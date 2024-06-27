Герой лагеря смерти "Собибор"

Собибор строил хауптштурмфюрер СС Рихард Томалла. После войны его казнят в освобожденной от немцев Чехословакии. Но Томалла прослужил здесь совсем недолго. Его сменил новый комендант — хауптштурмфюрер СС Франц Штангль.В Собиборе Штангль развернулся. В августе — сентябре 1942 года запустил еще три газовые камеры. Штангля перевели с повышением в более крупный лагерь Треблинку. Но ему не повезло. 2 августа 1943 года в Треблинке вспыхнуло восстание. Несколько сот узников прорвались к лесу. Франца Штангля наказали — отправили в Италию сражаться против партизан. Это было страшно — лагерные эсэсовцы привыкли иметь дело с безоружными, а партизаны стреляли в ответ. Штангль уцелел. После войны бежал в Сирию, оттуда перебрался в Бразилию. В 1967 году его все-таки выдали Западной Германии. В 1970-м приговорили к пожизненному заключению. Умер в тюрьме.Новый комендант Собибора хауптштурмфюрер СС Франц Райхсляйтнер получил задание "увеличить пропускную способность лагеря". Ему помогал персонал лагеря, состоявший из профессиональных убийц."В прибывающих зимой транспортах были дети, которые замерзали насмерть,— вспоминали узники.— Обершарфюрер СС Густав Вагнер с сигаретой в зубах тыкал их замерзшие тела, как если бы это были мертвые птицы или животные. Иногда доносился крик или плач — некоторые были еще живы".После войны Густав Вагнер бежал в Бразилию, жил под чужой фамилией. Здесь его отыскал Симон Визенталь, посвятивший жизнь наказанию нацистских преступников. Вагнера посадили. Бывший обершарфюрер СС покончил с собой.В сентябре 1965 года в Западной Германии начался суд над 12 эсэсовцами из Собибора. На скамью подсудимых посадили и обершарфюрера СС Карла Френцеля, которого хотели убить во время восстания, да он вовремя исчез. Его приговорили к пожизненному заключению. Но в 1980-м он вышел на свободу.— Для нас это тоже было трудное время,— внушительно говорил бывший обершарфюрер СС.— Я исполнял свои обязанности. Всегда был честен.Охрана сортирует узников, прибывших в концлагерь. Фото: Imagno / Getty Images / FotobankСобибор создали в марте 1942 года. Обнесли проволокой и установили минное поле. По углам лагеря поставили вышки с пулеметами. Лагерь разделили на три сектора.Первый сектор — мастерские: портняжная, сапожная, столярная. Почему Печерского не убили сразу? Немцам нужны были водопроводчики, слесари, столяры, плотники. Печерский работал в столярной мастерской. Нужен был и обслуживающий персонал. Эсэсовцы желали получать удовольствие от жизни. Женщины-заключенные вязали им носки, гладили рубашки, перешивали одежду, снятую с убитых. Художники рисовали портреты, которые эсэсовцы посылали домой.Второй сектор. Здесь у выходивших из поездов отнимали багаж. Вещи узников забирала интендантская служба СС — одежду, часы, деньги. Рядом — хозяйственный двор: держали кроликов и гусей, чтобы лагерная охрана не голодала.Третий сектор — это газовые камеры. Второй и третий секторы соединяли проходы. Один для мужчин, которых раздевали и сразу заводили в камеру. Другой для женщин и детей, которых вели через "парикмахерский барак". Здесь их быстро и грубо стригли. Волосы отсылали на фабрику рядом с Нюрнбергом, где изготавливали войлок. Он шел на зимнюю форму для солдат вермахта и на мягкую обувь для моряков-подводников — на лодке нельзя шуметь.Спрос на волосы в Третьем рейхе был большим.В штатном расписании лагеря значились всего 29 эсэсовцев. Но им помогала многочисленная охрана Собибора — в основном бывшие советские военнопленные. Как правило, это были выходцы из западных областей Украины, а также украинцы, еще до войны осевшие в Люблине и других польских городах.Охранником Собибора стал бывший красноармеец Иван Демьянюк из Винницы, тот самый, которого немецкий суд признал виновным в соучастии в массовых убийствах.Иван Демьянюк на судебном процессе по обвинению его в соучастии в убийстве 27 900 узников концлагерей. Фото: ИТАР-ТАССЕму повезло. Когда в лагере в 1943 году вспыхнуло восстание и его сослуживцев убивали, Демьянюк находился в учебном центре СС в Травниках.Принято считать, что помогали немцам вынужденно, спасая собственную жизнь. Действительно, отказ выполнять приказы оккупантов был смертельно опасен. Но в лагерные надзиратели насильно не загоняли. Это были исключительно добровольцы.Немногие выжившие узники Собибора рассказывали, что украинцев из батальона охраны боялись больше, чем немцев. Немцы действовали по инструкции, эти работали с энтузиазмом. Не немцы, а украинские надзиратели убивали слабых и старых узников, едва тех доставляли в лагерь. Они же загоняли голых людей в газовые камеры.Служить в концлагере было безопаснее, чем воевать с партизанами. Кормили прилично, спиртного не жалели. Охранники и надзиратели разбирали вещи, которые снимали с узников, отправляемых в газовые камеры. Если находили что-то ценное, крали."Транспорт из тридцати вагонов — три тысячи человек — могли ликвидировать за три часа,— рассказывал после войны посаженный на скамью подсудимых бывший комендант лагеря Франц Штангль.— Иногда мы работали с раннего утра до вечера".В камеру загоняли от 160 до 180 человек. Рядом, в сарае, установили танковый двигатель, оттуда протянули выхлопную трубу. Двигатель заводил обершарфюрер СС Эрих Бауэр, почти всегда пьяный. Бауэр гордо называл себя "газмайстером Собибора", "газовых дел мастером". После войны его приговорили к пожизненному заключению. Умер в тюрьме.Люди начинали понимать, что их ждет, когда всех уже загнали в газовую камеру. Сопротивляться было поздно. Двери закрывались герметически. Выхлоп — окись углерода, угарный газ, шел из рожков, устроенных под потолком. Через полчаса все были мертвы.Охранники шли к противоположной стороне камере, где двери раздвигались, и начиналась выгрузка тел. Трупы осматривали охранники со специальными щипцами, которыми раздвигали челюсти убитых. Искали золотые коронки. Если находили — вырывали.

