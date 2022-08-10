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Сладков + об артиллерии

Приведу статью военкора Сладкова, но разбавлю текст фотографиями с места СпецОперации, которых у меня накопилось достаточно, чтоб не выкладывать их в цикле тем "Некоторые фото".Сладков + об артиллерииАртиллерия - БОГ войны!

ПОСЛЕ ВОЙНЫ В КОРЕЕ, НАША ОТЕЧЕСТВЕННАЯ АРТИЛЛЕРИЯ СТОЛКНУЛАСЬ С ЗАПАДНОЙ АРТИЛЛЕРИЕЙ (ДА, СТРЕЛЯЮТ УКРАИНЦЫ, НО ИНСТРУКТОРЫ, И ПОРОЙ КОМАНДИРЫ ОРУДИЙ – ИНОСТРАНЦЫ, А САМИ ОРУДИЯ – НАТОВСКИЕ). ВОЮЮТ ДРУГ С ДРУГОМ ДВЕ АРТИЛЛЕРИЙСКИЕ ШКОЛЫ: РОССИЙСКАЯ И ЗАПАДНАЯ.Сладков + об артиллерии
 Западные артиллерийские системы нас неприятно удивили своей дальнобойностью, точностью, разнообразием современных боеприпасов. Кроме того, наши блогеры и аналитики часто забывают упомянуть фактор мобильности, а теперь же М777 аэромобильны и занимают в американской армии нишу, схожую с нашими Д-30.Сладков + об артиллерии
Сладков + об артиллерииБойцы Народной милиции ДНР переходят с орудий Д-30 калибром 122-мм на больше мощные гаубицы Д-20 калибром 152-мм. 
Все эти факторы чётко искодят из американской военной доктрины, в которой важна стратегическая мобильность, мол, сегодня мы в Сирии, а завтра в Донбассе, но не в этом главная мобильность – переброска таких артиллерийских систем, на театре военных действий, удобна и проста. Создать на определённой линии фронта количественное преимущество в артиллерии невозможно, даже при западной (украинской) логистике, поэтому упор сделан на техническое превосходство.

Сладков + об артиллерии
 Сладков + об артиллерии
Мы же, в своей концепции возможного противостояния Западу, готовились к войне, создавая как можно больше пушек. Мы не мудрили, применяя новые технологии артиллерийской стрельбы, мы просто штамповали и штамповали орудия, накапливая боеприпасы. В итоге, этот подход оправдал себя. Мы имеем больше стволов, чем противник. Нам бы ещё средства артиллерийской разведки и лазерных целеуказаний – вообще, тогда «весь мир у труху». Тем не менее, мы, не обладая новыми технологиями стрельбы, берём плотностью огня, причём на длительных промежутках времени.Сладков + об артиллерии
Сладков + об артиллерии
Сладков + об артиллерииПекло войны под Славянском
И мы, и НАТО-вцы сегодня во многих аспектах, проверяем верность своих доктрин на практике. Что важнее: мобильность и модульность HIMARS или количество Смерчей и Ураганов? Могут ли десять старых артиллерийских систем («Кувалда Сталина») Д20 превзойти две М777? Что важнее: номинальные характеристики «Коалиции» или количество дивизионов с реальными МСТА-С? Прав ли тот начальник, который распечатал склады с запасом орудий Д-20 и снарядов 152мм? Правильно ли, что применяя старые пушки мы успешно действуем ими, вместо ожидания модернизаций и нового вооружения? Но ведь работает!Сладков + об артиллерии
 Огонь, батарея!
Сегодня солдаты воюют тем, что у них реально есть, опираясь на навыки и тактику, используя сильные стороны имеющегося вооружения. Быстрое решение только такое. Но завтра начнётся битва умов стратегов, конструкторов, экономистов в поисках лучших тактико-технических решений, доступных в массовом производстве. Противник понял, что качественное превосходство пасует перед количественным. Какие уроки вынесем мы, и какие решения примем?Сладков + об артиллерии
Работа российской артиллерии по позициям ВСУ в районе Северска. Сладков + об артиллерии
Работа артиллерия ВСН по позициям ВСУ близ н.п. Берестовое.
Надо открыть ещё пару заводов по изготовлению «Рапир» и Д-30, МСТА? Или взбудоражить интеллектуальную среду ВПК? Думаю, что стоит изобретать, тестировать новые системы. В будущем это даст нам перевес.

