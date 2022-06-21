Журнал "Жизнь" ("Life"), 29 марта 1943 года - 1

(Красным шрифтом выделен текст, отмеченный Сталиным при прочтении)



Тов. Поскребышеву А.Н.

Направляю для товарища Сталина экземпляр американского журнала "Лайф", посвященного Союзу ССР и перевод содержания журнала.

Л.Берия

24 декабря 1944 г.





Специальный выпуск, посвящённый СССР

29 марта 1943 года.











ПОГОВОРИМ О КАРТИНАХ ...

Русские карикатуры на нацистов беспощадны.

Со времени нападения на Россию, творчество советских политических карикатуристов было посвящено одной цели: осмеяние противника, слишком отвратительного для того, чтобы его можно было в достаточной степени высмеять словами. Эти карикатуры являются работой "Кукрыниксы", — самое знаменитое имя среди советских карикатуристов. Их работы помещаются почти в всех крупных советских журналах, в сопровождении сатирических стихов. Они используются также для политических военных плакатов.

Искусство русской карикатуры, как и политических плакатов, достигло своем развитии высокого уровня эффективности в качестве инструмента политической пропаганды. Русским карикатуристам не присуща та причудливость, которая заставляет художников других национальностей характеризовать Адольфа Гитлера и его окружение, как безмозглых дураков. вместо того, чтобы изобразить их, как опасных и несказанно жестоких противников. У русских есть свой юмор, но это не тот тип юмора, который пытается превратить в посмешище смертельного врага.

"Кукрыниксы" это не один художник, а три, по фамилии Куприянов, Крылов и Соколов. Они работают вместе и подписывают все карикатуры этим именем. В прошлом году это необычное, но эффективное сотрудничество завоевало ежегодную Сталинскую премию за лучшие политические карикатуры.

Надписи к рисункам.

1. Кукрыниксы высмеивают попытки Геббельса представить надменного неудачника Гитлера сверхчеловеком.

2. "Паразиты на паразитах" – так русские передают впечатление о завшивевшей немецкой воинской части. Обратите внимание на шлем на переднем плане, кишащий паразитами. Вшивые немцы шокируют русских.

3. Гитлер и Муссолини добиваются уступок у Лаваля.

4. Кровавое наступление нацистов к воротам Ленинграда послужило темой для этой карикатуры. Заголовок гласит: "Для того, чтобы вам были видны крыши Ленинграда, генерал, придется сделать этот холм повыше.

5. На этой карикатуре изображен действительный голос оккупированной Голландии.

6. Эта карикатура послужила ответом на хвастовство немцев об окружении русского полка. Карикатура признала факт окружения, но указала на то, что полк был окружен кольцом покойников.

7. Неудавшаяся попытка Гитлера сомкнуть ножницы вокруг Москвы в 1941 году вдохновила художников на эту карикатуру.

8. "Гиена и шакалы" – так едко комментировали русские ограбление нацистами мертвецов. Русское гражданское население в оккупированных областях смотрит на нацистов не как на солдат, а как на организованные группы воров.

9. Немцам приходится выставлять вооруженную охрану, чтоб заставить крестьянку подоить корову.

10. Мертвые солдаты упрекают Геббельса за то, что он скрыл их смерть.

11. Один из генералов Адольфа Гитлера браво отдает честь своему фюреру.

















стр.13

Надпись к фото – Заседание отдела по снабжению России администрации по Ленд-Лизу. Председательствует генерал- майор Чарльз М.Вессон.

ПОСТАВКИ В РОССИЮ НА ОСНОВЕ ЗАКОНА О ПЕРЕДАЧЕ ВЗАЙМЫ ИЛИ В АРЕНДУ ВООРУЖЕНИЯ.

СССР ПОЛУЧАЕТ ТЕПЕРЬ ЛЬВИНУЮ ДОЛЮ АМЕРИКАНСКИХ САМОЛЕТОВ И ТАНКОВ, ОТПРАВЛЯЕМЫХ СОЮЗНИКАМ.

