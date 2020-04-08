«Моровое поветрие». Как Россию убивала чума, которой «не было»

​На фоне пандемии коронавируса 2020 года в обществе проснулся интерес к аналогичным событиям, имевшим место в прошлом. При этом выяснилось, что многие довольно смутно представляют себе историю собственного государства.

«Киевский мор» как «премьера» чумы на Руси

При обсуждении великих эпидемий прошлого в Рунете довольно часто звучит мнение, что Россия пострадала от буйства инфекций меньше, чем, к примеру, страны Европы.

Микко Спадаро. Чума в Неаполе. Микко Спадаро. Чума в Неаполе.

Утверждается, например, что эпидемии чумы, уничтожавшие от 30 до 60 процентов населения Старого Света, практически не сказались на России.

Это неверно. Чума не просто нанесла серьезный ущерб, но и изменила ход истории Российского государства.

Разразившаяся в 541 году эпидемия «Юстиниановой чумы», унесшая жизни десятков миллионов в Европе и на Востоке, действительно не затронула Русское государство. По той простой причине, что его на тот момент просто не существовало. Питер Брейгель Старший, «Триумф смерти», 1562

Причиной появления чумы на Руси, как ни странно, стало укрепление Древнерусского государства и успешное развитие торговли с другими странами. Вместе с караванами купцов в страну проникала и зараза. В 1090 году в русской столице вспыхнула эпидемия, известная как «Киевский мор». Жертвами чумы стали около 10 000 горожан. Те, кто имел возможность, бежали. Киев обезлюдел, в нем, по утверждению современников, не было слышно «ни разговоров, ни дыхания».

Вместе с тем эпидемия в Киеве была локальной вспышкой, не получившей серьезного распространения. Более суровые испытания были впереди.

Удар «черной смерти»

В 1346 году в Европе вспыхнула эпидемия «Черной смерти» — вторая достоверно известная в истории пандемия чумы.

Начавшись в Монголии, эпидемия шла на Запад вместе с купцами и воинами. Добравшись до Золотой Орды, зараза через Крым добралась в итальянские земли, а затем охватила весь Старый Свет. Воскресенская летопись от 1346 года гласит: «Того же лета казнь была от Бога на люди под восточною страной на город Орнач (устье Дона ) и на Хавторо-кань и на Сарай и на Бездеж (ордынский город в междуречье Волги и Дона) и на прочие грады во странах их; бысть мор силен на Бессермены (хивинцы) и на Татары и на Ормены (армяне) и на Обезы (абазинцы) и на Жиды и на Фрязы (жители итальянских колоний на Черном и Азовском морях) и на Черкасы и на всех тамо живущих».

Парадокс состоит в том, что на пути в Европу чума лишь слегка затронула русские земли, несмотря на зависимость Руси от Золотой Орды.

Свой главный удар по нашей стране «Черная смерть» нанесла в 1352 году, придя с Запада, скорее всего, из Польши. Первым крупным русским городом, пережившим беду, известную у нас как «моровое поветрие», стал Псков. Люди гибли целыми семьями, целыми улицами. Жители, потрясенные бедой, обратились за помощью к архиепископу Новгородскому Василию. Тот не побоялся приехать в пораженный чумой город и провел там крестный ход, дабы избавить псковитян от напасти.

На обратном пути в Новгород владыка почувствовал себя плохо. Он скончался в обители Архангела, при устье реки Узы, впадающей в Шелонь, 3 июля 1352 году.

Николя Пуссен. Афинская чума. 1630 год.

Гибель великого князя и его наследников

Вслед за Псковом эпидемия поразила и Новгород. Белоозеро и Глухов вымерли почти полностью. В конце концов чума дошла до Москвы. Главной ее жертвой стал сын Ивана Калиты, великий князь Московский Симеон Гордый. Он умер 27 апреля 1353 года, находясь в полном отчаянии. Князя страшила не собственная смерть, а то, что в марте 1353 года чума унесла жизни двух его маленьких сыновей — Ивана и Симеона. В итоге умирающий Симеон Гордый написал завещание, не имевшее аналогов — власть и все свое имущество он завещал жене для передачи сыну, в том случае, если супруга является беременной. Апполинарий Васнецов. Старая Москва

Надежды князя не оправдались, княгиня Мария Александровна не была беременной. В итоге власть перешла к брату Симеона Ивану Ивановичу Красному, чей сын Дмитрий Иванович разобьет ордынцев в Куликовской битве и получит прозвище Донской.

Локальные вспышки «морового поветрия» в России продолжались. Одна из них в 1428 году в Москве унесла жизнь иконописца Андрея Рублева. Художник Наталья Климова. "Преподобный Андрей Рублёв"

«Пустоты московские»

В 1654 году на Россию обрушилась новая масштабная эпидемия чумы, охватившая Москву и целый ряд других русских городов. По сути, в течение трех лет страна пережила две вспышки заболевания — первая охватила Москву, центральную часть России, затем распространилась на Казань и Астрахань. Вторая вспышка в 1656-1657 годах затронула низовья Волги, Смоленск и снова Казань.

