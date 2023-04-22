Территория Героев...(85)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.Стрелок с позывным «Морячок» в ДНР выполняет задачи в составе мотострелкового батальона одной из частей прославленной 150-й мотострелковой дивизии.
Уроженец Ростовской области свой долг Родине отдал в Севастополе – служил на сторожевом корабле «Ладный». Устроился на Новочеркасский электровозостроительный завод. Но началась спецоперация и «Морячок», недолго думая, поспешил в военный комиссариат. Где, к слову, таких же «неиспугавшихся» было множество. Новочеркасца не смутило даже то, что на время денацификации Украины морской душе придётся стать «сухопутным воином».
В СВО житель Ростовской области с осени прошлого года. За плечами 11 боевых выходов, успешное решение задач по предназначению. Успел зарекомендовать себя и на Луганском направлении, и на Донецком.
«Морячок» уверен, что победа обязательно будет за нами. Ведь он ощущает поддержку не только многочисленной родни, но и всей страны.
https://t.me/mod_russia/25207Легендарный боец-доброволец.
В 1-м добровольческом отряде Боевого армейского резерва специального (БАРС) вырос от рядового бойца до командира. В добровольцах был заместителем командира роты. Организовал тыл отряда, огромное внимание всегда уделял помощи местному населению, что очень важно, как вы понимаете. Прошлым летом возглавил 1-й Отряд БАРС. Достойно отработал контракт.
Пользуется заслуженным авторитетом у командования воинских частей МО РФ.
Сегодня в соответствии с решением ВС РФ формирует штурмовой отряд "ШТОРМ" для прорыва обороны ВСУ.
https://t.me/rogozin_do/3844О профессиональных, решительных и слаженных, а потому успешных действиях российских штурмовиков рассказал мобилизованный из Краснодарского края с позывным «Клинок».
Несмотря на ожесточенное сопротивление противника, поставленная подразделению задача была выполнена с честью: обработанный артподготовкой опорный пункт противника был искусно охвачен нашими штурмовиками по флангам и разгромлен.
«Огневые точки и опорный пункт были полностью уничтожены благодаря слаженным действиям нашей команды», – рассказал «Клинок».
https://t.me/mod_russia/25104Мобилизованный военнослужащий с позывным «Святополк» выполняет боевые задачи на Запорожском направлении.
Боевой дух у всех парней в подразделении – отличный! Ведь командование постоянно уделяет внимание нуждам подразделений и заботится о личном составе. «Мы имеем современную военную технику и экипировку, необходимые технические средства для обнаружения противника», – делится «Святополк».
По словам военнослужащего, бойцы российских подразделений готовы всесторонне помогать и делиться накопленным боевым опытом с каждым добровольцем.
«Плечом к плечу, как наши деды в годы Великой Отечественной войны, выбиваем натовских и украинских псов из их нор, – говорит боец. – Победа будет за нами!»
https://t.me/mod_russia/25118Оператор беспилотного летательного аппарата с позывным «Казань» выполняет боевые задачи на Херсонском направлении в составе подразделения Воздушно-десантных войск.
Мобилизованный военнослужащий рассказывает о применения дрона с «подвесом».
Первым делом оператором БПЛА осуществляется воздушная разведка противника. Основное внимание уделяется местам размещения и скопления личного состава, транспортным средствам, бронетехнике. После обнаружения целей на выполнение боевой задачи отправляется дрон с боеприпасом для сброса на цель. «Чаще всего скидываем на противника гранатометный выстрел ВОГ-17, – рассказывает «Казань». – К нему приспособились уже больше, чем к гранате».
«Казань» абсолютно уверен в полном разгроме врага: «Мы вернемся с победой и враг будет разбит! Только так и никак иначе!»
https://t.me/mod_russia/25126Военнослужащий с позывным «Малыш» добросовестно выполняет боевую работу на Херсонском направлении. Пользуясь возможностью, он обращается к тем, кого защищает. «Дорогие наши отцы и матери, жены и дети! (…) Здесь, на передовой, чувствуется ваша поддержка, забота, внимание», – говорит «Малыш».
«Сегодня мы пишем новую страницу в истории России, а вы верьте в нас, ждите нас (…). Скоро соберемся все за одним большим и дружным столом и выпьем за нашу победу», – уверяет российский боец.
https://t.me/mod_russia/25183В настоящее время военнослужащий с позывным «Овен» исполняет обязанности командира отделения в зоне проведения специальной военной операции.
«Когда началась мобилизация, я добровольно прибыл в военкомат города Новосибирска, где я проходил срочную службу», – говорит российский боец.
Сейчас «Овен» спокойно преодолевает трудности боевой жизни, веря в нашу победу: «Поставленные задачи выполняем, справляемся, продвигаемся. Победа будет за нами!».
https://t.me/mod_russia/25190Военнослужащий по контракту с позывным «Хабаровск» прибыл в гаубичный артиллерийский дивизион, уже имея опыт военной службы.
Боец с уверенностью отзывается о российских орудиях: «Наши гаубицы замечательно справляются с поставленными задачами по уничтожению укронацизма».
Благодаря, в том числе, и его работе российские войска с каждой минутой продвигаются вперед.
Передавая фронтовой привет, «Хабаровск» заверил, что западная пропаганда распространяет ложь о российской армии: «Прошу не верить западным СМИ! – говорит российский артиллерист, – у нас всё проходит замечательно, и всё получается!»
