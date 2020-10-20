Америка не выдержит — не надо бояться гонки вооружений

Новая гонка вооружений — поле исключительного преимущества России и сплошных рисков для её соперников. Так зачем её сдерживать? Нужно пользоваться этим инструментом для полного выматывания врагов и навязывания им своих условий.

Переговоры России и США относительно дальнейшей судьбы договора СНВ-3 зашли в тупик.

Путин не хочет идти на условия американцев, американцы — на предложения России.

«Срок действия СНВ-3 истекает 4 февраля 2021 г., если не будет согласия обеих сторон о его продлении, сказал Лавров, однако к настоящему моменту американская сторона представила России многочисленные условия, «сформулированные как за рамками самого договора, так и за рамками нашей компетенции». Ситуацию с продлением договора министр охарактеризовал как «критическую». «То есть у нас есть полная угроза остаться и оставить в общем-то весь мир вообще без этого договора?» – уточнил Путин. «Да и вообще без какого-либо другого инструмента, который бы обеспечивал хоть какие-то совместные подходы к поддержанию стратегической стабильности», – ответил Лавров. Путин предложил продлить договор безо всяких условий хотя бы на год, «чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам». Ответ Вашингтона последовал через несколько часов, он также был публичным. Белый дом опубликовал официальное заявление об отказе от предложения Путина, сообщив, что согласен на продление договора на год, если обе стороны заморозят ядерные арсеналы: «Мы надеемся, Россия пересмотрит свою позицию, прежде чем начнется дорогостоящая гонка вооружений».

Ответа Москвы не последовало».

И вот здесь перед нами открывается вся волнующая подоплёка «борьбы за мир» — оказывается, что ключевым её моментом является отношение к гонке вооружений. ДОРОГОСТОЯЩЕЙ гонке вооружений. Которую одни хотели бы избежать и которой пугают соперника.

Так вот, а стоит ли её бояться именно России? Может быть, напротив — тут открывается невиданное ранее окно возможностей, которое «решит сразу всё»?

«Бытует мнение что «гонка вооружений развалила СССР и его экономику». На самом деле всё обстояло ровно наоборот — Советский Союз развалился именно в тот момент и в значительной степени потому, что попытался выйти из гонки вооружений и сопутствующих ей стратегических реалий и поведенческих доминант. Сегодня хорошо загорелые ребята из Штатов предлагают нам новое издание старого доброго ядерного разоружения. Боюсь, нам придется их немного огорчить. Бог создал богатых и бедных, а Курчатов Бомбу — чтобы немного уравнять шансы. Только возрождение безудержной гонки ядерных вооружений, в том числе в космосе, способно вернуть нашей стране новый динамизм — динамизм силы и технического превосходства» — эти слова аналитика Бориса Борисова, написанные в 2009 году, оказываются идеальным пророчеством, которое сейчас сбывается на наших глазах!

Итак, в перспективе у нас, если отталкиваться от непродлённого СНВ-3, новая гонка стратегических вооружений. Кто в ней выиграет, а кто — проиграет?

Начнём с того, что главный смысл стратегических наступательных вооружений — защита суверенитета государства. Есть они у тебя — к тебе не придут в гости борцы за демократию и нефть, нету — жди их рано или поздно. У Саддама не было атомной бомбы, а у Ына она есть. Поэтому Ирак сейчас утратил суверенитет, а КНДР — нет, несмотря на все особенности тамошней экономической жизни. Так вот, США год за годом, изобретательно и коварно используя лазейки в договорах, а то и прямо их нарушая, сумела сместить баланс стратегического паритета в свою пользу — преимущественно, созданием системы ПРО двойного назначения, обе стороны которой — и защитная, и потенциально наступательная, представляют угрозу России и миру в целом, так как отменяют взаимное сдерживание.

Россия ответила созданием целого ансамбля новейших видов оружия — «Посейдон», «Буревестник», «Авангард», «Кинжал» и так далее. Баланс сместился теперь в пользу России, заставив Америку изрядно нервничать. Фактически, гонка вооружений уже началась пару лет назад — причём на полную!

