Территория Героев...(85)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. Стрелок с позывным «Морячок» в ДНР выполняет задачи в составе мотострелкового батальона одной из частей прославленной 150-й мотострелковой дивизии.

Уроженец Ростовской области свой долг Родине отдал в Севастополе – служил на сторожевом корабле «Ладный». Устроился на Новочеркасский электровозостроительный завод. Но началась спецоперация и «Морячок», недолго думая, поспешил в военный комиссариат. Где, к слову, таких же «неиспугавшихся» было множество. Новочеркасца не смутило даже то, что на время денацификации Украины морской душе придётся стать «сухопутным воином».

В СВО житель Ростовской области с осени прошлого года. За плечами 11 боевых выходов, успешное решение задач по предназначению. Успел зарекомендовать себя и на Луганском направлении, и на Донецком.

«Морячок» уверен, что победа обязательно будет за нами. Ведь он ощущает поддержку не только многочисленной родни, но и всей страны.

https://t.me/mod_russia/25207 Легендарный боец-доброволец.

В 1-м добровольческом отряде Боевого армейского резерва специального (БАРС) вырос от рядового бойца до командира. В добровольцах был заместителем командира роты. Организовал тыл отряда, огромное внимание всегда уделял помощи местному населению, что очень важно, как вы понимаете. Прошлым летом возглавил 1-й Отряд БАРС. Достойно отработал контракт.

Пользуется заслуженным авторитетом у командования воинских частей МО РФ.

Сегодня в соответствии с решением ВС РФ формирует штурмовой отряд "ШТОРМ" для прорыва обороны ВСУ.

https://t.me/rogozin_do/3844 О профессиональных, решительных и слаженных, а потому успешных действиях российских штурмовиков рассказал мобилизованный из Краснодарского края с позывным «Клинок».

Несмотря на ожесточенное сопротивление противника, поставленная подразделению задача была выполнена с честью: обработанный артподготовкой опорный пункт противника был искусно охвачен нашими штурмовиками по флангам и разгромлен.

«Огневые точки и опорный пункт были полностью уничтожены благодаря слаженным действиям нашей команды», – рассказал «Клинок».

https://t.me/mod_russia/25104 Мобилизованный военнослужащий с позывным «Святополк» выполняет боевые задачи на Запорожском направлении.

Боевой дух у всех парней в подразделении – отличный! Ведь командование постоянно уделяет внимание нуждам подразделений и заботится о личном составе. «Мы имеем современную военную технику и экипировку, необходимые технические средства для обнаружения противника», – делится «Святополк».

По словам военнослужащего, бойцы российских подразделений готовы всесторонне помогать и делиться накопленным боевым опытом с каждым добровольцем.

«Плечом к плечу, как наши деды в годы Великой Отечественной войны, выбиваем натовских и украинских псов из их нор, – говорит боец. – Победа будет за нами!»

https://t.me/mod_russia/25118 Оператор беспилотного летательного аппарата с позывным «Казань» выполняет боевые задачи на Херсонском направлении в составе подразделения Воздушно-десантных войск.

Мобилизованный военнослужащий рассказывает о применения дрона с «подвесом».

Первым делом оператором БПЛА осуществляется воздушная разведка противника. Основное внимание уделяется местам размещения и скопления личного состава, транспортным средствам, бронетехнике. После обнаружения целей на выполнение боевой задачи отправляется дрон с боеприпасом для сброса на цель. «Чаще всего скидываем на противника гранатометный выстрел ВОГ-17, – рассказывает «Казань». – К нему приспособились уже больше, чем к гранате».

«Казань» абсолютно уверен в полном разгроме врага: «Мы вернемся с победой и враг будет разбит! Только так и никак иначе!»

https://t.me/mod_russia/25126 Военнослужащий с позывным «Малыш» добросовестно выполняет боевую работу на Херсонском направлении. Пользуясь возможностью, он обращается к тем, кого защищает. «Дорогие наши отцы и матери, жены и дети! (…) Здесь, на передовой, чувствуется ваша поддержка, забота, внимание», – говорит «Малыш».

«Сегодня мы пишем новую страницу в истории России, а вы верьте в нас, ждите нас (…). Скоро соберемся все за одним большим и дружным столом и выпьем за нашу победу», – уверяет российский боец.

https://t.me/mod_russia/25183 В настоящее время военнослужащий с позывным «Овен» исполняет обязанности командира отделения в зоне проведения специальной военной операции.

«Когда началась мобилизация, я добровольно прибыл в военкомат города Новосибирска, где я проходил срочную службу», – говорит российский боец.

Сейчас «Овен» спокойно преодолевает трудности боевой жизни, веря в нашу победу: «Поставленные задачи выполняем, справляемся, продвигаемся. Победа будет за нами!».

https://t.me/mod_russia/25190 Военнослужащий по контракту с позывным «Хабаровск» прибыл в гаубичный артиллерийский дивизион, уже имея опыт военной службы.

Боец с уверенностью отзывается о российских орудиях: «Наши гаубицы замечательно справляются с поставленными задачами по уничтожению укронацизма».

Благодаря, в том числе, и его работе российские войска с каждой минутой продвигаются вперед.

Передавая фронтовой привет, «Хабаровск» заверил, что западная пропаганда распространяет ложь о российской армии: «Прошу не верить западным СМИ! – говорит российский артиллерист, – у нас всё проходит замечательно, и всё получается!»

«Скоро вернемся с Победой! – уверен «Хабаровск», – Ждите нас, верьте в нас».

https://t.me/mod_russia/25206 Отслужив срочную службу в Военно-морском Флоте, военнослужащий по контракту с позывным «Мичман» добровольно прибыл в военкомат за повесткой.

