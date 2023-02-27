Территория Героев...(73)

Мы из Советского Союза

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. https://t.me/mod_russia/24019 https://t.me/mod_russia/24070

Стрелок-зенитчик мотострелкового батальона Алексей Фомин рассказывает, как он сбил вражеский Су-25

Алексей, находясь на дежурстве, заметил приближение самолета противника, моментально среагировал и произвел пуск из переносного зенитного ракетного комплекса по нему.

В результате решительных действий самолет ВСУ был сбит и не смог нанести удар по позициям российских подразделений. (См. видео по ссылке)

https://t.me/mod_russia/24196

Военнослужащий Зубков Сергей Начальник штаба мотострелкового батальона Сергей Зубков рассказывает, за что был награжден Орденом Мужества

Подразделение под командованием Сергея прорвало оборону противника и закрепилось на важных позициях.

В ходе обороны данных позиций, подразделение в ближнем бою уничтожило около десяти националистов, остальным пришлось отступить. За те же сутки было отбито еще две контратаки ВСУ. (См. видео по ссылке)

https://t.me/mod_russia/24045 В ходе оборонительного боя в районе одного стратегически важного населенного пункта экипаж танка старшего лейтенанта Руслана Мавликасова, заняв выгодную позицию, отбивал фланговые атаки боевиков.

Проявляя профессионализм, российские танкисты уничтожили бронеавтомобиль, два пикапа с противотанковыми ракетными комплексами западного производства, а также большое количество пехоты противника.

Кроме того, в бою экипаж Руслана Мавликасова под вражеским огнем оперативно эвакуировал раненых с поля боя. После чего вернулся на позицию и продолжил вести огонь на поражение.

Уверенные и самоотверженные действия старшего лейтенанта Мавликасова и его подчиненных нанесли значительный урон противнику, способствовали удержанию стратегически важного населенного пункта, а также позволили сохранить жизни российских военнослужащих.

https://t.me/mod_russia/24049 В ходе разведки командир отделения младший сержант Максим Беломестнов со своим личным составом обнаружил опорный пункт противника и принял решение вступить в бой. Российские военнослужащие, используя рельеф местности, заняли выгодные позиции и открыли огонь на поражение.

Максим Беломестнов, умело командуя отделением, действовал на передовом рубеже атаки. В бою он лично уничтожил трех боевиков из стрелкового оружия, а также гранатой вывел из строя вражеский пулемет. Противник, понеся тяжелые потери, отступил, а российские военнослужащие заняли опорный пункт.

Через некоторое время боевики, собираясь нанести артиллерийский удар, в качестве корректировщика запустили беспилотный летательный аппарат. Максим Беломестнов обнаружил вражеский квадрокоптер и поразил его прицельным огнем из стрелкового оружия.

Благодаря высокому уровню профессионализма младшего сержанта Беломестнова и самоотверженности его подчиненных удалось занять опорный пункт противника, что в дальнейшем позволило подразделениям ВС РФ прочно закрепиться на данном рубеже.

https://t.me/mod_russia/24055 Его позывной — Штурман, он 12 лет прослужил на Тихоокеанском флоте в офицерском звании, а когда началась спецоперация, принял решение пойти на фронт добровольцем. Сойдя с корабля на сушу, он отправился через всю страну в подразделение «Ахмат» — так и попал в зону боевых действий. Теперь занимает должность командира стрелкового батальона и воюет на одном из самых опасных участков в ЛНР. (См. видео по ссылке)

https://t.me/c/1801542020/2441 Водителя БТР с позывным «Акула» называют «таксистом». А он не обижается. Говорит, что его главная задача — забрать с передка столько же бойцов, сколько привёз на задачу. Поэтому он каждому персонально желает: берегите себя, пацаны! Ведь всех нас ждут дома. (См. видео по ссылке)

https://t.me/mod_russia/23666 Бойцу с позывным «Амур» 26 лет, он кадровый военный. Весной он участвовал в штурме Мариуполя и провёл на этом направлении около двух месяцев. Из них около трёх недель продолжались интенсивные городские бои, в которых противник показал всю свою беспринципность, коварство и жестокость по отношению к мирным жителям. Вот как это было.(См. видео по ссылке)

https://t.me/mod_russia/23708

Военнослужащий "Ратибор" Каждый дом – «Брестская крепость»: командир штурмового отряда ЧВК «Вагнер» рассказал о боях в Бахмуте

В ходе боев за школу №4 на востоке Бахмута подразделения «музыкантов»уничтожили более ста националистов из батальона «Харьков». Об этом рассказал командир отряда ЧВК «Вагнер» с позывным Ратибор:

«Они просто не ожидали таких быстрых, слаженных и стремительных действий. К школе вообще было невозможно подойти, но под прикрытием шквального огня мы заставили противника отойти от своих огневых точек, и в этот момент с флангов зашли штурмовые группы».

