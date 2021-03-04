"Так захотел народ". Был ли распад Советского Союза неизбежен

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Тридцать лет назад Михаил Горбачев стал президентом Советского Союза, КПСС утратила монополию на власть, но реформы не удержали от распада. Тысяча девятьсот девяностый начался с вооруженных столкновений между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха. Дальше — больше: о независимости объявили Прибалтика, Узбекистан и Молдавия. Парад суверенитетов захлестнул и российские регионы. РИА Новости вспоминает последний год существования СССР.

Положение безвыходное

Второго января на заседании Политбюро Михаил Горбачев поставил вопрос ребром: "Тысяча девятьсот девяностый должен решить — быть или не быть перестройке". Курс по ускоренному социально-экономическому развитию проводили уже пятый год. Но ситуация не улучшалась.

Формально доходы советских людей росли, но товаров в магазинах не прибавлялось. То немногое, что было на полках — хлеб, сахар, макароны, — раскупали молниеносно. В дефиците обвиняли Горбачева.

"Зерна нет, валюты нет, положение безвыходное", — отчитался перед Политбюро председатель Совета министров СССР Николай Рыжков.

На Съезде народных депутатов призывали менять не только политическую систему, но и экономическую.

Но Горбачев опасался, что рыночные реформы ускорят развал страны.

"Главное завоевание перестройки — демократия и гласность", — повторял генсек, когда речь заходила о проблемах в экономике.

В мае продукты начали выдавать по карточкам. Люди запаниковали.

"Как допустили?"

В 1990-м из Конституции исключили статью шестую — о руководящей роли КПСС. Появились новые партии и должность президента, которую занял Горбачев. Он рассчитывал укрепить положение, но получилось иначе.

Вслед за Москвой президентский пост ввели Узбекистан и Казахстан. Лидеры национальных окраин открыто обсуждали выход из Союза.

"Как вы допустили? Без совета, консультаций, явочным порядком в Узбекистане избирается президент?" — недоумевал Горбачев.

"Так захотел народ", — ответил руководитель местной Компартии Ислам Каримов. Позже именно он и возглавил республику.

Ситуацию решили не обострять. В Москве помнили о столкновениях в Ферганской области между узбеками и турками-месхетинцами летом 1989-го. Зачинщиков не нашли, но стало очевидно: национальные окраины требуют большей самостоятельности.

В июне 1990-го вооруженный конфликт между узбеками и киргизами вспыхнул в Оше. Погибли больше тысячи человек.

Но Средняя Азия — не первый советский регион, где возникли национальные проблемы. О выходе из СССР говорили на Кавказе и в Прибалтике.

В Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) в составе Азербайджанской ССР это привело к войне. Карабахские армяне считали, что Баку уделяет региону мало внимания. В 1987-м зазвучали призывы отдать территорию Армении. Ереван настаивал, что Арцах — исторически армянская земля. Но Азербайджан не хотел уступать.

В феврале 1988 года в Сумгаите случилась трагедия: местных армян грабили, убивали, их дома поджигали. В январе 1990-го столкновения на этнической почве начались в Баку. Между Азербайджаном и Арменией разразилась война.

"Первой горячей точкой в "Союзе нерушимом" стал Карабах. Война запустила процесс распада СССР", — пишет в книге "Черный сад" Томас де Ваал, исследователь карабахского конфликта.

Об отделении настойчиво заговорили и в Грузии. Этому предшествовали события 7 апреля 1989 года. Жители республики вышли к Дому правительства и потребовали независимости. Военные силой разогнали митинг, в давке погибли девятнадцать человек.

В июне 1990-го суверенитет провозгласила Молдавская ССР, взяв курс на сближение с Румынией. Приднестровье воспротивилось и объявило о выходе из состава республики. Разногласия молдавских властей с Тирасполем в 1992 году переросли в войну. Конфликт заморозили, но статус региона до сих пор не определили.