Пройдя всеобъемлющее обучение по новой военной специальности, «Мичман» со своими товарищами выполняет боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.

С теплотой отзывается военнослужащий о поддержке, гуманитарной помощи и о письмах, которые получают наши бойцы на передовой от россиян из самых разных уголков страны: «Вы все в наших сердцах! – говорит «Мичман, – и, соответственно, – мы с вами!»

https://t.me/mod_russia/25209 Военнослужащий с позывным «Горчик», уроженец Забайкальского края, с началом мобилизации пришел в военкомат добровольно. И объясняет он это спокойно, просто и уверенно – по-мужски, по-солдатски: «У меня две дочки. Я не хочу, чтоб эти же самые мины летали над головами моих дочерей! – Вот единственное, что меня побудило».

По словам «Горчика», здесь, «на передке», он «нашел себя»: «Столько перебрал всяких профессий… А здесь (…) как-то в свое русло попал». «И победа однозначно за нами будет!».

«Не страшно умереть, – со спокойной уверенностью говорит «Горчик». – Страшно, что начнут пули свистеть над головами моих детей!». И что-то меняется в его голосе. Что-то потаённое, глубоко осознанное, суровое и непоколебимое: «А этого я не допущу! Никогда!».

https://t.me/mod_russia/25238 Военнослужащий из Кемеровской области с позывным «Кот» добровольно пришел в омский военкомат, чтобы присоединиться к донбасским защитникам русского народа, чтобы противостоять той дикости, жестокости и ненависти, которые пытались принести на русскую землю украинствующие нацисты.

В течение месяца «Кот» проходил военную подготовку у высококлассных инструкторов, чьи уроки боец запомнил на всю жизнь. «Каждый мой боевой товарищ одет, обут, накормлен – проблем с этим нет никаких абсолютно», – рассказывает «Кот».

Боец передает сердечные слова благодарности своим родным и друзьям за поддержку, любовь и ожидание нашей скорейшей победы. Говоря о своей боевой работе, боец спокоен и непоколебим: «Это – наш мужской долг!»

https://t.me/mod_russia/25260 Крымчанин с позывным «Урал» выполняет боевые задачи в зоне СВО с 24 февраля. Сейчас он – командир батареи самоходных артиллерийско-миномётных установок 2С9 «Нона».

За прошедшее время «Урал» не только стал военным профессионалом высокого класса, но и твердо укрепился в абсолютной необходимости нашей спецоперации: «Мы выполняем очень важную задачу, мы здесь необходимы! Чтобы наши с вами границы были в безопасности. Это обеспечит вашу и нашу спокойную жизнь, мирное небо над головой. Сколько бы времени это ни заняло – это наша работа! В моем случае: есть такая профессия – Родину защищать. Вот, мы ее и защищаем. Это наша Родина!».

С особой гордостью артиллерист рассказывает о своих самоходках: «Машина 2С9 (…) выходила на прямую наводку против двух танков и уничтожала их!». Всего, по словам «Урала», его батарея уничтожила около 30 целей различных характеристик. «Главное – выполнять свою задачу от и до», – убежден артиллерист.

https://t.me/mod_russia/25305 Военнослужащий из Кемеровской области с позывным «Бур» служит в зоне СВО командиром минометного расчета.

Когда в сентябре «Бур» получил повестку, он ни секунды не сомневался в необходимости отправиться на спецоперацию, ведь защищать свою Родину – долг каждого мужчины. «Хочется, чтобы они тоже имели мирное небо над головой, и чтобы матери не боялись за своих детей, – убежден «Бур», – мы все так считаем».

https://t.me/mod_russia/25309 Российский военнослужащий с позывным «Муха» – доброволец из Луганской народной республики.

«Находясь здесь, мы видим массовые зверства и военные преступления ВСУ(…), – рассказывает боец. – Они боятся нас на передовой, поэтому пытаются применить свои мерзкие методы против женщин и детей, засылая диверсионные группы».

Собственным примером боец развеивает миф о том, что защищать Донбасс вынуждены только те, кого удалось «поймать» военкоматам. – Луганчане защищают свой дом, свое право быть русскими на русской земле! И «отлавливать» их для этого нет никакой необходимости!

И никакие нацистские зверства не запугают жителей Донбасса и российских солдат! – «Ничего у них не получится! – уверен «Муха». – Мы их дожмём!».

https://t.me/mod_russia/25324 «Орудие Д-20 – очень эффективное. Работает, невзирая на грязь и все остальное. Поражаем живую силу, скопление техники, а также укрепрайоны. Разведка выявляет цели. Приходят координаты. Поражаем цели. В ходе СВО ежедневно выполняем боевые задачи.

…Я мобилизованный. Призвался из Липецкой области. Я очень рад был оказаться в гвардии артиллерии...», - рассказал заряжающий гаубицы Д-20 с позывным «Майка».

https://t.me/mod_russia/25315 Боец рассказал, что имеет опыт боевых действий в Чечне и на Донбассе в 2014-2015 году. По его словам, нынешний конфликт отличается от прежних своей подлостью и технологичностью.

«Такой подлой войны я еще не видел. В Чечне была более честная война. 2014-2015 год — тоже была более честная война, а сейчас это подлая позиционная война. Вообще, война вышла на новый уровень — 21 век. Если вся разведка раньше сводилась к тому, что группа выходила на позиции и методом научного тыка ползком и наощупь работала, то сейчас поднял «птичку» в небо и ты уже все видишь, уже никуда вести группу не надо», — отметил боец.

