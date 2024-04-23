А школа у нас опущена на самое дно

То, что учителя по всей стране массово бегут из школ - ни для кого уже не новость. Бывшие учителя готовы стоять за прилавком, заниматься рекламой, но только не работать в школе.

По некоторым специальностям 52 процента учителей покидают школы в первые пять лет работы. Таковы печальные цифры статистики, которые прозвучали на II Всероссийском форуме «Педагогическое образование в российском классическом университете».

Причин - много. Но одна из основных причин - это полное отсутствие у учителя рычагов влияния на школьников.

Как может наказать учитель школьника, который срывает уроки, бьет одноклассников, портит школьное имущество, хамит, и даже может позволить себя ИЗБИТЬ УЧИТЕЛЯ?

Ответ: НИКАК.

"Поспорили, что Витька даст учителю подзатыльник. В шутку. Мы того отговаривали, но нас никто не слушал". Витька не проиграл. Вызвался к доске, улучил момент и "пошутил", ударив учителя ладошкой по затылку.

Сразу после эпизода педагог молча с достоинством вышел из класса и больше уже туда не вернулся. – Я вам потом скажу, чем закончилось. Говорят, он собирался сначала жалобу писать. Потом вообще решил из школы уходить. На собрании директор говорила, что он устал от нашего класса, что с нами работать невозможно. И главное, мы же до него без учителя математики почти год сидели! Что теперь делать?! Как они ВПР-то будут писать?! – расстроенно сообщает мама ученика. Повод для расстройства есть. Ещё одним хорошим учителем стало меньше. Кто знает, пережив унижение, захочет ли человек возвращаться к профессии?

ПОЧЕМУ ТАКОЕ ПРОИСХОДИТ? Ответ очевиден.

Все проблемы современной школы проистекают из проведенной некогда ВРЕДИТЕЛЬСКОЙ И ПРЕСТУПНОЙ реформы образования, когда додумались ввести так называемое "ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ среднее образование". Заметьте, не "ОБЩЕДОСТУПНОЕ", а "обязательное".

В переводе на честный русский язык это означало, что школу отдают на растерзание гопникам, хулиганам, двоечникам и подонкам. Ибо, начиная с момента введения этой преступной реформы, никто уже не имел права выгнать из школы малолетнего поганца и дать нормально учиться другим детям.

Учитель - никто и ничто, директор школы - никто и ничто, гопник - ВСЕ, ЦАРЬ И БОГ. Потому что из-за "обязательности " образования, школа не имеет права выгнать (как раньше) малолетнего хулигана, лодыря, подонка, срывателя уроков, избивателя добропорядочных детей и учителей. Иными словами, права добропорядочных детей на то, чтобы учиться в спокойной обстановке, сосредоточившись на учебе, а также права учителей спокойно преподавать тем детям, которые пришли в класс учиться, а не "балдеть" - все это ничто, с точки зрения Министерства образования. Главное - права гопника, который желает срывать уроки и издеваться над окружающими.

Но учитель еще может уволиться. У добропорядочного ребенка такой возможности нет, поэтому замученный школьной травлей отличник или отличница просто намыливают веревку или съедают таблетки из маминой аптечки.

А потом начинается долгое и противное вранье про каких-то "Синих китов". При чем тут киты, когда 100 процентов детей кончает самоубийствами из-за травли в школе!

Впрочем, иногда школьник решает, что он умрет не просто так, а утащит за собой на тот свет своих мучителей. И тогда появляются "тихие девочки Алины" и всякие "тихие мальчики", которые где-то достают помповые ружья и расстреливают тех, кто их достал...

ДИСЦИПЛИНА В ШКОЛАХ ДАВНО ОТСУТСТВУЮТ КАК ПОНЯТИЕ! Замученному травлей ребенку советуют идти в секцию и накачивать кулаки, чтобы отбиваться от своры гопоты. А мне хочется спросить:

- Господа, у нас школа - это Храм Знаний, или Тюряга для несовершеннолетних?

Если это Храм Знаний, то ребенок имеет право ходить туда и спокойно учиться, не отбиваясь от своры озверевших дикарей. А если это Тюряга, то за что добропорядочный ребенок наказан, что его поместили в среду гопников, хулиганов и придурков?