Две недели тому назад в Вашингтоне администратор по Ленд-Лизу Эдвард Р.Стеттиниус мл. сообщил, что по состоянию на 1 марта Соединенные Штаты направили Советскому Союзу товаров на сумму 1 825 600 000 долларов. Когда была опубликована эта цифра, многим американцам захотелось узнать несколько больше о деловых сделках между Вашингтоном и Москвой, особенно учитывая выдвинутое послом Стэндли обвинение в том, что русский народ не получает полной информации о размерах помощи, оказываемой Соединенными Штатами. Прежде всего, американцам желательно было знать, действительно ли их страна помогает России, нравится ли Красной Армии то, что она получает, и как она эту помощь использует.

На первый вопрос было легче ответить. Хотя Россия и получает менее половины того, что направляется в Британию (в долларах), нужно учесть, что Россия воюет лишь половину того времени, что воюет Англия. За последние 12 месяцев 29% всех товаров, выделенных по Ленд-Лизу, были направлены в Россию. По важным категориям боевых самолетов, танков и военных машин СССР направляется больше, чем какой-либо другой стране, на которую распространяется закон о передаче взаймы или в аренду вооружения. Половина всех американских танков, отправленных до сих пор по Ленд-Лизу, направлена Красной Армии, а также 40% всех тактических самолётов. Поскольку количество отправленного в пролом году вооружения по Ленд-Лизу, в сочетания с прямыми закупками, производившимися иностранными государствами, составило одну треть всей продукции Соединенных Штатов, количество самолетов и танков, отправленных в Россию, было несомненно достаточным для того, чтобы хорошо вооружить не одну дивизию Красной Армии.

Американские офицеры, находящиеся. при базе снабжения России в Иране, – канал для всех товаров, отправляемых южным путем, – сообщают, что советские летчики с большим энтузиазмом отзывались об Аэрокобре, летающей на малой высоте и о быстроходных бомбардировщиках А-20, идеально приспособленных для поддержки с воздуха русских армий. С другой стороны, советские военные власти неоднократно отклоняли просьбы США разрешить наблюдать за тем, как действует поставляемое по Ленд-Лизу вооружение на русском фронте. Американцы не знают, как ведут себя наши танки, самолеты и грузовики. после того, как они покидают сборочные американские заводы в Иране. В ответ на помощь, которую Соединённые Штаты охотно и с радостью предоставляют России, американским чиновником иногда хотелось бы, чтобы их русские клиенты были чуть-чуть чистосердечнее, чуть-чуть откровеннее и чуть-чуть разговорчивее там, где дело касается общих стратегических требований и целей.

Передача взаймы или в аренду вооружения является не только крупным военным фактором, но и пробным камнем русско-американских отношений. 0бе эти страны, видимо‚ окажутся двумя самыми великими державами послевоенной. эпохи. Без полного и честного сотрудничества между ними, не может существовать прочного мира.

На следующей странице помещены фото некоторых видов вооружения, отправляемого в настоящее время Соединенными Штатами своему самому решительному союзнику.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК, ПОСВЯЩЁННЫЙ СССР.

Из всех великих стран мира американцы меньше всего знают об СССР, так как в течение двадцати пяти лет жизнь и рост Советского Союза были отделены от всего мира стеной тайны и подозрения. В границах советского государства не существовало свободной журналистики. Деятельность иностранных репортеров была поставлена в строгие рамки, а иностранные фоторепортёры вообще не допускались в страну. Отсюда мир видел СССР сквозь призму дружественной или враждебной пропаганды.

В этом специальном выпуске "Лайф" пытался применить к СССР методы объективного фоторепортажа. Недостаток в хороших снимках и беспристрастной информации усложнял эту задачу. Но "Лайф" использовал каждый доступный источник и приложил все усилия к тому, чтобы дать правдивую картину страны, мощь и величие которой будут величайшим политическим фактором послевоенного времени.



стр. 14.

