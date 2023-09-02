День Победы над Японией – День окончания Второй мировой войны

Почему изменили дату окончания Второй мировой войны

3 сентября отмечают День воинской славы России – День окончания Второй мировой войны. Соответствующий указ был подписан российским президентом Владимиром Путиным в апреле 2020 года.

Августовская буря

В соответствии с союзными обязательствами перед США и Великобританией СССР вступил в войну с Японской империей. 5 апреля 1945 года Москва сообщила Токио о денонсации (расторжении) пакта о нейтралитете между СССР и Японией от 13 апреля 1941 года. Советская сторона отметила, что японцы были союзниками Германии, которая напала на СССР. Также Японская империя воюет с Америкой и Англией, союзниками русских. В результате советско-японское соглашение потеряло смысл.

7 августа 1945 года Верховный главнокомандующий Сталин и начальник Генштаба Антонов подписали Директиву Ставки ВГК № 11122 главнокомандующему советскими войсками на Дальнем Востоке, приказывая трём фронтам (Забайкальскому, 1-му и 2-му Дальневосточным) начать 9 августа боевые действия против Японии. 8 августа нарком иностранных дел Молотов вызвал японского посла Наотакэ Сато, которому от имени советского правительства сделал заявление о том, что Советский Союз с 9 августа будет считать себя в состоянии войны с Японской империей. 10 августа, поддерживая союзников, в войну против Японии вступила Монголия.

9 августа 1945 года советские войска перешли в наступление. В первые же дни советские армии взломали оборону японской Квантунской армии. Советская авиация нанесла удар по военным объектам противника, важнейшим железнодорожным станциям и узлам, аэродромам и портам. Связь и коммуникации японской армии во многом были нарушены. К 14 августа советские войска нанесли поражение неприятелю в приграничной полосе и вышли на оперативный простор, быстро продвигаясь к главным жизненным центрам Маньчжурии. Японские сильные пограничные укрепления пали, войска понесли большие потери, командование утратило управление и связь с большей частью подразделений.

В сложившейся ситуации 14 августа японское правительство вынесло решение о безоговорочной капитуляции. 15 августа в Японской империи по радио передали императорский указ о капитуляции. Начиная с 18 августа японские войска стали сдаваться в плен. Однако не все японские части сложили оружие сразу. Выполняя приказы военного командования, войска продолжали драться. В сложившейся части советское командование сформировало мобильные и хорошо вооруженные отряды, которые должны были действовать в отрыве от главных сил. Также для захвата важных военных объектом и крупных жизненных центров Маньчжурии и Кореи были использованы воздушные и морские десанты. 18—24 августа русские войска заняли Чанчунь, Харбин, Гирин, Далянь-Дальний, Порт-Артур и Пхеньян. К концу августа слоили оружие блокированные узлы сопротивления, укрепрайоны и гарнизоны противника. Отдельные очаги сопротивления подавили к 10 сентября. 11—25 августа наши войска разгромили сахалинскую группировку японцев и вернули Южный Сахалин. В начале сентября русские войска добили вражескую группировку на Курильских островах.

Таким образом, Красная Армия внесла решающий вклад в завершение Второй мировой. Без выступления СССР против Японии японцы бы ещё дрались год-два, что привело бы к большим потерям союзных войск и огромным жертвам среди мирного населения Японских островов и Китая. 29 августа главнокомандующий советской дальневосточной группировкой маршал Александр Михайлович Василевский отдал приказ об отмене с 1 сентября военного положения на советской территории Дальнего Востока. 3 сентября Василевский доложил Сталину о завершении японской кампании. По уточненным данным, противник потерял свыше 700 тыс. человек, в том числе более 640 тыс. пленными. Потери советских войск составили: безвозвратные – свыше 12 тыс. человек, санитарные – свыше 24 тыс. человек.

Советское правительство щедро наградило участников войны с Японией. Свыше 2,1 млн. человек были награждены орденами и медалями, в том числе 308 тыс. — боевыми. 93 солдата и офицера удостоены звания Героя Советского Союза, более 300 соединений, частей и кораблей удостоены орденов, 25 получили звание гвардейских. Почетные наименования Хинганских, Амурских, Уссурийских, Харбинских, Мукденских, Порт-Артурских, Сахалинских, Курильских и других присвоены более 220 соединениям и частям. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 сентября 1945 г. была учреждена медаль «За победу над Японией». Этой медалью было награждено свыше 1,8 млн. человек. Генерал-лейтенант К.Н. Деревянко от лица СССР подписывает Акт о капитуляции Японии на борту американского линкора «Миссури»

Праздник Победы над Японией

Формальная капитуляция Японии произошла 2 сентября 1945 года на борту американского линкора «Миссури» в Токийском заливе. От Японии Акт о капитуляции подписали министр иностранных дел Сигэмицу Мамору и начальник генерального штаба Умэдзу Ёсидзиро; от союзников верховный главнокомандующий союзными армиями генерал армии США Дуглас Макартур, от имени США — адмирал флота Честер Нимиц, Англии — адмирал Брюс Фрэзер, СССР — генерал-лейтенант Кузьма Николаевич Деревянко, Китая — генерал Су Юнчан.