Вообще, представьте, что в офисе один сотрудник начинает кидаться на других сотрудников с кулаками. Что с ним сделают? Как минимум, уволят.

В последнем кабаке посетителя, который кидается на клиентов, вышвырнет охранник.

И только в школе любой полууголовный тип может бить и детей, и учителей - и ему не будет ничегошеньки. И он назавтра опять придет, чтобы всех бить и мучить.

Я НЕ УПОМЯНУЛА ЕЩЕ О ДВУХ АСПЕКТАХ ЭТОЙ СИТУАЦИИ.

ПЕРВОЕ - разращенные безнаказанностью, школьные хулиганы воображают, что если им все сходило с рук в школе, то и вне школы им тоже все сойдет с рук. Первое же столкновение с милицией приводит к тому, что они отправляются на зону, и надолго. То есть, они бы не встали на преступный путь, если бы им "дали окорот" еще в детские годы. Увы, в детские годы ШКОЛА УСИЛЕННО РАЗВРАЩАЛА ИХ БЕЗНАКАЗАННОСТЬЮ.

И ВТОРОЕ. Многие дети, пройдя через школьную травлю, выходят из школы, погруженные в черную депрессию. И это не проходит через полгода, нет. ЭТО НАВСЕГДА. И эти люди не хотят заводить семью, не хотят рожать детей. На вопрос "почему" отвечают: "Не хочу, чтобы мой ребенок так же мучился в детские голы, и был таким же несчастным, как я, на всю оставшуюся жизнь".

"Я ничего не хочу оставлять на этой земле после себя" - написал один парень, затравленный в школе. Молодая девушка, которую школьные гопники "шутки ради" сбросили в лестничный пролет, сломав ей ногу, на всю оставшуюся жизнь панически боится мужчин; какая уж там семья! Я с грустью думаю, сколько семей не было создано, и сколько детей не родилось, из-за проклятого школьного буллинга! И те, кто наивно ищет причины плохой демографии в "феминизме" и "чайлдфри", обратили бы лучше внимание на школьный буллинг и на то, как много наша демография теряет из-за его последствий!

ИТАК, ГОПНИК В ШКОЛЕ ЦАРИТ, ГОПНИК РУЛИТ, ГОПНИК КАЛЕЧИТ ФИЗИЧЕСКИ, ГОПНИК ЛОМАЕТ СУДЬБЫ!

А что же наш министрик просвещеньица?

Он придумал развлекушечку: проводить в школе "Разговоры о важном". Дескать, озверелый гопарь прослушает такие разговоры о важном, раскается и начнет себя хорошо вести, ага.

Наш министрик образованьица говорит правильные словечки, вот например:

"Сергей Кравцов: Главная задача любой системы образования – это воспитать достойного гражданина, человека с большой буквы, ... чтобы те традиционные духовные ценности, которые формируют личность, дают развитие стране и не губят человека, они были бы не просто формальными и как-то на бумаге, а в душе школьника, в душе молодого человека. Вот две ключевые цели. Как мы к ним идем, к этим целям, к этим задачам, можно, конечно, более подробно сказать…"

И как же вы собираетесь добиваться этих целей, господин министр, если ребенок в школе живет по ЗАКОНАМ ДЖУНГЛЕЙ? И понимает - вот он, маленький, беззащитный, все его предали, кинули, бросили на растерзание ПОГАНОЙ ГОПОТЕ, и еще требуют, чтобы в таких условиях он сумел усвоить какие-то знания, да тут дай бог выжить и не сойти с ума!

Господин Кравцов! КОГДА ОТМЕНЯТ ПРЕСТУПНЫЙ ЗАКОН ОБ "ОБЯЗАТЕЛЬНОМ" ОБРАЗОВАНИИ для гопарей, бандюганов и подонков? Или не дождаться нам такого счастья, и школа продолжит калечить наших детей физически и морально, под сладенькое лепетание ни за что не отвечающего министрика?

https://strana-rf.mirtesen.ru/blog/43700325599/Uchitelya-mas...