Надписи к фото

Военные грузовики грузятся с открытых платформ на корабль, отправляющийся в Россию. На фото – 10-ти колесный транспорт. Белые звезды – это эмблема американской армии. Когда эти грузовики достигнут СССР, русские перекрасят звезды в красный цвет. По состоянию на 1 февраля Соединённые. Штаты прибавили к транспортным средствам Красной Армии 99 000 военных машин, помимо танков. Из этого числа: 72 500 – грузовиков разного типа, 17 500 "Виллисов" и бронемашин, 7 700 мотоциклов, 1 300 тягачей. "Виллисы" стали обычным явлением в России.



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ГРОМОЗДКИЕ, НО ДРАГОЦЕННЫЕ ВОЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ТРУДНО ПОДДАЮТСЯ ПОГРУЗКЕ.

В Россию, как и во все другие государства, на основе закона о передаче взаймы или в аренду вооружения, поставляются товары трех категорий: сырье, продукты и предметы вооружения. Из них предметы вооружения наиболее громоздкие и труднее всего поддаются погрузке. Но американский и русский народы лучше всего знают им цену и быстрее всего определяют их значение в переводе на пролитую в боях кровь на активно действующем фронте. На этих страницах вы видите некоторые образцы драгоценного, но громоздкого вооружения, которое ежедневно грузится на крепкие транспорты в американских портах и отправляется сражающейся Красной Армии.

Цифры вооружения, отправленного в Россию по Ленд-Лизу, весьма внушительны. Среди предметов, погруженных на 1 января с.г., 2 600 самолетов (от маленьких истребителей до бомбардировщиков); 3 200 танков (много танков типа генерал Шерман М-4, последней конструкции); 130 000 пулемётов; 140 000 полевых телефонов и тысячи миль телефонной проволоки.

Надписи к фото

Паровоз для транс-иранской железной дороги, перевозящей вооружение в Россию, грузится на транспорт. На сегодняшний день Соединенные Штаты отправили в Россию 17 000 тонн железнодорожного оборудования.

Средний танк грузится на корабль. В течение года и по сегодняшний день соотношение легких и средних танков, отправленных в Россию, составляет 1:1.



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Надпись к фото

Внутренний вид фордовской фабрики покрышек "Ривер Руж". Демонтированные станки, производившие прежде 16 000 автомобильных покрышек в день, готовятся к отправке в Россию.

ЗАВОД ПОКРЫШЕК ФОРДА ОТПРАВЛЯЕТСЯ В СССР.

В 1938 году Генри Форд создал в Ривер Руж "самую передовую в мире фабрику покрышек". На прошлой неделе его капиталовложения в сумме 5 600 000 долларов были упакованы и направлены в разобранном виде в Россию, во исполнение программы по Ленд-Лизу. Когда оно прибудет к месту своего назначения и начнет давать продукцию, СССР получит около 1 000 000 покрышек для военных грузовиков в год.

Сказочная транспортировка фордовского завода является лучшим примером практического осуществления операций по Ленд-Лизу, ибо специалисты по технике снабжения считают, что перевозка через океан целых заводов вместо их продукции даст экономию во времени и расстоянии. В пути в Россию находится также нефтеперегонный завод, стоимостью 1 900 000 долларов. Намечается к отправке электростанция, стоимостью 1 300 000 долларов.

Когда мистер Форд пять лет тому назад закончил строительство своей фабрики покрышек в Ривер Руж, он завершил тем самым последнее звено в созданной им длинной цепи "сырье-готовая автомобильная продукция". В настоящее время, когда испытывается недостаток в резине и гражданских автомашинах личного пользования, в его руках оказался завод мирного времени, который он уже не может использовать. За свой завод мр.Форд получает наличными. В конце прошлой недели все его огромные прессы Бенбери были упакованы и готовы к отправке. Пятитонные вращающиеся цилиндры, предохраненные от ржавчины, также упакованы. Но работы еще хватит на несколько недель.

Надпись к фото на стр.17.

Ящики с оборудованием фабрики покрышек с надписями на английском и русском языках, стоят на погрузочных платформах в ожидании отправки. На заднем фоне виднеются трубы завода Ривер Руж.

Надписи к фото

1. Тушёнка представляет собой консервированную свинину высокого качества, посылаемую в больших количествах в Россию по Ленд-Лизу. На снимке девушка чистит лук‚ который затем добавляется ломтиками весом в пол-унции.

