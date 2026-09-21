История создания фильма «Женитьба Бальзаминова»

«Женитьба Бальзаминова» — это не только часть потрясающей трилогии А. Н. Островского, но еще и грамотная экранизация. История Миши Бальзаминова, мечтающего о браке по расчету, была грамотно представлена талантливым режиссером Константином Воиновым. Конечно, все это было бы невозможным без звездного состава актеров, в том числе Георгия Вицина и Людмилы Гурченко.

Фильм полон интересных деталей, любопытных мелочей и историй со съемок, с которой и предлагаю ознакомиться. А главным задним фоном в этой шедевральной картине послужил великий и прекрасный Суздаль.

Это сейчас Суздаль - городок-картинка, а в то время все было иначе. Супруга режиссера, актриса Лидия Смирнова, сыгравшая в фильме роль свахи, вспоминала: "...сам город, эти заброшенные церкви, в которых хранились бочки с селедкой или были какие-то склады, эти дома косые, поваленные и бесконечное количество старух - все создавало атмосферу фильма..." По мотивам трилогии А. Н. Островского «Праздничный сон до обеда», «За чем пойдешь, то и найдешь», «Две собаки дерутся — третья не приставай». Мелкий московский чиновник Бальзаминов мечтает жениться — и обязательно на богатой. Забавные ситуации, в которых то и дело оказывается герой, пытающийся найти невесту, составляют сюжет одной из популярнейших отечественных кинолент.

В фильме снимались: Георгий Вицин, Людмила Шагалова, Лидия Смирнова, Екатерина Савинова, Жанна Прохоренко, Людмила Гурченко, Тамара Носова, Николай Крючков, Ролан Быков, Инна Макарова, Надежда Румянцева, Татьяна Конюхова, Нонна Мордюкова.

Режиссер: Константин Воинов

Сценарист: Константин Воинов

Оператор: Георгий Куприянов

Композитор: Борис Чайковский

Художник: Феликс Ясюкевич

Премьера фильма состоялась: 25 марта 1965 года 10 лет режиссер Константин Воинов вынашивал задумку снять эту комедию.

В результате к тому времени, когда начались съемки, Вицину уже исполнилось 47 лет, а играть он должен был 25-летнего героя. А актриса Людмила Шагалова, которую взяли на роль маменьки персонажа, оказалась на 6 лет моложе актера.

Актер серьезно подготовился к роли: чтобы стать стройным и подтянутым, он месяц бегал по полю с футболистами. А чтобы выглядеть моложе, в первый раз загримировал себя сам. Шпатлевку смешал с красной краской, чтобы лицо выглядело более худым. За веснушками спрятал морщины, а на голову надел парик с кудрявыми волосами. Потом над ним трудились гримеры, слой за слоем наносившие краску, чтобы придать лицу юношескую живость. За это актер в шутку прозвал кинофильм «Женитьбой забальзамированного».

Один из секретов Воинова смог понять только сейчас. Любопытно, что в Суздале одновременно снимались «Рублев» Тарковкского, «Женитьба Бальзаминова» и экранизация пушкинской повести «Выстрел». Кроме звездного актерского состава (Гурченко, Савинова, Макарова, Румянцева, Крючков, Носова, Смирнова, Мордюкова) Константин Воинов привлек еще одного мощного исполнителя — прекрасный древний Суздаль. Потрясают не только виды старых церквей, торговых рядов, настоящих улочек и домиков (в том числе и настоящий «дом Бальзаминовых»), а чистая атмосфера, открытость, воздушность. Совершенно не чувствуется, что первоисточником были всего лишь смешные сцены в трех театральных стенах. Яркие, сочные, кустодиевские краски. И параллельно — «цветная» музыка Бориса Чайковского, много работавшего в кино, но в «Женитьбе Бальзаминова» легкой рукой рассыпавшего по фильму чудесные калейдоскопичные миниатюры. А колокольные удары и перезвоны… А мелкие и микроскопические эпизоды, отшлифованные до волшебного блеска!

Финальный проезд и проход торжествующей свахи Смирновой снимался в самую жару. Воинов, недовольный чем-то, вновь и вновь заставлял взмокшую актрису повторять эту простенькую сцену. Чувствуются эти невидимые «пот, кровь и слезы» в конечном результате?

Воинов и сотоварищи сумели задеть какую-то невидимую струну в русских душах, оттого картина так дорога нам и сегодня. Редкий гость Суздаля не поинтересуется, где находится «дом Бальзаминова». Более сорока лет назад проходили в Суздале съемки «Женитьбы Бальзаминова», а любители кино все продолжают искать памятные места. И чаще всего это дом, который ассоциируется с именем Георгия Вицина. Он в Суздале существует и поныне. В самом центре, на улице Старой, под номером 13. Он ничем особым не отличается от десятков других. Нет только голубятни, которую тогда построили специально для съемок. Зато сохранился двор, в тени которого любил полежать на раскладушке Вицин. Недавно на знаменитом доме появилась памятная доска, которая гласит, что именно здесь в 1964 году проходили съемки популярного фильма «Женитьба Бальзаминова». Съемки «Женитьбы Бальзаминова» проводились летом 1964 года, — вспоминает хозяйка дома, Т. Ф. Садкова.

