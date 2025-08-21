Авито Доставка – это лучшая гарантия. Так ли это?

В этой статье я расскажу вам, что такое Авито Доставка, познакомлю вас с понятием скам (scam), а также расскажу о том, как меня обманули, когда я решил купить подарок своему внуку на Авито.

Что такое скам (scam)

В американской интернет-среде скам является распространенным словом. Для русскоязычных пользователей Сети этот термин употребляют, когда имеют ввиду мошеннические проекты, в котором участники терпят убытки.

Есть ещё одно значение слова скам - это стыд, позор. В буквальном смысле иностранное слово скам (sсam) означает афера или проделка. В современном использовании слово скам надо понимать, как мошенничество или обман.

Мошенники в интернете создают свои «прибыльные инвестиционные проекты», запускают рекламную компанию, и как минимум несколько сотен, а то и десятков сотен человек попадаются на обман. Мошенники могут создать копию или дубликат какого-либо известного проекта и подменить оригинал, что приведет в конечном счете тоже к потере денег.

Выбор подарка

У моего внука намечался день рождения, и я захотел купить ему в подарок пистолет. Решил купить пистолет на Авито. Авито – это сайт, на котором можно покупать и продавать разные вещи: автомобили, квартиры, ковры, самолеты, автоматы, пулеметы, игрушки и прочее.

Открыл сайт Авито, зарегистрировался, затем залез в раздел «Игрушки» и стал выбирать пистолет. Выбрал пистолет Nerf. Красивый пистолет, стреляет светящимися стрелами, в обойме 6 штук – блеск. Это даже не пистолет, а бластер, как пока еще у фантастических космических бойцов. Отзывы об этом бластере были только хорошие.

Я обратился к продавцу на Авито по поводу продажи бластера, и мы сразу же перешли на переписку в WhatsApp.

Продавец показался мне вежливым, культурным и общались мы на вы. Но вот только он оказался типичным скамером, о чем вы узнаете в дальнейшем.

Рядом с изображением бластера на сайте Авито находились такие сведения, в которых не было ничего, что бы касалось доставки, но я это дело проигнорировал.

Мы договорились, что продавец отправит мне игрушку Авито Доставкой. Авито Доставка - это сервис от Авито, который помогает получать товар покупателям с помощью доставки на указанный адрес почтового отделения.

Мне это было выгодно, так как не надо было никуда ехать, а еще я тогда считал, что Авито Доставка - это гарантия того, что меня не обманут, да и на сайте Авито написано точно также.

Скам на Авито

Сначала у меня перестала работать кнопка оплаты. Кнопка «Оплатить» находится обычно рядом с объявлением о продаже товара. Я сразу же написал об этом продавцу и у нас состоялся такой диалог:

Я:

- Извините за беспокойство, но тут не работает кнопка оплаты.

Продавец:

- Ничего страшного, нужно скачать новый плагин Авито.

Я:

- И где я его могу скачать?

Продавец:

- Вот ссылка. (Кидает ссылку)

Я:

- Спасибо, сейчас установлю.

Я сам не понимаю, как так вообще вышло, что я повелся на детский развод, но я нажал на ссылку. После нажатия на ссылку у меня установился этот плагин, и я увидел сайт Авито. Но это был не сайт Авито, а его двойник или дубль - одинаковый или почти одинаковый сайт. На этом сайте даже отзывы были. В принципе, я рад, что мне никакой вирус не всунули и на этом спасибо. Заветная кнопка появилась рядом с объявлением, и я с радостью написал об этом продавцу, тут же приступив к оплате.

Такие сайты называют по-разному: копия, двойник, фишинг, дубль, клон. Хотя некоторые слова имеют разные значения, смысл, вложенный в них в данном случае одинаков – это подмена оригинального сайта. Вероятно, правильным названием такого сайта будет дубль.

Дубль — это копия объекта, не связанная с ним. Например, страницы на сайте, которые полностью (чёткие дубли) или частично (нечёткие дубли) совпадают друг с другом, но каждая из них имеет свой URL- адрес. Одна страница может иметь как один, так и несколько дублей.

Бластер стоил 2000 рублей. Сначала у меня со счета снялась тысяча рублей, потом снялась еще одна тысяча. Деньги ушли через несколько минут. Затем выскочила табличка с требованием добавить еще одну тысячу. Я спросил у продавца: «Что это значит, почему еще 1000 рублей?» Он мне ответил: «Нужна еще одна тысяча рублей, а иначе товар к вам не придет. Но вы не волнуйтесь, - добавил он, - при доставке вам все лишнее отдадут».

И я, как лопух, поверил в это и перевел 1000 рублей. С меня запросили еще одну тысячу и я опять ее перевел. С меня запросили еще одну тысячу рублей, но эту третью лишнюю тысячу отдавать я не стал. Далее был диалог:

Я:

- Я отдал уже две лишних тысячи, а вы мне до сих пор говорите, что нужно еще.

Продавец:

- Вам все вернут при доставке, Авито Доставка – это лучшая гарантия.

Я:

- Нет, высылайте, пожалуйста, товар.

Продавец:

- Нет, я вам ничего не отправлю, пока вы не переведете еще одну тысячу.

Так могло продолжаться до бесконечности. Я отказался переводить еще одну тысячу рублей, и мошенник кинул меня в черный список.

Вывод

Продавец сделал так, чтобы я перешел по его присланной ссылке. Я попал на копию или фишинговый сайт Авито, а на этом сайте хозяин уже не Авито, а продавец, который и стал обманом выманивать мои деньги.

Название фишинг произошло от английского fishing — «рыбалка». Только вместо наживки и крючка — письмо или сайт, которые выглядят правдоподобно. А цель та же — чтобы вы клюнули.

Чтобы не попасть на фишинговый сайт или дубль внимательно проверяйте ссылку на него. Любое отличие от оригинала может привести, в конечном счете, к потере денег. Если решили воспользоваться Авито Доставкой, не скачивайте никаких сторонних расширений, приложений и плагинов. При общении пользуйтесь официальным приложением Авито внутри сайта. Не переходите по ссылкам, которые вам скидывает продавец. Вы можете попасть на дубль нужного сайта. Кроме всего прочего вы можете поймать вирус. Если продавец требует предоплату – откажитесь от покупки. Лучше всего договориться с продавцом о встрече. Например, приехать к нему, взять товар и передать деньги. Прочтите все, что касается обмана на и мошенников. Для этого зайдите в «Служба поддержки» и в разделе «Безопасность» выберете нужный вам пункт. Если необходима доставка, то выбирайте объявления с указанием «Купить с доставкой», как показано на скриншоте ниже.

p.s.

Мошенники - продавцы могут обмануть покупателей, но есть мошенники – покупатели, которые могут обмануть и продавцов. Например, вы продаете новый Айфон и отправляете покупателю посылку через «Авито Доставкой». При этом банк резервирует деньги покупателя на карте, и вы получите их после проверки и приема посылки покупателем. Вроде все прекрасно.

Что делает покупатель. При осмотре посылки покупатель подменяет ваш новый Айфон на похожий, но старый или битый, или неработающий… и отказывается от посылки. При этом к нему возвращаются зарезервированные деньги и остается ваш новый Айфон, а вы денег не получаете и вместо своего нового телефона к вам возвращается посылка, но уже с телефоном покупателя, на который он подменил ваш при проверке.

Остальные статьи и рассказы автора можно прочитать здесь.