Школа находится на пересечении Алебастровой и Загородной улиц. В здании учебного заведения находилось примерно 30 боевиков.

https://t.me/c/1801542020/2566 Уже два месяца мобилизованные бойцы из Приморья живут в Запорожской области. Их полевой лагерь находится в нескольких километрах от линии соприкосновения. Пока мотострелки проходят подготовку с инструкторами, в блиндаже топится печка, а повар готовит обед: первое, второе и салат. Рядом – единственная наземная постройка: полевая баня. Её соорудили из ящиков из-под боеприпасов, но в ней даже есть стиральная машина. В этом небольшом видео военные показывают свой простой и уютный быт.(См. видео по ссылке)

https://t.me/mod_russia/24057

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Гвардии старший сержант Соседов Владимир При исполнении воинского долга во время СВО погиб гвардии старший сержант, 104 полк 3 ПДР Соседов Владимир, погиб 29.03.2022 г

https://zpobeda.ru/sosedov-vladimir/

Военнослужащий Павлович Иван Вельск простился с Иваном Николаевичем Павловичем, погибшим при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине.

Иван Павлович награждён Орденом Мужества посмертно.

https://vk.com/wall-49391015_24832

Военнослужащий Зайцев Иван В ходе проведения спецоперации на Украине погиб уроженец Архангельской области Иван Геннадьевич Зайцев из посёлка Хетово Виноградовского района.

У него осталась семья, которой будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

https://zpobeda.ru/ivan-zajcev/ Родился 17 апреля 1987 года в городе Новодвинске Архангельской области

Всё свое детство и юность Дмитрий Юрьевич жил в Новодвинске. Окончил Новодвинский индустриальный техникум, где получил специальность электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

В 2009 году был признан в ряды Российской Армии. Служил в Мурманской области радиотелефонистом в в/ч 08275 (200-я Отдельная Мотострелковая Печенгская ордена Кутузова Бригада (ОМСБр) Береговых Войск Северного флота, Западный военный округ).

Одноклассники и классный руководитель вспоминают Дмитрия, как участника всех школьных и городских спортивных мероприятий, активного помощника в походах, который любил охоту, рыбалку, лесные прогулки за грибами и ягодами, он был компанейским парнем, настоящим мужчиной-добытчиком.

С 2015 года по настоящее время жил в Мурманске, служил по контракту. По долгу своей службы Дмитрий был участником военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Погиб при исполнении боевых задач.

У Дмитрия Волошина осталась семья: мама, сестра, жена и двое детей.

Ему было 34 года.

За Мужество и Героизм проявленные при исполнении воинского долга младший сержант Волошин Дмитрий Юрьевич указом президента РФ награжден орденом Мужества (посмертно).

https://vk.com/wall-76679750_7933

Военнослужащий Токарев Назар Гepoичecки пoгиб пpи выпoлнeнии бoeвoй зaдaчи 21-лeтний Тoкapeв Ηазар Тapacoвич. ДΗР.

https://zpobeda.ru/nazar-tokarev/

Старший лейтенант Фарниев Олег На Украине погиб лётчик из Ардонского района с. Нижний Фиагдон Олег Фарниев.

36-летний боец был штурманом-оператором вертолётного звена вертолётной эскадрильи войсковой части 44936. 21 апреля 2022 года старший лейтенант Олег Фарниев и ещё несколько бомбардировщиков направлялись обратно в часть. Жизнь военнослужащих оборвалась рядом с российской границей.

В начале СВО на Украине его вертолёт был сбит и упал на территорию противника.

Он приземлился в сознании, но сломал поясницу, по словам передавшей тело стороны ему предложили сдаться, но он стал отстреливаться из горящего вертолёта и тогда по нему дали залп.

После ДНК-экспертизы родным подтвердили информацию о его смерти.

У летчика осталась маленькая дочь.

https://zpobeda.ru/oleg-farniev/

Военнослужащий Чмир Сергей В боях под Лисичанском погиб казак Нижне-Кубанского районного казачьего общества Терского войска Сергей Чмир, 1985-го года рождения.

Воевал гранатомётчиком. Участвовал в боях за Соледар в декабре прошлого года, позже их подразделение перевели на Лисичанское направление. Там он и принял последний бой. Казак бросился выручить товарищей, которых поразил боеприпас, сброшенный с беспилотника, но сам попал под огонь.

