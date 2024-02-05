Откровения Улицкой или поскреби эмигрировавшего либерала

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Известная писательница Людмила Улицкая, проживающая с февраля 2022 года в Германии, побеседовала с пранкерами Вованом и Лексусом, которые в разговоре с ней представились главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, и рассказала много интересного.

По поводу нынешнего конфликта Украины с Россией, Улицкая выразила мнение, что в итоге эта страна «полноценным самостоятельным национальным государством» и найдёт «своё место в европейском сообществе». Далее высказалась в адрес Захара Прилепина, заявив, что «он давно уже отрёкся от звания человека», и что в её окружении нет никого, кто разделяет его позицию. Когда же «Ермак» сказал, что у спецслужб Украины есть желание «уничтожать пропагандистов», Улицкая ответила, что ей это не очень нравится, но у них «есть право на это». А по поводу убийства дочери философа Александра Дугина Дарьи, она ответила, что «они служили своей идее, они заплатили за неё жизнью».

А затем пошла речь о книгах писательницы, которые всё ещё продают в России. И тут Улицкая прямо призналась, что её гонорары идут на Украину, а в коридоре висит украинский флажок. Радует, что, как сообщает «Коммерсант», на следующий день, после публикации видео пранка, издательство АСТ прекратило все выплаты Улицкой.

Потом она вновь выразила надежду, что «свершится исторический факт созидания национального украинского государства на украинской земле с украинским народом, с украинский языком и с украинской культурой». А границы между Россией и Украиной, по мнению, писательницы, «проложатся не только в географическом, но и культурном отношении».

Но, как известно, на самой Украине проживают не только этнические украинцы, но и большую долю составляет русское население, которое также является большинством на Донбассе и в Крыму. И хотя эти регионы, присоединились к России, но Украина стремится вернуть их в свой состав, причём военным путём. И на вопрос, что с ними делать, Улицкая ответила, что по её мнению, «приехавшие в Крым русские – это, как правило, люди без корней, в большой степени асоциальные». На мнение «Ермака», что, возможно, «будет как с Карабахом» и «придётся этих людей переселить обратно в Россию», Улицкая ответила, что «такова история». Далее писательница сказала, что сама она по национальности – еврейка, а потому ей знакома тема гонения, и «придётся, по-видимому, каким-то народам двинуться по этому пути, по пути переселения, поиска дома и новых корней каких-то».

Что касается «корней», то русские живут в Крыму ещё со времён императрицы Екатерины Великой, в годы правления которой полуостров вошёл в состав России. А уж Севастополь дважды защищали уж точно не «асоциальные люди». И если ей знакома тема гонения, то вроде естественной реакцией было бы выразить протест «Ермаку». Но, как можно видеть, в случае с Улицкой этого не произошло, как и в вопросе об убийстве мирных людей, чья позиция ей не нравится.

А когда-то она говорила, что «война – это огромное несчастье», а теперь жертвует свои гонорары одной из сторон нынешнего конфликта, причём, понимая, что та сторона несёт тем же крымчанам. Ведь планы по геноциду русского населения полуострова придумали вовсе не Вован с Лексусом, их озвучила сама Украина. Так советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в апреле прошлого года незадолго до распиаренного «контрнаступа» киевского режима о намерении «искоренить в Крыму всё русское».

В общем, как не пыталась Улицкая во время беседы с пранкерами сохранить свою маску либерализма и гуманизма, но она с неё слетела. И теперь, перефразируя известное высказывание, можно сказать: поскреби эмигрировавшего либерала, найдёшь… то, что нашли Вован и Лексус. Удивительно, как эти взгляды схожи с тем, что со времён Майдана насаждается на Украине. Совпадение?