И вот тут выяснилось, что бывший победитель в ней — Америка — теперь совершенно растерял былую форму, и не может продемонстрировать ничего такого, что реально бы могло остановить вырвавшуюся вперёд РФ. США бегут, вывалив язык и безнадёжно отставая.

Провалился многолетний проект по разработке рельсотронов, которые должны были «изменить всё». И где эти рельсотроны? Они так и не стали вооружением «кораблей будущего» — стелс-эсминцев «Замволт», обесценив тем самым вообще всю концепцию создания этих чрезвычайно дорогих морских игрушек. Проект закрыт, полное фиаско. Потраченное бабло ухнуло в бездну.

В качестве аккомпанемента к ситуации вокруг СНВ-3, в западной прессе стали появляться материалы, что у США теперь есть новая «вундервафля» — пушка, которая будет стрелять аж на 1800 километров.

«Сухопутные войска ВС США в настоящее время работают над новой пушкой дальнего действия, которая будет поражать цели на расстоянии до 1150 миль (более 1850 км). Если эта технология сработает, то стратегическая дальнобойная пушка (Strategic Long Range Cannon, SLRC) предоставит возможность американской артиллерии вести огонь в 50 раз дальше, чем из существующих на сегодня орудий, пишет Popular Mechanics. На суше «суперпушку» предполагается транспортировать с помощью тяжелых автотягачей. У перспективной пушки также есть потенциал вернуть в строй спящий класс больших боевых кораблей, которые когда-то считались ушедшими навсегда, — линкоров». А дальше — уже совсем открыто пишут: «С Северного моря Montana может обстреливать цели на западе России и даже саму Москву. Всего один линкор в Индийском океане может держать под прицелом большую часть Пакистана, Афганистана, Ирана, Йемена и Сомали. В Тихом океане «Монтаны», находящиеся в безопасности позади Японии, могут бомбардировать всю Северную Корею и другие объекты на евразийском континенте — вплоть до Пекина и Шанхая, пишут американские обозреватели».

Американцы, которые так и не смогли создать артиллерийские установки AGS для всё тех же многострадальных «Замволтов» с дальностью стрельбы «всего» 150 километров, пытаются уверить всех, что они просто не размениваются на мелочи, а делают сразу межконтинентальные орудия! Что ж делать — придётся верить, да!

Вопрос не в том, возможно ли такое теоретически (да, мы помним про «проект Вавилон» и так далее), а в том, что это — признак начала конца. Чем яснее США ощущают своё отставание в тех сферах, где Россия перехватила лидерство, тем более хаотичным становятся их метания — абсолютно как у немцев и японцев в конце Второй Мировой, когда они просто стали фонтанировать безумными проектами типа бомбёжки западного побережья Северной Америки с аэростатов или постройки танков «Маус».

И это замечательно! Теперь они — догоняющие! Они должны тратить НА ПОРЯДКИ больше денег, чтобы в необозримо большой сфере чего-то перспективного нащупать вслепую нечто, что обеспечит им трамплин в будущее. Потратят миллиарды — создадут прототип, поймут, что «не то пальто», бросят, и снова — к очередной гениальной идее. И снова миллиарды впустую. И так — пока кубышка бюджета не опустеет.

А есть все основания полагать, что опустеет она гораздо быстрее, чем в своё время у СССР — США уже не те. В американском бюджете уже зияет трещина дефицита размером в треть, а «грейт эгейн» всё круче и круче. Бумеранг вернётся и ударит по тем, кто когда-то его запустил. Новая гонка вооружений — поле исключительного преимущества России и сплошных рисков для её соперников. Так зачем её сдерживать? Нужно пользоваться этим инструментом для полного выматывания врагов и навязывания им своих условий.

Григорий Игнатов

https://jpgazeta.ru/amerika-ne-vyderzhit-ne-nado-boyatsya-gonki-vooruzhenij/