У Сергея осталась жена и трое детей: двое сыновей подростков и годовалая дочь.

https://zpobeda.ru/sergej-chmir/ В средней школе №5 поселка Сафоново Мурманской области открыли Памятную доску выпускнику Никите Нильцигаеву, который погиб в ходе СВО. Никита родился в семье военных и видел себя в рядах российской армии. Он проходил контрактную службу в 200-й мотострелковой бригаде.

В 2020 году принимал участие в боевых действиях в Сирийской Арабской Республике, за что был награжден медалями «Участнику военной операции в Сирии», «Ветеран боевых действий» и «За воинскую доблесть» 2 степени.

Посмертной наградой стал орден Мужества.

https://www.mvestnik.ru/newslent/v-safonove-uvekovechili-pamyat-nikity-nilcigaeva/

Старший лейтенант Лебедев Алексей При исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине погиб уроженец ст. Черноярской Моздокского района старший лейтенант Алексей Лебедев.

Алексею было 27 лет.

https://zpobeda.ru/aleksej-lebedev/

Лейтенант Егоров Алексей Егоров Алексей Дмитриевич

01.07.1996 г. — 01.08.2022 г.

Служил с начала войны 2014 года.

https://zpobeda.ru/egorov-aleksej/

Военнослужащий Деменченков Сергей На Украине в борьбе с фашистами, защищая нас, погиб Деменченков Сергей Сергеевич

Сергей Деменченков родился 11 августа 1986г. в Суземке. После окончания Суземской СОШ 2 в 2004г. Сергей поступил в Коломенское высшее артиллерийское командное училище

Потом в Тульский артиллерийский инженерный институт. Отлично закончив учебу, офицер стал служить в 217-ом гвардейском парашютно-десантном полку

Постоянно проявлял себя ответственным надёжным отзывчивым добрым грамотный человек с чувством долга и патриотизма, замечательный семьянин

Есть благодарности и награды.

У Сергея остались жена и 10-летний сын

https://zpobeda.ru/demenchenkov-sergej/

Ефрейтор Макаров Сергей Оричевский район Кировской области простился с Макаровым Сергеем Леонидовичем,

ефрейтором 127-й отдельной разведывательной бригады в/ч 67606 г. Севастополь, погибшим в ходе исполнения воинского долга во время специальной военной операции на Украине.

Сергей родился в многодетной семье. Когда ему было 4 года, папы не стало. Мама одна поднимала всех восьмерых детей. «Сережа был самым лучшим братом, сыном, другом. Никогда никому не отказывал в помощи, никому не отказывал, всегда улыбался, любил ходить в лес, на рыбалку, очень любил племянников и они его», – говорят его родные.

После окончания 9 класса Мирнинской средней школы Сергей Макаров получил среднее специальное образование в Вятском профлицее.

С 2008 года его жизнь неразрывно была связана с армией – он стал военнослужащим по контракту.

За боевые заслуги еще при жизни Сергей был представлен к государственной награде имени Жукова.

У Сергея остались жена и двое детей.

https://vk.com/wall-18478103_22595

Военнослужащий Павлов Дмитрий Павлов Дмитрий Вячеславович погиб при выполнении военной спецоперации.

Родился Дмитрий 10.02.2001г. в ЕАО с. Кукелево.

С самого ранего детства, Дмитрий чтил своих предков,которые участвовали в ВОВ. Учили труду, уважать старших и малых. Окончив 9 классов, Дмитрий поступил в Сельскохозяйственный техникум.

Закончив в 2020г. техникум, был призван 08.07.2020г.на срочную службу в вооруженные силы. Служили 4 мес.. в/ч 21250Б в г. Чите, а после распределения попали в/ч 46102 г. Бикин. Там подписал контракт и был отправлен на Украину, на СВО.

Их прикомандировали к ЧВК «Вагнерам», чему он был очень рад. Ему с ребятами очень нравилось.

Дмитрий был при жизни, хорошим сыном, братом и отличным другом. Принимал участие в жизни с. Кукелево,участвовал на всех празниках и мероприятиях в Доме культуры,помогал и малому и старому.

Попали под минометный обстрел, получил сложное ранение, находится в Ростовском госпитале, где скончался.

При нахождении на СВО был награждён медалью, «За боевые отличия».

https://zpobeda.ru/dmitrij-pavlov/

Военнослужащий Каражаев Георгий В ходе спецоперации на Украине погиб Георгий Казбекович Каражаев (Габулик) из г. Владикавказ Северной Осетии.

Ему было 31 год.