 

https://t.me/Sladkov_plus/5980
А теперь фото огненесущих орудий.Сладков + об артиллерииСильнейшие взрывы в Николаеве. Жители сообщают о массированных ударах в районе Соляных, Казарского и Терновки.Сладков + об артиллерииТам же.Сладков + об артиллерииСладков + об артиллерииСладков + об артиллерииОператор грозной машиныСладков + об артиллерииСладков + об артиллерииЗаряжающиеСладков + об артиллерииСладков + об артиллерииБоевая работа реактивных систем залпового огня «Ураган» группировки Центрального военного округаСладков + об артиллерииСладков + об артиллерииСладков + об артиллерииСладков + об артиллерииБоевая работа реактивных систем залпового огня «Ураган» группировки Центрального военного округаСладков + об артиллерииСладков + об артиллерииСладков + об артиллерииСладков + об артиллерииСладков + об артиллерииСладков + об артиллерииСладков + об артиллерииБоевая работа реактивных систем залпового огня «Ураган» группировки Центрального военного округаСладков + об артиллерииСладков + об артиллерииГиацинтСладков + об артиллерииА вот и хозяева миашинСладков + об артиллерииСладков + об артиллерииСладков + об артиллерииГрозные «Тюльпаны» Западного военного округаСладков + об артиллерииКадры боевой работы зенитных ракетных комплексов Тор-М1 в ходе специальной военной операции на Украине.Сладков + об артиллерииКадры боевой работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» по объектам военной инфраструктуры ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.Сладков + об артиллерииСладков + об артиллерииКадры боевой работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» по объектам военной инфраструктуры ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.Сладков + об артиллерииКадры боевой работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» по объектам военной инфраструктуры ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.Сладков + об артиллерииКадры боевой работы расчетов самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь». Внутри одного из  комплексовСладков + об артиллерииКадры боевой работы расчетов самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» Западного военного округа в ходе проведения специальной военной операции.Сладков + об артиллерии В процессе несения боевого дежурства расчеты ЗРПК «Панцирь» продолжают уничтожать беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2, находящиеся на вооружении ВСУ и ведущие разведку над позициями российских войск, а также ракеты «Точка-У», выпущенные по освобожденным мирным населенным пунктам.Сладков + об артиллерииКадры боевой работы расчетов самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь»Сладков + об артиллерииКадры боевой работы "Смерчь"Сладков + об артиллерииСладков + об артиллерииСладков + об артиллерииСладков + об артиллерииСладков + об артиллерииСладков + об артиллерииСладков + об артиллерииСладков + об артиллерииКак бы Запад не пичкал укропов оружием, армия России все равно рвет этих лохов на кускиСладков + об артиллерииНочная ,,дискотека,, над позициями украинских националистов на Донбассе.Сладков + об артиллерииНемножко солнца, я бы даже сказал солнцепёка, вам в этот дождливый день!Сладков + об артиллерииОбработка позиций ВСУ в районе Авдеевки.Сладков + об артиллерииБоевая работа расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» Западного военного округа по уничтожению складов с боеприпасами и укрепленных долговременных опорных пунктов ВСУ.Сладков + об артиллерииСладков + об артиллерииСладков + об артиллерииСладков + об артиллерииБоевая работа расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» Западного военного округа по уничтожению складов с боеприпасами и укрепленных долговременных опорных пунктов ВСУ.Сладков + об артиллерииПуск крылатой ракеты оникс по военным объектам на Николаевском направленииСладков + об артиллерии4Сладков + об артиллерииСладков + об артиллерииРабота «Града» по позициям ВСУ.Сладков + об артиллерииСладков + об артиллерииРабота «Града» по позициям ВСУ.Сладков + об артиллерииРоссийский роботизированный пулемётный боевой модуль с дистанционным управлением Арбалет на службе у ОтважныхСладков + об артиллерииРСЗО 9К57 «Ураган» и 9К58 «Смерч» группировки «О».Сладков + об артиллерииРСЗО 9К57 «Ураган» и 9К58 «Смерч» группировки «О».Сладков + об артиллерииРСЗО 9К57 «Ураган» и 9К58 «Смерч» группировки «О».Сладков + об артиллерииРСЗО 9К57 «Ураган» и 9К58 «Смерч» группировки «О».Сладков + об артиллерииСолнцепек наносит ответный удар. Будни войны, Изюмский фронт.Сладков + об артиллерииСладков + об артиллерииСладков + об артиллерииУстановка "Солнцепек"Сладков + об артиллерииСАУ 2С7 Пион из состава 1 АК ВСН432Сладков + об артиллерииСамая мощная в мире ядерная ракета глобальной дальности «Сармат» готовится к новым испытаниям и серийному производству, сообщил еще Рогозин.

героифото сегодняСветлана Митленко
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