«Скоро вернемся с Победой! – уверен «Хабаровск», – Ждите нас, верьте в нас».
https://t.me/mod_russia/25206Отслужив срочную службу в Военно-морском Флоте, военнослужащий по контракту с позывным «Мичман» добровольно прибыл в военкомат за повесткой.
Пройдя всеобъемлющее обучение по новой военной специальности, «Мичман» со своими товарищами выполняет боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.
С теплотой отзывается военнослужащий о поддержке, гуманитарной помощи и о письмах, которые получают наши бойцы на передовой от россиян из самых разных уголков страны: «Вы все в наших сердцах! – говорит «Мичман, – и, соответственно, – мы с вами!»
https://t.me/mod_russia/25209Военнослужащий с позывным «Горчик», уроженец Забайкальского края, с началом мобилизации пришел в военкомат добровольно. И объясняет он это спокойно, просто и уверенно – по-мужски, по-солдатски: «У меня две дочки. Я не хочу, чтоб эти же самые мины летали над головами моих дочерей! – Вот единственное, что меня побудило».
По словам «Горчика», здесь, «на передке», он «нашел себя»: «Столько перебрал всяких профессий… А здесь (…) как-то в свое русло попал». «И победа однозначно за нами будет!».
«Не страшно умереть, – со спокойной уверенностью говорит «Горчик». – Страшно, что начнут пули свистеть над головами моих детей!». И что-то меняется в его голосе. Что-то потаённое, глубоко осознанное, суровое и непоколебимое: «А этого я не допущу! Никогда!».
https://t.me/mod_russia/25238Военнослужащий из Кемеровской области с позывным «Кот» добровольно пришел в омский военкомат, чтобы присоединиться к донбасским защитникам русского народа, чтобы противостоять той дикости, жестокости и ненависти, которые пытались принести на русскую землю украинствующие нацисты.
В течение месяца «Кот» проходил военную подготовку у высококлассных инструкторов, чьи уроки боец запомнил на всю жизнь. «Каждый мой боевой товарищ одет, обут, накормлен – проблем с этим нет никаких абсолютно», – рассказывает «Кот».
Боец передает сердечные слова благодарности своим родным и друзьям за поддержку, любовь и ожидание нашей скорейшей победы. Говоря о своей боевой работе, боец спокоен и непоколебим: «Это – наш мужской долг!»
https://t.me/mod_russia/25260Крымчанин с позывным «Урал» выполняет боевые задачи в зоне СВО с 24 февраля. Сейчас он – командир батареи самоходных артиллерийско-миномётных установок 2С9 «Нона».
За прошедшее время «Урал» не только стал военным профессионалом высокого класса, но и твердо укрепился в абсолютной необходимости нашей спецоперации: «Мы выполняем очень важную задачу, мы здесь необходимы! Чтобы наши с вами границы были в безопасности. Это обеспечит вашу и нашу спокойную жизнь, мирное небо над головой. Сколько бы времени это ни заняло – это наша работа! В моем случае: есть такая профессия – Родину защищать. Вот, мы ее и защищаем. Это наша Родина!».
С особой гордостью артиллерист рассказывает о своих самоходках: «Машина 2С9 (…) выходила на прямую наводку против двух танков и уничтожала их!». Всего, по словам «Урала», его батарея уничтожила около 30 целей различных характеристик. «Главное – выполнять свою задачу от и до», – убежден артиллерист.
https://t.me/mod_russia/25305Военнослужащий из Кемеровской области с позывным «Бур» служит в зоне СВО командиром минометного расчета.
Когда в сентябре «Бур» получил повестку, он ни секунды не сомневался в необходимости отправиться на спецоперацию, ведь защищать свою Родину – долг каждого мужчины. «Хочется, чтобы они тоже имели мирное небо над головой, и чтобы матери не боялись за своих детей, – убежден «Бур», – мы все так считаем».
https://t.me/mod_russia/25309Российский военнослужащий с позывным «Муха» – доброволец из Луганской народной республики.
«Находясь здесь, мы видим массовые зверства и военные преступления ВСУ(…), – рассказывает боец. – Они боятся нас на передовой, поэтому пытаются применить свои мерзкие методы против женщин и детей, засылая диверсионные группы».
Собственным примером боец развеивает миф о том, что защищать Донбасс вынуждены только те, кого удалось «поймать» военкоматам. – Луганчане защищают свой дом, свое право быть русскими на русской земле! И «отлавливать» их для этого нет никакой необходимости!
И никакие нацистские зверства не запугают жителей Донбасса и российских солдат! – «Ничего у них не получится! – уверен «Муха». – Мы их дожмём!».
https://t.me/mod_russia/25324 «Орудие Д-20 – очень эффективное. Работает, невзирая на грязь и все остальное. Поражаем живую силу, скопление техники, а также укрепрайоны. Разведка выявляет цели. Приходят координаты. Поражаем цели. В ходе СВО ежедневно выполняем боевые задачи.
…Я мобилизованный. Призвался из Липецкой области. Я очень рад был оказаться в гвардии артиллерии...», - рассказал заряжающий гаубицы Д-20 с позывным «Майка».
https://t.me/mod_russia/25315Боец рассказал, что имеет опыт боевых действий в Чечне и на Донбассе в 2014-2015 году. По его словам, нынешний конфликт отличается от прежних своей подлостью и технологичностью.
«Такой подлой войны я еще не видел. В Чечне была более честная война. 2014-2015 год — тоже была более честная война, а сейчас это подлая позиционная война. Вообще, война вышла на новый уровень — 21 век. Если вся разведка раньше сводилась к тому, что группа выходила на позиции и методом научного тыка ползком и наощупь работала, то сейчас поднял «птичку» в небо и ты уже все видишь, уже никуда вести группу не надо», — отметил боец.