В памяти товарищей он останется смелым, мужественным и отзывчивым человеком.

https://zpobeda.ru/georgij-karazhaev/

Военнослужащий Орехов Евгений В зоне СВО погиб Евгений Орехов

https://zpobeda.ru/evgenij-orehov/

Военнослужащий Селивёрстов Николай 24-летний мобилизованный из Новосибирской области Николай Селиверстов погиб при исполнении воинского долга в зоне спецоперации.

https://zpobeda.ru/nikolaj-selivjorstov/

Военнослужащий Блинов Сергей Мобилизованный из Новосибирской области Сергей Блинов погиб в зоне СВО

Военнослужащий из Сузунского района Новосибирской области Сергей Блинов погиб во время спецоперации, спасая товарища.

Директор предприятия, на котором до мобилизации работал Сергей Блинов, отметил, что он и раньше проявлял во всем героизм.

https://zpobeda.ru/sergej-blinov/

Военнослужащий Харченко Сергей Сергей Харченко родился в начале 1994 года в Белово. Служил Сергей в мотострелковой части в Хабаровском крае. Добился зачисления в отдельную роту снайперов. И, как положено у снайперов, дал своей винтовке «СВД» имя. Назвал «Даша». Это было имя одноклассницы, в которую Сергей был втайне влюблен.

Восстановившись в вузе после демобилизации, Сергей получил диплом химика и тут же огорошил близких, сказав, что пойдёт в отряд Томского ОМОНа «Ратник».

Отряд Томского ОМОНа вместе с другими частями прорывался на соединение со знаменитым Гостомельским десантом. Шли быстро, на помощь товарищам. И помощь успела вовремя. Но для Сергея Харченко это был последний бросок.

Сергея ранили в голову. Его погрузили на бронемашину, пытались оказать помощь, но безуспешно. Он не вернулся после того боя. Возможно, по нему стреляли целенаправленно, как по снайперу.

https://zpobeda.ru/sergej-harchenko/

Ефрейтор Ваулин Василий Василий Иванович Ваулин родился 11 августа 1975 года в с. Калангуй Оловяннинского района.

Получил средне специальное образование в Калангуйском техническом училище.

В ноябре 1993 года Оловяннинским РВК призван на службу. Проходил до 1995 года. В период с августа 1994 по январь 1995 годы выполнял боевые задачи на территории Северной Осетии. Был награждён медалью «За отвагу».

После службы вернулся домой, работал.

Женился, имеет двух дочерей.

С 2005 года стоит на воинском учёте в ВК Карымского района. 23 сентября в составе 300 тысяч россиян был мобилизован и направлен на выполнение СВО.

Василий Иванович не секунды не колебался и встал на защиту Родины, своей семьи, детей. Воевал в составе мотострелкового полка в/ч 95482.

14 января выполняя боевую задачу по восстановлению техники вблизи населённого пункта Новомихайловка ДНР подразделение попало под ракетный удар противника.

За проявленные стойкость и героизм при выполнении боевой задачи ефрейтор Ваулин В.И. награждён орденом Мужества посмертно.

https://zpobeda.ru/vasilij-vaulin/

Сержант Полуянов Евгений В ходе специальной военной операции на Украине погиб командир отделения Евгений Полуянов.

Евгений родился в маленьком селе Полесье Челябинской области 11 мая 1999 года. Учился в МКОУ «Родниковской» СОШ до 9 класса, затем поступил в Троицкий аграрный техникум. После получения диплома ушёл в армию на срочную службу в город Чебаркуль. По окончании срочной службы там же подписал контракт и остался служить.

Евгений добросовестно выполнял все задания, служить ему нравилось, а товарищи его уважали.

Евгений был хорошим, добрым, отзывчивыми парнем, никогда никого не обидел ни словом, ни поступком.

По словам друзей, был душевный человек, всегда шёл на помощь, всегда поддерживал.

Был единственный сын в семье, у него остались пожилые родители, отец-инвалид…

Погиб в ходе освобождения Донецкой Народной Республики.

За отвагу и самоотверженность, безграничную преданность Родине и своему народу сержант Евгений Олегович Полуянов награждён Орденом Мужества. Посмертно…

Ему было 23 года.

https://zpobeda.ru/evgenij-poluyanov/

Младший сержант Боровский Александр 28 января трагически погиб при обстреле нацистами госпиталя мед брат Боровский Александр Александрович.

Профессионал своего дела.

https://zpobeda.ru/aleksandr-borovskij/

Военнослужащий Хасанов Мирзабек В Орске простились с бойцом ЧВК «Вагнер» Мирзабеком Хасановым.

Коренной орчанин родился в многодетной семье, выпускник школы №28.