2. Ручным способом в каждую банку с тушёнкой добавляется по два лавровых листа. Русские весьма придирчивы, когда дело касается их исконного блюда, и настаивают на этих ненужных украшениях, хотя это и замедляет существующую в Америке технику приготовления мясных консервов.

АМЕРИКАНЦЫ ОКАЗЫВАЮТ СВОИМ СОВЕТСКИМ СОЮЗНИКАМ ПОМОЩЬ ПРОДУКТАМИ И ЧАСАМИ.

Американцы лезут из кожи вон для того, чтобы дать своим сражающимся русским союзникам то, в чем они нуждаются. Для того, чтобы покрыть недостаток продуктов в России, Соединенные Штаты посылают в СССР все большее и большее количество продовольствия. В 1943г. эти отправки увеличивались с такой быстротой, что в этом году Соединенные Штаты могут послать в Россию больше продовольствия, чем в голодную Англию. Так же, как и изготовляемая по специальному заказу "тушёнка", приготовление которой показано на этой странице, большинство продуктов, посылаемых в Россию, представляет собой высококалорийные продукты, содержащие мясо и животный жир. Но Соединенные Штаты посылают им также обезвоженные продукты, тысячи тонн пшеницы, ржаной муки, сахара, бобов, риса, крупы и растительного масла.

В добавление к большим количествам продовольствия, получаемого по Ленд-Лизу, американский народ принимает участие в отправках, закупая продукты на свои личные средства. Посол Стендли особенно упрекал русское правительство именно в том, что оно не информирует русский народ об этой добровольной помощи. Общество по оказанию военной помощи России собрало для Советов с сентября 1941 года более 9 000 000 долларов. Эта организация посылает в Россию медикаменты, семена для засева выжженной земли и собирает старую одежду на сумму 45 000 фунтов в неделю. По Ленд-Лизу русские не получают новой одежды, за исключением обуви. 3 000 000 пар солдатских сапог, отправленных в СССР в прошлом году, в значительной мере способствовали подготовленности русских к наступательным операциям, предпринятым этой зимой.

Но самым последним примером готовности гражданского населения Соединенных Штатов оказать помощь своим союзникам является кампания в Сиэттле, штат Вашингтон, по сбору часов для России. За короткий период времени было собрано более тысячи часов (см. следующую страницу). После того, как самые точные из них будут проверены и отремонтированы, они будут переданы СССР для врачей и сестер на фронте.

Надпись к фото

В мясном магазине Кудахи в Омаха. Служащий проверяет упакованную тушёнку для отправки в Россию. "СТ" – это по-русски "свиная тушёнка".

Надпись к фото на стр.19.

Часы, пожертвованные в Сиэттле для русских.



стр. 20.

СССР

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ЖУРНАЛА "ЛАЙФ" О ТОМ, КАК РАБОТАЕТ И ЖИВЕТ РУССКИЙ НАРОД.

Этот выпуск "Лайф" целиком посвящен России. Для того, чтобы собрать материал и издать его потребовались месяцы. Быть может он и не понравится русским – не потому, что мы критикуем, а потому, что мы не всегда истолковываем вещи так‚ как они. Единственно, что мы можем сказать – это то, что мы старались быть хорошими американскими журналистами, а что касается наших намерений, – они преисполнены тепла и дружелюбия. Мы уважаем могущественный русский народ и восхищаемся им.