Желающим вступить в ряды добровольцев «Шива» порекомендовал серьезно подумать, действительно ли готовы они к этому, поскольку на обучение бойцов тратятся драгоценные силы, ресурсы и время.

https://t.me/rogozin_do/3857 Боец рассказал, что его семья с пониманием отнеслась к желанию отца защищать Родину. В первый же день спецоперации «Чиж» обратился к военкому с просьбой заключить контракт и поехать на передовую. Такая возможность появилась спустя месяц — был сформирован добровольческий отряд.

С тех пор боец служит на Запорожском направлении. На вопрос, был ли у него отдых, «Чиж» отвечает: «Какой отдых, если идет операция? Отдыхать будем потом, после».

https://t.me/bloknot_rossiya/29576 Боец с позывным «Саратов», командир мотострелковой роты, родом из Оренбургской области, выпускник Новосибирского высшего военного командного училища.

Уже год он находится в зоне СВО и награждён Орденом Мужества за освобождение и оборону населённых пунктов, контролируемых украинскими националистами.

Ему всего 22 года.

https://t.me/mod_russia/25193

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Военнослужащий Чирков Владислав В Якутии простились с военнослужащим Чирковым Владиславом Вячеславовичем, геройски погибшим в ходе специальной военной операции на Украине.

Владислав посмертно награжден орденом Мужества.

https://zpobeda.ru/chirkov-vladislav/

Гвардии ефрейтор Зернов Антон Псковского десантника Антона Зернова наградили орденом Мужества посмертно…

Антон Зернов погиб от пули снайпера 29 марта в Бучанском районе Украины, проявив мужество и героизм в бою во время специальной операции на территории Украины.

https://zpobeda.ru/anton-zernov/

Старший лейтенант Мункуев Вадим В Бурятии простились с погибшим во время спецоперации на Украине старшим лейтенантом Вадимом Мункуевым.

Разведчик из Бурятии посмертно награждён орденом Мужества.

Известно, что ранее он принимал участие в боевых действиях в Сирии.

https://zpobeda.ru/vadim-munkuev/

Военнослужащий Коробейников Максим В Тюменской области простились с гранатометчиком Максимом Коробейниковым, погибшим в ходе спецоперации на Украине.

За проявленное мужество и героизм при выполнении специальной военной операции Максим Коробейников представлен к ордену Мужества посмертно.

https://zpobeda.ru/maksim-korobejnikov/

Сержант Железняк Николай В Курганской области простились с Николаем Железняком.

Николай Железняк погиб на боевом задании в ходе спецоперации российских войск на Украине.

За проявленный героизм и мужество Николай награждён орденом Мужества посмертно.

https://zpobeda.ru/nikolaj-zheleznyak/

Военнослужащий Цыреторов Арсалан В Бурятии простились с погибшим в ходе специальной военной операции на Украине Арсаланом Цыреторовым.

Арсалан служил в Самарской области в отдельной мотострелковой бригаде гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа.

Посмертно военнослужащий удостоен ордена Мужества.

https://zpobeda.ru/arsalan-cyretorov/

Гвардии старший сержант Солоев Сергей Сергей Александрович Солоев.

Командир 3-го мотострелкового отделения 3-й мотострелковой роты 1-го мотострелкового батальона Вооруженных Сил Российской Федерации.

Героически погиб в ходе спецоперации на Украине.

Лодейное Поле, Подпорожье, Ленинградская область.

https://zpobeda.ru/sergej-soloev/

Военнослужащий Шешуков Павел Шешуков Павел Станиславович.

Родился 2 октября 1998 года.

Мастер-номер расчёта гаубичного самоходно-артиллерийского взвода гаубично-артиллерийской батареи гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона войсковой матрос.

Героически погиб 24.03.2022 в ходе спецоперации на Украине в 2022 году.

Деревня Шадринка Слободо-Туринского района, Иркутская область, Россия.

Воспитывался в многодетной семье. Родители Павла уже умерли, но у Павла осталось две старшие сестры.

14 декабря 2020 года призван в ряды Вооружённых Сил РФ. Проходил службу в городе Севастополе. Через 3 месяца после принятия присяги перешёл на контрактную службу. Через год службы получил звание «Мастер-номер расчёта гаубичного самоходно-артиллерийского взвода гаубично-артиллерийской батареи гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона войсковой матрос.»

https://zpobeda.ru/sheshukov-pavel/

Гвардии ефрейтор Клеймёнов Никита Клеймёнов Никита Алексеевич

Никита погиб 7 марта в ходе специальной военной операции на Украине, выполняя боевую задачу в составе разведроты парашютно-десантного Рязанского ордена Красной Звезды 137 полка 106 Тульской дивизии ВДВ.

Посмертно награждён орденом Мужества. Никита — герой нашего времени.

https://zpobeda.ru/klejmjonov-nikita/

Гвардии капитан Тихоньких Сергей Уроженец Бурятии командир зенитной батареи Сергей Тихоньких погиб в ходе спецоперации на Украине.

Сослуживцы вспоминают его как ответственного и дисциплинированного командира, способного грамотно и верно принимать решения в любой ситуации.

Офицер посмертно награждён орденом Мужества.

https://zpobeda.ru/sergej-tihonkih/

Сержант Лапшин Алексей Во время спецоперации на Украине погиб 36-летний военный из Ярославля Алексей Лапшин.

Алексей имел звание сержанта и был заместителем командира взвода, по совместительству командиром боевой машины.

https://zpobeda.ru/aleksej-lapshin/

Военнослужащий Артемьев Дмитрий Житель Забайкальского края Дмитрий Артемьев погиб при исполнении воинского долга во время спецоперации на Украине.