— Моя мама заключила с творческой группой договор на аренду придомовой территории, двора и амбара, в котором был размещен реквизит, а наверху была пристроена… голубятня. Голубей столичные кинематографисты набрали у местных мальчишек. А гулял «по крышам» голубей вместе с мальчишками во время съемок сам Миша Бальзаминов (актер Г. Вицин).

Приходилось наблюдать известных актеров во время репетиций и съемок. С Л. Шагаловой не приходилось разговаривать, самые хорошие отношения сложились с Катей Савиновой — она была попроще. Лидия Смирнова как-то заходила в дом чайку попить. Одна из сцен с ее участием долго снималась возле нашего дома и во дворе. Помню, после очередного дубля Лидия Николаевна подошла к лошади, обняла ее за шею и сказала:

— «Эх, милая, у нас с тобой одна судьба: лошадь гоняют, и артистку гоняют…»

— А Вицин был как свой, — продолжает воспоминания хозяйка дома № 13.

— Как выпадет свободная минутка, он к нам в огород, где грядки, фруктовые деревья — на раскладушку отдыхать». Тем не менее при всей старине и "заброшенности" Суздаля его улицы пришлось немало декорировать под антураж эпохи. С одними вывесками хватало мороки: сочинялись новые, дописывались буквы из дореволюционной грамматики.

Сложно было и с костюмами. Пошивочный цех "Мосфильма" не справлялся: параллельно снимались "Метель" (кстати, чуть раньше ее съемки проходили тоже в Суздале), киноэпопея "Война и мир", еще одна экранизация классики - "Гранатовый браслет" по А.И. Куприну и, разумеется, политически важный фильм "Ленин в Польше". Поэтому группе "Женитьбы Бальзаминова" полный комплект костюмов со студии не дали. Часть костюмов была куплена в Малом театре, часть - взята напрокат, и лишь персональные костюмы были сшиты в мастерской.

Кстати, для Вицина места съемок были в какой-то степени родными. Позже артист вспоминал:

"...в селе Небылое, недалеко от Юрьев-Польского, в детстве часто бывал. Это родина моего отца. На телеге меня возили, дорога была плохая, и я трясся почти целый день - часов с 10 утра и до 8 вечера. Но зато окрестностями любовался. Места-то красивейшие!"

Из книги Лидии Смироновой «Моя любовь». 2009:

Для «Женитьбы Бальзаминова» Воинов выбрал местом действия великолепный город Суздаль. Он был таким первозданным. Тогда еще не было никаких туристических комплексов, никаких «Интеротелей», и никто там еще не снимал. Там была паршивенькая трехэтажная гостиница с одним туалетом на этаже, площадь центральная и рынок, на котором продавались крынки со сметаной, молоком, земляника, черника. Мы выходили на маленькие балкончики гостиницы и смотрели — бабы пришли с обычным молоком или топленым, а может, со сливками. Мы в гостинице жили тесно — втроем в одном номере. Воинов с Вициным и с оператором. Рядом мы с Шагаловой и Конюховой. Катя Савинова жила с кем-то внизу, по соседству — Румянцева с Макаровой. Мы варили на плитках себе еду.

Шагаловой Константин Наумович предложил играть маменьку героя. И эта хорошенькая, кудрявая, беловолосая, с большими голубыми глазами «Валя Борц» стала старушкой. В жизни Вицин был старше своей «маменьки» Килограммы ваты и клей превратили обаятельную Людмилу Шагалову в жалкую старуху-мещанку

Я помню, Константин Наумович бросил фразу, что она мышка, такая юркая мышка. Ее чудное лицо делали морщинистым. Под паром оно становилось похожим на печеное яблочко. Шагалова потом маленьким утюжком разглаживала эти морщины. Идея взять молодую актрису на роль немолодой маменьки возникла у Воинова неслучайно: Людмила Шагалова показалась ему очень убедительной в фильме «Сказка о потерянном времени» роли в девочки-старушки. Чтобы превратить Шагалову в мать Бальзаминова, миловидной актрисе вздергивали нос невидимыми нитками, создавали с помощью пара и специального клея морщины на лице. В результате лицо актрисы походило на печеное яблоко, и по вечерам ей приходилось разглаживать лицо утюжком. Для создания эффекта полной фигуры под платье подкладывали целых 8 кг ваты.