Составить этот выпуск было. настоящим приключением. Корреспонденту "Лайф" Уолтеру Гребнер была поручена основная работа в Москве, и ему пришлось основательно потрудиться. В это время русские были сердиты на наш журнал за некоторые статьи, которые, по их утверждению, были "недружелюбны по отношению к СССР". Но если бы даже мы и нравились им, они почти не могли выделить в наше распоряжение фотографов, ощущался ужасный недостаток в пленке, магнии и фотобумаге. Частично проблема была разрешена за счет трофейной немецкой пленки, и в последний момент фотобумага стала стекаться, и прежде всего, из Ленинграда, плотно охваченного кольцом блокады, но имевшего небольшой запас. К нам на помощь пришли различные официальные агентства и прежде всего ВОКС (общество культурной связи с заграницей), предоставившее в наше распоряжение большую коллекцию, насчитывавшую 20 000 фотоснимков. И, наконец, мы получили пять фотографов – Мусинова, Цейтлина, Кислова и Азерского. Мусинов, самый лучший из них, имел неважную аппаратуру, страдал слабым здоровьем, но все же большинство фотоснимков в этом выпуске принадлежит ему. Покидая Москву, Гребнер оставил Мусинову свой собственный фотоаппарат, более ценный для Мусинова, чем бриллианты.

СВОБОДА СЛОВА

Издавая этот выпуск, мы преследовали одну основную цель. Имеется два пути сближения между народами – министерства иностранных дел или симпатии и взаимопонимание обоих народов. Что касается Государственного департамента Соединенных Штатов, то здесь редакторы "Лайф" бессильны что-либо сделать. Мы можем, однако, помочь нашим читателям увидеть и понять русский народ. И нам хотелось бы думать, что и русские журналисты возьмут на себя аналогичную задачу в отношении Соединенных Штатов.

Русские, конечно, не могут полостью согласиться с этим предложением. Они живут в стране, где существует система жесткого государственного контроля над информацией. Но быть может самым правильным будет, не придавать этому чересчур большого значения. Когда мы отдаем себе отчет в том, что проделано СССР за 20 лет своего существования, мы можем извинить некоторые недостатки, сколь прискорбными они бы не были. Даже 15 лет тому назад русская экономика почти не изменилась по сравнению с тем, какой она была при царизме, а степные кулаки все еще обращались с современными машинами, как с новыми игрушками. В 1929 году в Советском Союзе не было ни единого автомобильного или тракторного завода. Он не производил ни высококачественной стали, ни шарикоподшипников. Сегодня СССР стоит в одном ряду с тремя или четырьмя самыми могущественными индустриальными державами. Он улучшил здоровье народа, построил библиотеки, добился почти 80% грамотности населения и создал одну из самых грозных армий на земном шаре. Можно с уверенностью сказать, что ни один народ в истории не сделал столько за такой короткий срок. Если вожди Советского Союза говорят нам, что контроль за информацией необходим для того, чтобы эта работа была сделана, мы можем позволить себе поверить им сейчас на слово. Нам, которым известна сила свободы слова и необходимость ее существования, нужно полагать, что, если эти вожди искренни в своей работе по эмансипации русского народа, они резко повернут на путь свободы слова и мы надеемся, что это будет скоро.

БОЛЬШАЯ И СОВРЕМЕННАЯ СТРАНА.

В этом выпуске иллюстрируются тем или иным путем целый ряд заслуживающих внимания моментов из жизни СССР. Первый факт – это то, что Советский Союз огромен. Как мы уже упоминали несколько раньше, когда солнце восходит у восточных границ этой страны, на западных ее границах утро наступает лишь через одиннадцать часов, в то тремя, как в Соединённых Штатах на это требуется 4 часа, а для Атлантического океана – 5 часов. Таким образом, от Москвы. до Уэллена (на Беринговом проливе) дальше, чем от Сан-Франциско до Лондона. К этому поразительному факту следует добавить, однако, что современная техника несколько меняет положение. Если русские летят длинным окружным путем (почти через полюс), то Уэллен оказывается всего лишь немногим дальше от Москвы, чем Нью-Фаундленд от Сан-Франциско. А если лететь из Сиэттла в Москву через полюс, то расстояние будет почти то же, что от Нью-Йорка до Москвы через Атлантический океан – факт, который может сыграть большую роль в нашей северо-западной сфере в будущем.

Так же как и Соединённые Штаты, Советский Союз является огромным плавильным котлом, только несколько иного свойства. В СССР живут 175 национальностей, которые говорят на 150 языках и диалектах. Они не смешиваются в такой мере, как это имеет место с нашими этническими группами; однако, система, при помощи которой все эти народы удается удерживать вместе, аналогична нашей в том отношении, что она также построена на принципе федерации. В состав Советского Союза входят 54 самостоятельных единицы – республики, области и края.