Его решение принять участие в СВО было осознанным. Погиб при исполнении воинского долга.

https://zpobeda.ru/mirzabek-hasanov/

Военнослужащий Степанов Андрей В ходе специальной военной операции на территории СВО погиб 39-летний Степанов Андрей Николаевич, проходивший военную службу по контракту.

Андрей Степанов родился 5 июня 1983 года в Новосибирске. С 2-летнего возраста жил в Бердске, здесь окончил школу и Бердский электромеханический техникум.

Друзья и знакомые Андрея Степанова характеризуют его как отзывчивого и доброго человека, оптимизм и жажда к жизни которого увлекали и заражали окружающих.

В октябре 2022 года поступил на военную службу по контракту со словами: «Лучше я пойду, чем мои сыновья…». Он считал защиту семьи, детей и Родины делом чести.

https://zpobeda.ru/andrej-stepanov/

Доброволец Фризен Андрей При выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции трагически погиб старший следователь-криминалист в отставке полковник юстиции Андрей Абрамович Фризен

Андрей Абрамович посвятил свою жизнь защите Отечества, прошел службу в рядах Советской армии, а после служил следователем, прокурором-криминалистом, следователем-криминалистом в органах прокуратуры и Следственного комитета Российской Федерации. На его счету многие раскрытые тяжкие и особо тяжкие преступления. Преданный своему призванию, он никогда не сомневался в правильности выбранного жизненного пути.

Весной 2022 года он добровольцем зачислен на службу в Вооруженные силы Российской Федерации. Защищая Отечество в зоне специальной военной операции, получил ранение, но пройдя лечение, осенью снова вернулся в строй.

При выполнении боевой задачи Андрей Абрамович трагически погиб.

https://zpobeda.ru/andrej-frizen/

Доброволец Увицкий Сергей Глава Федерации карате России Сергей Увицкий погиб при выполнении боевой задачи в Донбассе.

Он участвовал в спецоперации в отряде добровольцев «Союз» объединения федераций боевых искусств.

https://zpobeda.ru/sergej-uvickij/

Военнослужащий Жапов Чингиз В ходе спецоперации на Украине 25 января 2023 года, прикрывая передвижение своей разведгруппы, героически погиб Жапов Чингиз Батоцыренович 1984 года рождения.

Уроженец ст. Ага Могойтуйский район.

Всю свою жизнь он посвятил службе в силовых структурах: разведка ГРУ, десантник ОМОНа, участник военных операций в Сирии и Ливии.

Вернувшись из Ливии он не дожидаясь окончания отпуска, уехал на Украину инструктором разведгруппы.

У Чингиза остались жена и маленький сын.

https://zpobeda.ru/chingiz-zhapov/

Ефрейтор Кокоев Валерий Кокоев Валерий Георгиевич героически погиб при исполнении воинского долга. Боец Росгвардии, ветеран боевых действий в САР, активный участник СВО с первых часов на Киевском и Харьковском направлениях, кавалер Ордена Мужества (посмертно).

Участник специальной операции с 24 февраля. Проявляя мужество и героизм, выполнял боевые задачи по удержанию аэродрома «Антонов» в поселке Гостомель Киевской области.

Колонна российских войск, в составе которой находился ефрейтор Кокоев Валерий Георгиевич, двигаясь по направлению г. Изюм Харьковской области, попала под шквальный артиллерийский огонь противника. Осколками было ранено несколько военнослужащих. Валерий Кокоев, не считаясь с риском для собственной жизни, предпринял действия для спасения двух своих боевых товарищей, находящихся рядом, закрыв собой от осколков, чем спас их жизни, но сам геройски погиб…

Указом Президента России за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, ефрейтор Кокоев Валерий Георгиевич, награжден Орденом Мужества (посмертно).

https://zpobeda.ru/valerij-kokoev/

Военнослужащий Кибирев Роман В боях с нацистами на территории бывшей Украины пал смертью храбрых уроженец Борзинского района Забайкалья Роман Кибирев.

Фашистского гада Роман бил в рядах «музыкантов» легендарного «Вагнера». Контракт с ЧВК заключил, находясь в Краслаге, где отбывал наказание – 16 лет строгого режима. Сидеть ему оставалось пять месяцев, но он решил уйти добровольцем на фронт.

https://zpobeda.ru/roman-kibirev/

Военнослужащий Михайлов Владимир В ходе спецоперации на Украине, при выполнении боевой задачи, героически погиб уроженец Забайкальского края Красночикойского района села Урлук Михайлов Владимир Александрович.

Родился Владимир 5 сентября 1986 года.

https://zpobeda.ru/vladimir-mihajlov/

Военнослужащий Шутов Антон Шутов Антон

г.Санкт-Петербург

https://zpobeda.ru/anton-shutov/

Военнослужащий Григорьев Данил Григорьев Данил Денисович.

