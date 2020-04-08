«Моровое поветрие». Как Россию убивала чума, которой «не было»

На фоне пандемии коронавируса 2020 года в обществе проснулся интерес к аналогичным событиям, имевшим место в прошлом. При этом выяснилось, что многие довольно смутно представляют себе историю собственного государства.
«Киевский мор» как «премьера» чумы на Руси
При обсуждении великих эпидемий прошлого в Рунете довольно часто звучит мнение, что Россия пострадала от буйства инфекций меньше, чем, к примеру, страны Европы.Микко Спадаро. Чума в Неаполе.
Это неверно. Чума не просто нанесла серьезный ущерб, но и изменила ход истории Российского государства.
Разразившаяся в 541 году эпидемия «Юстиниановой чумы», унесшая жизни десятков миллионов в Европе и на Востоке, действительно не затронула Русское государство. По той простой причине, что его на тот момент просто не существовало. Питер Брейгель Старший, «Триумф смерти», 1562Причиной появления чумы на Руси, как ни странно, стало укрепление Древнерусского государства и успешное развитие торговли с другими странами. Вместе с караванами купцов в страну проникала и зараза. В 1090 году в русской столице вспыхнула эпидемия, известная как «Киевский мор». Жертвами чумы стали около 10 000 горожан. Те, кто имел возможность, бежали. Киев обезлюдел, в нем, по утверждению современников, не было слышно «ни разговоров, ни дыхания».
Вместе с тем эпидемия в Киеве была локальной вспышкой, не получившей серьезного распространения. Более суровые испытания были впереди.
Удар «черной смерти»
В 1346 году в Европе вспыхнула эпидемия «Черной смерти» — вторая достоверно известная в истории пандемия чумы.
Начавшись в Монголии, эпидемия шла на Запад вместе с купцами и воинами. Добравшись до Золотой Орды, зараза через Крым добралась в итальянские земли, а затем охватила весь Старый Свет. Воскресенская летопись от 1346 года гласит: «Того же лета казнь была от Бога на люди под восточною страной на город Орнач (устье Дона ) и на Хавторо-кань и на Сарай и на Бездеж (ордынский город в междуречье Волги и Дона) и на прочие грады во странах их; бысть мор силен на Бессермены (хивинцы) и на Татары и на Ормены (армяне) и на Обезы (абазинцы) и на Жиды и на Фрязы (жители итальянских колоний на Черном и Азовском морях) и на Черкасы и на всех тамо живущих».
Парадокс состоит в том, что на пути в Европу чума лишь слегка затронула русские земли, несмотря на зависимость Руси от Золотой Орды.
Свой главный удар по нашей стране «Черная смерть» нанесла в 1352 году, придя с Запада, скорее всего, из Польши. Первым крупным русским городом, пережившим беду, известную у нас как «моровое поветрие», стал Псков. Люди гибли целыми семьями, целыми улицами. Жители, потрясенные бедой, обратились за помощью к архиепископу Новгородскому Василию. Тот не побоялся приехать в пораженный чумой город и провел там крестный ход, дабы избавить псковитян от напасти.
На обратном пути в Новгород владыка почувствовал себя плохо. Он скончался в обители Архангела, при устье реки Узы, впадающей в Шелонь, 3 июля 1352 году.
Гибель великого князя и его наследников
Вслед за Псковом эпидемия поразила и Новгород. Белоозеро и Глухов вымерли почти полностью. В конце концов чума дошла до Москвы. Главной ее жертвой стал сын Ивана Калиты, великий князь Московский Симеон Гордый. Он умер 27 апреля 1353 года, находясь в полном отчаянии. Князя страшила не собственная смерть, а то, что в марте 1353 года чума унесла жизни двух его маленьких сыновей — Ивана и Симеона. В итоге умирающий Симеон Гордый написал завещание, не имевшее аналогов — власть и все свое имущество он завещал жене для передачи сыну, в том случае, если супруга является беременной.Апполинарий Васнецов. Старая Москва
Надежды князя не оправдались, княгиня Мария Александровна не была беременной. В итоге власть перешла к брату Симеона Ивану Ивановичу Красному, чей сын Дмитрий Иванович разобьет ордынцев в Куликовской битве и получит прозвище Донской.