Крупным и возрастающим фактором является современность России. В известном смысле, так было и при царизме, ибо русский двор всегда быстро перенимал самые последние моды, идеи и философские системы. Советский же Союз сделал современность достоянием всего народа. Например, русские электростанции стоят в ряду самых современных в мире. Новая советская архитектура является весьма передовой. Русские очень хорошие. летчики. А их воспринятие современной техники почти столь же сильно, как и их чувство патриотизма.

Эта любовь к современности представляется нам особенно важной, когда мы задумываемся о наших будущих отношениях с Россией. Бессмысленно пытаться решать, какая из великих держав будет для нас более важной со временем. Ясно, однако, что мы не можем обойтись без трех держав – Британии, Китая и СССР, причем каждая из этих стран по-своему важна для нас. Будущий мир, если мы вообще сможем выиграть его, должен быть основан на сотрудничестве со всеми тремя.

РЕАЛИСТИЧНАЯ СТРАНА

Процесс интегрирования нашего будущего с СССР будет протекать неизбежно медленно. Хотя оба государства и преследуют одинаковые цели – прогресс наших народов – методы, применяемые нами, зачастую диаметрально противоположны. Одно несомненно, а именно, что СССР "реалистичен". Так, например, до Мюнхена он был величайшим защитником коллективной безопасности, но, когда он увидел, что демократии не поддержат этой политики, он круто повернул и выгадал время, подписав пакт с Гитлером. Понятно, что, будучи вынужден полагаться лишь на свои собственные силы, ужасной ценой жизней своего народа, он сочтет реалистичным продолжать действовать так и в будущем. Такое решение приведет несомненно к притязаниям на близлежащие территории, такие как Балтийские государства; к аннексии стратегических пространств и учреждению государств-сателлитов – все это во имя безопасности. И как бы это ни шло вразрез с нашими представлениями о справедливом и прочном мире, мы почти ничего не можем сделать, чтобы помешать этому.

И все же слово "Реализм" при всем том восхищении, которое оно вызывает, таит в себе опасность. России не следует забывать, что наши изоляционисты очень любят это слово. Они проповедуют, что с точки зрения реализма мы заинтересованы в том, чтобы оставаться в стороне от всяких конфликтов. Если сейчас русские реалисты доказывают, что они заинтересованы в том, чтобы действовать самостоятельно, то это может принести лишь печальные последствия как для них, так и для нас.

Ясно, что как СССР, так и Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы найти более широкую и продуманную основу для их взаимоотношений в будущем. Что касается России, то она, по нашему мнению, должна попытаться преодолеть свою подозрительность в отношении всех демократических народов России, следовало бы понять, что у нее есть сильные друзья в Соединенных Штатах; и ей следовало бы помочь этим друзьям и ободрить их, открыв для них каналы информации и доброй воли.

Перед нами же стоит двойная задача. Наша первая и главная задача состоит в том, чтобы обрушиться жестокой атакой на Европейский континент. Наша вторая задача рассчитана на более продолжительное время, но отнюдь не менее важна. Она заключается в том, чтобы рассеять сомнения у русских и у других народов в отношении нашей готовности принять участие в системе коллективной безопасности. Последняя резолюция, внесенная в Сенат сенаторами Болл, Хилл, Бэртон и Хэтч, является, несомненно, верным и твердым шагом в должном направлении. Она заслуживает поддержки каждого американца, который хочет жить в мире с другими великими народами.

Пояснение к плакату на стр. 21.

Новый советский плакат, подчёркивающий сотрудничество Великобритании, Соединенных Штатов и СССР.

Плакат называется "Громовой удар", – молния из трех флагов поражает Гитлера и Муссолини, спрятавшихся под ненадежным зонтом. Плакат нарисован Кукрыниксами в красках и имеет размер 6×4 фута. Он был помещен в русских газетах, выставлялся в окнах, перепечатывался на почтовых открытках, которые посылаются красноармейцам на фронт.