Царство небесное. 7.08.2000 — 14.01.2023

Для кого-то Кипиш для кого-то Буйвол…

https://zpobeda.ru/danil-grigorev/

Военнослужащий Портнов Александр Мобилизованный из города Оби погиб в спецоперации по защите Донбасса

42-летний Александр Портнов уже имел боевой опыт — в начале 2000-х годов служил на Северном Кавказе. В сентябре прошлого года обчанин попал под частичную мобилизацию. На СВО был замкомандиром взвода роты управления мотострелкового полка.

25 января 2023 года Портнов героически погиб в ходе боевых действий. Военнослужащий был смертельно ранен в районе города Кременная в Луганской народной республике (ЛНР).

У Александра Портнова в Оби остались жена и 7-летняя дочь.

Герой Донбасса посмертно награждён Орденом Мужества.

https://zpobeda.ru/aleksandr-portnov/

Сержант Калачёв Михаил Калачёв Михаил Анатольевич

Погиб 11.06.22г.

Сахалинская область, в/ч 35390

https://zpobeda.ru/kalachjov-mihail/

Матрос Тарасов Игорь Александрович Матрос Игорь Тарасов родился в 2001 году на Сахалине. С 2015 по 2017 год учился в средней общеобразовательной школе.

После школы учился в Сахалинском техникуме механизации сельского хозяйства. В 2021 году вступил в ряды отдельной бригады морской пехоты.

6 марта 2022 года в ходе выполнения боевых задач проявил смелость и отвагу при защите государственной границы Российской Федерации. Героически погиб.

В честь героя Игоря Тарасова в СОШ, где он учился, открыли «Парту Героя».

За проявленный героизм и честное выполнение воинского долга приказом президента РФ матрос Тарасов награжден Орденом Мужества посмертно.

https://sakh.online/news/18/2022-12-23/nashi-geroi-matros-igor-tarasov-355070

Военнослужащий Кидинов Вадим (1996 — 2022) военнослужащий ВС РФ, урож. п.Добринка Липецкой обл.

Вадим рано стал самостоятельным. После 9 класса он поступил в строительный колледж и стал жить в Липецке. В 18 лет ушел в армию. Служил в ракетных войсках стратегического назначения. А, демобилизовавшись, устроился на работу в областном центре по специальности.

Решение об участии в СВО Вадим принимал самостоятельно. О том, что подписал контракт, сообщил родным буквально накануне отправки, видимо, не хотел раньше времени волновать.

Хоронили Вадима, как и полагается защитнику Родины, в военной форме, со всеми воинскими почестями: духовым оркестром и залпами прощального салюта.

Те, кто хорошо знал Вадима Кидинова, говорят, что он был очень светлым человеком, добрым и готовым отстаивать справедливость везде и всегда. Таким и запомнят его земляки.

Посмертно Вадим Кидинов представлен к высокой награде — ордену Мужества

https://dobvesti.ru/ispolnil-svoj-dolg-do-kontsa-otpravlyayas-na-ukrainu-vadim-kidinov-znal-za-chto-idet-voevat.html

Военнослужащий Беляков Леонид В Печенгском округе простились с Леонидом Беляковым.

Военнослужащий погиб в бою в ходе специальной военной операции на Украине.

Леонид отдал свою жизнь, защищая нашу Родину, оставаясь верным присяге и российскому народу.

https://zpobeda.ru/leonid-belyakov/

Сержант Абдуллаев Али Абдуллаев Али Абдуллаевич

10.08.1998 г. р. – 11.10.2022 г.

Сержант ВДВ. 247-й десантно-штурмовой полк.

Абдуллаев Али Абдуллаевич родился 10 августа 1998 года в городе Избербаш.

В 2017 г. сбылась мечта Абдуллаева Али. Юношу призвали на военную службу в Вооруженные силы России. Служба проходила в городе Балаково Саратовской области. После армии Али начал службу по контракту в г. Омске, 242-ом учебном центре ВДВ. Через 6 месяцев обучения был направлен в г. Ставрополь.

С февраля 2020 года, почти 6 месяцев, служил на территории Сирийской Арабской Республики г. Латаки «Хмеймим».

С 24 февраля 2022 года Абдуллаев Али принимал участие в специальной военной операции на Украине. В марте попал в госпиталь. Был контужен. После восстановления вернулся в строй.

