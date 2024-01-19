Русская глубинка

А вот хочу показать, что за МКАДом не просто есть жизнь, но и вполне себе даже нормальная.

Село Вятское Расположено в Ярославской области известно отреставрированными памятниками архитектуры и множеством маленьких музеев.

Один из самых живописных парков России находится в глухом уголке Псковской области, в 20 километрах от ближайшего крупного города. Это сад при имении Ореховно. На просторном участке сочетаются элементы садово-паркового искусства Франции, Италии и Англии. Парк создали ландшафтные архитекторы Александр Гривко и Марк Думас, ответственные, например, за реставрацию Les Jardins d’Étretat во Франции. Этот проект отмечен престижнейшей наградой European Garden Award.Усадьба Ореховно открылась для посетителей в 2016 году, но история этого места началась гораздо раньше. В этой деревне родилась мать Гривко, а через много лет семья ландшафтного архитектора купила здесь дачу. По словам дизайнера, парк разбит в память о его матери. Женщина хотела построить на участке новый дом, но умерла раньше, чем он был закончен. Гривко достроил дом вместе с братом, а затем начал работу над садом. Архитектура дома семьи Гривко в центре сада отсылает к нормандскому зодчеству. К строению примыкают итальянский сад, который украшает скульптура Амура, и пейзажный парк в английском стиле с лабиринтом тропинок среди раскидистых деревьев. Участок пересекает река Ореховница, на берегу которой разбит сад в русской усадебной манере с готическим гротом. В парке есть оранжереи с экзотическими видами флоры (например, розовыми яблонями), искусственное озеро, фонтан, беседка и смотровая площадка. Парк открыт для посещения с 1 мая до 20 октября.



Город Гороховец, Владимирская область Небольшой провинциальный Гороховец — один из немногих городов, который, несмотря на почтенный возраст (почти ровесник Москвы), практически не упоминается в летописях и исторических хрониках. Может, это и к лучшему, так как Гороховец тихо-мирно дожил до сегодняшних дней и сохранил богатейшее архитектурное наследие.

Тутаев, Ярославская область

Город расположен на обоих берегах реки Волги. Он возник в результате объединения двух самостоятельных городов — Романова и Борисоглебска, располагавшихся на противоположных берегах Волги и имевших собственные административное и хозяйственное устройство; в память об этом левобережная часть носит название Романовской стороны, а правобережная — Борисоглебской. Первое упоминание города Романов присутствует во 2-й половине XIII века и связано с впоследствии канонизированным в лике благоверных углицким князем Романом Владимировичем, с именем которого связывают название города. Переименован после революции в Тутаев. До наших дней сохранился целый ряд памятных мест и достопримечательностей, в том числе 25-метровая пожарная коланча 1912 года постройки.

Смотрите какие красивые осенние зарисовки из Томска.

Скульптурный парк «Легенда» в населённом пункте Рамзай недалеко от Пензы. Здесь представлены десятки фигур. Возникновение необычного парка связано с проведением в Пензе скульптурного симпозиума международного уровня в 2008 году. Памятник реке Лене в Олёкминске (Якутия). Установлен в 2015 году. Город Бежецк, Тверская область Название «Бежецк» происходит, вероятно, от «бежь» — беженцы, беглецы. Согласно преданию, селение Бежичи было основано беженцами из Новгорода.

Селение Бежичи, находившееся в 20 км к северу от современного города, упоминается в новгородской летописи с 1137 года как Бежецкий Верх — центр Бежецкой пятины Новгородской земли, хотя археологические находки позволяют предположить, что возникло оно гораздо раньше. До 1766 назывался Городецк, городом стал в 1775 году. С 1796 года — центр Бежецкого уезда Тверской губернии. В 1876 году через город прошла железная дорога, в конце XIX века город был крупным центром торговли льном. В 1935—1937 годах по указанию советских властей были полностью разрушены десять православных храмов и колоколен с целью получения кирпича для строящегося бежецкого льнокомбината, который так и не был построен. Ещё семь церквей были обращены в хозяйственные объекты Колокольня Введенской церкви (XVII век) Памятник Анне Ахматовой, Николаю и Льву Гумилёвым в Бежецке

Частный «музей русской сказки» недалеко от города Волжского Волгоградской области. Музей русской сказки в Волгограде находится в Среднеахтубинском районе, в поселке Кировец. Полное его название — Парк-музей русской сказки имени А. С. Пушкина. Этот уникальный музей зарекомендовал себя не только как развлекательное заведение, но и как первый центр сказкотерапии в Волгоградской области. Парк является замечательным местом для семейного отдыха, его атмосфера позволяет каждому погрузиться в мир сказок, где будет интересно не только детям, но и взрослым.

ПАВЛОВО-НА-ОКЕ

Многие ли из вас, дорогие мои, слышали про город Павлово-на-Оке? А между тем, до революции он гремел на всю империю как известнейший центр металлообработки, стальных и слесарных промыслов, где кустарных мастерских было столько, что не оставалось места под огороды! В XIX веке почти всякий обедал павловским ножом и вилкой, носил одежду, скроенную павловскими ножницами, и запирал двери в дом на павловский висячий замок, ставший настоящим брендом царской России. Являясь на тот момент всего лишь селом, Павлово могло похвастаться собственной газетой, мощеными, освещенными электричеством улицами и двумя гимназиями. То есть в общепринятом смысле село не напоминало. На первом снимке вы видите, пожалуй самое известное здание Павлово - дом купца Петра Васильевича Щеткина, который был владельцем крупной фабрики стальных изделий и очень влиятельной в здешних краях фигурой. В архивах есть интересный документ, рассказывающий о том, как Щеткин конкурировал с немцами на рынке сбыта «земледельческих орудий». Дело в том, что в 1870-х годах павловские кустари изготавливали в большом количестве кованые железные лопаты, но затем они были вытеснены немецкими производителями, чьи лопаты из листовой стали считались более удобными и практичными. Тогда Пётр Васильевич сам начал учиться у иностранцев и, освоив новые технологии, добился того, что изделия русских мастеров вновь поднялись в цене и стали продаваться не хуже заграничных. Дом Щеткина является ярким примером кирпичной эклектики рубежа веков и воплощает в себе все особенности местного каменного строительства. Среди них выразительный силуэт с башенками, аттиками и парапетами, а также эффекное сочетание краснокирпичных стен и резных белокаменных деталей. В данном случае главной изюминкой сооружения является «висячий» угловой эркер с металлической чешуей на кровле и растительным орнаментом в нижней части: Щеткин устраивал здесь деловые встречи. Кто-то утверждает, что предприниматель сам проживал в этом особняке, другие говорят, что он построил дом для своих дочерей с целью устраивать балы. А на дореволюционных фотографиях здание вообще подписано как «Фабрика торгового дома Щеткина». В настоящее время в доме Петра Щеткина размещается ресторан. Он существовал здесь еще до революции, открывшись в 1913 году.

Другие достопримечательности города.