Известно, что ежедневно в Собибор доставлялись около восьми тысяч заключенных, среди которых евреи составляли большую часть. Если учитывать, что работали в лагере около 550 заключенных – нетрудно представить масштабы преступления по убийству людей. На суде, комендант Собибора (пусть его имя постигнет забвение), сказал, что группу из трех тысяч пленных они уничтожали в течение трех часов.

По указанию палача Гиммлера в условиях секретности был построен лагерь смерти на территории Польши около небольшого городка под названием Собибор. Место было выбрано вдали от населенных пунктов, в лесной глуши. Фабрика смерти включала в себя место, где содержались заключенные для работы и бараки, в которых складировали вещи уничтоженных людей, а также газовые камеры.

Семьдесят лет прошло с тех пор, когда обреченные на смерть узники лагеря Собибор подняли восстание против своих палачей. Информация об этом подвиге дошла до наших дней благодаря воспоминаниям одного из участников этого события – Александра Ароновича Печерского.

— Мы начали думать о восстании,— вспоминала узница Собибора Эстер Рааб.— Эта безумная мысль давала нам силы держаться. Если удастся — замечательно. Если нет — получим пулю в затылок. Это лучше, чем умереть в газовой камере. Я обещала себе, что не пойду в камеру. Побегу — и им придется истратить на меня пулю.