А последним штрихом образа стали покрашенные черным лаком зубы. Из-за того, что к ним прилипал язык, актриса не могла говорить, пока не догадалась опустить его под нижний ряд зубов — и в результате заговорила характерным старушечьим голосом.

Из книги Лидии Смироновой «Моя любовь». 2009:

Роль свахи для меня была открытием. И я стала работать. Сначала мы искали грим: нос подтянули кверху, рыжий парик, красные глазки от пристрастия моей свахи к вину. А как нелегко было осваивать кринолин! Садишься, а юбка поднимается кверху, закрывает тебя. Волосы нам укладывала знаменитый мастер, истинный профессионал, Мария Ивановна из МХАТа. Это удивительно творческий человек, золотые руки. У нее хватало терпения тратить на наши головы по три часа, каждый волосок зализывать. И мне, и Мордюковой она придумала очень смешные прически.

Когда я нашла манеру речи моей героини, я вдруг стала чувствовать себя очень удобно. Долго искала ей походку. Наконец нашла — утиную, немного вкрадчивую. И моя сваха по городу все снует, снует. Тут сосватает, там сосватает, ну, конечно, зарабатывает, да и рюмочку поднесут. Из скольких фантазий, из скольких приспособлений лепился этот характер! Это все, конечно, помог найти Воинов.

Кстати, «Женитьба Бальзаминова» — один из самых ансамблевых фильмов, а это возможно только при опытном режиссере. Мы ходили на каждую съемку друг к другу. Воинов хотел, чтобы все знали, что делают другие, чтобы они жили в этой атмосфере. Нас, кроме съемок, когда мы жили в Суздале, ничего не интересовало, ничего. И все шло от режиссера, он объединил нас в одну семью. Это было единство взглядов, вкусов, идей.

Надо сказать, что сам город, эти заброшенные церкви, в которых хранились бочки с селедкой или были какие-то склады, эти дома, косые, поваленные, и бесконечное количество старух — все создавало атмосферу фильма. Нигде я не видела столько старух, сколько в Суздале. Там не было никаких производств, только молочная фабрика: делали сгущенное молоко, творог, сметану, масло.

Были монастыри, где находились малолетние преступницы, они там работали. Мы играли прямо в старых торговых рядах. Водрузили вывески с буквой «ять» на чайных, сапожных палатках, убрали столбы с проводами, а все прочее осталось. Извозчик, нищий, собака — все было как в XIX веке. На площади снималась финальная сцена, когда Вицин пляшет под потрясающую музыку Бориса Чайковского — знаменитую полечку. Она теперь часто звучит по радио, узнаваемая и любимая. Танец, конечно, придумал Воинов. В рубашке нараспашку, в дикую жару, Воинов показывал Гоше Вицину, как надо танцевать. Оборонительный вал превратился в сад вдовы Белотеловой На Кремлевской улице режиссер нашел удачную обзорную точку, откуда открывался замечательный вид на церкви Суздаля на фоне зелени и простора. Создавалось впечатление, что вдова на самом деле сидит в своем саду, скучая и ожидая, когда ей найдут жениха. На самом деле же это был просто земляной вал — оборонительное сооружение, удачно заросшее терновником и деревьями. Но члены съемочной группы принесли туда стол, сервировали его, а также поставили забор, на который лез Бальзаминов, — и нужный антураж был создан.

Также он показывал Мордюковой, как она должна целовать Вицина возле забора. Берет за плечи Вицина, жадно целует:

— Чтобы он ко мне каждый день…

И об забор — раз!

И у Гошки встряхивалась голова.

У Мордюковой это не получалось, она злилась. Воинов настаивал на своем. Уже звучит команда:

— Семнадцатый дубль, еще раз!

Будет и тридцатый дубль, но он добьется своего. Мордюкова вдруг говорит:

— Ах, черт возьми, я сейчас возьму и точно повторю его интонацию, как бы скопирую его!

И произносит:

— Чтобы он ко мне каждый день…

Воинов закричал:

— Нонночка, миленькая, молодец, прекрасно! Сняли! Он довольно жестокий бывал на съемках. Я там ела пирог с повидлом, сначала он был свежий, потом черствый, у меня тоже было, наверное, дублей двенадцать-пятнадцать, а я его все ела и ела и с удовольствием мазала вареньем.

Я проглотила пятнадцать кусков, меня рвало, меня трясло, я снова и снова ела этот пирог, и все равно Константин Наумович добился того момента, когда его все полностью устроило. Сегодня, когда я выступаю и говорю о «Женитьбе Бальзаминова» или когда играю сцену свахи, меня всегда встречают аплодисментами. Все знают и любят эту картину, а такой режиссер, как Швейцер, сказал, что это классика. Это и правда талантливо! В пьесе Бальзаминов говорит: «Если бы я был царь» — и больше ничего. Воинов сам придумал целую сцену. Он говорил, что это его лучшая картина. Неудачные фильмы он тоже всегда называл сам. Нет художника, у которого бы не было неудач. «Шапку» он тоже считал удачной. А вот была у него картина «Чудный характер» с Дорониной — неудачная. И если его критиковали, он никогда не злился, все понимал. Никакого самомнения у него и в помине не было. «Женитьба Бальзаминова» была восторженно встречена критиками.

