Сохранить возможно

«Поезда на станции Токсово, что под Санкт-Петербургом, теперь встречает сказочный терем из северных сказок. Таким снова стал железнодорожный вокзал после реконструкции по проекту АО «Ленгипротранс». За советские годы оригинальное оформление вокзала утратилось, а в начале 2000-х его вообще “зашили” в пластиковый сайдинг. Здание вокзала Токсово до реставрации 2008 года Здание вокзала Токсово после реставрации 2008 года

К концу 2010-х в РЖД созрел план снести здание и построить на его месте новое. Узнав про это, местные жители и защитники архитектурного наследия начали борьбу за вокзал. Коллективные письма, акции протеста и голоса отдельных депутатов не помогли. В апреле 2021 года вокзал снесли. После того как фотографии сноса облетели интернет и СМИ, в РЖД попытались оправдаться.

Тем не менее, в августе 2021 года областной суд признал отказ чиновников внести здание в список выявленных объектов наследия незаконным, апелляционная инстанция подтвердила решение нижестоящего суда.

А в ноябре 2022 года Октябрьская железная дорога сообщила о завершении «реконструкции вокзала в габаритах старого здания с сохранением исторического фундамента». Выполнила работы группа компаний «1520», которая в своем релизе всячески подчеркивала, что сохранять было нечего, а теперь стало даже лучше, чем было раньше. Не знаю уж насколько лучше, но хотябы не стеклобетон. Проектировщики максимально приблизили внешний вид вокзала к проекту 1917 года. По архивным чертежам восстановили габариты здания, внутренние конструктивные элементы, отделку фасадов. Теперь можно представить, каким видели вокзал Ахматова, Маршак, Грин, Хармс, которые бывали здесь в дачный сезон», – говорится в сообщении ГК «1520» Новый вокзал в Токсово, построенный на месте снесённого в 2021 году. Прошлый вокзал был построен в 1916-1917 годах архитектором Урхо Пялли в стиле северный модерн.



Анна Мельникова из небольшого города Бузулук в Оренбургской области работает не только над сохранением старинных зданий своего города, но и возвращает им жизнь. Недавно Аня открыла в старинном доме в стиле модерн молодёжное пространство «Гнездо», и мы видим, что жизнь там уже кипит — проходят концерты и первые выставки. Пространство максимально демократичное, настроенное на диалог с человеком, вступающим в большую жизнь, а не на окрики «ходють тут всякие, грязи нанесли». Недавно внутри прошла выставка «Сельский рейв» про деревенские дискотеки 1990-2000-х. Плюс посмотрите, как удалось преобразить само здание — у входа волонтеры убрали говносарай, и мы сразу видим роскошный парадный фасад особняка! Он был скрыт несколько десятилетий! Главное хотеть что-то изменить самому, а не ждать, что принесут на блюдечке.

Уличное искусство все увереннее завоевывает промышленные центры страны: совсем недавно группа стрит-арт художников Desarte365 завершила создание первых муралов на территории завода «Байкал Аква». Художники украсили корпуса завода по производству питьевой воды Legend of Baikal прямо на берегу Байкала артами, вдохновленными мотивами природы и декоративно-прикладного искусства коренных народов. С места сообщают, что для картин потребовалось 400 килограммов краски. Учитывая, что завод предлагает экскурсии по производству «Байкал Аква», граффити здесь не просто уместны, но и станут хорошей точкой экскурсионной программы, а если в будущем, как планируется, на заводе будут регулярно появляться новые объекты от ведущих представителей стрит-арта в России, это будет хорошим импульсом для развития индустрии промышленного туризма.

В селе Хирино Нижегородской области наконец закончили реставрацию Иоанно-Предтеченского храма середины 18 века. Даже советские путеводители отдают ему должное:

«Среди памятников архитектуры Горьковской области это сооружение является уникальным и выделяется как своими высокими художественными качествами, так и ярко выраженными признаками стиля барокко середины XVIII столетия.

Ярусная башня центрального объема как бы стремится ввысь, растворяясь и сливаясь с воздухом. В то же время основание ее своими крестообразно расположенными выступами входит в окружающее пространство и соединяется лестницами с землей. Это создает впечатление, что здание как бы вырастает из земли. Церковь стоит среди низких строений окраинных улиц села, а со стороны его центральной части и проходящей через Хирино дороги виден пластически богатый ее силуэт, отражающийся в зеркале обширного пруда.

С его противоположного берега, на значительном удалении детали сливаются с общим объемом, и сооружение смотрится изящной скульптурой». А вот такой была до реставрации Оценим стрит-арт в подмосковном городе Хотьково.

Институт развития города «Платформа» второй год проводит детский архитектурный фестиваль в Нальчике. В этом году младшая группа сделала мозаики, которые можно увидеть на люках пешеходной части улицы Кабардинской.

Частный музей завода грампластинок в Апрелевке, Московская область. Открыт в 2007 году в здании бывшей дирекции фабрики предпринимателем Борисом Чухонцевым.

Контора фабрики каучуков и металлических штампов Новицкого в Петербурге на Садовой в Петербурге. Фото 1906 года и нынешнего периода.

Виллы Светлогорска первой половины 20 века: некоторые из них строились как частные дома на одну семью, другие выполняли роль пансионатов. С течением времени их назначение могло меняться, но многие из них сохранили свой первоначальный архитектурный облик или вновь обрели его.

Знаменитый терем купца Тетюшинова, построенный аж 150 лет назад. Григорий Васильевич был в городе человеком знаменитым, ведь он основал первую в регионе «верфь железного судостроения». Вот так он выглядел до реставрации. Что сохранилось? - Сруб. Дом был построен из сосновых бревен диаметром 28 – 34 см.

- Практически все перекрытия.

- Колонны из цельного дуба, подпирающие дом. Что заменили

- На 60% фундамент.

- Полностью паркет.

- На верандах - доски полов, кровлю.

- Резьбу – при этом рисунок скопировали и воссоздали в точности.

Сегодня там расположен музейно-культурный центр "Дом купца Г.В.Тетюшинова"

В Барнауле закончили реставрацию одного из красивейших деревянных зданий города — аптеки Крюгера. Разные источники говорят, что дом возвели в промежутке между 1904 и 1913-м годами. Особенно отрадно, что аптеке вернули родной зелёный цвет. Как особняк выглядел раньше, можно увидеть на первом фото. Еще предстоит водрузить аттик.