— Мы знали, что наше будущее — смерть,— рассказывал узник Собибора Томас Блатт.

— Мы не мечтали о свободе, мы хотели только уничтожить этот лагерь и предпочитали умереть от пули, чем от газа.

Но как организовать восстание? Этого в лагере никто не знал, пока не появился Александр Печерский. Один из заключенных вспоминал: "Лагерники сразу заметили Печерского. Высокий, стройный, красивый, с волевым лицом. Поняли, что он офицер".

Александр Аронович Печерский родился 22 февраля 1909 года в Кременчуге. Вырос в Ростове-на-Дону. Окончил музыкальную школу. Работал на паровозоремонтном заводе. Мечтал играть в театре. В июне 41-го его призвали в армию, дали два кубика в петлицы — техник-интендант 2-го ранга, то есть лейтенант. Штабистов, которых строевики не слишком уважали, включали тогда в интендантскую службу.

Печерский воевал в рядах 596-го артиллерийского полка 19-й армии, которой командовал генерал-лейтенант Михаил Федорович Лукин, известный военачальник с трагической судьбой.

Утром 2 октября началось наступление немецких войск на Москву. Операция "Тайфун" оказалась неожиданностью для Ставки. Сталин не дал вовремя разрешения отойти, и к 6 октября четыре армии, в том числе 19-я (в общей сложности полмиллиона красноармейцев), попали в окружение западнее Вязьмы. Помощи они не получили. Погибли или оказались в плену, как генерал Лукин.

Лейтенант Печерский вместе с другими бойцами выносил раненого комиссара полка. После нескольких перестрелок остались без боеприпасов и угодили в засаду.

Печерского отправили в Смоленский лагерь для военнопленных. В мае 1942 года вместе с четырьмя пленными пытался бежать. Поймали, отправили в штрафной лагерь в Борисове, оттуда в сентябре 1942 года перевели в трудовой лагерь СС в Минске.

"Я записался столяром, хотя столярным делом никогда не занимался,— вспоминал Печерский.— Однажды ночью привезли 11 убитых эсэсовцев — результат успешной операции партизан. Надзиратель распорядился сколотить 11 гробов. Мы работали с великим усердием и думали: почаще бы такая работенка".

В сентябре 1943 года его вместе с другими советскими военнопленными-евреями загнали в эшелон, идущий в Собибор.

Печерский один из двух тысяч военнопленных, поступивших с эшелоном в лагерь. Среди узников он был, практически, единственный офицер. Поэтому группа заключенных, готовивших побег, сразу признала его руководителем операции, которая требовала профессиональных знаний и умения организации согласованных действий. Печерский разработал план побега, который предусматривал уничтожение руководства и охраны лагеря, по возможности в течение часа, чтобы немцы не успели поднять тревогу и вызвать подкрепление. День решающих действий наступил 14 октября 1943 года. Газовые камеры Собибора

Измученным, голодным, ослабленным людям, среди которых были в основном люди мирных профессий, удалось, заманивая по одиночке офицеров в мастерскую под предлогом передачи им хороших вещей и драгоценностей, оставшихся от убитых пленных, уничтожить большую часть палачей. 80 узников погибли на минах и от пуль немецких охранников. Но 320 пленным удалось вырваться из лагеря и добежать до леса: из них 170 человек были пойманы и казнены. Судьба остальных беглецов была разной: пятерым удалось еще повоевать с немцами в рядах партизан или в регулярной армии, 92 погибли в результате предательства местного населения и только 53 дожили до прихода Красной армии.

Гитлеровцы жестоко расправились с пленными, оставшимися на территории спецлагеря после побега. Лагерь был снесен до основания.

В этой трагедии смешаны вместе героизм и низость, страдание и жестокость. Одно можно сказать с уверенностью – восставшие прекрасно осознавали, что шансов на спасение было немного, но своим поступком, они дали понять палачам, что для них лучше достойная смерть, чем недостойное существование.