стр. 22.

Надписи к рисункам

Горянки Дагестана кипятят чай в живописных металлических урнах.

Дагестан – страна недоступных гор и солончаков к западу от Каспийского моря. Прекрасные воины, дагестанцы во время революции брались в армию, и мужское население Дагестана значительно сократилось.

Школьники, состоящие членами пионерской организации‚ используются Советами для разъяснения крестьянам положения о выборах на основе новой Сталинской конституции от 5 декабря 1936 года, которую русские называют "самой демократической в мире". Снимок сделан вблизи Ярославля, к северу от Москвы.



стр.23.

Надпись к фото

Горнисты созывают рабочих-узбеков, работающих на строительстве Ферганского ирригационного канала.

Москва вложила большие деньги в строительство электростанций и ирригационных сооружений в Узбекистане.

НАРОДЫ СССР ВОИНСТВЕННЫЕ ВЕЛИКОРУССЫ ОБЪЕДИНИЛИ ИХ.

Многие граждане СССР не любят, когда их называют русскими. Они обосновывают это тем, что их страна представляет собой федерацию 16 союзных республик, среди которых великоруссы являются лишь одной из национальностей. СССР – это полушарие, охватывающее огромные пространства, где в течение бесчисленных веков ссорились между собой большинство западных рас. В этой стране проживают люди самых различных национальностей, начиная с обитателей тундры и кочевников-мусульман степей и кончая буддистами монголами и горожанами запада.

Великоруссы – плодовитая, общительная, разговорчивая, агрессивная и дружелюбная масса белокурых славян, завоевавших и колонизировавших шестую часть земной поверхности, объединили воедино все эти народности. 300 лет тому назад великоруссы прошли через Сибирь и достигли Тихого океана. Они пойдут куда угодно и попытаются сделать все, что угодно. Еще задолго до революции это был отчаянный народ. Они поразительно похожи на американцев, одеваются как американцы и думают как американцы.

О России говорили, как о стране будущего, еще сто лет тому назад. Даже в те времена, когда Россией правили самые неудачные государи в истории, из её среды выходили великие писатели, композиторы, ученые и философы. Пушкин, Толстой, Достоевский – величайшие люди России, все они были настроены против упадочной русской системы. Столетие тому назад группа офицеров из среды аристократии и помещиков организовала общество, напоминающее ленинских большевиков, для того, чтобы освободиться от царя и установить республику, которая управлялась бы на пользу народа, без согласия народа. Иван Грозный поднял "революцию" против своих бояр. Эту революцию сравнивают со сталинской "революцией" против кулаков в 1929 году. Настоящая система правления в России отнюдь не так уж чужда течению русской истории, как это может казаться. И всё же это научный социализм. Нельзя также судить о русских по тем ценностям, которые являются продуктом истории запада.

Покоренные великоруссами народы населяли большей частью пустые пространства, но с развитием авиации эти пустые пространстве стали одними из решающих пространств в мире, через которые проходят арктические воздушные трассы. В царское время эти пространства развивались темпами, не имевшими себе равных. Населяющие их народы не изгонялись как американские индейцы со своей земли, хотя русские и колонизировали центральный путь через Сибирь и превратили царскую Россию в "тюрьму народов". Они выжили и созрели для величия. Советы бережно относятся к их независимости.

На этой и последующих страницах показаны некоторые представители этой фантастической мозаики рас и культур.

стр. 24.

СССР НАСЕЛЯЮТ 175 НАРОДНОСТЕЙ.

Из 193 000 000 русского населения 150 000 000 являются русскими славянами. Но выдающимся явлением в России является то, что её коренной расой является не одна, а 175 народностей. Они говорят на 150 различных языках и диалектах и исповедуют дюжину различных религий. Они организованы в 16 самостоятельных союзных республик и целый ряд автономных областей. Каждая республика имеет свою собственную конституцию, суды, правительство, любую религию, какая ей угодна, и теоретическое право выйти из состава Советского Союза. Каждый народ не только говорит на своем родном языке, но советы воспитывают этот культурный национализм среди всех 175 народностей; Люди, которые в темные века не имели собственного алфавита и письменности, получили алфавит и начали печатать книги. Около 40 таких языков были извлечены из бездны неграмотности и приобщены к исторической культуре. Таким образом, гиляки, ягнобы, кеты, караги и многие другие могут теперь видеть в напечатанном виде свои традиционные песни и легенды и начали писать новые. Конечно, русский язык преподается во всех школах как второй родной язык.

