно начинаю искать по карманам сигареты и под предлогом покурить вышел во двор.....

и не смог сдержать чувств.....

стоял курил и слезы......

вырвалось наружу все то, что накопилось за несколько дней....

смотрю выходит мой товарищ и молча идёт к машине с опущенной головой......

нам двоим все было понятно, мы дали друг другу пять минут побыть наедине с собой.

Отдали все что у нас было с собой из продуктов и вещей.....

следующие пол часа ехали молча в полной тишине.....

в тот момент готов был отдать многое ради одного момента проснуться у бабушки дома под запах пирожков. Люди, что мы делаем........

пост От нашего Подписчика и УчастникаСВО с коментарием - пусть подписчики прочтут что мы остаёмся людьми и что мы такие же как они и не всё в нас убила война......

https://t.me/wagner_group_pmc/37120

Сегодня в мире питомцев на фронте давайте познакомимся с Кузьмичом "Кузьмич" - первая в мире собака-детектор БПЛА на службе у военнослужащих Южной группировки войск Красавец!

https://t.me/sons_fatherland/10811

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