Локальные вспышки «морового поветрия» в России продолжались. Одна из них в 1428 году в Москве унесла жизнь иконописца Андрея Рублева.Художник Наталья Климова. "Преподобный Андрей Рублёв"
«Пустоты московские»
В 1654 году на Россию обрушилась новая масштабная эпидемия чумы, охватившая Москву и целый ряд других русских городов. По сути, в течение трех лет страна пережила две вспышки заболевания — первая охватила Москву, центральную часть России, затем распространилась на Казань и Астрахань. Вторая вспышка в 1656-1657 годах затронула низовья Волги, Смоленск и снова Казань.
Царь Алексей Михайлович находился с войскам, а его жену и детей патриарх Никон уже после первых смертей в Москве вывез в Троице-Сергиев монастырь. Там же спасались и другие представители знати.Портрет патриарха Никона с клиром
Вскоре в Москве начались паника и массовое бегство. Для нераспространения заразы дороги, ведущие из города, блокировали войсками. В самой столице все погрузилось в хаос: на улицах валялись трупы умерших, банды мародеров, которые не боялись ни стражи, ни чумы, грабили брошенные дома элиты и торговые лавки. Бежавшие из Москвы купцы и ремесленники приносили болезнь в другие города.Т. Девильи. Чума в Москве. Фрагмент картины
Спад эпидемии в столице наметился в конце осени 1654 года. Но представители элиты в Москву не спешили. Патриарх прибыл лишь 3 февраля 1655 года, царь Алексей Михайлович — неделей позже.
Никон оставил такое описание увиденного: «Непрестанно плакал смотря пустоты Московския, пути и домов, идеже преж соборы многие и утеснение, тамо никаково, великия пути в малу стезю и потлачены, дороги покрыты снеги и никем суть не следими, разве от пес. Ох, ох!».
«Моровое поветрие» 1654-1657 годов стало крупнейшей русской эпидемией XVII века.
Данные о жертвах в различных источниках крайне противоречивы, однако современники заявляли, что смертность была чрезвычайно высокой. По разным данным, в Москве умерли до 480 тысяч человек, за пределами столицы было до 35 тысяч погибших.
Чума не смогла добраться до войска, но значительно осложнило снабжение, ослабив тылы. Из-за этого на время пришлось отказать от планов наступления.
При этом в целом поход 1654 года следует признать удачным, России удалось вернуть территории, которых она лишилась в войне 1609-1618 годов.
С захваченных территорий многие переселились в районы, опустевшие от морового поветрия, некоторые делали это добровольно. Это положительно сказалось на развитии всего государства, так как многие несли с собой элементы западной культуры.
«Чумной бунт»: недовольство карантином довело москвичей до убийства архиепископа
В 1770 году, в период русско-турецкой войны, вместе с товарами и трофеями из Османской империи в город пришла чума. Город к тому времени перестал быть столичным, а потому чрезвычайных мер для борьбы с чумой сразу принято не было. Более того, главнокомандующий Пётр Салтыков, московский гражданский губернатор Иван Юшков и обер-полицмейстер Николай Бахметев предпочли вообще уехать из города. Среди москвичей прошел слух, что избавить от чумы может прикосновение к Боголюбской иконе Божьей матери. У храма, где находилась икона, началось столпотворение. Московский архиепископ Амвросий, понимая, что это может не спасти, а погубить москвичей, запретил молебны, а икону повелел спрятать подальше от глаз страждущих.
15 сентября 1771 года недовольные верующие подняли бунт, который быстро превратился в вооруженное восстание. 16 сентября мятежники схватили и убили архиепископа Амвросия. Начались грабежи и погромы, коснувшиеся в том числе больниц и карантинных домов. Врачей, пытавшихся остановить эпидемию, зверски избивали. Московский гарнизон во главе с генерал-поручиком Петром Еропкиным с огромным трудом отразил атаку на Кремль. Остановить бунт удалось лишь после того, как были убиты около 100 мятежников. По личному приказанию императрицы в Москву для наведения порядка прибыл с четырьмя полками лейб-гвардии Григорий Орлов.Действия его были жёсткими и молниеносными! Привезённые с собой гвардейцы оказались лучшим способом для борьбы с мародёрами и грабителями. На въездах в первопрестольную поставили такие кордоны - мышь не проскочит! Из приговорённых на смерть и на каторжные работы были сколочены "бригады из трёх гадов", которые выполняли самые опасные работы по очищению улиц от трупов и нечистот за право быть помилованными. Деньги передавали друг-другу только протерев уксусом. Но главное - Орлов назначил денежное поощрение тем, кто пришёл за помощью в больницы к лекарям, кстати тоже привезённым из столицы - холостякам по пяти рублей, а семейным вдвое! Это было лучшим способом для борьбы с заразой! Эпидемия пошла на спад... Жизнь в Москве снова потекла в своём обычном русле.Согласно отчётам, предоставленным Орловым в Государственном совете, с момента начала эпидемии до конца ноября 1771 года в Москве от чумы умерло порядка 50 тысяч человек.