В октябре, в Херсонской области, на 25 году жизни оборвалась жизнь молодого, красивого, жизнерадостного Али.

https://zpobeda.ru/ali-abdullaev/

Доброволец Пряничников Игнат В г. Абинск Краснодарского края простились с воином-добровольцем ОДШБр «Ветераны» Пряничниковым Игнатом Федоровичем.

Игнат исполнил с честью свой служебный долг. Он поехал добровольцем на спецоперацию по спасению мирных граждан Донецкой и Луганской народных республик.

Погиб при исполнении воинского долга, защищая интересы нашей Родины.

За участие в специальной военной операции награждён Орденом Мужества.

https://vk.com/wall-214347861_529

Военнослужащий Васильев Валерий В ходе спецоперации на Украине, при выполнении боевой задачи, героически погиб уроженец Забайкальского края, города Краснокаменск Васильев Валерий Александрович.

https://zpobeda.ru/valerij-vasilev/

Военнослужащий Тюлинов Александр Тюлинов Александр Сергеевич героически погиб при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции на Украине.

Уроженец Калининградской области.

Он был хорошим и исполнительным солдатом.

В посёлке Рубежное,Луганская область,Александр находился на линии прямого соприкосновения с противником.

После обстрела со стороны националистов Александр был ранен в бедро,скончался от большой потери крови.

Посмертно награждён орденом Мужества.

https://zpobeda.ru/aleksandr-tjulinov/

Военнослужащий Смолин Александр Смолин Александр Сергеевич погиб при исполнении воинского долга, проявив мужество и героизм в ходе проведения СВО военнослужащий именного батальона «Байкал».

Александр родился 11 июня 1984 года в Бичурском районе с. Малый Куналей.

В сентябре 2022 года Александр уволился и добровольно подписал контракт с воинской частью, отправился на СВО в рядах подразделения «Байкал».

Родные, друзья и коллеги вспоминают Александра, как доброго и отзывчивого человека с открытым и добрым сердцем.

Любимым делом и хобби было резьба по дереву, у родных и близких останутся навсегда его ручные работы в память о нём.

У Александра остался сын и родной брат.

https://zpobeda.ru/aleksandr-smolin/

Военнослужащий Дамм Алeкcaндp Состоялось пpoщaниe c мoбилизoвaнным вoeннocлужaщим Дaмм Александром Βиктopoвичeм.

Алeкcaндp пoгиб в peзультaтe удapa пo лaгepю poccийcких coлдaт в Μaкeeвкe Дoнeцкoй oблacти, кoтopый был нaнecён вoopужёнными cилaми Укpaины в нoвoгoднюю нoчь 31 дeкaбpя 2022 гoдa.

https://zpobeda.ru/alekcandp-damm/

Военнослужащий Иринчинов Виталий В ходе спецоперации на Украине при выполнении боевой задачи героически погиб уроженец Забайкальского края, Краснокаменского района, поселка Ковыли Иринчинов Виталий Иванович 29.12.1984. года рождения.

Виталий был добровольцем, присоеденился к рядам ЧВК «Вагнер» из ИК-16 Красноярского края.

В бою проявил настоящее мужество и самоотверженность.

Погиб 1 января 2023 года.

https://zpobeda.ru/vitalij-irinchinov/

Военнослужащий Кудря Руслан (Тимати) 13.05.1995-27.12.2022

https://zpobeda.ru/ruslan-kudrya/

Военнослужащий Швадович Кирилл Швадович Кирилл

28 лет

г.Архангельск

https://zpobeda.ru/kirill-shvadovich/

Гвардии старший прапорщик Лобачёв Сергей Лобачёв Сергей Владимирович

Гвардии старший прапорщик 331-Костромского ПДП ВДВ .

Участник конфликтов в Чечне.

Погиб в ходе СВО на Украине.

Награжден Орденом Мужества посмертно!

У Сергея остались жена и дочка.

https://zpobeda.ru/sergej-lobachjov/

Военнослужащий Чекашкин Степан В ходе спецоперации на Украине, при выполнении боевой задачи, героически погиб уроженец Забайкальского края Красночикойского района, села Жиндокон.

Чекашкин Степан Валерьевич

Родился 27 марта 1986 года.

В 2001 году закончил МОУ Жиндойскую СОШ.

Погиб на Украине, защищая Родину и интересы России, в рядах ЧВК Вагнер.

Ему было 36 лет

https://zpobeda.ru/stepan-chekashkin/

Военнослужащий Богданов Алексей Богданов Алексей Сергеевич

01.12.1986-15.01.2023

погиб под Кременной.

https://zpobeda.ru/aleksej-bogdanov/

Рядовой Чурилин Артем В селе Верх-Майзас Новосибирской области простились с Артемом Чурилиным, погибшим в ходе спецоперации.