Желающим вступить в ряды добровольцев «Шива» порекомендовал серьезно подумать, действительно ли готовы они к этому, поскольку на обучение бойцов тратятся драгоценные силы, ресурсы и время.
https://t.me/rogozin_do/3857Боец рассказал, что его семья с пониманием отнеслась к желанию отца защищать Родину. В первый же день спецоперации «Чиж» обратился к военкому с просьбой заключить контракт и поехать на передовую. Такая возможность появилась спустя месяц — был сформирован добровольческий отряд.
С тех пор боец служит на Запорожском направлении. На вопрос, был ли у него отдых, «Чиж» отвечает: «Какой отдых, если идет операция? Отдыхать будем потом, после».
https://t.me/bloknot_rossiya/29576Боец с позывным «Саратов», командир мотострелковой роты, родом из Оренбургской области, выпускник Новосибирского высшего военного командного училища.
Уже год он находится в зоне СВО и награждён Орденом Мужества за освобождение и оборону населённых пунктов, контролируемых украинскими националистами.
К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.
Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!
Военнослужащий Чирков ВладиславВ Якутии простились с военнослужащим Чирковым Владиславом Вячеславовичем, геройски погибшим в ходе специальной военной операции на Украине.
Владислав посмертно награжден орденом Мужества.
https://zpobeda.ru/chirkov-vladislav/
Гвардии ефрейтор Зернов АнтонПсковского десантника Антона Зернова наградили орденом Мужества посмертно…
Антон Зернов погиб от пули снайпера 29 марта в Бучанском районе Украины, проявив мужество и героизм в бою во время специальной операции на территории Украины.
https://zpobeda.ru/anton-zernov/
Старший лейтенант Мункуев ВадимВ Бурятии простились с погибшим во время спецоперации на Украине старшим лейтенантом Вадимом Мункуевым.
Разведчик из Бурятии посмертно награждён орденом Мужества.
Известно, что ранее он принимал участие в боевых действиях в Сирии.
https://zpobeda.ru/vadim-munkuev/
Военнослужащий Коробейников МаксимВ Тюменской области простились с гранатометчиком Максимом Коробейниковым, погибшим в ходе спецоперации на Украине.
За проявленное мужество и героизм при выполнении специальной военной операции Максим Коробейников представлен к ордену Мужества посмертно.
https://zpobeda.ru/maksim-korobejnikov/
Сержант Железняк НиколайВ Курганской области простились с Николаем Железняком.
Николай Железняк погиб на боевом задании в ходе спецоперации российских войск на Украине.
За проявленный героизм и мужество Николай награждён орденом Мужества посмертно.
https://zpobeda.ru/nikolaj-zheleznyak/
Военнослужащий Цыреторов АрсаланВ Бурятии простились с погибшим в ходе специальной военной операции на Украине Арсаланом Цыреторовым.
Арсалан служил в Самарской области в отдельной мотострелковой бригаде гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа.
Посмертно военнослужащий удостоен ордена Мужества.
https://zpobeda.ru/arsalan-cyretorov/
Гвардии старший сержант Солоев СергейСергей Александрович Солоев.
Командир 3-го мотострелкового отделения 3-й мотострелковой роты 1-го мотострелкового батальона Вооруженных Сил Российской Федерации.
Героически погиб в ходе спецоперации на Украине.
Лодейное Поле, Подпорожье, Ленинградская область.
https://zpobeda.ru/sergej-soloev/
Военнослужащий Шешуков ПавелШешуков Павел Станиславович.
Родился 2 октября 1998 года.
Мастер-номер расчёта гаубичного самоходно-артиллерийского взвода гаубично-артиллерийской батареи гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона войсковой матрос.
Героически погиб 24.03.2022 в ходе спецоперации на Украине в 2022 году.
Деревня Шадринка Слободо-Туринского района, Иркутская область, Россия.
Воспитывался в многодетной семье. Родители Павла уже умерли, но у Павла осталось две старшие сестры.
14 декабря 2020 года призван в ряды Вооружённых Сил РФ. Проходил службу в городе Севастополе. Через 3 месяца после принятия присяги перешёл на контрактную службу. Через год службы получил звание «Мастер-номер расчёта гаубичного самоходно-артиллерийского взвода гаубично-артиллерийской батареи гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона войсковой матрос.»
https://zpobeda.ru/sheshukov-pavel/
Гвардии ефрейтор Клеймёнов НикитаКлеймёнов Никита Алексеевич
Никита погиб 7 марта в ходе специальной военной операции на Украине, выполняя боевую задачу в составе разведроты парашютно-десантного Рязанского ордена Красной Звезды 137 полка 106 Тульской дивизии ВДВ.
Посмертно награждён орденом Мужества. Никита — герой нашего времени.
https://zpobeda.ru/klejmjonov-nikita/
Гвардии капитан Тихоньких СергейУроженец Бурятии командир зенитной батареи Сергей Тихоньких погиб в ходе спецоперации на Украине.
Сослуживцы вспоминают его как ответственного и дисциплинированного командира, способного грамотно и верно принимать решения в любой ситуации.
Офицер посмертно награждён орденом Мужества.
https://zpobeda.ru/sergej-tihonkih/
Сержант Лапшин АлексейВо время спецоперации на Украине погиб 36-летний военный из Ярославля Алексей Лапшин.