Ну а что же наш "герой" не побоявшийся ни бунта, ни чумы? Он снова был обласкан венценосной хозяйкой нашего Царского Села! Екатерина Алексеевна тут же учредила в его честь особую медаль: "Россия таковых сынов в себе имеет. За избавление Москвы от язвы в 1771г".
Но и самое главное, "которое" так и осталось стоять у нас в Царском Селе - она повелела встречать "усмирителя" чумы и "избавителя от беды" ТРИУМФАЛЬНОЙ АРКОЙ!Работы были поручены великому итальянскому зодчему, придворному архитектору Антонио Ринальди. Вначале въезда в Царское Село со стороны Гатчины, которой Екатерина одарила Орлова ещё в 1765 году, выстроили временную арку, а уже в 1772-77 годах "ворота" были выстроены из гранита и серого и розового мрамора, по образцу античной арки в Риме в честь побед великих полководцев. Это первая триумфальная арка, выстроенная "на постоянные времена" в России. Со стороны, уходящей фасадом в Царскосельский (Екатерининский) парк, так же можно прочесть надпись о том, "что натворил Орлов в Москве". Бытует мнение, что слова сии сочинила сама Екатерина Великая.С развитием медицины вспышки чумы в регионах центральной России удалось прекратить. Что касается южных областей и Средней Азии, то там это заболевание было взято под устойчивый контроль в период СССР с созданием имеющей широкие полномочия санитарно-эпидемиологической службы.
Кто из знаменитостей прошлого умер от эпидемии
Наши предки, будь у них возможность заглянуть в XXI век, только усмехнулись бы. Еще относительно недавно эпидемии, выкашивающие целые города, были нормой жизни. Точное число жертв «испанского гриппа», прошедшего по миру в 1918-1919 году, неизвестно до сих пор. Некоторые специалисты считают, что «испанка» могла унести до 100 миллионов жизней. А, к примеру, эпидемия «черной смерти», то есть чумы, бушевавшая в Европе с 1346 по 1353 годы, убила, по разным оценкам, от 30 до 60 процентов населения Старого Света.
Подобного рода бедствия не делают различий между простыми ремесленниками и великими художниками, артистами, писателями, философами.
Перикл (диагноз — «афинская чума»)
Живший в V веке до нашей эры оратор, полководец и государственный деятель считается одним из «отцов-основателей» афинской демократии. Афины при Перикле достигли высшей степени экономического и культурного развития, став крупнейшим экономическим, политическим и культурным центром эллинского мира. При Перикле началась Пелопонесская война, в которой полисы с демократическим устройством во главе с Афинами противостояли олигархическим образованиям, лидером которых являлась Спарта. Перикл очень грамотно подготовился к конфликту, с минимальными потерями отразил нападение спартанцев, после чего сам осуществил успешное наступление.
Ситуацию резко изменило бедствие, известное как «афинская чума». Растянувшаяся на четыре года эпидемия выкосила около четверти населения города (примерно 30 тысяч человек). Серьезные потери понесло войско, а главное, был подорван моральный дух. В 429 году до нашей эры от «чумы» умер и сам Перикл.
Современные историки до сих пор спорят о том, что именно за болезнь поразила Афины. Есть версия, что речь шла не о чуме, а о брюшном тифе.
Андрей Рублев (диагноз — «моровое поветрие»)
Имя «Андрея Иванова сына Рублева» хотя бы раз слышали даже те, кто никогда не интересовался ни иконописью, ни живописью в целом. Рублев — наиболее известный и почитаемый русский иконописец московской школы иконописи, книжной и монументальной живописи XV века. Эталоном творчества иконописца считается икона «Троица», одна из самых прославленных русских икон.
Интересно, что когда в начале XX века была проведена так называемая «расчистка», в ходе которой были убраны позднейшие подновления, и икона предстала в первоначальном виде, ее красота настолько потрясла специалистов, что они усомнились в авторстве Рублева. Считалось, что такое мастерство в XV веке демонстрировали только итальянские, а не русские мастера. Тем не менее авторство Рублева сегодня остается неоспоримым.