Артемьев служил по контракту в должности механика-водителя БМП. В ходе спецоперации подразделение попало под шквальный миномётный огонь.

За проявленные самоотверженность, мужество и отвагу Дмитрий представлен к ордену Мужества посмертно.

https://zpobeda.ru/dmitrij-artemev/ В ходе специальной военной операции на Украине погиб 34-летний ефрейтор Николай Букин.

Был в командировках на Кавказе и в Сирии, награжден медалью Суворова.

Посмертно представлен к награждению орденом Мужества.

https://zpobeda.ru/nikolaj-bukin/

Военнослужащий Степанов Сергей В Уфе простились с 25-летним Сергеем Степановым.

Сергей погиб 18 марта 2022 года в ходе специальной военной операции на Украине.

https://zpobeda.ru/sergej-stepanov/

Военнослужащий Муковоз Дмитрий Уроженец Адыгеи Дмитрий Муковоз, отличившийся в ходе спецоперации на Украине, посмертно награжден орденом Мужества.

Разведчик-санитар Дмитрий Муковоз оказал медицинскую помощь себе и своим товарищам, до последнего отражал натиск врага, но получил смертельные ранения.

https://zpobeda.ru/dmitrij-mukovoz/

Военнослужащий Алхименко Роман Алхименко Роман Васильевич из Великого Новгорода погиб при выполнении служебного долга в ходе специальной военной операции на территории Украины.

Ему было 33 года.

После окончания строительного колледжа в 2006 году Роман был призван в Вооружённые силы РФ, затем остался служить по контракту. По завершении контракта в 2009 году уволился в запас и вернулся к гражданской жизни.

Окончил Смольный институт Российской академии образования по направлению «Информатика и вычислительная техника» и работал инженером в Новгородском информационно-аналитическом центре.

https://zpobeda.ru/918-2/

Сержант Спиридонов Никита В Тверской области простились с погибшим на Украине сержантом Никитой Спиридоновым.

Военнослужащий награжден орденом Мужества посмертно.

https://zpobeda.ru/nikita-spiridonov/

Военнослужащий Ерёмин Андрей В Старом Осколе, Белгородской области простились с Ерёминым Андреем Александровичем.

Ему было 23.

https://zpobeda.ru/erjomin-andrej/

Гвардии рядовой Михайлов Никита Никита Михайлов.

18.08.2000-14.03.2022.

Огнеметчик роты радиационной защиты. Гвардии рядовой контрактной службы 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознаменной ордена Кутузова 2 степени дивизии.

Героически погиб в ходе спецоперации на Украине.

Село Старые Айбеси, Алатырский район, Чувашская Республика, Россия.

За проявленную самоотверженность, мужество и отвагу при исполнении воинского долга Указом президента Российской Федерации Никита Михайлов награжден орденом Мужества. Посмертно.

https://zpobeda.ru/nikita-mihajlov/

Военнослужащий Мальцев Геннадий В Свердловской области простились с Геннадием Мальцевым, погибшим во время спецоперации на Украине.

Геннадий был командиром отделения морской пехоты.

Смерть настигла его на боевом посту в Мариуполе.

https://zpobeda.ru/gennadij-malcev/

Старший лейтенант Долгошеев Андрей Во время специальной военной операции на Украине при исполнении воинского долга погиб Долгошеев Андрей Андреевич, родившийся 23 декабря 1995 года в Тогучине.

В 2018 году он окончил Новосибирское высшее военное командное училище. Служил в Екатеринбурге. В 2021 году принимал участие в миротворческой миссии в Нагорном Карабахе. С начала спецоперации находился на Украине, командовал взводом.

Награждён орденом Мужества посмертно.

Был ответственным и надёжным товарищем для сослуживцев, верным другом, любимым сыном, внуком, отцом и мужем.

У Андрея остались двое детей.

https://zpobeda.ru/dolgosheev-andrej/

Военнослужащий Гуцел Николай Матрос Черноморского флота Николай Гуцел погиб в бою во время специальной военной операции на Украине.

Он служил в дислоцированном в Темрюке 382-ом отдельном батальоне 810-ой Гвардейской бригады морской пехоты.

https://zpobeda.ru/nikolaj-gucel/

Военнослужащий Верболоз Артём Матрос Черноморского флота Артём Верболоз погиб в бою во время специальной военной операции на Украине.

Он служил в дислоцированном в Темрюке 382-ом отдельном батальоне 810-ой Гвардейской бригады морской пехоты.

https://zpobeda.ru/artjom-verboloz/

Военнослужащий Хохряков Дмитрий Простились с погибшим в ходе специальной военной операции на Украине военнослужащим из Пермского края Дмитрием Хохряковым.

Посмертно он был награжден орденом Мужества.

https://zpobeda.ru/dmitrij-hohryakov/

Военнослужащий Маулятов Илья Уроженца Оренбургской области Илью Маулятова, погибшего при проведении специальной военной операции на территории Украины, посмертно наградили орденом Мужества.

https://zpobeda.ru/ilya-maulyatov/

Военнослужащий Мударисов Руслан В ходе специальной военной операции на Украине при исполнении воинского долга Мударисов Руслан.

Посмертно представлен к награждению орденом Мужества.

https://zpobeda.ru/mudarisov-ruslan/

Военнослужащий Самойлов Максим В Липецке посмертно наградили орденом Мужества погибшего во время специальной военной операции на Украине российского солдата Максима Самойлова.

Он погиб при исполнении боевого задания в ЛДНР.

https://zpobeda.ru/maksim-samojlov/

Младший сержант Козляковский Александр Александр Козляковский.

26 лет.

Героически погиб в ходе проведении спецоперации на Украине.