Александру Печерскому после длительных блужданий по оккупированной территории удалось попасть к польским партизанам, а затем уйти в белорусские леса к партизанам Брестской области. Летом 1944 года с подразделением уже Советской армии Печерский вернулся на Родину.



Он четыре месяца провалялся в госпиталях. После войны демобилизовался.

Это перевыпуск его книги.

Но в 1948 году, когда советская власть объявила борьбу с космополитизмом (репрессии были направлены, в первую очередь, против евреев, а Печерский по национальности был евреем), он лишился своей работы и долгие пять лет его семья жила благодаря заработку жены.

В госпитале он встретил Ольгу Ивановну, которая не только выходила его, но и стала ему опорой и поддержкой на всю оставшуюся жизнь. После войны Печерский недолгое время работал в ростовском театре музыкальной комедии. В память о смелых людях, поднявших восстание в лагере смерти, он за свой счет выпустил книгу «Побег из Собибора».Это перевыпуск его книги.Но в 1948 году, когда советская власть объявила борьбу с космополитизмом (репрессии были направлены, в первую очередь, против евреев, а Печерский по национальности был евреем), он лишился своей работы и долгие пять лет его семья жила благодаря заработку жены.

Все это время он поддерживал связь с бывшими узниками лагеря Собибор – они приезжали к нему в гости, а вот выехать ему самому не позволяли власти Советского Союза.

на Родине о герое никто не знает.

Но сильный человек, а таким именно и был Печерский, всегда остается несломленным. Он освоил ремесло плетения и вышивки – до сих пор существуют его потрясающие работы.

Это неправильно и несправедливо, что имя человека, которым вправе гордиться нация, неизвестна поколениям, за жизнь которых он сражался с фашистскими захватчиками.





Александр Печерский партизанил, был в отряде подрывником, вместе с боевой группой пустил под откос два немецких эшелона. После прихода Красной армии его направили в 15-й отдельный штурмовой стрелковый батальон — по существу, в штрафбат. Искупать вину за плен. А в чем его вина перед Родиной?..Он был тяжело ранен в бою. 20 августа 1944 года получил справку: "Дана технику-интенданту 2-го ранга Печерскому А.А. в том, что он на основании директивы Генерального штаба Красной Армии от 14.06.44 г. за N 12/309593 свою вину перед Родиной искупил кровью. Справка выдана для прохождения дальнейшей службы".А потом Собибор перестали вспоминать, потому что в стране развернулась антисемитская кампания, а поляки Собибор пытались забыть. Особенно те эпизоды, когда бежавших из лагеря поляки выдавали немцам или убивали сами. На территории исчезнувшего лагеря построили детский сад. Ни о чем не подозревавшие детишки играли на костях убитых.В 1965 году здесь все-таки поставили памятник. Но неуместный на братском кладбище детский сад перевели в другое место лишь, когда сменилась власть."Вопреки рекомендациям органов он затеял переписку с бывшими узниками Собибора, которых судьба разбросала по всему свету,— вспоминала вдова Печерского Ольга Ивановна.— На дворе холодная война, мы клеймим империалистов, а он пишет в США, Австралию, Израиль. Ему отвечают, в гости зовут. И после короткой славы — не только забвение, но и страх за свою жизнь".Когда боролись с "безродными космополитами", он потерял работу. После смерти Сталина устроился мастером на машиностроительный завод.В 1987 году его пригласили в Соединенные Штаты на премьеру художественного фильма "Побег из Собибора", где роль Печерского сыграл Рутгер Хауэр. Но его не пустили иАлександр Печерский на пресс-конференции "Нацистских преступников — к ответу!". 1983 год. Фото: РИА НОВОСТИАлександр Аронович Печерский ушел из жизни 18 января 1990 года. В его родном городе мало кто знал, что рядом жил настоящий герой.