Алексей имел звание сержанта и был заместителем командира взвода, по совместительству командиром боевой машины.
https://zpobeda.ru/aleksej-lapshin/
Военнослужащий Артемьев ДмитрийЖитель Забайкальского края Дмитрий Артемьев погиб при исполнении воинского долга во время спецоперации на Украине.
Артемьев служил по контракту в должности механика-водителя БМП. В ходе спецоперации подразделение попало под шквальный миномётный огонь.
За проявленные самоотверженность, мужество и отвагу Дмитрий представлен к ордену Мужества посмертно.
https://zpobeda.ru/dmitrij-artemev/В ходе специальной военной операции на Украине погиб 34-летний ефрейтор Николай Букин.
Был в командировках на Кавказе и в Сирии, награжден медалью Суворова.
Посмертно представлен к награждению орденом Мужества.
https://zpobeda.ru/nikolaj-bukin/
Военнослужащий Степанов СергейВ Уфе простились с 25-летним Сергеем Степановым.
Сергей погиб 18 марта 2022 года в ходе специальной военной операции на Украине.
https://zpobeda.ru/sergej-stepanov/
Военнослужащий Муковоз ДмитрийУроженец Адыгеи Дмитрий Муковоз, отличившийся в ходе спецоперации на Украине, посмертно награжден орденом Мужества.
Разведчик-санитар Дмитрий Муковоз оказал медицинскую помощь себе и своим товарищам, до последнего отражал натиск врага, но получил смертельные ранения.
https://zpobeda.ru/dmitrij-mukovoz/
Военнослужащий Алхименко РоманАлхименко Роман Васильевич из Великого Новгорода погиб при выполнении служебного долга в ходе специальной военной операции на территории Украины.
Ему было 33 года.
После окончания строительного колледжа в 2006 году Роман был призван в Вооружённые силы РФ, затем остался служить по контракту. По завершении контракта в 2009 году уволился в запас и вернулся к гражданской жизни.
Окончил Смольный институт Российской академии образования по направлению «Информатика и вычислительная техника» и работал инженером в Новгородском информационно-аналитическом центре.
Сержант Спиридонов НикитаВ Тверской области простились с погибшим на Украине сержантом Никитой Спиридоновым.
Военнослужащий награжден орденом Мужества посмертно.
https://zpobeda.ru/nikita-spiridonov/
Военнослужащий Ерёмин АндрейВ Старом Осколе, Белгородской области простились с Ерёминым Андреем Александровичем.
Ему было 23.
https://zpobeda.ru/erjomin-andrej/
Гвардии рядовой Михайлов НикитаНикита Михайлов.
18.08.2000-14.03.2022.
Огнеметчик роты радиационной защиты. Гвардии рядовой контрактной службы 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознаменной ордена Кутузова 2 степени дивизии.
Героически погиб в ходе спецоперации на Украине.
Село Старые Айбеси, Алатырский район, Чувашская Республика, Россия.
За проявленную самоотверженность, мужество и отвагу при исполнении воинского долга Указом президента Российской Федерации Никита Михайлов награжден орденом Мужества. Посмертно.
https://zpobeda.ru/nikita-mihajlov/
Военнослужащий Мальцев ГеннадийВ Свердловской области простились с Геннадием Мальцевым, погибшим во время спецоперации на Украине.
Геннадий был командиром отделения морской пехоты.
Смерть настигла его на боевом посту в Мариуполе.
https://zpobeda.ru/gennadij-malcev/
Старший лейтенант Долгошеев АндрейВо время специальной военной операции на Украине при исполнении воинского долга погиб Долгошеев Андрей Андреевич, родившийся 23 декабря 1995 года в Тогучине.
В 2018 году он окончил Новосибирское высшее военное командное училище. Служил в Екатеринбурге. В 2021 году принимал участие в миротворческой миссии в Нагорном Карабахе. С начала спецоперации находился на Украине, командовал взводом.
Награждён орденом Мужества посмертно.
Был ответственным и надёжным товарищем для сослуживцев, верным другом, любимым сыном, внуком, отцом и мужем.
У Андрея остались двое детей.
https://zpobeda.ru/dolgosheev-andrej/
Военнослужащий Гуцел НиколайМатрос Черноморского флота Николай Гуцел погиб в бою во время специальной военной операции на Украине.
Он служил в дислоцированном в Темрюке 382-ом отдельном батальоне 810-ой Гвардейской бригады морской пехоты.
https://zpobeda.ru/nikolaj-gucel/
Военнослужащий Верболоз АртёмМатрос Черноморского флота Артём Верболоз погиб в бою во время специальной военной операции на Украине.
Он служил в дислоцированном в Темрюке 382-ом отдельном батальоне 810-ой Гвардейской бригады морской пехоты.
https://zpobeda.ru/artjom-verboloz/
Военнослужащий Хохряков ДмитрийПростились с погибшим в ходе специальной военной операции на Украине военнослужащим из Пермского края Дмитрием Хохряковым.
Посмертно он был награжден орденом Мужества.
https://zpobeda.ru/dmitrij-hohryakov/
Военнослужащий Маулятов ИльяУроженца Оренбургской области Илью Маулятова, погибшего при проведении специальной военной операции на территории Украины, посмертно наградили орденом Мужества.
https://zpobeda.ru/ilya-maulyatov/
Военнослужащий Мударисов РусланВ ходе специальной военной операции на Украине при исполнении воинского долга Мударисов Руслан.
