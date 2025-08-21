Авито Доставка – это лучшая гарантия. Так ли это?

В этой статье я расскажу вам, что такое Авито Доставка, познакомлю вас с понятием скам (scam), а также расскажу о том, как меня обманули, когда я решил купить подарок своему внуку на Авито.
Что такое скам (scam)
В американской интернет-среде скам является распространенным словом. Для русскоязычных пользователей Сети этот термин употребляют, когда имеют ввиду мошеннические проекты, в котором участники терпят убытки.
Есть ещё одно значение слова скам - это стыд, позор. В буквальном смысле иностранное слово скам (sсam) означает афера или проделка. В современном использовании слово скам надо понимать, как мошенничество или обман.
Мошенники в интернете создают свои «прибыльные инвестиционные проекты», запускают рекламную компанию, и как минимум несколько сотен, а то и десятков сотен человек попадаются на обман. Мошенники могут создать копию или дубликат какого-либо известного проекта и подменить оригинал, что приведет в конечном счете тоже к потере денег.
Выбор подарка
У моего внука намечался день рождения, и я захотел купить ему в подарок пистолет. Решил купить пистолет на Авито. Авито – это сайт, на котором можно покупать и продавать разные вещи: автомобили, квартиры, ковры, самолеты, автоматы, пулеметы, игрушки и прочее.
Открыл сайт Авито, зарегистрировался, затем залез в раздел «Игрушки» и стал выбирать пистолет. Выбрал пистолет Nerf. Красивый пистолет, стреляет светящимися стрелами, в обойме 6 штук – блеск. Это даже не пистолет, а бластер, как пока еще у фантастических космических бойцов. Отзывы об этом бластере были только хорошие.
Я обратился к продавцу на Авито по поводу продажи бластера, и мы сразу же перешли на переписку в WhatsApp.
Рядом с изображением бластера на сайте Авито находились такие сведения, в которых не было ничего, что бы касалось доставки, но я это дело проигнорировал.
Мы договорились, что продавец отправит мне игрушку Авито Доставкой. Авито Доставка - это сервис от Авито, который помогает получать товар покупателям с помощью доставки на указанный адрес почтового отделения.
Мне это было выгодно, так как не надо было никуда ехать, а еще я тогда считал, что Авито Доставка - это гарантия того, что меня не обманут, да и на сайте Авито написано точно также.
Скам на Авито
Сначала у меня перестала работать кнопка оплаты. Кнопка «Оплатить» находится обычно рядом с объявлением о продаже товара. Я сразу же написал об этом продавцу и у нас состоялся такой диалог:
Я:
- Извините за беспокойство, но тут не работает кнопка оплаты.
Продавец:
- Ничего страшного, нужно скачать новый плагин Авито.
Я:
- И где я его могу скачать?
Продавец:
- Вот ссылка. (Кидает ссылку)
Я:
- Спасибо, сейчас установлю.
Я сам не понимаю, как так вообще вышло, что я повелся на детский развод, но я нажал на ссылку. После нажатия на ссылку у меня установился этот плагин, и я увидел сайт Авито. Но это был не сайт Авито, а его двойник или дубль - одинаковый или почти одинаковый сайт. На этом сайте даже отзывы были. В принципе, я рад, что мне никакой вирус не всунули и на этом спасибо. Заветная кнопка появилась рядом с объявлением, и я с радостью написал об этом продавцу, тут же приступив к оплате.
Такие сайты называют по-разному: копия, двойник, фишинг, дубль, клон. Хотя некоторые слова имеют разные значения, смысл, вложенный в них в данном случае одинаков – это подмена оригинального сайта. Вероятно, правильным названием такого сайта будет дубль.
Дубль — это копия объекта, не связанная с ним. Например, страницы на сайте, которые полностью (чёткие дубли) или частично (нечёткие дубли) совпадают друг с другом, но каждая из них имеет свой URL- адрес. Одна страница может иметь как один, так и несколько дублей.
Бластер стоил 2000 рублей. Сначала у меня со счета снялась тысяча рублей, потом снялась еще одна тысяча. Деньги ушли через несколько минут. Затем выскочила табличка с требованием добавить еще одну тысячу. Я спросил у продавца: «Что это значит, почему еще 1000 рублей?» Он мне ответил: «Нужна еще одна тысяча рублей, а иначе товар к вам не придет. Но вы не волнуйтесь, - добавил он, - при доставке вам все лишнее отдадут».
И я, как лопух, поверил в это и перевел 1000 рублей. С меня запросили еще одну тысячу и я опять ее перевел. С меня запросили еще одну тысячу рублей, но эту третью лишнюю тысячу отдавать я не стал. Далее был диалог:
Я:
- Я отдал уже две лишних тысячи, а вы мне до сих пор говорите, что нужно еще.
Продавец:
- Вам все вернут при доставке, Авито Доставка – это лучшая гарантия.
Я:
- Нет, высылайте, пожалуйста, товар.
Продавец:
- Нет, я вам ничего не отправлю, пока вы не переведете еще одну тысячу.
Так могло продолжаться до бесконечности. Я отказался переводить еще одну тысячу рублей, и мошенник кинул меня в черный список.
Вывод
Продавец сделал так, чтобы я перешел по его присланной ссылке. Я попал на копию или фишинговый сайт Авито, а на этом сайте хозяин уже не Авито, а продавец, который и стал обманом выманивать мои деньги.
Название фишинг произошло от английского fishing — «рыбалка». Только вместо наживки и крючка — письмо или сайт, которые выглядят правдоподобно. А цель та же — чтобы вы клюнули.
- Чтобы не попасть на фишинговый сайт или дубль внимательно проверяйте ссылку на него. Любое отличие от оригинала может привести, в конечном счете, к потере денег.
- Если решили воспользоваться Авито Доставкой, не скачивайте никаких сторонних расширений, приложений и плагинов.
- При общении пользуйтесь официальным приложением Авито внутри сайта.
- Не переходите по ссылкам, которые вам скидывает продавец. Вы можете попасть на дубль нужного сайта. Кроме всего прочего вы можете поймать вирус.
- Если продавец требует предоплату – откажитесь от покупки.
- Лучше всего договориться с продавцом о встрече. Например, приехать к нему, взять товар и передать деньги.
- Прочтите все, что касается обмана на и мошенников. Для этого зайдите в «Служба поддержки» и в разделе «Безопасность» выберете нужный вам пункт.
- Если необходима доставка, то выбирайте объявления с указанием «Купить с доставкой», как показано на скриншоте ниже.
p.s.
Мошенники - продавцы могут обмануть покупателей, но есть мошенники – покупатели, которые могут обмануть и продавцов. Например, вы продаете новый Айфон и отправляете покупателю посылку через «Авито Доставкой». При этом банк резервирует деньги покупателя на карте, и вы получите их после проверки и приема посылки покупателем. Вроде все прекрасно.
Что делает покупатель. При осмотре посылки покупатель подменяет ваш новый Айфон на похожий, но старый или битый, или неработающий… и отказывается от посылки. При этом к нему возвращаются зарезервированные деньги и остается ваш новый Айфон, а вы денег не получаете и вместо своего нового телефона к вам возвращается посылка, но уже с телефоном покупателя, на который он подменил ваш при проверке.