Все это, несомненно, является величайшей мирной сказкой наших дней. Сейчас невозможно сказать, что выйдет из этого, драчка между отдельными народностями или же расцвет кипучей энергии, разума и красоты. Киргизы, узбеки, азербайджанцы, татары сражаются сегодня вместе за СССР, спаянные в настоящий союз.

На страницах этого журнале показаны только 18 характерных представителей 175 народностей СССР. Грубо они делятся на славянскую группу, 5 000 000 яфетидов Кавказа, 20 000 турко-татар, сконцентрированных в Средней Азии к востоку от Каспийского моря, 4 500 000 угро-финов севера, плюс различные коренные племена иранского монгольского, еврейского, немецкого, греческого, сибирского и прибалтийского происхождения.



Надписи к рисункам на стр.24-25.

Немцы , в количестве около 1 500 000 человек, имели свои поселения в Поволжье и на Украине. Когда началась война, их выселили на восток в Казахстан.

Великорусы , численностью 100 000 000 человек, живущие на территории всей Европейской России, представляют подавляющее большинство населения СССР.

Украинцы (малороссы), насчитывающие 38 000 000 человек, выше и темнее русских, пользуются тем же алфавитом, что и русские.

Буряты , насчитывающие 500 000 человек, почти чистокровные монголы, буддисты, кочевники, имеют собственную литературу, переведенную с тибетского.

Белорусы , насчитывающие 10 000 000 человек, светловолосый и голубоглазый народ, населяющий леса близ Польши. Теперь они под властью Гитлера.

Грузины , насчитывающие 2 200 000 человек, вместе с 40 другими народами, живут в горах Кавказа. Истоки их культуры уходят к 3 000 году до Рождества Христова.

Балкарцы , насчитывающие 43 000 человек, аристократы Кавказа. Недавно они приняли латинский алфавит вместо арабского.

Казахи , насчитывающие 3 000 000 человек, являются вместе с узбеками вождями 9 700 000 турко-татар Средней Азии, исповедующих мусульманскую религию.

Якуты , насчитывающие 300 000 человек, населяют почти необитаемый бассейн реки Лены в северной части Сибири, родственны турко-татарам.

Узбеки , насчитывающие 5 000 000 человек, живут в Самарканде и Бухаре, выращивают хлопок и рис вокруг могилы Тамерлана.

Калмыки , насчитывающие 135 000 человек, являются буддистами монголами на Северном Кавказе, были спасены советами от вымирания.

Белуджистанцы , насчитывающие 1 000 человек, родственны таджикам, живут вдоль гористой границы Афганистана в Азии.

Туркмены , насчитывающие 800 000 человек, живут в степях к северу от Ирана.

В СССР имеется также 20 000 000 турко-татар.

Остяки , насчитывающие 25 000 человек, разводят оленей по берегам холодной Оби в Западной Сибири, говорят на языке, представляющем собой разновидность угро-финского.

Киргизы , насчитывающие 885 000 человек, разводят курдючных баранов в горах близ Китая, ведут свое происхождение от Монгольской орды.

Таджики , насчитывающие 1 200 000 человек, выращивают хлопок в Ферганской долине в Средней Азии, это темноволосые иранцы, а не монголы.

Евреи , насчитывающие 5 000 000 человек, разбросаны по всему Советскому Союзу, но имеют и свою собственную республику – Биробиджан в далёкой Сибири.

Саамы , насчитывающие около 1 700 человек, родственны финнам. Они живут в северной части Европейской России близ Мурманска.

Надпись к фото на стр. 26.

С 1941 года насильственная смерть пришла к 10 000 000 русского народа.





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Продолжение следует

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