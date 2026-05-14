Выборгская резня 1918 года. Геноцид русского населения

«Стреляй русских»

«Около шести часов утра белые с Коликкойнмяки бросились в город с криками «стреляй русских». Они вламывались в квартиры, хватали и убивали, отвозили людей на валы и расстреливали из пулеметов. Расправлялись, в основном, с мужчинами, но были и дети», — пишет о событиях 28 апреля 1918 года приехавший из Петербурга в Выборг очевидец по фамилии Катонский.

Вид на Выборгский замок

Красных к тому моменту в городе практически не осталось — почти все «красные финны», последней столицей которых оставался Выборг, загодя уплыли на пароходе в Петроград. За места на спасительном транспорте приходилось практически драться: перешедшие на сторону большевиков финны понимали, что пощады от своих соотечественников ждать не придётся.

У самих горожан настрой был другой: русскоязычные жители Выборга, который в то время входил в состав Великого княжества Финляндского, в большинстве своём сильно отличались от крестьян или пролетариев. Многие из них были бывшими офицерами или царскими чиновниками, некоторые — ещё в совсем недавнем прошлом зажиточными купцами. Одним словом, русское население Выборга выделялось на общем фоне своей состоятельностью и образованностью. Поэтому многие русские ждали наступления «шюцкора», видя в финских егерях тех, кто поможет выбить из города большевиков и восстановит прежние порядки. Центр Выборга в начале XX века

По данным исследователей, десятки русских, которые стали впоследствии жертвами Выборгской резни, изначально помогали белофиннам. Так, например, один из местных жителей, бывший русский офицер, побежал встречать вступавшую в город армию с букетом цветов. Густав Маннергейм

В то же время в армии прославленного военачальника Густава Маннергейма, который сделал себе имя ещё во время Первой мировой и Русско-японской войны, процветали националистические взгляды: почти все русские воспринимались финскими солдатами как противники независимой Финляндии.

«В два часа ночи группа вооруженных мужчин, разбив дверное окно, ворвалась в мою квартиру. Они сразу же схватили украинского инженера и выпустили в него две пули», — вспоминал впоследствии инженер-механик Мартин Далберг, работавший на железной дороге. Есть даже сведения о том, что белофинны, захватив город, расстреливали тех, кто не мог правильно считать по-фински.

Идеологическое противостояние

В тотальной неразберихе захваченного города разобраться в том, кто действительно сотрудничает с большевиками, а кто просто говорит по-русски, было очень сложно. Финны, судя по всему, заниматься этим и не планировали. Шюцкоровцы устроили на улицах города бойню: некоторых русских расстреливали прямо во дворах. Так, один из выборгских рабочих активистов рассказывал впоследствии, что белофинны собрали на площади у Красного колодца пленных, а затем расстреляли, посмеиваясь, трёх молодых студентов, которые не оказывали никакого сопротивления. Шюцкоровцы

Выборгский замок, в котором до захвата города находилось около сотни пленных белогвардейцев, тут же оказался в руках армии генерала Маннергейма. Во внутреннем дворе финны обустроили место для расправы с теми, кто якобы мог помогать большевикам. Сразу несколько петербургских газет, среди них «Новая жизнь» и «Дело народа», опубликовали материалы со свидетелями кровавой расправы — из их рассказов следовало, что шюцкоровцы убивали русских без суда и следствия, иногда просто для того, чтобы запугать других пленных. Расстрелы, как считают исследователи, проводились не спонтанно, а по приказу егерского командования.

Впрочем, основная часть выборгской трагедии была ещё впереди: больше всего людей расстреляли между валами у Фридрихсгамских ворот. Русских, которых подозревали в поддержке большевиков или даже просто в лояльном к ним отношении, выстроили в колонны у вокзала. Всего, по разным данным, там собралось от 200 до 400 человек, большую часть женщин и детей отпустили. Пленные по приказу маршировали в сторону западных выборгских укреплений, тех, кто пытался бежать, убивали прямо на месте. У Аннинских укреплений смертный приговор привели в исполнение — егери начали массовый расстрел русского населения города. Палачи добивали раненых с помощью гранат, а потом спустились в ров и стреляли в головы из ручного оружия. Тела расстрелянных у Аннинских укреплений

«Первая картина, которая возникла перед нашими глазами на следующее утро, когда мы шли из наших, расположенных на Нейтсютниеми квартир к Абоскому мосту — это большие груды трупов в углах нескольких рвов. Мы рассмотрели тела поближе. Там были люди разных приходов, бродяги и хорошо одетые джентльмены, русские гражданские лица и солдаты, женщины из батальона смерти и жены финнов и русских», — написал в опубликованной книге мемуаров один из белогвардейцев. Такие зверства жители Выборга объясняли тем, что щюцкоровцы попросту ненавидели всех русских, поэтому для них не было большой разницы, убили они «красных шпионов» или ни в чем не повинных гражданских.