Посмертно представлен к награждению орденом Мужества.
https://zpobeda.ru/mudarisov-ruslan/
Военнослужащий Самойлов МаксимВ Липецке посмертно наградили орденом Мужества погибшего во время специальной военной операции на Украине российского солдата Максима Самойлова.
Он погиб при исполнении боевого задания в ЛДНР.
https://zpobeda.ru/maksim-samojlov/
Младший сержант Козляковский АлександрАлександр Козляковский.
26 лет.
Героически погиб в ходе проведении спецоперации на Украине.
Омская область, село Щербаки, Россия.
https://zpobeda.ru/aleksandr-kozlyakovskij/
Военнослужащий Ростовский АлександрУчаствуя в специальной операции на Украине, пал смертью храбрых Ростовский Александр Чойган-оолович (Баанай Тумерлан Чойган-оолович), боец 6 роты мотострелковой бригады имени КНЯЗЬЯ Волконского Хабаровского края.
Родился 27.09.2002году в г.Кызыле.
В 2008 году поступил в 1 класс МБОУ СОШ с.Булун-Терек Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва, блестяще окончив начальную ступень общего образования с семьей переехали в столицу Республики Тыва, где успешно окончил 9 класс гимназии №9 г.Кызыла. После окончания основной ступени школы поступает в Кызылский транспортный техникум. Данное учреждение окончил на хорошие оценки. Будучи школьником и студентом показал себя как человек, обладающий с высокоморальными качествами.
https://ok.ru/group53669729140803/topic/153929417794371
Военнослужащий Куулар АзиатСтало известно о жителе Тувы, погибшем в ходе специальной военной операции на Украине.
Куулар Азиат Валерьевич, гранатометчик 2 мотострелкового отделения, 3 мотострелковой роты 39 омсбр 68 АК.
https://zpobeda.ru/kuular-aziat/
Военнослужащий Ооржак АнгырСтало известно о жителе Тувы, погибшем в ходе специальной военной операции на Украине.
Ооржак Ангыр Ахмедович, разведчик – сапер группы специального назначения роты специального назначения при войсковой части 55433 ЦВО.
https://zpobeda.ru/oorzhak-angyr/
Старший сержант Дрожевкин ДмитрийКрымчанин Дмитрий Дрожевкин
Дмитрий Дрожевкин с 25 февраля принимал участие в СВО на Украине. Во время спецоперации был ранен при минометном обстреле. Больше двух недель он провёл в госпиталях в борьбе за жизнь. Но, к сожалению, скончался 3 апреля.
Дмитрий посмертно награжден орденом Мужества.
Мать Ольга Дрожевкина активно занимается волонтёрством для его однополчан.
В память о Герое при помощи общественности были собраны средства на изготовление и установку баннера в городе Саки. Спонсорами стали обычные жители.
https://zpobeda.ru/dmitrij-drozhevkin/
Ополченец Иваха АртёмИваха Артём Анатольевич.
14.05.1976 — 29.03.2022.
Ополчение Новороссии.
Пал смертью храбрых в ходе спецоперации России.
Герой Новороссии.
Он пошёл защищать свою родину ещё в 2014 году. Он побывал в разных стычках и горячих точках! Он был командир, который переживал за всех ребят. Последний раз у него в подчинении было 80 человек, и только 2 раненых, он берег каждую жизнь. Но себя не сберёг.
Этот человек первый, кто организовал дружину ополчения в Красном Луче. Участвовал в защите Луганской администрации, был в Дебальцево.
https://zpobeda.ru/ivaha-artjom/
Ополченец Кащеев АндрейКащеев Андрей Андреевич.
Ополчение Новороссии.
Пал смертью храбрых 2.04.2022 погиб в г.Мариуполь в ходе спецоперации России.
https://zpobeda.ru/kashheev-andrej/
Ополченец Гурбарь ВладиславВладислав Гурбарь.
Младший Сержант.
Ополчение Новороссии.
Пал смертью храбрых в ходе спецоперации России.
Герой Новороссии.
https://zpobeda.ru/vladislav-gurbar/
Ополченец Ячин ОлегЯчин Олег Эдуардович.
09.01.1989-25.02.2022.
Ополчение Новороссии.
Пал смертью храбрых в ходе спецоперации России.
https://zpobeda.ru/yachin-oleg/
Ополченец Бурленко ИванБурленко Иван Александрович.
Родился 8.03.1987.
Ополчение Новороссии.
Пал смертью храбрых 30.03.2022 в Мариуполе в ходе спецоперации России.
Герой Новороссии.
https://zpobeda.ru/burlenko-ivan/
Ополченец Сукасян РобертСукасян Роберт Джониевич.
03.05.1990-26.02.2022.
Ополчение Новороссии.
Пал смертью храбрых 26.03.22 в ходе спецоперации России.
https://zpobeda.ru/sukasyan-robert/
Ополченец Бабенко ДмитрийБабенко Дмитрий.
Ополчение Новороссии.
Пал смертью храбрых 05.04.2022 в ходе спецоперации России.
https://zpobeda.ru/babenko-dmitrij/Ополчение Новороссии.
Пал смертью храбрых в ходе спецоперации России.
https://zpobeda.ru/pavljuk-dmitrij/Ополчение Новороссии.
Пал смертью храбрых в ходе спецоперации России.
https://zpobeda.ru/kuharenko-sergej/
Ополченец Саенко АндрейСаенко Андрей Васильевич.
24 июня 1974 — 7 марта 2022.
Ополчение Новороссии.
Пал смертью храбрых в ходе спецоперации России.
https://zpobeda.ru/saenko-andrej/
Ополченец Бевзенко РусланБевзенко Руслан.