Омская область, село Щербаки, Россия.

https://zpobeda.ru/aleksandr-kozlyakovskij/

Военнослужащий Ростовский Александр Участвуя в специальной операции на Украине, пал смертью храбрых Ростовский Александр Чойган-оолович (Баанай Тумерлан Чойган-оолович), боец 6 роты мотострелковой бригады имени КНЯЗЬЯ Волконского Хабаровского края.

Родился 27.09.2002году в г.Кызыле.

В 2008 году поступил в 1 класс МБОУ СОШ с.Булун-Терек Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва, блестяще окончив начальную ступень общего образования с семьей переехали в столицу Республики Тыва, где успешно окончил 9 класс гимназии №9 г.Кызыла. После окончания основной ступени школы поступает в Кызылский транспортный техникум. Данное учреждение окончил на хорошие оценки. Будучи школьником и студентом показал себя как человек, обладающий с высокоморальными качествами.

https://ok.ru/group53669729140803/topic/153929417794371

Военнослужащий Куулар Азиат Стало известно о жителе Тувы, погибшем в ходе специальной военной операции на Украине.

Куулар Азиат Валерьевич, гранатометчик 2 мотострелкового отделения, 3 мотострелковой роты 39 омсбр 68 АК.

https://zpobeda.ru/kuular-aziat/

Военнослужащий Ооржак Ангыр Стало известно о жителе Тувы, погибшем в ходе специальной военной операции на Украине.

Ооржак Ангыр Ахмедович, разведчик – сапер группы специального назначения роты специального назначения при войсковой части 55433 ЦВО.

https://zpobeda.ru/oorzhak-angyr/

Старший сержант Дрожевкин Дмитрий Крымчанин Дмитрий Дрожевкин

Дмитрий Дрожевкин с 25 февраля принимал участие в СВО на Украине. Во время спецоперации был ранен при минометном обстреле. Больше двух недель он провёл в госпиталях в борьбе за жизнь. Но, к сожалению, скончался 3 апреля.

Дмитрий посмертно награжден орденом Мужества.

Мать Ольга Дрожевкина активно занимается волонтёрством для его однополчан.

В память о Герое при помощи общественности были собраны средства на изготовление и установку баннера в городе Саки. Спонсорами стали обычные жители.

https://zpobeda.ru/dmitrij-drozhevkin/

Ополченец Иваха Артём Иваха Артём Анатольевич.

14.05.1976 — 29.03.2022.

Ополчение Новороссии.

Пал смертью храбрых в ходе спецоперации России.

Герой Новороссии.

Он пошёл защищать свою родину ещё в 2014 году. Он побывал в разных стычках и горячих точках! Он был командир, который переживал за всех ребят. Последний раз у него в подчинении было 80 человек, и только 2 раненых, он берег каждую жизнь. Но себя не сберёг.

Этот человек первый, кто организовал дружину ополчения в Красном Луче. Участвовал в защите Луганской администрации, был в Дебальцево.

https://zpobeda.ru/ivaha-artjom/

Ополченец Кащеев Андрей Кащеев Андрей Андреевич.

Ополчение Новороссии.

Пал смертью храбрых 2.04.2022 погиб в г.Мариуполь в ходе спецоперации России.

Герой Новороссии.

https://zpobeda.ru/kashheev-andrej/

Ополченец Гурбарь Владислав Владислав Гурбарь.

Младший Сержант.

Ополчение Новороссии.

Пал смертью храбрых в ходе спецоперации России.

Герой Новороссии.

https://zpobeda.ru/vladislav-gurbar/

Ополченец Ячин Олег Ячин Олег Эдуардович.

09.01.1989-25.02.2022.

Ополчение Новороссии.

Пал смертью храбрых в ходе спецоперации России.

Герой Новороссии.

https://zpobeda.ru/yachin-oleg/

Ополченец Бурленко Иван Бурленко Иван Александрович.

Родился 8.03.1987.

Ополчение Новороссии.

Пал смертью храбрых 30.03.2022 в Мариуполе в ходе спецоперации России.

Герой Новороссии.

https://zpobeda.ru/burlenko-ivan/

Ополченец Сукасян Роберт Сукасян Роберт Джониевич.

03.05.1990-26.02.2022.

Ополчение Новороссии.

Пал смертью храбрых 26.03.22 в ходе спецоперации России.

Герой Новороссии.

https://zpobeda.ru/sukasyan-robert/

Ополченец Бабенко Дмитрий Бабенко Дмитрий.

Ополчение Новороссии.

Пал смертью храбрых 05.04.2022 в ходе спецоперации России.

Герой Новороссии.

https://zpobeda.ru/babenko-dmitrij/ Ополчение Новороссии.

Пал смертью храбрых в ходе спецоперации России.

Герой Новороссии.

https://zpobeda.ru/pavljuk-dmitrij/ Ополчение Новороссии.

Пал смертью храбрых в ходе спецоперации России.

Герой Новороссии.

https://zpobeda.ru/kuharenko-sergej/

Ополченец Саенко Андрей Саенко Андрей Васильевич.

24 июня 1974 — 7 марта 2022.

Ополчение Новороссии.

Пал смертью храбрых в ходе спецоперации России.

Герой Новороссии.

https://zpobeda.ru/saenko-andrej/

Ополченец Бевзенко Руслан Бевзенко Руслан.

Ополчение Новороссии.

Пал смертью храбрых 4.04.22г в Мариуполе в ходе спецоперации России.

Герой Новороссии.

https://zpobeda.ru/bevzenko-ruslan/

Ополченец Вашкевич Юрий Вашкевич Юрий Юрьевич.

Родился 13.11.88.

Ополчение Новороссии.