Старший стрелок.

Артём Чурилин родился 21 марта 1994 года. После окончания девяти классов Верх-Майзасской школы учился в СПТУ-74. Был призван на срочную службу в мотострелковой части ВС РФ, в Шилово.

После армии Артём работал на различных предприятиях в Новосибирске. Последнее место работы – машинист экструдера на заводе. На СВО попал в рамках частичной мобилизации.

6 января 2023 года старший стрелок рядовой Артём Чурилин пал смертью храбрых на сватовском направлении, при артобстреле.

Посмертно награжден орденом Мужества.

У него остались жена и полуторагодовалый сын.

https://zpobeda.ru/artem-churilin/

Военнослужащий Стогов Александр Стогов Александр Александрович

14.10.1995 г.р.

83-ая отдельная десантно-штурмовая бригада, гаубичный артиллерийский дивизион.

Погиб 04.03.2022 г. под Гостомелем…

Награждён Орденом Мужества (посмертно).

Александр был прекрасным сыном, верным и надёжным другом для друзей и сослуживцев.

https://zpobeda.ru/aleksandr-stogov/

Младший сержант Бухаров Павел Бухаров Павел 17.03.1992 (30 лет) младший сержант из посёлка Черновский Волжского района погиб 1 января 2023 года в Макеевке.

В ходе спецоперации погиб Павел Бухаров. Младший сержант, отслужил в армии командиром отделения войсковой разведки. В сентябре 2022 года был призван по мобилизации и ни минуты не сомневался в необходимости прохождения службы.

Ему было 30 лет.

https://zpobeda.ru/pavel-buharov/

Доброволец Федюшин Дмитрий В ходе спецоперации на Украине, при выполнении боевой задачи в группировки ЧВК Вагнера 31.12.2022 г. героически погиб уроженец Забайкальского края, с.Усть-Нарин Федюшин Дмитрий Андреевич 30.03.1999 года рождения.

Дмитрий принимал участие в боевых действиях, ушёл в ноябре добровольцем с Ик-10.

https://zpobeda.ru/dmitrij-fedjushin/

Военнослужащий Куликов Александр 1 янвapя пoгиб пpи oбcтpeлe в Μaкeeвкe Κуликoв Александр Βячecлaвoвич

Дaтa poждeния 15.05.1997г

https://zpobeda.ru/aleksandr-kulikov/

Доброволец Искалиев Хаиржан Под Астраханью проводили в последний путь воина-добровольца.

Хаиржану Искалиеву исполнилось 30 лет, а спустя десять дней он погиб в ходе спецоперации, – как и его младший брат Самат прошлой весной. С земляком простились в селе Бирючёк Камызякского района.

Хаиржан Искалиев участвовал в спецоперации в составе ЧВК «Вагнер».

https://zpobeda.ru/hairzhan-iskaliev/

Военнослужащий Сафиуллин Айнур У него остались жена и двое маленьких детей

После школы Айнур поступил в Казанское высшее танковое командное ордена Жукова Краснознаменное училище и закончил академию.

С тех пор жил в Казани. Со временем у него появилась своя семья — жена, десятилетний сын и двухлетняя дочь.

Айнур был на спецоперации с первого дня.

Военного похоронили на кладбище Курган в Казани на Аллее Славы.

Айнуру Сафиуллину было 34 года.

https://116.ru/text/world/2023/01/12/71965760/

Старший лейтенант Командов Геннадий В селе Большое Шемякино Татарстана у Обелиска Славы состоялась церемония прощания с командиром танковой роты, старшим лейтенантом Командовым Геннадием Геннадьевичем, героически погибшим в ходе специальной военной операции на Украине.

Родился он 3 июня 1996 года в селе Большое Шемякино Тетюшского района РТ. С 1 сентября 2003 года по 27 июня 2014 года учился в Большешемякинской средней школе. Окончил Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище.

Старший лейтенант Командов Геннадий Геннадьевич, выполняя боевое задание, верный присяге, героически погиб в населенном пункте Октябрьское, Сватовского района, Луганской области.

https://zpobeda.ru/gennadij-komandov/

Военнослужащий Калачев Вячеслав 28 января 2023 года, при выполнении задач специальной военной операции на Украине шагнул в бессмертие Калачев Вячеслав Владимирович (28.06.1985 г.р.), о героической службе которого мы рассказывали в 17 выпуске.

Гвардии старший прапорщик Калачев с 2005 года служил в 674-м отдельном гвардейском батальоне связи 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознаменной ордена Кутузова 2-й степени дивизии имени 70-летия Великого Октября.

https://zpobeda.ru/vyacheslav-kalachev-2/

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

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