В 1988 году Рублев был канонизирован Русской Православной церковью в лике преподобных святых.
Умер Андрей Рублев 17 октября 1428 года от бушевавшего в Москве морового поветрия — эпидемии чумы. Подобный мор случался на Руси регулярно, так что гибель иконописца никак не считалась по меркам того времени чем-то из ряда вон выходящим.
Александр Меншиков (диагноз — оспа)
Ближайший сподвижник Петра I сыграл в русской истории огромную роль. Смышленный подросток, торговавший пирожками, понравился юному царю и возрасте 14 лет был принят к нему в денщики. Из слуги Меншиков превратился в главного сподвижника и друга монарха.
Светлейший князь, генералиссимус, кавалер высших орденов империи, Меншиков после смерти Петра I превратился в фактического правителя страны сначала при Екатерине I, а затем при Петре II.
Однако в сентябре 1727 года политическая борьба закончилась тем, что Меншиков попал в опалу.
Он был лишен имущества, званий, наград и сослан с семьей в Сибирь. В городке Березове он сам построил себе деревенский дом, сказав: «С простой жизни начинал, простой жизнью и закончу».
Но в этот период в Сибири вспыхнула эпидемия оспы. Ее жертвой стал и сам 56-летний Меншиков, и его старшая дочь Мария.
Вера Комиссаржевская (диагноз — оспа)
Те, кто интересовался историей русского театра, не могут не знать этого имени. Вера Комиссаржевская считается одной из лучших русских драматических актрис начала XX века.
На сцере Александринского театра она блистала в ролях Ларисы в «Бесприданнице», Нины Заречной в чеховской «Чайке», Марикки в пьесе «Огни Ивановой ночи» Зудермана, Маргариты в «Фаусте» и т. д.
В 1904 году Комиссаржевская основала свой собственный Драматический театр, режиссером-постановщиком в котором одно время был великий Всеволод Мейерхольд.
В 1909 году актриса решила основать свою собственную театральную школу. Перед началом ее работы Комиссаржевская решила отправиться на гастроли. Это решение оказалось роковым — в Ташкенте, куда она приехала со спектаклями, бушевала эпидемия оспы. Подхватив опасную болезнь, Комиссаржевская не смогла выкарабкаться. Актриса умерла в феврале 1910 года в возрасте 45 лет.
Петр Чайковский (диагноз — холера)
Самым смертоносным заболеванием XIX века в мире стала холера. Россия впервые познакомилась с этим недугом в 1830-1831 годах, когда из 466 457 заболевших в стране умерло 197 069 человек.
Холера продолжала посещать крупнейшие российские города, в том числе и столицу. В 1893 году очередная эпидемия этой болезни в Петербурге шла на спад, когда она подкараулила свою самую звездную жертву.
Автор десяти опер, трех балетов, семи симфоний, 104 романсов и много другого Петр Ильич Чайковский был к тому времени мировой звездой, не обремененной финансовыми трудностями.
В конце октября 1893 года композитор посетил элитный петербургский ресторан Лейнера и во время трапезы попросил принести ему стакан холодной воды. Как уже говорилось, в городе продолжалась эпидемия холеры, однако Чайковскому принесли сырую воду, которую он и выпил. Уже на следующий день он почувствовал себя плохо. Вызванный медик точно установил диагноз и назначил лечение. Но болезнь у Чайковского протекала тяжело, и 25 октября он скончался.
Смерть стала настолько внезапной для окружающих, что даже поползли слухи о самоубийстве Петра Ильича, ничем, впрочем, не подтвержденные.
Яков Свердлов (диагноз — «испанский грипп»)
Ближайший сподвижник Владимира Ленина Яков Свердов, занимая пост Председателя ВЦИК, являлся формальным главой РСФСР. А после покушения на Ленина, в результате которого он был ранен, Свердов стал главой страны не только формально, но и фактически — пусть и не на самый продолжительный срок.
В советские годы Свердлов, пожалуй, был самой известной в стране жертвой эпидемии.
«Испанский грипп», или «испанка», добрался и до охваченной Гражданской войной России. Весной 1919 года Свердлов находился в Харькове, где, очевидно, и заразился. Председатель ВЦИК вернулся в Москву 8 марта, а уже 9 марта было сообщено, что он тяжело болен. Спустя неделю, несмотря на усилия врачей, Яков Свердлов скончался.
Впоследствии выдвигались предположения о других причинах смерти государственного деятеля, но никаких реальных подтверждений им нет.Яков Свердлов.
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