Пал смертью храбрых 26.03.22 в ходе спецоперации России.

Герой Новороссии.

https://zpobeda.ru/vashkevich-jurij/

Ополченец Федосов Андрей Федосов Андрей Николаевич.

22.02.1985-25.02.2022.

Ополчение Новороссии.

Пал смертью храбрых в ходе спецоперации России.

Герой Новороссии.

https://zpobeda.ru/fedosov-andrej/

Ополченец Поварков Евгений Поварков Евгений Юревич.

18.04.1976-25.02.2022.

Ополчение Новороссии.

Пал смертью храбрых в ходе спецоперации России.

Герой Новороссии.

https://zpobeda.ru/povarkov-evgenij/

Ополченец Зинченко Сергей Зинченко Сергей Александрович.

04.03.1975-04.04.2022.

Ополчение Новороссии.

Пал смертью храбрых при штурме Мариуполя в ходе спецоперации России.

Герой Новороссии.

https://zpobeda.ru/zinchenko-sergej/

Ополченец Тюрин Евгений Евгений Тюрин.

Ополчение Новороссии.

Пал смертью храбрых в ходе спецоперации России.

Герой Новороссии.

https://zpobeda.ru/evgenij-tjurin/

Ополченец Почапский Игорь Игорь Почапский.

Позывной «Питон».

Ополчение Новороссии.

Пал смертью храбрых под Рубежным 18 марта 2022 года в ходе спецоперации России.

Герой Новороссии.

https://zpobeda.ru/igor-pochapskij/

Ополченец Бортко Максим Бортко Максим Иванович.

30.07.1987 — 04.04.2022.

Ополчение Новороссии.

Пал смертью храбрых в ходе спецоперации России.

Герой Новороссии.

https://zpobeda.ru/bortko-maksim/

Ополченец Лютин Марк Лютин Марк Валерьевич (Кубик).

19.06.1993-05.04.2022.

Ополчение Новороссии.

Пал смертью храбрых в ходе спецоперации России.

Герой Новороссии.

https://zpobeda.ru/ljutin-mark/

Ополченец Прокопчук Дмитрий Прокопчук Дмитрий Владимирович - «Варг».

05.02.1990 — 29.03.2022.

Ополчение Новороссии.

Пал смертью храбрых в ходе спецоперации России.

Герой Новороссии.

https://zpobeda.ru/prokopchuk-dmitrij/

Ополченец Силин Александр Александр Силин.

Ополчение Новороссии.

Пал смертью храбрых под Мариуполем в ходе спецоперации России.

Герой Новороссии.

https://zpobeda.ru/aleksandr-silin/

Ополченец Сотников Алексей Сотников Алексей Анатольевич.

Ополчение Новороссии.

Пал смертью храбрых 30.03.2022 в ходе спецоперации России.

Герой Новороссии.

https://zpobeda.ru/sotnikov-aleksej/

Ополченец Финько Никита Финько Никита Алексеевич.

Ополчение Новороссии (ДНР, ЛНР).

Пал смертью храбрых 01.04.2022 в Мариуполе в ходе спецоперации России.

Герой Новороссии.

https://zpobeda.ru/finko-nikita/

Ополченец Носков Никита Никита Носков.

Ополчение Новороссии (ДНР, ЛНР).

Пал смертью храбрых 01.04.2022 в Мариуполе в ходе спецоперации России.

Герой Новороссии.

https://zpobeda.ru/nikita-noskov/

Ополченец Иванцив Александр Иванцив Александр.

1.08.1992-29.03.2022.

Ополчение Новороссии.

Пал смертью храбрых в ходе спецоперации России.

Герой Новороссии.

https://zpobeda.ru/ivanciv-aleksandr/

Ополченец Ивано Александр Ивано Александр Иванович.

11.01.1970 — 25.02.2022.

Ополчение Новороссии.

Пал смертью храбрых в ходе спецоперации России.

Герой Новороссии.

https://zpobeda.ru/ivano-aleksandr/

Ополченец Попов Андрей Попов Андрей Викторович.

Ополчение Новороссии (ДНР, ЛНР).

Пал смертью храбрых в ходе спецоперации России.

Герой Новороссии.

https://zpobeda.ru/popov-andrej/

Ополченец Сайко Денис Сайко Денис Владимирович.

03.01.1979-28.03.2022.

Ополчение Новороссии (ДНР, ЛНР).

Пал смертью храбрых под Мариуполем в ходе спецоперации России.

Герой Новороссии.

https://zpobeda.ru/sajko-denis/

Ополченец Иовва Евгений Иовва Евгений Викторович.

Ополчение Новороссии.

Пал смертью храбрых 09.03.2022 в городе Рубежное в ходе спецоперации России.

Герой Новороссии.

https://zpobeda.ru/iovva-evgenij/

Ополченец Антон Антон.

Ополчение Новороссии.

Пал смертью храбрых (предположительно, в ночь на 5 апреля 2022 года) в ходе спецоперации России.

Герой Новороссии.

https://zpobeda.ru/anton/

Ополченец Островский Дмитрий Островский Дмитрий Александрович.

Защитник народа Новороссии (ДНР, ЛНР) от геноцида со стороны украинских неонацистов.

Погиб в ходе спецоперации России по защите ДНР, ЛНР, Отечества и Мирного Неба над Россией на Украине в 2022 году.

Новороссия (ДНР, ЛНР).

https://zpobeda.ru/ostrovskij-dmitrij/

Ополченец Титенок Ярослав Ярослав Титенок.

04.11.1994 — 08.03.2022.

Защитник народа Новороссии (ДНР, ЛНР) от геноцида со стороны украинских неонацистов.