Сколько было убито?

Точное число жертв резни до сих пор неизвестно. Еще и потому что захватившие город, опьяневшие от крови и водки белые финны отчаянно мародерствовали – жертв раздевали буквально донага, снимая с них одежду, забирая любые ценные вещи и документы. Поэтому потом так трудно было определить этническую принадлежность убитого.

Современный исследователь, сотрудник Национального архива Финляндии, профессор Ларс Вестерлунд в своей книге «Мы ждали вас как освободителей, а вы принесли нам смерть» оценивает число убитых за два дня русских в 380-420 человек. Это – наименьшая оценка, которая основывается на сохранившихся документах.

Но с учетом общего хаоса, убийств прямо на улицах и в квартирах можно уверенно утверждать, что жертв было гораздо больше. Так примерно из 200 человек, расстрелянных днём 29 апреля в 300 метрах от Выборгского замка, удалось установить только 87 имён. Поэтому некоторые исследователи говорят про 3-5 тысяч человек, убитых в ходе Выборгской резни.

Кроме русских, финские националисты убивали и представителей других народов – так было расстреляно 23 поляка, 14 украинцев, итальянец (известный в городе шарманщик), еврей, два татарина, эстонцы. Считается, что руководил расстрелом майор Мартин Экстрём (позже он стал лидером нацистской партии Национал-социалистический блок), а непосредственно убийствами занимались бойцы т.н. Партизанского полка Каяани.

В расстрельные рвы близ Анненских казарм скинули и сотни финнов, которых заподозрили в симпатиях к «красным».

Однако только русских в Выборге убивали за то, что они русские.

Последствия резни

Массовые расстрелы временно приостановились, после приезда в Выборг британского вице-консула Вольдемара Фриска, который заявил официальный протест. Однако позже финны продолжили этнические чистки. В апреле 1918 года финский сенат принял решение о высылке из страны всех русских подданных, и в течение весны–лета около 20 000 русских и русскоязычных были выдворены из страны. Жертв Выборгской резни похоронили на православных кладбищах города, но позже памятники на местах захоронений были уничтожены.

Непосредственным же следствием Выборгской резни стало, по мнению некоторых исследователей, укрепление Советской власти в Петрограде. Если раньше противники большевиков могли надеяться на союз с финнами, то после учиненной резни у некоторых из них иллюзии растаяли.

Один из лидеров антибольшевистской «Петроградской боевой организации» Владимир Таганцев отмечал: «Никто из нас не хотел похода финляндцев на Петроград. Мы помнили о расправе над русскими офицерами заодно с красными повстанцами».

Воспоминание о Выборгской резне, а также двух попытках финнов захватить российские территории (в 1918 году финские отряды были остановлены на подступах к Петрозаводску, а в 1922 году финнов с трудом выбили с захваченного ими севера Карелии), послужили причиной глубочайшего недоверия советского руководства к соседнему государству. Это и стало непосредственной причиной Зимней войны 1939-1940 годов, по итогам которой Выборг вошел в состав Советского Союза. Памятник убитым жителям Выборга

В 1961 году на месте братской могилы была открыта памятная стела, однако на памятной плите значилось, что здесь лежат убитые красногвардейцы. Про жертв среди мирного населения решили не упоминать, по политическим причинам – чтобы не портить установившиеся на тот момент дружеские отношения с Финляндией.

Примечательно, что по сей день официальная Финляндия не принесла извинений за те события. В финском обществе нет раскаяния, и нет понимания чудовищности совершенных преступлений. Тот же финский исследователь Ларс Вестерлунд предпочитает не называть эти события «этнической чисткой».

Если современные российские историки способны признавать ошибки нашей страны, то у ученых соседней страны существует некий негласный консенсус – чтобы не происходило в истории, и какие бы деяния не совершались, но в целом Финляндия всегда всё делала правильно. Какие уж тут извинения.

В Финляндии палачей Выборга считают героями национально-освободительной борьбы. Готовясь отмечать столетие независимости Финляндии, министерство финансов этой страны выпустило юбилейную монету, на которой изображена сцена расстрела шюцкором людей, возможно, выборжан.

К чести финского народа, этот шаг руководства страны вызвал возмущение многих граждан страны и депутатов парламента. Министру финансов Петтери Орпо пришлось извиняться и обещать, что монета не будет пущена в оборот. Однако, несмотря на эту победу здравого смысла и нравственного начала, в Суоми есть немало и тех, кто старается навязать обществу оголтелую русофобию, в том числе и манипулируя историческими фактами.

https://telegra.ph/Vyborgskaya-reznya-1918-goda-Kak-finskaya...