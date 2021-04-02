Мегаватт не будет, ждите мегатонны - Россия отказалась поставлять уран в США

Отечественное правительство в одностороннем порядке вышло из еще одного соглашения, бывшего порождением порочной капитулянтской политики, проводившейся после распада СССР тогдашним руководством нашей страны. Речь идет о договоре, регулировавшем поставки из России в США гексафторида урана – производного, полученного после разбавления и переработки содержимого боеголовок наших ядерных боеприпасов, которые были «пущены под нож» в результате охватившей в 90-е годы Кремль тяги к «разоружению». Отечественное правительство в одностороннем порядке вышло из еще одного соглашения, бывшего порождением порочной капитулянтской политики, проводившейся после распада СССР тогдашним руководством нашей страны. Речь идет о договоре, регулировавшем поставки из России в США гексафторида урана – производного, полученного после разбавления и переработки содержимого боеголовок наших ядерных боеприпасов, которые были «пущены под нож» в результате охватившей в 90-е годы Кремль тяги к «разоружению».

Для того чтобы понять истинные причины и значение этого шага как для нашей страны, так и для Соединенных Штатов, необходимо сперва разобраться с сутью и смыслом расторгнутых ныне соглашений.

Скажем «ноу» ВОУ-НОУ

Все их следует рассматривать в неразрывном единстве, поскольку у того, что Вашингтон делал и планировал сделать в этой сфере, начиная с 1991 года, были всего две цели. Первая – полное лишение ядерного потенциала всех до единой стран образовавшегося тогда «постсоветского пространства». И вторая – получение от этого максимальной материальной выгоды. Все как всегда у американцев... Прикрывались эти мотивы, по обыкновению, самыми, что ни на есть благими намерениями: Американские конгрессмены Сэм Нанн и Ричард Лугар вдруг ужасно озаботились проблемами сохранности атомного оружия, дислоцированного в бывших республиках Советского Союза и его возможным «попаданием не в те руки».

«Добрые и щедрые» заокеанские «партнеры» выразили самое горячее желание помочь с решением этих проблем. В то же самое время был заключен ряд договоренностей, главным из которых являлись СНВ-1 и приложенный к нему позднее Лиссабонский протокол, в соответствии с которым от ядерного статуса отказывались Белоруссия, Украина и Казахстан. Все атомное оружие, ранее пребывавшее на их территориях, переходило России – а заодно и все проблемы с его дальнейшим хранением либо утилизацией.

Безусловно, главной целью американцев было превращение в груды бесполезного и неопасного для них металлолома наших баллистических ракет, стратегических бомбардировщиков и подводных лодок. Однако оставалась проблема обогащенного, «оружейного» урана. В конце концов, ракет, или, на худой конец, бомб можно понаделать и новых – было бы желание. А в Вашингтоне очень хотели «вырвать атомные зубы русского медведя» со стопроцентной гарантией. И не без собственной выгоды. Первыми идею о том, что «совершенно ненужный русским» уран, который останется после их разоружения, неплохо было бы пустить на топливо для американских АЭС, назвав это «беспроигрышным вариантом», выдвинули ученые Джефф Комз и Томас Нефф. Произошло это, что характерно, еще в 1989 году, что доказывает: СССР американцы «похоронили» уже тогда.

В 1991 году, когда уже была утверждена программа Нанна-Лугара, к этому вопросу вернулся один из авторов идеи – доктор Томас Нефф из знаменитого Массачусетского технологического института. Именно им была предложена формула ВОУ-НОУ, расшифровываемая, как перевод высокообогащенного оружейного урана из «русских боеголовок» в низкообогащенный уран для АЭС США. Нефф называл это «великой урановой сделкой» и не ошибался. На тот момент... Впрочем, не будем забегать наперед. В Белом доме и правительстве Соединенных Штатов такие инициативы восприняли весьма благосклонно, а тогдашний президент России готов был выполнять едва ли не любую команду, поступившую из этих инстанций. Более того, наши «партнеры» неплохо подстраховались для того, чтобы Москва «не соскочила с крючка». Ведь коммерческие поставки урана на Запад (в том числе, и в США) из СССР начались еще задолго до его распада – первые соответствующие контракты относятся к 70-м годам ХХ века.

Однако в 1992 году министерство торговли и Комиссия по международной торговле Соединенных Штатов «вдруг» инициировали антидемпинговое расследование против нашего ядерного сырья. Итогом его стало введение «удушающей» пошлины в 116% на весь уран, поступающий из России. Стоит ли удивляться, что в конце 1992 года, непосредственно перед заключением Соглашения «ВОУ-НОУ» (подписано 18 февраля 1993 года), «антидемпинговое расследование» было якобы «прекращено». На самом деле, отказываться от претензий к нашей стране никто и не подумал. Просто принятие окончательного решения по ним было «отложено», а грабительские пошлины – временно сняты. Однако сам по себе «дамоклов меч», висящий над поставками, никуда не делся.

Осветим и обогреем Америку?

