Всех с Новым годом! Здравствуй, дедушка Мороз!

Этот материал был мною собран много лет назад на просторах инернета для выпуска стенгазеты учебного заведения, где тогда работала. Уже не работаю, не смогла найти конкретные первоисточники, сайтов, откуда брала материал, уже не существует, а материалом решила поделиться.

Всех с Наступающим! История о том, как Дед Мороз пришел на нашу землю

Границы Руси в древние времена охраняли могучие богатыри.

Никола

В северной стороне нес дозор кровный брат Ильи Муромца –. Край его заставы проходил по берегу. А подворье богатыря находилось на, возле

Покойно жилось в те поры по берегам Двины, Онеги да Мезени. Оберегал их Никола пуще отца родного. Никакому обидчику не давал спуску поморский заступник. И зверю лесному, и птице было при нем вольготно. То-то цвело все кругом, то-то ликовало. И за добро да за ласку люди прозвали Николу Угодником.

Но вот объявилась в наших краях злая колдунья. Не понравилось ей, что все здесь дышит ладом да покоем, и решила она навести разруху. Да такую, какой свет не видывал.

Крикнула колдунья ночных тварей – летучих мышей, взвились те в небо и – страшно даже представить – закрыли солнце. Людей охватил страх. Кто были ближе к дому – укрылись под крышами. А другие? Лесорубы на глухих делянках? Детишки, которые ушли по грибы да ягоды? Жницы на дальних запольках? Куда им деться от стужи да мрака? Как им отыскать дорогу домой?

Тут очнулся спавший после дозора богатырь Никола. Кругом мгла. Смертный плач стоит да стон. Что такое? Встрепенулся богатырь, поднял булатный меч, взмахнул им, чтобы разрубить черную тучу.

Но хоть был великан, до небес не достал. Захохотала злая колдунья: "Где тебе, недотёпе, тягаться со мною!?" И еще летучего мрака напустила.

Растерялся было Никола. Буйну голову повесил, не ведая, что же делать. Да плач и крики подстегнули его. "Сюда! Ко мне!" – закричал богатырь, и его голос услыхали даже на самых далеких заимках.

И тотчас на зов бросились ребятишки, стали слетаться пичуги, поспешили жницы да лесорубы, побежало разное лесное зверье. Собрались они вокруг богатыря – люди, звери, птицы разные – и всем им хватило места и Николиного тепла.

"Ах,так! – разъярилась злая колдунья, – Ну гляди!" И взмахнула сверкающим посохом.

Вздрогнул тут Никола. Сердце его сжалось. Понял он, что затеяла проклятая. Но от своего не отступил.

И вот чем больше сбегалось да слеталось людей и лесных обитателей, чем больше тепла стало уходить из Николы, тем меньше он становился ростом. Тепло таяло по минутам, а богатырская сила по мгновеньям. Только сердце билось все сильней и сильней. И вот когда тепла в Николе почти не осталось – все отдал малым чадам, зверям да птицам, когда ростом он стал не выше человека – брызнул первый солнечный луч. Пронизало Солнышко черные мышиные перепонки и хлынуло на землю ясным и теплым потоком.

Тут злая колдунья отступила. Не удалось ей совершить свой коварный замысел.

Но в отместку погрозила Николе карой: "Не застыл от стужи – растаешь от тепла!" – и покрыла ледяным панцирем. Только сердце горячее остудить не сумела.

Вернулось тепло в наши края. Забегали по улицам детишки босоногие. Запели птицы. Закувыркались зайцы да бельчата. Вот как все обрадовались Солнышку! Только Николе стало теперь трудно. И чтобы не растаять под лучами Солнца, пришлось ему уйти далеко на Север и выстроить там ледяной терем.

Порадовались люди Солнышку, покою да миру, которые вновь пришли на нашу землю. Повеселились досыта. А потом загрустили. А как же Никола, их спаситель и заступник? Неужели никогда более не доведется с ним свидеться, поклониться ему до самой земли? Обратились они к Солнышку, дескать, подсоби Свет-батюшка, и Солнышко откликнулось. И вот когда сняли люди урожай, когда наготовили запасов хлебных да рыбных, когда наносили ягод да грибов, Солнышко ушло на покой. А уж следом по прохладе, по первой пороше и явился в наши края Никола. Встречали его песнями венчальными, музыкой да хороводами. Весь путь Николы устлали еловыми ветками. А чтоб с дороги он отдохнул, проводили его в любимые места – Малые Корелы, где мастера-плотники срубили для него просторные хоромы.

С тех пор так и повелось. Минует лето. Настает осень. А следом приходит к нам долгожданный Никола. Только зовут его теперь не Никола, а Дед Мороз, потому что он уже не молодой и у него белая борода и белые усы.