Ополчение Новороссии.
Пал смертью храбрых 4.04.22г в Мариуполе в ходе спецоперации России.
https://zpobeda.ru/bevzenko-ruslan/
Ополченец Вашкевич ЮрийВашкевич Юрий Юрьевич.
Родился 13.11.88.
Ополчение Новороссии.
Пал смертью храбрых 26.03.22 в ходе спецоперации России.
https://zpobeda.ru/vashkevich-jurij/
Ополченец Федосов АндрейФедосов Андрей Николаевич.
22.02.1985-25.02.2022.
Ополчение Новороссии.
Пал смертью храбрых в ходе спецоперации России.
https://zpobeda.ru/fedosov-andrej/
Ополченец Поварков ЕвгенийПоварков Евгений Юревич.
18.04.1976-25.02.2022.
Ополчение Новороссии.
Пал смертью храбрых в ходе спецоперации России.
https://zpobeda.ru/povarkov-evgenij/
Ополченец Зинченко СергейЗинченко Сергей Александрович.
04.03.1975-04.04.2022.
Ополчение Новороссии.
Пал смертью храбрых при штурме Мариуполя в ходе спецоперации России.
https://zpobeda.ru/zinchenko-sergej/
Ополченец Тюрин ЕвгенийЕвгений Тюрин.
Ополчение Новороссии.
Пал смертью храбрых в ходе спецоперации России.
https://zpobeda.ru/evgenij-tjurin/
Ополченец Почапский ИгорьИгорь Почапский.
Позывной «Питон».
Ополчение Новороссии.
Пал смертью храбрых под Рубежным 18 марта 2022 года в ходе спецоперации России.
https://zpobeda.ru/igor-pochapskij/
Ополченец Бортко МаксимБортко Максим Иванович.
30.07.1987 — 04.04.2022.
Ополчение Новороссии.
Пал смертью храбрых в ходе спецоперации России.
https://zpobeda.ru/bortko-maksim/
Ополченец Лютин МаркЛютин Марк Валерьевич (Кубик).
19.06.1993-05.04.2022.
Ополчение Новороссии.
Пал смертью храбрых в ходе спецоперации России.
https://zpobeda.ru/ljutin-mark/
Ополченец Прокопчук ДмитрийПрокопчук Дмитрий Владимирович - «Варг».
05.02.1990 — 29.03.2022.
Ополчение Новороссии.
Пал смертью храбрых в ходе спецоперации России.
https://zpobeda.ru/prokopchuk-dmitrij/
Ополченец Силин АлександрАлександр Силин.
Ополчение Новороссии.
Пал смертью храбрых под Мариуполем в ходе спецоперации России.
https://zpobeda.ru/aleksandr-silin/
Ополченец Сотников АлексейСотников Алексей Анатольевич.
Ополчение Новороссии.
Пал смертью храбрых 30.03.2022 в ходе спецоперации России.
https://zpobeda.ru/sotnikov-aleksej/
Ополченец Финько НикитаФинько Никита Алексеевич.
Ополчение Новороссии (ДНР, ЛНР).
Пал смертью храбрых 01.04.2022 в Мариуполе в ходе спецоперации России.
https://zpobeda.ru/finko-nikita/
Ополченец Носков НикитаНикита Носков.
Ополчение Новороссии (ДНР, ЛНР).
Пал смертью храбрых 01.04.2022 в Мариуполе в ходе спецоперации России.
https://zpobeda.ru/nikita-noskov/
Ополченец Иванцив АлександрИванцив Александр.
1.08.1992-29.03.2022.
Ополчение Новороссии.
Пал смертью храбрых в ходе спецоперации России.
https://zpobeda.ru/ivanciv-aleksandr/
Ополченец Ивано АлександрИвано Александр Иванович.
11.01.1970 — 25.02.2022.
Ополчение Новороссии.
Пал смертью храбрых в ходе спецоперации России.
https://zpobeda.ru/ivano-aleksandr/
Ополченец Попов АндрейПопов Андрей Викторович.
Ополчение Новороссии (ДНР, ЛНР).
Пал смертью храбрых в ходе спецоперации России.
https://zpobeda.ru/popov-andrej/
Ополченец Сайко ДенисСайко Денис Владимирович.
03.01.1979-28.03.2022.
Ополчение Новороссии (ДНР, ЛНР).
Пал смертью храбрых под Мариуполем в ходе спецоперации России.
https://zpobeda.ru/sajko-denis/
Ополченец Иовва ЕвгенийИовва Евгений Викторович.
Ополчение Новороссии.
Пал смертью храбрых 09.03.2022 в городе Рубежное в ходе спецоперации России.
https://zpobeda.ru/iovva-evgenij/
Ополченец АнтонАнтон.
Ополчение Новороссии.
Пал смертью храбрых (предположительно, в ночь на 5 апреля 2022 года) в ходе спецоперации России.
Ополченец Островский ДмитрийОстровский Дмитрий Александрович.
Защитник народа Новороссии (ДНР, ЛНР) от геноцида со стороны украинских неонацистов.
Погиб в ходе спецоперации России по защите ДНР, ЛНР, Отечества и Мирного Неба над Россией на Украине в 2022 году.
https://zpobeda.ru/ostrovskij-dmitrij/
Ополченец Титенок ЯрославЯрослав Титенок.
04.11.1994 — 08.03.2022.
Защитник народа Новороссии (ДНР, ЛНР) от геноцида со стороны украинских неонацистов.