Раскурочивание боеголовок, обеднение полученного из них оружейного урана и последующие поставки его в США проводились в рамках программы с громким названием «Мегатонны – в мегаватты». Мегаватт и вправду хватало с лихвой – начиная примерно с 2000 года, когда цикл переработки и, соответственно, уровень поставок вышел на проектный уровень, ими обеспечивалась едва ли не половина нужд атомной энергетики Соединенных Штатов в топливе, что было эквивалентно примерно 10% всей вырабатывавшегося в США в это время электричества. Оцените размах, учитывая размеры страны и ее энергетические «аппетиты»... Ничего удивительного – ведь в рамках ВОУ-НОУ были переработаны 500 тонн высокообогащенного оружейного урана, из которых в конечном итоге были получены около 15 тысяч тонн гексафторида урана, ушедшего за океан. Нельзя сказать, чтобы оплачивался он по высокой цене, однако, согласно подсчетам, общая сумма, которая поступила в доход России в результате реализации сделки, равняется 17 миллиардам долларов. При этом, правда, не обошлось без очень громких коррупционных скандалов, в которых были замешаны должностные лица вплоть до отечественного министра по атомной энергетике в 1998-2001 годах Евгения Адамова и других руководителей, причастных к ВОУ-НОУ.

Речь при этом шла об «уплывших» неизвестно куда десятках, если не сотнях миллионов долларов. Как бы то ни было, последние поставки низкообогащенного урана из нашей страны в США были осуществлены в 2013 году, а теперь Россия официально заявила о нежелании далее продолжать действие сделки. Уничтожать собственные боеголовки мы точно больше не будем – совсем даже наоборот. Желаете получать уран для АЭС – закупайте по ценам, которые мы вам назовем. А еще лучше, приобретайте готовые ТВЭЛы, так нам будет еще выгоднее. И, заодно, перестаньте пытаться выдавить российских ядерщиков отовсюду, откуда только можно. С Украины – в частности...

При ближайшем рассмотрении финального итога сделки ВОУ-НОУ получается так, что злую шутку она, как ни крути, сыграла вовсе не с Россией, а с ее инициаторами – американцами. Прежде всего, им не удалось осуществить в рамках программы Нанна-Лугара полное уничтожение нашего военного потенциала и, в первую очередь, оборонной промышленности. Для тех, кто продолжает верить, что американские сенаторы и правительство в данном случае действовали из соображений альтруизма и заботы о мире во всем мире, рекомендую ознакомиться с откровениями такой известной персоны, как Эштон Картер, в свое время бывший помощником главы Пентагона и одним из разработчиков ядерной доктрины США. В одном из своих интервью он честно признал: венцом программы были «десятки тысяч ученых из российского ВПК, заключивших контракты с США и мечтавших не создавать подводные лодки и ракеты для своей страны, а разрушать их». Этот же персонаж, кстати, огласил и тот факт, что «в карманы американских военных подрядчиков» уходило не менее 85% средств, якобы «выделявшихся России» для разоружения по Нанну-Лугару.

Конец всему этому настал, к сожалению, только все в том же 2013 году, когда мы перестали «подкармливать» своим ураном американские АЭС – именно тогда перед «специалистами» из США захлопнулись двери хотя бы самых секретных объектов отечественного ВПК, где они до этого чувствовали себя чуть ли не как дома. Сегодня в американских СМИ уже вовсю звучат голоса разного рода «экспертов», которые заявляют о том, что Россия «должна объяснить, почему она расторгла договор» и «осветить вопрос того, как теперь будет осуществляться контроль за ее ядерными материалами». Как, как... Да никак! Почему вы вообще решили, что должны и можете нас контролировать?

Также одним из немаловажных моментов реакции представителей США на решение нашего правительства стало заявление, последовавшее от компании Orano (ранее – COGEMA, впоследствии Areva) о том, что выход России из соглашения «не повлечет негативных экономических последствий для компании и ее клиентов», поскольку она «обладает рядом других источников поставок природного урана». Возможно, эти успокоительные речи и соответствуют истине, однако главная проблема для американской атомной энергетики заключается в другом. Уверовав в то, что поставки из России будут продолжаться ровно столько, сколько захотят в США, и на их условиях, там совершенно забросили развитие собственных ядерных производств. В конечном итоге это привело к тому, что по оценкам американских же аналитиков такая важнейшая вещь в цикле получения и топлива для АЭС, и высокообогащенного урана, как технологии по разделению его изотопов, находятся в США сегодня «на уровне начала 90-х годов прошлого века». Именно сейчас, когда Соединенные Штаты полны решимости как можно скорее избавиться от «грязной» электрогенерации с помощью сжигания угля или природного газа, это очень плоха новость. Есть, впрочем, и другая – куда хуже. Полученные от продажи урана из порезанных в угоду Вашингтону ракет миллиарды долларов в России не разворовали и не растратили по пустякам. Их пустили на ускорение промышленного и научного развития страны. И, в том числе, ее военно-промышленного комплекса. Какая злая ирония судьбы – стремившиеся свести к нолю военный потенциал России американцы, по сути дела, профинансировали создание «Авангардов», «Кинжалов» и «Посейдонов».

Поставки урана в США могут быть продолжены – соответствующие договоренности и контракты имеются. Однако теперь это будет делаться по справедливой, рыночной цене, а не «как решат в Вашингтоне». Там, впрочем, хватает главою скорбных русофобов, которые призывают уран у русских не покупать ни в коем случае. Как минимум –снова ввести драконовские пошлины на него. Что ж, господа – желаете вернуться к свече и лучине, воля ваша. Вашингтону отныне предстоит заботиться о получении мегаватт для своих граждан и промышленности самостоятельно. А заодно - крепко призадуматься над своим поведением, чтобы не получить из-за океана мегатонны...

Автор: Александр Неукропный

https://topcor.ru/19022-megavatt-ne-budet-zhdite-megatonny-r...