Злую колдунью теперь никто уже не вспоминает. Но тепло Деда Мороза помнят все – и зверята, и ребята, внучата тех, кого он спас в лесу от лютой стужи и мрака. И в память об этом и в благодарность все они водят вокруг елки хороводы и поют песни, славя доброе сердце Дедушки Мороза. История Деда Мороза

Дух предков

Дед Мороз появился у нас очень давно. Это реально существующий дух, здравствующий, между прочим, и поныне.

Когда-то, еще до появления христианства на Руси, наши предки верили в то, что духи умерших охраняют свой род, заботятся о приплоде скота и хорошей погоде. Поэтому, чтобы наградить их за заботу, каждую зиму люди дарили им подарки.

В канун праздника деревенская молодежь надевала маски, выворачивала тулупы и ходила по домам, колядовала. (Впрочем, в разных регионах существовали свои особенности колядования.) Хозяева одаривали колядующих едой. Смысл как раз и заключался в том, что колядующие представляли собой духов предков, которые получали награду за неустанную заботу над живущими.

Среди колядующих часто был один "человек", одетый страшнее всех. Как правило, ему запрещалось говорить. Это был самый старый и самый грозный дух, его еще часто называли просто Дедом.

Вполне возможно, что это и есть прообраз современного Деда Мороза. Только сегодня он, конечно, подобрел и не приходит за подарками, а приносит их сам.

С принятием христианства языческие обряды были, конечно, "упразднены", но существуют и по сей день. Колядующие изображают не духов предков, а небесных посланцев, что, согласитесь, практически одно и то же. Тут уже сложно сказать, кого считать Дедом, но "старшой" есть и сейчас.

Хозяин зимы

Согласно другой версии, "прапрадедом" современного русского Деда Мороза был герой русских народных сказок Морозко или Мороз – Красный нос, хозяин погоды, зимы и мороза.

Изначально его называли Дедом Трескуном и представляли маленьким старичком с длинной бородой и суровым как русские морозы нравом. С ноября по март Дед Трескун был полновластным хозяином на земле. Даже солнце его боялось!

Он был женат на презлющей особе – Зиме.

Деда Трескуна или Деда Мороза отождествляли также с первым месяцем года – серединой зимы – январем. Холоден и студен первый месяц года – царь морозов, корень зимы, ее государь. Он строгий, льдистый, ледяной, пора снеговеев. В народе про январь говорят и так: огневик и студень, снеговик и трескун, лютый и лютовей.

Крутой нрав

В русских сказках Дед Мороз изображается как взбалмошный, строгий, но справедливый дух зимы (например, сказка "Морозко"). Добрую трудолюбивую девушку Морозко поморозил, а потом одарил, а злую да ленивую – заморозил совсем.

Поэтому, во избежание неприятностей некоторые северные народы и сейчас задабривают старика Мороза – в торжественные ночи бросают за порог своих жилищ лепешки, мясо, выливают вино, чтобы дух не злился, не мешал охоте, не губил посевов.

Внешний вид

Деда Мороза представляли как седого старика с бородой до пола в длинной толстой шубе, валенках, шапке, рукавицах, и с посохом, которым он морозил людей.

Место жительства

Сказать однозначно, где живет русский Дед Мороз, сложно, так как существует масса легенд.

Некоторые утверждают, что Дед Мороз родом с Северного полюса, другие говорят – из Лапландии. Ясно только одно, Дед Мороз живет где-то на крайнем Севере, где круглый год зима. Хотя в сказке В.Ф.Одоевского "Мороз Иванович" Мороз – красный нос по весне перебирается в колодец, где "и летом студено". В.М.Васнецов. Снегурочка (1899)

Снегурочка

Позже у Деда Мороза появилась внучка Снегурка или Снегурочка, героиня многих русских сказок, снежная девочка. Да и сам Дед Мороз изменился: стал приносить детям подарки под Новый год и выполнять сокровенные желания. А как в Европе?

Как видно, происхождение русского Деда Мороза в корне отличается от европейского Санта Клауса.

Если Санта Клаус был реальной исторической личностью, которую за добрые дела возвели в ранг святых, то русский Дед Мороз – скорей языческий дух, персонаж народных поверий и сказок. Несмотря на то, что современный образ Деда Мороза сформировался уже под влиянием европейского новогоднего персонажа, большинство характерных русских черт осталось. И по сей день русский Дедушка Мороз ходит в длинной шубе, валенках и с посохом. Он предпочитает передвигаться пешком, по воздуху, или на санях, запряженных резвой тройкой. Его постоянная спутница – внучка Снегурочка. Дед Мороз играет с детьми в игру "Заморожу", и прячет в новогоднюю ночь подарки под елкой.

