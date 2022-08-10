 Сладков + об артиллерии

Приведу статью военкора Сладкова, но разбавлю текст фотографиями с места СпецОперации, которых у меня накопилось достаточно, чтоб не выкладывать их в цикле тем "Некоторые фото". Артиллерия - БОГ войны!

ПОСЛЕ ВОЙНЫ В КОРЕЕ, НАША ОТЕЧЕСТВЕННАЯ АРТИЛЛЕРИЯ СТОЛКНУЛАСЬ С ЗАПАДНОЙ АРТИЛЛЕРИЕЙ (ДА, СТРЕЛЯЮТ УКРАИНЦЫ, НО ИНСТРУКТОРЫ, И ПОРОЙ КОМАНДИРЫ ОРУДИЙ – ИНОСТРАНЦЫ, А САМИ ОРУДИЯ – НАТОВСКИЕ). ВОЮЮТ ДРУГ С ДРУГОМ ДВЕ АРТИЛЛЕРИЙСКИЕ ШКОЛЫ: РОССИЙСКАЯ И ЗАПАДНАЯ.

Западные артиллерийские системы нас неприятно удивили своей дальнобойностью, точностью, разнообразием современных боеприпасов. Кроме того, наши блогеры и аналитики часто забывают упомянуть фактор мобильности, а теперь же М777 аэромобильны и занимают в американской армии нишу, схожую с нашими Д-30.

Бойцы Народной милиции ДНР переходят с орудий Д-30 калибром 122-мм на больше мощные гаубицы Д-20 калибром 152-мм.

Все эти факторы чётко искодят из американской военной доктрины, в которой важна стратегическая мобильность, мол, сегодня мы в Сирии, а завтра в Донбассе, но не в этом главная мобильность – переброска таких артиллерийских систем, на театре военных действий, удобна и проста. Создать на определённой линии фронта количественное преимущество в артиллерии невозможно, даже при западной (украинской) логистике, поэтому упор сделан на техническое превосходство.





Мы же, в своей концепции возможного противостояния Западу, готовились к войне, создавая как можно больше пушек. Мы не мудрили, применяя новые технологии артиллерийской стрельбы, мы просто штамповали и штамповали орудия, накапливая боеприпасы. В итоге, этот подход оправдал себя. Мы имеем больше стволов, чем противник. Нам бы ещё средства артиллерийской разведки и лазерных целеуказаний – вообще, тогда «весь мир у труху». Тем не менее, мы, не обладая новыми технологиями стрельбы, берём плотностью огня, причём на длительных промежутках времени.



Пекло войны под Славянском

И мы, и НАТО-вцы сегодня во многих аспектах, проверяем верность своих доктрин на практике. Что важнее: мобильность и модульность HIMARS или количество Смерчей и Ураганов? Могут ли десять старых артиллерийских систем («Кувалда Сталина») Д20 превзойти две М777? Что важнее: номинальные характеристики «Коалиции» или количество дивизионов с реальными МСТА-С? Прав ли тот начальник, который распечатал склады с запасом орудий Д-20 и снарядов 152мм? Правильно ли, что применяя старые пушки мы успешно действуем ими, вместо ожидания модернизаций и нового вооружения? Но ведь работает!

Огонь, батарея!

Сегодня солдаты воюют тем, что у них реально есть, опираясь на навыки и тактику, используя сильные стороны имеющегося вооружения. Быстрое решение только такое. Но завтра начнётся битва умов стратегов, конструкторов, экономистов в поисках лучших тактико-технических решений, доступных в массовом производстве. Противник понял, что качественное превосходство пасует перед количественным. Какие уроки вынесем мы, и какие решения примем?

Работа российской артиллерии по позициям ВСУ в районе Северска.

Работа артиллерия ВСН по позициям ВСУ близ н.п. Берестовое.

Надо открыть ещё пару заводов по изготовлению «Рапир» и Д-30, МСТА? Или взбудоражить интеллектуальную среду ВПК? Думаю, что стоит изобретать, тестировать новые системы. В будущем это даст нам перевес.

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А теперь фото огненесущих орудий. Сильнейшие взрывы в Николаеве. Жители сообщают о массированных ударах в районе Соляных, Казарского и Терновки. Там же. Оператор грозной машины Заряжающие Боевая работа реактивных систем залпового огня «Ураган» группировки Центрального военного округа Боевая работа реактивных систем залпового огня «Ураган» группировки Центрального военного округа Боевая работа реактивных систем залпового огня «Ураган» группировки Центрального военного округа Гиацинт А вот и хозяева миашин Грозные «Тюльпаны» Западного военного округа Кадры боевой работы зенитных ракетных комплексов Тор-М1 в ходе специальной военной операции на Украине. Кадры боевой работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» по объектам военной инфраструктуры ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Кадры боевой работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» по объектам военной инфраструктуры ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Кадры боевой работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» по объектам военной инфраструктуры ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Кадры боевой работы расчетов самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь». Внутри одного из комплексов Кадры боевой работы расчетов самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» Западного военного округа в ходе проведения специальной военной операции. В процессе несения боевого дежурства расчеты ЗРПК «Панцирь» продолжают уничтожать беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2, находящиеся на вооружении ВСУ и ведущие разведку над позициями российских войск, а также ракеты «Точка-У», выпущенные по освобожденным мирным населенным пунктам. Кадры боевой работы расчетов самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» Кадры боевой работы "Смерчь" Как бы Запад не пичкал укропов оружием, армия России все равно рвет этих лохов на куски Ночная ,,дискотека,, над позициями украинских националистов на Донбассе. Немножко солнца, я бы даже сказал солнцепёка, вам в этот дождливый день! Обработка позиций ВСУ в районе Авдеевки. Боевая работа расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» Западного военного округа по уничтожению складов с боеприпасами и укрепленных долговременных опорных пунктов ВСУ. Боевая работа расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» Западного военного округа по уничтожению складов с боеприпасами и укрепленных долговременных опорных пунктов ВСУ. Пуск крылатой ракеты оникс по военным объектам на Николаевском направлении 4 Работа «Града» по позициям ВСУ. Работа «Града» по позициям ВСУ. Российский роботизированный пулемётный боевой модуль с дистанционным управлением Арбалет на службе у Отважных РСЗО 9К57 «Ураган» и 9К58 «Смерч» группировки «О». РСЗО 9К57 «Ураган» и 9К58 «Смерч» группировки «О». РСЗО 9К57 «Ураган» и 9К58 «Смерч» группировки «О». РСЗО 9К57 «Ураган» и 9К58 «Смерч» группировки «О». Солнцепек наносит ответный удар. Будни войны, Изюмский фронт. Установка "Солнцепек" САУ 2С7 Пион из состава 1 АК ВСН432 Самая мощная в мире ядерная ракета глобальной дальности «Сармат» готовится к новым испытаниям и серийному производству, сообщил еще Рогозин.