Погиб в ходе спецоперации России по защите ДНР, ЛНР, Отечества и Мирного Неба над Россией на Украине в 2022 году.

Новороссия (ДНР, ЛНР).

https://zpobeda.ru/yaroslav-titenok/

Ополченец Осипов Владимир Владимир Осипов.

Защитник народа Новороссии (ДНР, ЛНР) от геноцида со стороны украинских неонацистов.

Погиб в ходе спецоперации России по защите ДНР, ЛНР, Отечества и Мирного Неба над Россией на Украине в 2022 году.

Новороссия (ДНР, ЛНР).

https://zpobeda.ru/vladimir-osipov/

Ополченец Власенко Артём Власенко Артём Петрович.

08.12.1986-28.03.2022.

Защитник народа Новороссии (ДНР, ЛНР) от геноцида со стороны украинских неонацистов.

Погиб в ходе спецоперации России по защите ДНР, ЛНР, Отечества и Мирного Неба над Россией на Украине в 2022 году.

Новороссия (ДНР, ЛНР).

https://zpobeda.ru/vlasenko-artjom/

Ополченец Багонь Николай Багонь Николай Николаевич.

Защитник народа Новороссии (ДНР, ЛНР) от геноцида со стороны украинских неонацистов.

Погиб в Мариуполе 01.04.2022 в ходе спецоперации России по защите ДНР, ЛНР, Отечества и Мирного Неба над Россией на Украине в 2022 году.

Новороссия (ДНР, ЛНР).

https://zpobeda.ru/bagon-nikolaj/

Военнослужащий Селянкин Александр Во время специальной операции на Украине героически погиб 25-летний житель Чувашии Александр Селянкин.

За проявленный героизм посмертно награжден орденом Мужества

https://zpobeda.ru/aleksandr-selyankin/

Военнослужащий Сидловский Александр Простились с военнослужащим из Нижегородской области Александром Сидловским, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине.

Александр награждён орденом Мужества посмертно.

https://zpobeda.ru/aleksandr-sidlovskij/

Старший лейтенант Зайцев Дмитрий Зайцев Дмитрий Васильевич.

04.08.1997-08.03.2022.

Командир мотострелковой роты в/ч 43057.

Героически погиб 08.03.2022 в ходе спецоперации на Украине в 2022 году.

Подольск, Россия.

https://zpobeda.ru/zajcev-dmitrij/

Гвардии ефрейтор Чурзин Руслан Чурзин Руслан Викторович.

08.06.2000-12.03.2022.

Стрелок-сапёр ВДВ.

Героически погиб 12.03.2022 в ходе спецоперации на Украине в 2022 году.

Подольск, Россия.

https://zpobeda.ru/churzin-ruslan/

Военнослужащий Сенотрусов Алексей Житель Забайкалья Алексей Сенотрусов погиб в ходе спецоперации на Украине.

Посмертно награждён орденом Мужества.

https://zpobeda.ru/aleksej-senotrusov/

Военнослужащий Ромащенков Андрей В Башкирии простились с погибшим в ходе военной спецоперации на Украине Андреем Ромащенковым.

https://zpobeda.ru/andrej-romashhenkov/

Военнослужащий Зеляпукин Георгий Георгий Зеляпукин.

22 года.

Матрос Контрактной Службы Вооруженных Сил Российской Федерации.

Героически погиб в ходе спецоперации на Украине.

Поселок Новоильинский, Пермский край, Россия.

Георгий Зеляпукин родился в небольшом поселке Новоильинский Пермского края. В его семье тема армии и защиты Родины были частыми предметами разговоров. Старший брат служил во внутренних войсках МВД, а отец — в береговой охране. И маленький Георгий уже знал, что повзрослев, свяжет свою жизнь с вооруженными силами.

С пятого по одиннадцатый класс учился в Новоильинском Казачьем корпусе имени Атамана Ермака. С 7 по 10 класс он три раза выступал на парадах Победы в Перми. А однажды был главным в своей «коробке». Участвовал в военных сборах в Нижнем Новгороде, Усть-Качке и других городах. Был самостоятельным и решительным, ставил перед собой цели и добивался результатов. После 11 класса сынок хотел поступить в военное училище в Питер, но не прошел и поступил в нефтяной колледж на бурильщика.

Григорий работал вахтами и параллельно учился. Старался быть независимым, доказать, что он мужчина и помощник своей семье. Часто и без всякого повода дарил родным подарки и помогал всем, чем нужно.

https://zpobeda.ru/georgij-zelyapukin/

Младший сержант Петелько Евгений В Крыму простились с командиром автомобильного отделения десантно-штурмового взвода Евгением Петелько.

Верный военной присяге он геройски погиб при выполнении задачи в ходе специальной военной операции на территории ДНР.

Посмертно награжден орденом Мужества.

https://zpobeda.ru/evgenij-petelko/

Военнослужащий Буранов Раис Погибшего в ходе спецоперации на Украине Раиса Буранова посмертно наградили орденом Мужества.

Раис служил гранатометчиком мотострелкового отделения мотострелковой роты мотострелкового батальона 163 гвардейского танкового полка 150 мотострелковой дивизии 8 общевойсковой армии Южного Военного округа.

Он c честью и достоинством до конца был верен присяге и погиб при исполнении воинского долга.

https://zpobeda.ru/rais-buranov/

Военнослужащий Михайлов Никита Военнослужащий из Читы Никита Михайлов, который погиб 20 марта во время спецоперации на Украине.

Подразделение, в котором служил Никита, освобождало один из населённых пунктов. Он погиб во время гранатомётного обстрела.