3 сентября 1945 года советская пресса опубликовала обращение Сталина к народу. Там говорилось об окончании войны с Японией. Советский вождь отмечал, что у нашей державы был «особый счёт к Японии». Мы отомстили за поражение в Русско-японской войне 1904—1905 гг., которое «легло на нашу страну чёрным пятном». Сорок лет русские люди ждали справедливого отмщения. И вот этот день наступил. Мы вернули Южный Сахалин и Курильские острова, получили свободный выход в океан. Мы взяли реванш за японскую интервенцию 1918—1922 гг., когда японцы напали на Россию, оккупировали Дальний Восток, четыре года терзали и грабили наш народ. В 1938 и 1939 гг. Япония снова атаковала СССР в районе озера Хасан и в Монголии. Японское руководство планировало перерезать Сибирскую железную дорогу и захватить Дальний Восток. Теперь агрессор уничтожен.

В этот же день Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года 3 сентября было объявлено праздником победы над Японией. Два года (1945 и 1946 годы) этот день был праздником и нерабочим днем. 16 сентября в Харбине прошёл парад победы над Японией, он стал единственным. Маршал Василевский был срочно вызван в Москву, поэтому парад принял генерал А. П. Белобородов, а провёл его генерал-лейтенант артиллерии К. П. Казаков. Такого торжества столица Маньчжурии ещё не знала. Тысячи людей заполонили улицы и площади. Советские и китайские флаги. Море цветов и тысячи лозунгов, полотнищ на русском, китайском и корейском, которые прославляли величие и храбрость советских воинов и их вождя генералиссимуса Сталина.

В 11 часов на площадь, где построились части Харбинского гарнизона, прибыл дважды Герой Советского Союза генерал-полковник Белобородов. Он принял рапорт о готовности войск к параду и в сопровождении командующего парадом генерал-лейтенанта Казакова стал объезжать войска. Гремит «ура», затем Белобородов поднимается на трибуну и произносит речь. Начинается парад. Идёт пехота, лучших бойцов возглавляют генералы, Герои Советского Союза Черепанов и Батраков. За пехотинцами следуют связисты, сапёры и миномётчики. За гвардейскими минометами следует мотопехота, артиллерия и танки. Так прошёл парад несокрушимой мощи Красной Армии. Парад советских войск в Харбине в честь победы над Японией

Изменение даты

В мае 1947 году 3 сентября стал рабочим днем, хотя формально праздник никто не отменял. Постепенно дата 3 сентября стала забываться, и окончание Второй мировой войны стали отмечать 2 сентября.

В апреле 2020 года Госдума приняла решение восстановить историческую справедливость и восстановить празднование 3 сентября. С этим предложением выступил один из лучших полководцев чеченской кампании — Герой России генерал-полковник Владимир Шаманов, бывший командующий ВДВ. В Госдуме Шаманов с 2016 года возглавляет Комитет по обороне. Госдума приняла этот законопроект, Совет Федерации его одобрил. 24 апреля российский президент Владимир Путин подписал соответствующий закон. Соответствующие поправки были внесены в закон «О днях воинской славы и памятных датах России». Статья 1 данного закона была дополнена абзацем «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».

Таким образом, в России восстановили историческую справедливость. Этот день напоминает о решающей роли СССР-России в победе над Японией. Автор: Самсонов Александр

https://topwar.ru/174713-pochemu-izmenili-datu-okonchanija-vtoroj-mirovoj-vojny.html "Слава маршалу Сталину!"

1945г. Японские солдаты сдают оружие советскому офицеру. 1945 г. Полковник РККА с капитулировавшими солдатами 88-й японской дивизии в районе Котона. Август, 1945 г. Принятие капитуляции на японских складах. г. Фусинь, Китай, сентябрь, 1945 г. Пленные японцы в Маньчжурии, 1945 г. Колонна пленных японских солдат на улице Харбина. Сентябрь, 1945 г. Колонна японских военнопленных. Владивосток, 1945 г. Лагеря военнопленных японцев: Фронтовой лагерь для японских военнопленных в Муданьцзян. Маньчжурия, 1945 г. Лагерь японских военнопленных в Находке. 1950 г. Строительство Фархадской ГЭС. Узбекистан. Строительство японскими военнопленными моста в Иркутской области. «Японское» строительство. Находка, улица Крылова.1947 г. Занятие пленных японцев по политическому воспитанию, и изучение свежего номера газеты для военнопленных «Ниппон Симбун». Картина нарисована одним из узников в лагере №16 в Хабаровском крае. Репатриации шли до 50-го года: Репатриированные японские солдаты в порту Майдзуру, Япония, 1946 г. Колонна репатриированных японцев перед погрузкой в эшелон. 1948г. Отправка японских военнопленных домой. Находка, 1950 г. Встреча репатриированные японцев дома. Репатрианты дома. 1950 г. Киути Нобуо. Записки японского военнопленного Иллюстрированные воспоминания японского десантника Киути Нобуо о пребывании в плену на территории СССР. https://vk.com/wall-200782618_2684

Предыдущие темы:

3 сентября 1945 года - День Победы над Японией

Советско-японская война

Япония не капитулировала после Хиросимы – генералы-самураи готовились продолжать войну

Император Хирохито признавал, что причиной капитуляции Японии стало вступление в войну СССР

Забытые праздники. 3 сентября 1945 года — День Победы над Японией