Погиб в ходе спецоперации России по защите ДНР, ЛНР, Отечества и Мирного Неба над Россией на Украине в 2022 году.
https://zpobeda.ru/yaroslav-titenok/
Ополченец Осипов ВладимирВладимир Осипов.
Защитник народа Новороссии (ДНР, ЛНР) от геноцида со стороны украинских неонацистов.
Погиб в ходе спецоперации России по защите ДНР, ЛНР, Отечества и Мирного Неба над Россией на Украине в 2022 году.
https://zpobeda.ru/vladimir-osipov/
Ополченец Власенко АртёмВласенко Артём Петрович.
08.12.1986-28.03.2022.
Защитник народа Новороссии (ДНР, ЛНР) от геноцида со стороны украинских неонацистов.
Погиб в ходе спецоперации России по защите ДНР, ЛНР, Отечества и Мирного Неба над Россией на Украине в 2022 году.
https://zpobeda.ru/vlasenko-artjom/
Ополченец Багонь НиколайБагонь Николай Николаевич.
Защитник народа Новороссии (ДНР, ЛНР) от геноцида со стороны украинских неонацистов.
Погиб в Мариуполе 01.04.2022 в ходе спецоперации России по защите ДНР, ЛНР, Отечества и Мирного Неба над Россией на Украине в 2022 году.
https://zpobeda.ru/bagon-nikolaj/
Военнослужащий Селянкин АлександрВо время специальной операции на Украине героически погиб 25-летний житель Чувашии Александр Селянкин.
За проявленный героизм посмертно награжден орденом Мужества
https://zpobeda.ru/aleksandr-selyankin/
Военнослужащий Сидловский АлександрПростились с военнослужащим из Нижегородской области Александром Сидловским, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине.
Александр награждён орденом Мужества посмертно.
https://zpobeda.ru/aleksandr-sidlovskij/
Старший лейтенант Зайцев ДмитрийЗайцев Дмитрий Васильевич.
04.08.1997-08.03.2022.
Командир мотострелковой роты в/ч 43057.
Героически погиб 08.03.2022 в ходе спецоперации на Украине в 2022 году.
https://zpobeda.ru/zajcev-dmitrij/
Гвардии ефрейтор Чурзин РусланЧурзин Руслан Викторович.
08.06.2000-12.03.2022.
Стрелок-сапёр ВДВ.
Героически погиб 12.03.2022 в ходе спецоперации на Украине в 2022 году.
https://zpobeda.ru/churzin-ruslan/
Военнослужащий Сенотрусов АлексейЖитель Забайкалья Алексей Сенотрусов погиб в ходе спецоперации на Украине.
Посмертно награждён орденом Мужества.
https://zpobeda.ru/aleksej-senotrusov/
Военнослужащий Ромащенков АндрейВ Башкирии простились с погибшим в ходе военной спецоперации на Украине Андреем Ромащенковым.
https://zpobeda.ru/andrej-romashhenkov/
Военнослужащий Зеляпукин ГеоргийГеоргий Зеляпукин.
22 года.
Матрос Контрактной Службы Вооруженных Сил Российской Федерации.
Героически погиб в ходе спецоперации на Украине.
Поселок Новоильинский, Пермский край, Россия.
Георгий Зеляпукин родился в небольшом поселке Новоильинский Пермского края. В его семье тема армии и защиты Родины были частыми предметами разговоров. Старший брат служил во внутренних войсках МВД, а отец — в береговой охране. И маленький Георгий уже знал, что повзрослев, свяжет свою жизнь с вооруженными силами.
С пятого по одиннадцатый класс учился в Новоильинском Казачьем корпусе имени Атамана Ермака. С 7 по 10 класс он три раза выступал на парадах Победы в Перми. А однажды был главным в своей «коробке». Участвовал в военных сборах в Нижнем Новгороде, Усть-Качке и других городах. Был самостоятельным и решительным, ставил перед собой цели и добивался результатов. После 11 класса сынок хотел поступить в военное училище в Питер, но не прошел и поступил в нефтяной колледж на бурильщика.
Григорий работал вахтами и параллельно учился. Старался быть независимым, доказать, что он мужчина и помощник своей семье. Часто и без всякого повода дарил родным подарки и помогал всем, чем нужно.
https://zpobeda.ru/georgij-zelyapukin/
Младший сержант Петелько ЕвгенийВ Крыму простились с командиром автомобильного отделения десантно-штурмового взвода Евгением Петелько.
Верный военной присяге он геройски погиб при выполнении задачи в ходе специальной военной операции на территории ДНР.
Посмертно награжден орденом Мужества.
https://zpobeda.ru/evgenij-petelko/
Военнослужащий Буранов РаисПогибшего в ходе спецоперации на Украине Раиса Буранова посмертно наградили орденом Мужества.
Раис служил гранатометчиком мотострелкового отделения мотострелковой роты мотострелкового батальона 163 гвардейского танкового полка 150 мотострелковой дивизии 8 общевойсковой армии Южного Военного округа.
Он c честью и достоинством до конца был верен присяге и погиб при исполнении воинского долга.
https://zpobeda.ru/rais-buranov/
Военнослужащий Михайлов НикитаВоеннослужащий из Читы Никита Михайлов, который погиб 20 марта во время спецоперации на Украине.
Подразделение, в котором служил Никита, освобождало один из населённых пунктов. Он погиб во время гранатомётного обстрела.