Посмертно награждён орденом Мужества.

https://zpobeda.ru/nikita-mihajlov-2/

Военнослужащий Ерешев Рустам Уроженец посёлка Маячный Оренбургской области Рустам Ерешев погиб в ходе спецоперации на Украине.

Рустам посмертно награждён орденом Мужества.

https://zpobeda.ru/rustam-ereshev/

Военнослужащий Туремуратов Ермек В Оренбургской области простились с военнослужащим Ермеком Туремуратовым.

21-летний оренбуржец погиб при исполнении боевой задачи в ходе спецоперации на Украине.

https://zpobeda.ru/ermek-turemuratov/

Военнослужащий Адеков Александр В Кирове простились с погибшим Александром Адековым.

Он погиб 14 марта в ходе спецоперации на территории Украины.

Героя посмертно наградили орденом Мужества.

https://zpobeda.ru/aleksandr-adekov/

Старшина Фарзалиев Гаджимурад Во время спецоперации на Украине при исполнении воинского долга погиб 42-летний старшина войсковой части из Ростовской области Гаджимурад Фарзалиев.

Посмертно награждён орденом Мужества.

https://zpobeda.ru/gadzhimurad-farzaliev/

Военнослужащий Жанкулов Азамат В Ташлинском районе Оренбургской области простились с погибшим в ходе спецоперации на Украине контрактником Азаматом Жанкуловым.

Известно, что БМП, в котором ехал Азамат, подорвалась на фугасной мине. Он получил смертельные осколочные ранения.

https://zpobeda.ru/azamat-zhankulov/

Старший сержант Набиуллин Артур Во время проведения спецоперации на территории Украины погиб военнослужащий Артур Набиуллин.

Военнослужащий погиб при взятии аэропорта города Гостомеля Киевской области.

https://zpobeda.ru/artur-nabiullin/

Старший сержант Одоев Булат Одоев Булат Анатольевич.

Родился 1 августа 1986 года (Улан-Удэ).

Проходил службу по контракту в 5-й танковой в 36-й Общевойсковой Армии Восточного Военного Округа.

12 марта 2022 года пал смертью храбрых при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции.

Россия, Бурятия, Улан-Удэ.

https://zpobeda.ru/odoev-bulat/

Старший лейтенант Тувин Владимир Тувин Владимир Владимирович.

22.04.1987-23.03.2022.

Командир мотострелкового взвода.

Героически погиб 23.03.2022 в ходе спецоперации на Украине в 2022 году.

Подольск, Россия.

https://zpobeda.ru/tuvin-vladimir/

Лейтенант Байзигитов Ильнар Ильнар Байзигитов.

24 года.

Офицер Воздушно-десантных войск Российской Федерации.

Героически погиб в ходе исполнения воинского долга при проведении спецоперации по спасению гражданского населения Новороссии от геноцида, демилитаризации (комплекса мероприятий, направленных на очищение от влияния нацистской идеологии) и денацификации (мероприятий, направленных на искоренение нацизма) на Украине в 2022 году.

Россия, Башкирия, село Озерный.

Ильнар родился в 1997 году в деревне Озерный. В 2010 году, окончив семь классов школы, поступил в Екатеринбургское суворовское военное училище. Окончил с золотой медалью.

О целеустремленном парне, сумевшем поступить в суворовское и стать одним из лучших курсантов, восемь лет назад писали даже в республиканской прессе.

https://zpobeda.ru/ilnar-bajzigitov/

Военнослужащий Джалиев Салават В Оренбургской области простились с военнослужащим Салаватом Джалиевым.

24-летний танкист погиб, прикрывая товарищей, в ходе спецоперации на Украине.

Посмертно награжден орденом Мужества.

https://zpobeda.ru/salavat-dzhaliev/

Военнослужащий Хумаев Амгалан В Бурятии простились с Амгаланом Хумаевым.

Амгалан погиб в ходе военной спецоперации на Украине.

За проявленные доблесть и героизм Указом президента России Амгалан Нимаевич награждён орденом Мужества посмертно.

https://zpobeda.ru/amgalan-humaev/

Военнослужащий Емцов Александр Емцов Александр Анатольевич.

10.08.1994 г.р.

Заместитель Командира Батальона Разведки Вооруженных Сил Российской Федерации.

Героически погиб в ходе исполнения воинского долга при проведении спецоперации по спасению гражданского населения Новороссии от геноцида, демилитаризации (комплекса мероприятий, направленных на очищение от влияния нацистской идеологии) и денацификации (мероприятий, направленных на искоренение нацизма) на Украине в 2022 году.

Краснокаменск, Читинская область, Россия.

С первого класса занимался боксом в с/к «Забайкалье». Имеет звание КМС. Обучался в СОШ 27 г. Читы, окончил в 2012 г.

В 2012- 2013г служил в ВС РФ в п.Песчанка в развед роте, по окончанию службы поступил в Благовещенское военное училище им. Рокосовского (ДВОКУ) окончил 2018 г. По окончанию учёбы службу проходил на Дальнем Востоке, начинал с должности командира взвода, командира роты, заместитель командира батальона разведки.

https://zpobeda.ru/emcov-aleksandr/

Старший сержант Ильин Николай 20 апреля в деревне Карашур Малопургинского района простились со старшим сержантом Николаем Ильиным. Ему было 28 лет.

Он представлен к Ордену Мужества посмертно. В селе Уром Малопургинского района Удмуртской Республики открыли мемориальную доску сотруднику ОМОН «Барс» старшему сержанту полиции Николаю Ильину. Памятный знак открыли в здании школы, где Николай Ильин учился с 6 по 11 класс.

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

Владимир Машков. Стихотворение «Фашизма нет»

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