«Фильм получился хорошим. Смешным. Грустным. Современным».

«Воинов посмотрел на пьесу свежими, нынешними глазами».

Да, это был не тот Островский — монументальный, скучный, обличительный, — которого привыкли видеть в то время и которого Суслов считал эталоном.

Фильм сняли довольно быстро — всего за 3 месяца. Но все это время участники съемок жили по современным меркам очень скромно. В Суздале была тогда всего одна гостиница, как и рассказала в своей книге Лидия Смирнова. А чтобы хоть как-то разнообразить питание, актерам приходилось подстерегать торговцев, которые шли на рынок мимо гостиницы, чтобы купить у них молоко, сливки, землянику или чернику.

В фильме было несколько масштабных сцен, в которых Бальзаминов представляет себя то царем, то генералом. Для участия в этих сценах было приглашено чуть ли не все население Суздаля. За 8-часовую смену детям платили 1,5 рубля, а взрослым — 3, однако, хотя по тем временам это были неплохие деньги, шли на съемки не только ради заработка: само участие в киносъемках было для жителей праздником. Некоторым из местных жителей даже посчастливилось попасть в эпизодические сцены.

Немало было съемок и с участием массовки. На подмогу пришли местные жители. Актриса Людмила Шагалова вспоминала: "...город принял нашу работу, как свое дело. Многие с удовольствием участвовали в наших массовках и в свободное время разгуливали по городу в полученном для съемок костюме. Многие приходили просто так: посмотреть, как идут дела, потолковать о том, о сем"

Юрий Белов, заслуженный работник культуры РФ, создавший в Суздале Музей кино, а в то время - обычный девятиклассник, часто бегал в переменки на съемочную площадку и много лет спустя рассказывал, что в съемках участвовало едва ли не "полгорода". Горожане Мария Кривова и Иван Быков сыграли полноценные эпизодические роли, поэтому режиссер их фамилии поставил в титры. Потом Воинов делился с журналистами: "...встречаются очень одаренные люди. Вот, например, шофер Суздальской автобазы Иван Сергеевич Быков. Мы попросили его сниматься в роли купца Пежонова. Очень хорош!" Сцены гарцующего на коне Миши и сцена с царским троном были сняты во входном проеме Преподобенской колокольни Ризоположенского женского монастыря.

Сцены из сна Бальзаминова снимались также на Торговой площади на фоне Казанской церкви и Торговых рядов: Церковь Казанской иконы Божией Матери, или Казанская церковь — зимняя церковь на Торговой площади Суздаля рядом с Торговыми рядами, построенная в 1739 году. В нескольких десятках метров от неё расположена парная летняя Воскресенская церковь (1720). Казанская церковь была пристроена к Воскресенской и многократно перестраивалась. В храме находятся мощи святителей Иоанна и Феодора Суздальских.

Мимо этих Торговых рядов проезжал в финале фильма свадебный кортеж, а на Торговой площади отплясывал ошалевший от счастья Миша Бальзаминов: Даже на эпизодические роли выбирались именитые актеры.

Наталья Крачковская тоже засветилась в одном из эпизодов фильма. Любопытно, что большинство актеров попадали на съемки без проб. За несколько лет вынашивания режиссером сценария фильма роли заранее закрепились за определенными людьми.

Мастерское исполнение роли принесло Нонне Мордюковой премию имени братьев Васильевых, а комедию посмотрели больше 19 млн зрителей. В Суздале установили памятник Георгию Вицину в образе Бальзаминова в 2024 году Открытие памятника

Разумеется, артисты не раз хорошо "отдыхали" на природе по вечерам. Рассказывают, однажды Вицину налили коньяка. Актер махом опрокинул рюмку в себя, но... не выпил, а прополоскал рот и выплюнул! На это Мордюкова сказала ему:

- "Жора, ну что ты за мужик - не пьешь, не куришь. Ты - труп".

Вицин с присущей ему иронией ответил:

- "Нет, я не труп, я - йог".

Многие тогда не знали, что в жизни актер, игравший пьяниц и тунеядцев, был совершенно скромным и интеллигентным человеком, не пил, не любил посиделок за столом и действительно занимался йогой.

И все же, "Женитьба Бальзаминова" удалась. Добрая история маленького смешного человека, живущего иллюзиями, легла на душу зрителям. Иначе современный телеэкран, поклоняющийся рейтингам, не стал бы ее регулярно ставить в программу по праздникам...