История Санта Клауса

Прообразом Санта Клауса был Святой Николай, который родился в III веке в городе Патара (малая Азия, Ликия) у весьма состоятельных родителей. Святой Николай – один из самых почитаемых христианских святых. Честь эта выпала ему за великую доброту к людям и за многие творимые им чудеса. Позднее он стал епископом в городе Мира (ныне – Демре, небольшой городок неподалеку от Финикии), поэтому получил имя Мирликийский. В этом городке ему даже воздвигли памятник.

В некоторый странах рассказывают, что Святой Николай подбрасывал в дома бедняков набитые золотом кошельки, причем многие считают, что святой подбрасывал кошельки через дымоход, и они попадали в башмаки, которые оставляли сушиться у очага.

Поэтому во многих западно-европейских странах и сегодня принято новогодние подарки, особенно детям, прятать в сапожки, туфельки, или башмачки. Европейские переселенцы, обосновавшиеся в Америке в VII и XVIII веках, привезли с собой туда и предания о Святом Николае. Одной из первых церквей, построенных в тогдашнем Нью-Йорке, была Синтер Клаас или Синт Николас, позднее получившая название "Санта Клаус".

Где родился Санта Клаус

Современный образ добродушного толстячка Санта Клауса появился в США сравнительно недавно, в Рождество 1822 года. Именно тогда Клемент Кларк Мур написал поэму "Приход святого Николая", в которой Святой предстал жизнерадостным и веселым эльфом с круглым тугим брюшком, свидетельствующем о пристрастии к вкусной еде, и с курительной трубкой. В результате перевоплощения святой Николай слез с ослика, обзавелся восемью оленями и в руках у него появился мешок с подарками.

Где живет Санта Клаус

Многие северные страны до сих пор ведут спор, где живет Санта Клаус. Одни считают, что он живет на северном полюса, другие – что он поселился в местечке Рованиеми на севере Финляндии. В современной Финляндии даже существует специальная служба для ответов от лица Санта Клауса, и это понятно, т.к. в среднем за декабрь на его имя поступает до 80 тысяч писем от детишек разных стран с просьбами и пожеланиями.

Особенности Деда Мороза Итак, перейдем к детальному рассмотрению внешних особенностей Деда Мороза и его неизменных атрибутов.

1. Дед Мороз носит очень теплую шапку с меховой опушкой. Внимание: никаких бомбошек и кисточек!

2. Нос Деда Мороза – обычно красный. (Никаких дурных аналогий! Просто на крайнем севере ОЧЕНЬ холодно!) Но также допускается вариант синего носа в силу снежно-ледяного происхождения Дедушки.

3. У Деда Мороза борода до самого полу. Белая и пушистая, как снег.

4. Дедушка Мороз носит длинную толстую шубу на меху. Изначально, цвет шубы был синим, холодным, но под влиянием красных шубок "европейских собратьев" изменился на красный. На данный момент допускаются оба варианта.

5. Руки Дед Мороз прячет в огромные рукавицы.

6. Дед Мороз не носит ремней, а подвязывает шубу кушаком. В крайнем случае, застегивается на пуговицы.

7. Дед Мороз предпочитает исключительно валенки. И не удивительно, ведь при – 50 Со (обычная северная температура воздуха) в сапогах даже у Снежного хозяина ноги отмерзнут.

8. С собой Дед Мороз всегда носит посох. Во-первых, чтобы легче было по сугробам пробираться. А во-вторых, по легендам, Дед Мороз, еще будучи "диким Морозко", этим самым посохом народ-то и "морозил".

9. Мешок с подарками – более поздний атрибут Хозяина зимы. Многие дети верят, что он бездонный. Во всяком случае, Дед Мороз никогда никого к мешку не подпускает, а сам достает из него подарки. Делает это он не глядя, но всегда угадывает, кто какой подарок ждет.

10. Дед Мороз передвигается пешком, по воздуху или на санях, запряженных тройкой. Любит также рассекать родные просторы лыжьим ходом. Случаев с использованием оленей не зарегистрировано.

11. Самое главное отличие русского Деда Мороза – его неизменная спутница внучка Снегурочка. Оно и понятно: в одиночестве да на крайнем севере, где одни тюлени да пингвины, с тоски умереть можно! А с внучкой оно веселее.

P.S. А еще Дед Мороз никогда не носит очков и не курит трубку!

Подражание заморским "младшим братьям" (Санта Клаусу, Пер Ноэлю или другим зарубежным побратимам Деда Мороза), изменение сакральных элементов даже в одеянии Деда Мороза, обилие импорной рекламы с Санта-Клаусами может сыграть злую шутку - будущие поколения детей, оторвавшись от родных традиций, уже не будут знать, кто такой Дед Мороз и Снегурочка, а будут лишь вешать носки на камины, которых на Руси отродя не водилось. Вечерний Излучатель: Новый год в блокадном Ленинграде

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