Ситуация осложнялась тем, что на момент начала эпидемии Россия вела войну с Речью Посполитой. Правда, поляков чума тоже не обошла.

Царь Алексей Михайлович находился с войскам, а его жену и детей патриарх Никон уже после первых смертей в Москве вывез в Троице-Сергиев монастырь. Там же спасались и другие представители знати. Портрет патриарха Никона с клиром

Вскоре в Москве начались паника и массовое бегство. Для нераспространения заразы дороги, ведущие из города, блокировали войсками. В самой столице все погрузилось в хаос: на улицах валялись трупы умерших, банды мародеров, которые не боялись ни стражи, ни чумы, грабили брошенные дома элиты и торговые лавки. Бежавшие из Москвы купцы и ремесленники приносили болезнь в другие города. Т. Девильи. Чума в Москве. Фрагмент картины

Спад эпидемии в столице наметился в конце осени 1654 года. Но представители элиты в Москву не спешили. Патриарх прибыл лишь 3 февраля 1655 года, царь Алексей Михайлович — неделей позже.

Никон оставил такое описание увиденного: «Непрестанно плакал смотря пустоты Московския, пути и домов, идеже преж соборы многие и утеснение, тамо никаково, великия пути в малу стезю и потлачены, дороги покрыты снеги и никем суть не следими, разве от пес. Ох, ох!».

«Моровое поветрие» 1654-1657 годов стало крупнейшей русской эпидемией XVII века.

Данные о жертвах в различных источниках крайне противоречивы, однако современники заявляли, что смертность была чрезвычайно высокой. По разным данным, в Москве умерли до 480 тысяч человек, за пределами столицы было до 35 тысяч погибших.

Чума не смогла добраться до войска, но значительно осложнило снабжение, ослабив тылы. Из-за этого на время пришлось отказать от планов наступления.

При этом в целом поход 1654 года следует признать удачным, России удалось вернуть территории, которых она лишилась в войне 1609-1618 годов.

С захваченных территорий многие переселились в районы, опустевшие от морового поветрия, некоторые делали это добровольно. Это положительно сказалось на развитии всего государства, так как многие несли с собой элементы западной культуры.

«Чумной бунт»: недовольство карантином довело москвичей до убийства архиепископа

В 1770 году, в период русско-турецкой войны, вместе с товарами и трофеями из Османской империи в город пришла чума. Город к тому времени перестал быть столичным, а потому чрезвычайных мер для борьбы с чумой сразу принято не было. Более того, главнокомандующий Пётр Салтыков, московский гражданский губернатор Иван Юшков и обер-полицмейстер Николай Бахметев предпочли вообще уехать из города. Среди москвичей прошел слух, что избавить от чумы может прикосновение к Боголюбской иконе Божьей матери. У храма, где находилась икона, началось столпотворение. Московский архиепископ Амвросий, понимая, что это может не спасти, а погубить москвичей, запретил молебны, а икону повелел спрятать подальше от глаз страждущих.

15 сентября 1771 года недовольные верующие подняли бунт, который быстро превратился в вооруженное восстание. 16 сентября мятежники схватили и убили архиепископа Амвросия. Начались грабежи и погромы, коснувшиеся в том числе больниц и карантинных домов. Врачей, пытавшихся остановить эпидемию, зверски избивали. Московский гарнизон во главе с генерал-поручиком Петром Еропкиным с огромным трудом отразил атаку на Кремль. Остановить бунт удалось лишь после того, как были убиты около 100 мятежников. По личному приказанию императрицы в Москву для наведения порядка прибыл с четырьмя полками лейб-гвардии Григорий Орлов. Действия его были жёсткими и молниеносными! Привезённые с собой гвардейцы оказались лучшим способом для борьбы с мародёрами и грабителями. На въездах в первопрестольную поставили такие кордоны - мышь не проскочит! Из приговорённых на смерть и на каторжные работы были сколочены "бригады из трёх гадов", которые выполняли самые опасные работы по очищению улиц от трупов и нечистот за право быть помилованными. Деньги передавали друг-другу только протерев уксусом. Но главное - Орлов назначил денежное поощрение тем, кто пришёл за помощью в больницы к лекарям, кстати тоже привезённым из столицы - холостякам по пяти рублей, а семейным вдвое! Это было лучшим способом для борьбы с заразой! Эпидемия пошла на спад... Жизнь в Москве снова потекла в своём обычном русле.Согласно отчётам, предоставленным Орловым в Государственном совете, с момента начала эпидемии до конца ноября 1771 года в Москве от чумы умерло порядка 50 тысяч человек.

Ну а что же наш "герой" не побоявшийся ни бунта, ни чумы? Он снова был обласкан венценосной хозяйкой нашего Царского Села! Екатерина Алексеевна тут же учредила в его честь особую медаль: "Россия таковых сынов в себе имеет. За избавление Москвы от язвы в 1771г".