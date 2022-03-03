Про российский рубль и про заморозку активов российского ЦБ



Наши западные друзья и партнёры уже в истерике — они возмущены тем, что «побеждённая» Россия их не слушается. У них рушится картина мира. Западные политики полагали, будто Россия — это ржавая бензоколонка с коррумпированными элитами, а вдруг оказалось, что Россия — великая держава, обладающая до кучи самой сильной армией на планете.



Абзац выше звучит как оголтелая пропаганда, так что я приведу пара цитат, чтобы было видно, что я не только нейтрален, но даже несколько приукрашиваю реальную растерянность Запада. Цитата первая, реплика главы дипломатии Евросоюза в адрес России:



https://www.spletnik.ru/buzz/c...



Больше никакого шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, алмазов в Антверпене. И это только начало…

Цитата вторая, из статьи в Ньюсвик:



https://www.newsweek.com/2022/...



Действия Путина, наглое неповиновение перед лицом неоднократных предупреждений и угроз санкций со стороны президента США Джо Байдена и западных союзников, теперь дают уверенность, если этого не было раньше, в том, что членство никогда не произойдет…

Комментировать тут особо нечего, всё ясно и так. Как верно заметил Виктор Мараховский, одна из слабостей Запада — английский язык. Мы-то с вами неплохо представляем, что там на Западе происходит — во всяком случае, те из нас, кто интересуется этим из праздного любопытства или по долгу службы. А вот на Западе Россию знают только по дурным пересказам нашей же творческой интеллигенции, если, конечно, тут термин «интеллигенция» уместен.

Готтентотские двойные стандарты «людей с красивыми лицами» можно ещё понять — они горячие патриоты Западного мира и потому уверенно ставят лояльность Западу выше неприятных фактов. Но когда в качестве главного аргумента в спорах наши «интеллигенты» используют искажение фамилии президента и мелочные придирки к его внешности… Мне кажется, все эти режиссёры, редакторы и писатели просто объективно не тянут на интеллигенцию: с рефлексией и критическим мышлением у них некоторый дефицит.



Так вот, западные элиты изучают Россию по статьям русскоязычных блогеров и журналистов, причём строго оппозиционных. Теперь они искренне удивляются: как же так, мы отлучили русских «олигархов» от вечеринок в Сен-Тропе, а они всё ещё не подкупили дворцовую стражу, чтобы заменить «диктатора» Путина на американскую марионетку.



У меня был подобный шок в девяностые — менее глубокий, разумеется, потому что я даже в двадцать лет не был таким напыщенным индюком, как западные политики и дипломаты сейчас. У нас в квартире шёл ремонт, и местные сантехники требовали денег, чтобы открыть подвал с кранами. Я попытался выторговать нужный мне ключ на бутылку водки, но встретил полный презрения взгляд. Мне в нескольких словах объяснили, что советская эпоха, когда водка считалась валютой, ушла в прошлое.



Европе и США сейчас очень больно — местные элиты с ужасом осознают, что американский мир, Пакс Американа, подошёл к своему логическому концу. Америку можно теперь просто игнорировать, как игнорировали в нулевые годы спивающихся бандитов, пытавшихся по старой памяти «разруливать» какие-то дела «на районе».



Пожалуй, нам это выгодно. Импортозамещение и дедолларизация — важные задачи, которые так или иначе надо было решать. Облигации США мы скинули уже давно, теперь пришло время попрощаться с долларом и евро, чтобы перевести торговлю российскими товарами на рубли. Блокировка активов нашего ЦБ, которую пообещала сейчас глава Еврокомиссии, большой шаг к этой важной для России цели:



https://lenta.ru/news/2022/02/...



В чём конкретно хранит активы наш ЦБ, я не знаю. Было бы здорово, если бы он хранил их в золоте, но я сильно сомневаюсь, что золота там больше 20-30%. Также какая-то доля активов хранится в юанях или лежит в местах, на которые американцы с европейцами при всём желании не могут наложить лапу. Полагаю, если ЦБ не был готов к февральским событиям, американцы могут арестовать примерно половину активов. Если был готов — может быть, пятую их часть.



Некритично, так как специально на этот случай у наших госкорпораций есть значительные долги в долларах и евро, которые можно будет «зачесть» в счёт украденного Западом. Следующая логичная мера — конфискация активов Запада, причём не только в России, но и в соседних республиках. Представляю, как будут вопить немецкие, например, бизнесмены, когда осознают, что их инвестиции превратились в тыкву, причём не из-за какого-то форсмажора, но только потому, что глава Еврокомиссии выполнила команду американского посла.



Курс рубля, конечно, будет скакать туда-сюда. Вместе с тем большой катастрофы я не жду: у нас огромный профицит внешней торговли, наш ЦБ действует жёстко и прагматично. Разрыв с западным сегментом мировой экономики мы переживём, при этом курс рубля в апреле, возможно, преподнесёт неприятный сюрприз тем, кто делает ставки против России.



Собственно, я писал про это ещё лет десять назад — мировая экономика постепенно возвращается в прошлое, в 19-й век, когда торговля между странами была гораздо менее активной, и когда каждая крупная страна активно защищала себя пошлинами от иностранных товаров.



В итоге то же самое будет с Китаем. Может быть, Китай вот прямо сейчас захочет воспользоваться моментом, чтобы вернуть себе Тайвань. Если горячее желание Китая выльется в полноценную военную операцию, торговые связи между Китаем и Западом также будут частично разорваны — как и связи между Западом и Россией. Закончится всё это известно чем — тяжелейшим, экзистенциальным кризисом как для доллара, так и для всей экономики коллективного Запада.

Замечу между строк, что Тайвань — колония США, которую давно уже пора призвать к порядку. Сейчас, к примеру, Тайвань наглейшим образом отказывается поставлять России микросхемы, хотя является по некоторым направлениям почти что монополистом:



https://kanobu.ru/news/tajvans...



Впрочем, решения Китая пока что предсказать сложно, у него есть несколько вариантов действий, некоторые из которых будут даже неприятны для России. Ясно одно — российская экономика входит в грозовые облака, нас будет потряхивать. Как я говорю с 2020 года, держать деньги в рублёвом кэше, — в наличных рублях, на банковском счёте, в облигациях, — весьма сомнительная идея. Возможно, рубль сейчас серьёзно тряханёт.



Курс рубля к доллару меня интересует слабо, я за доллары ничего не покупаю, однако на этот раз рубль может просесть и за пределами валютных обменников. Товары станут дороже, золото станет дороже. Про инфляцию в 4%, которая была бы вполне реальной целью на 2022 год ещё в начале февраля, уже можно забыть.



Кстати, я был бы очень рад, если бы наш рубль был золотым — жёстко привязан или к золоту, или к корзине ценных металлов. Однако по ряду внутриполитических причин такой привязки ожидать стоит очень навряд ли, увы.



Подведу итог



Нас ждут интересные год-два. Стратегически наша экономика выиграет, причём серьёзно, однако в короткой перспективе возможно и сильное ослабление рубля, и локальные пробуксовки в некоторых отраслях из-за частичного разрыва экономических связей с Западом.



Вместе с тем я не жду ни катастрофы, ни даже серьёзного кризиса. Санкционная агрессия Запада вызовет такой рост цен на нефть и продовольствие, который позволит России компенсировать большую часть нанесённого нам экономического ущерба. При этом, как верно заметил Дмитрий Медведев, в итоге Запад всё равно придёт к нам, чтобы отмотать санкции назад, частично восстановить торговлю. Но за те 5-10 лет, которые Запад будет «остывать» в мире изменится очень многое:

https://olegmakarenko.ru/23622...