Посмертно награждён орденом Мужества.
https://zpobeda.ru/nikita-mihajlov-2/
Военнослужащий Ерешев РустамУроженец посёлка Маячный Оренбургской области Рустам Ерешев погиб в ходе спецоперации на Украине.
Рустам посмертно награждён орденом Мужества.
https://zpobeda.ru/rustam-ereshev/
Военнослужащий Туремуратов ЕрмекВ Оренбургской области простились с военнослужащим Ермеком Туремуратовым.
21-летний оренбуржец погиб при исполнении боевой задачи в ходе спецоперации на Украине.
https://zpobeda.ru/ermek-turemuratov/
Военнослужащий Адеков АлександрВ Кирове простились с погибшим Александром Адековым.
Он погиб 14 марта в ходе спецоперации на территории Украины.
Героя посмертно наградили орденом Мужества.
https://zpobeda.ru/aleksandr-adekov/
Старшина Фарзалиев ГаджимурадВо время спецоперации на Украине при исполнении воинского долга погиб 42-летний старшина войсковой части из Ростовской области Гаджимурад Фарзалиев.
Посмертно награждён орденом Мужества.
https://zpobeda.ru/gadzhimurad-farzaliev/
Военнослужащий Жанкулов АзаматВ Ташлинском районе Оренбургской области простились с погибшим в ходе спецоперации на Украине контрактником Азаматом Жанкуловым.
Известно, что БМП, в котором ехал Азамат, подорвалась на фугасной мине. Он получил смертельные осколочные ранения.
https://zpobeda.ru/azamat-zhankulov/
Старший сержант Набиуллин АртурВо время проведения спецоперации на территории Украины погиб военнослужащий Артур Набиуллин.
Военнослужащий погиб при взятии аэропорта города Гостомеля Киевской области.
https://zpobeda.ru/artur-nabiullin/
Старший сержант Одоев БулатОдоев Булат Анатольевич.
Родился 1 августа 1986 года (Улан-Удэ).
Проходил службу по контракту в 5-й танковой в 36-й Общевойсковой Армии Восточного Военного Округа.
12 марта 2022 года пал смертью храбрых при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции.
https://zpobeda.ru/odoev-bulat/
Старший лейтенант Тувин ВладимирТувин Владимир Владимирович.
22.04.1987-23.03.2022.
Командир мотострелкового взвода.
Героически погиб 23.03.2022 в ходе спецоперации на Украине в 2022 году.
https://zpobeda.ru/tuvin-vladimir/
Лейтенант Байзигитов ИльнарИльнар Байзигитов.
24 года.
Офицер Воздушно-десантных войск Российской Федерации.
Героически погиб в ходе исполнения воинского долга при проведении спецоперации по спасению гражданского населения Новороссии от геноцида, демилитаризации (комплекса мероприятий, направленных на очищение от влияния нацистской идеологии) и денацификации (мероприятий, направленных на искоренение нацизма) на Украине в 2022 году.
Россия, Башкирия, село Озерный.
Ильнар родился в 1997 году в деревне Озерный. В 2010 году, окончив семь классов школы, поступил в Екатеринбургское суворовское военное училище. Окончил с золотой медалью.
О целеустремленном парне, сумевшем поступить в суворовское и стать одним из лучших курсантов, восемь лет назад писали даже в республиканской прессе.
https://zpobeda.ru/ilnar-bajzigitov/
Военнослужащий Джалиев СалаватВ Оренбургской области простились с военнослужащим Салаватом Джалиевым.
24-летний танкист погиб, прикрывая товарищей, в ходе спецоперации на Украине.
Посмертно награжден орденом Мужества.
https://zpobeda.ru/salavat-dzhaliev/
Военнослужащий Хумаев АмгаланВ Бурятии простились с Амгаланом Хумаевым.
Амгалан погиб в ходе военной спецоперации на Украине.
За проявленные доблесть и героизм Указом президента России Амгалан Нимаевич награждён орденом Мужества посмертно.
https://zpobeda.ru/amgalan-humaev/
Военнослужащий Емцов АлександрЕмцов Александр Анатольевич.
10.08.1994 г.р.
Заместитель Командира Батальона Разведки Вооруженных Сил Российской Федерации.
Героически погиб в ходе исполнения воинского долга при проведении спецоперации по спасению гражданского населения Новороссии от геноцида, демилитаризации (комплекса мероприятий, направленных на очищение от влияния нацистской идеологии) и денацификации (мероприятий, направленных на искоренение нацизма) на Украине в 2022 году.
Краснокаменск, Читинская область, Россия.
С первого класса занимался боксом в с/к «Забайкалье». Имеет звание КМС. Обучался в СОШ 27 г. Читы, окончил в 2012 г.
В 2012- 2013г служил в ВС РФ в п.Песчанка в развед роте, по окончанию службы поступил в Благовещенское военное училище им. Рокосовского (ДВОКУ) окончил 2018 г. По окончанию учёбы службу проходил на Дальнем Востоке, начинал с должности командира взвода, командира роты, заместитель командира батальона разведки.
https://zpobeda.ru/emcov-aleksandr/
Старший сержант Ильин Николай20 апреля в деревне Карашур Малопургинского района простились со старшим сержантом Николаем Ильиным. Ему было 28 лет.
Он представлен к Ордену Мужества посмертно.В селе Уром Малопургинского района Удмуртской Республики открыли мемориальную доску сотруднику ОМОН «Барс» старшему сержанту полиции Николаю Ильину. Памятный знак открыли в здании школы, где Николай Ильин учился с 6 по 11 класс.
СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !
Владимир Машков. Стихотворение «Фашизма нет»
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